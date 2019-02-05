Причиной снижения скорости работы компьютера могут стать неполадки оперативной памяти. Чтобы проверить основные параметры ОЗУ — скорость чтения и записи информации разных размеров — необходимо использовать специальные утилиты для анализа.

MemTest MemTest — небольшая утилита, которая используется для тестирования надежности оперативной памяти. Программа дает возможность оценить способность ОЗУ считывать и записывать информацию. При необходимости пользователи могут указать количество памяти в мегабайтах для тестирования. Чаще всего утилита используется во время разгона системы. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Пользоваться программой MemTest можно бесплатно. При этом есть возможность покупки лицензионной версии с расширенным функционалом: Pro. Стоимость этой версии утилиты составляет 5 долларов. Дает возможность получать более подробные отчеты об ошибках. Можно установить функция для автоматического запуска тестирования памяти через командную строку. Deluxe. Цена Deluxe-версии — 14 долларов. Распространяется на специальном CD-накопителе. Включает в себя все функции Pro-версии. Доступна возможность запуска утилиты через BIOS. Чтобы начать работу с программой MemTest, не нужно устанавливать утилиту — достаточно загрузить архив и запустить ярлык. Все основные инструменты для работы расположены в главном окне. На первом этапе пользователям нужно указать объем памяти для тестирования. По умолчанию стоит параметр "All unused RAM" — вся неиспользуемая память. Пользователи могут указать любой доступный объем памяти в МБ. Чтобы начать процесс тестирования ОЗУ, необходимо нажать кнопку "Start Testing". По завершению процесса работы утилита покажет найденное количество ошибок в нижней части интерфейса утилиты. Преимущества программы MemTest: утилита полностью бесплатная;

простой интерфейс;

простой и удобный интерфейс. Недостатки: минимальное количество инструментов для тестирования оперативной памяти.

MemTach MemTach — небольшое приложение для тестирования оперативной памяти компьютера. Утилита выполняет коды различных процедур, чтобы определить скорость и время выполнения определенных задач памятью. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения программы MemTach — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно. Перед тем, как запустить анализ оперативной памяти, пользователи могут выполнить небольшие настройки процесса. В разделе "Advanced Options" можно установить расширенные параметры тестирования: включить полный анализ ОЗУ и длительный тест (дольше обычного анализа в 4 раза). Также в программе есть возможность выбора интернет-браузера: Nescape или Internet Explorer. Он используется для просмотра результатов других пользователей на сайте утилиты. Также с помощью браузера можно загрузить свои результаты тестирования ОЗУ. Установленные параметры позволяют провести более подробную проверку оперативной памяти. Чтобы начать работу утилиты MemTach, надо нажать кнопку "Start Tests". Программа начнет подробный анализ ОЗУ. Результаты отобразятся в правой части интерфейса. Здесь расположена следующая информация: название теста, минимальная и максимальная скорость памяти в МБ/сек. Полученные результаты можно сохранить в отдельном текстовом файле. Для этого нужно перейти в раздел "File" и выбрать пункт "Save". Преимущества MemTach: бесплатная модель распространения;

возможность проведения глубокого анализа оперативной памяти:

проверка максимальной и минимальной скорости ОЗУ при выполнении различных задач. Недостатки: неудобный интерфейс без официальной поддержки русского языка.

SuperRam SuperRam — утилита, которая используется для работы с операционной системой. С помощью приложения можно оптимизировать работу ОЗУ, проверить количество свободной и используемой памяти в режиме реального времени, провести тестирование. Есть инструмент для просмотра статистика анализа и истории отчетов. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Модель распространения приложения SuperRam — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем имеющимся инструментам, необходимо купить полную версию. Стоимость лицензии составляет 19 долларов. Для тестирования основных возможностей ПО можно загрузить бесплатную пробную версию. После запуска программы откроется главное окно. В первом разделе отображается подробная информация об оперативной памяти в режиме реального времени: количество свободной и используемой памяти, процент загруженности. Также в главном окне расположены основные инструменты для работы с утилитой. Чтобы начать проверку оперативной памяти, необходимо выбрать функцию "Run memory benchmark test". После этого откроется новое окно, где пользователям показаны основные параметры, которые будут проанализированы. Чтобы начать работу, необходимо нажать кнопку "Start". Утилита начнет анализ каждого параметра из списка. Каждому пункту тестирования выставляется оценка от 0 до 10 в зависимости от текущего состояния. В строке "Calculating final score" суммируются все баллы и выставляется общая оценка состояния оперативной памяти. Преимущества SuperRam: простой и удобный интерфейса;

отслеживание текущего состояния оперативной памяти в режиме реального времени;

возможность просмотра истории всех отчетов. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

RightMark Memory Analyzer RightMark Memory Analyzer — универсальная утилита, которая используется для проведения точных тестов низкоуровневых характеристик оперативной памяти. Есть возможность получения информацию типе и емкости установленных модулей. Также с помощью приложения можно провести анализ других комплектующих компьютера: процессор, материнская плата. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но язык интерфейса — английский. Модель распространения программы RightMark Memory Analyzer — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно. Чтобы начать процесс тестирования оперативной памяти, необходимо перейти в раздел "Ram Performance". Здесь пользователи могут выполнить анализ производительности ОЗУ. Для этого нужно указать минимальный и максимальный размеры блоков в KB. Также в этом разделе нужно отметить галочкой тип тестов. Чтобы запустить процесс проверки ОЗУ, необходимо нажать кнопку "Run". Второй доступный раздел для тестирования памяти — "RAM Stability". Здесь пользователи утилиты могут проверит стабильности ОЗУ. Для этого нужно указать размер блока в KB, количество времени на выполнение теста и т.д. В разделе "Results" программы RightMark Memory Analyzer можно посмотреть результаты всех проведенных тестов оперативной памяти. При необходимости отчеты можно сохранить на компьютере. Для этого следует воспользоваться функцией "Save", которая расположена в нижней части раздела. Преимущества RightMark Memory Analyzer: простой и удобный интерфейс;

большой выбор тестов оперативной памяти:

инструмент для просмотра истории анализа ОЗУ;

бесплатная модель распространения; Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка;

нет инструмента для отслеживания основных показателей оперативной памяти в режиме реального времени.