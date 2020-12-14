Программы для создания фотоальбома

Фотоальбом должен быть не только практичным, но и красивым. Можно потратить много времени в поисках фотоальбома, дизайн которого подходил бы к тематике фотографий, либо создать его самому в цифровом виде, а затем заказать его изготовление или распечатать.

Для их создания можно использовать практически любой графический редактор, но удобней в этих целях применять специальные программы для верстки фотоальбомов (фотокниг). Также на помощь могут прийти онлайн-редакторы со схожим функционалом.

My Photo Creations Условно-бесплатная программа My Photo Creations – программа для создания цифровых копий различного рода типографской продукции, включая фотоальбомы и фотокниги. Это условно-бесплатный редактор. Бесплатная версия накладывает на все страницы фотоальбома водяной знак. Интерфейс программы имеет поддержку русского языка. Ввиду своей стоимости ($49,9 на момент написания обзора), программа My Photo Creations больше подходит для использования компаниями, предоставляющими услуги по распечатке цветных фотографий и подобной продукции. Однако через программу любой пользователь может заказать изготовление фотоальбома у компании-разработчика My Photo Creations (но компания зарубежная, потому доставку придется ждать долго).

Работа в программе My Photo Creations Функционал My Photo Creations сможет обеспечить пользователя всем необходимым для быстрой разработки уникального дизайна для будущего фотоальбома или фотокниги. Здесь предусмотрен специальный мастер, при помощи которого создание фотоальбомов происходит в 10-15 кликов мышью: На первом шаге определяем формат будущего фотоальбома, выбрав один из предложенных вариантов, затем запускаем «Мастер Photo Album Wizard». Выбираем тематическое оформление будущего альбома. Загружаем указанное минимальное количество фотографий. Можно заранее подобрать какое-либо изображение для обложки фотоальбома либо в ее качестве будет использована первое в списке фото из числа добавленных. В следующем окне можно выбрать порядок расположения фотографий в альбоме и изменить обложку (нужно поместить на первое место картинку или фото из числа добавленных). Придумываем заголовок и выбираем место для его расположения – на обложке либо первой странице фотоальбома. Далее можно просмотреть расположение фотографий на страницах всего альбома и при необходимости – поменять некоторые из них местами либо повернуть. Готово. Готовый к изготовлению/распечатке фотоальбом или фотокнига будет выглядеть следующим образом: При необходимости на фотографии можно наложить некоторые графические фильтры или дополнительные объекты – маски, рамки и картинки, а также заменить задний фон либо выбрать новую тему для фотоальбома.

Pixellu SmartAlbums Условно-бесплатная программа Pixellu SmartAlbums – условно-бесплатная программа, специализирующаяся исключительно на создании дизайна и верстке для фотоальбомов. Работает только в 64-битных версиях Windows 7 и выше. Интерфейс выполнен на русском языке. Как и в предыдущем случае, это приложение подходит для небольших типографий. Но ввиду невысокой стоимости подписки (составляла всего $5 в месяц на момент написания обзора), программу Pixellu SmartAlbums можно приобрести на короткое время и создать в ней собственный дизайн для фотоальбома, который затем можно будет нести на распечатку/изготовление.

Использование Pixellu SmartAlbums В Pixellu SmartAlbums также предусмотрен мастер по созданию фотоальбомов: На первом шаге нужно указать габаритные параметры будущего фотоальбома. Причем в Pixellu SmartAlbums предусмотрена возможность выбора одного из заранее сохраненных пресетов и ручной настройки физических параметров. Далее нужно выбрать набор шаблонов, которые можно будет применять в проекте, а также при необходимости изменить цвет фона, установить размер рамок и зазоров между фотографиями. Теперь добавляем в программу фотографии для будущего фотоальбома, переместив их мышкой в нижнюю область окна. Расстановку фотографий в альбоме можно выполнить вручную, перемещая их в соответствующую область Pixellu SmartAlbums, а можно полностью автоматизировать этот процесс, воспользовавшись функцией «Автоверстка». После автоверстки остается возможность выбора шаблона расположения фотографий на каждом развороте фотоальбома. А если выделить любую сверстанную фотографию, в правой части окна программы отобразится дополнительная панель инструментов, в которой можно изменить расположение фото, увеличить/уменьшить его, развернуть на угол, настроить яркость и контрастность и выполнить другие действия. По завершению верстки останется экспортировать цифровой оригинал фотоальбома в файл или сразу отправить в печать.

Canva.com Условно-бесплатный онлайн-сервис Онлайн-сервис Canva.com предоставляет возможность создания цифровых фотокниг (не путать с фотоальбомом) с последующим их экспортом в PDF и другие форматы. Сервис имеет миллионы готовых изображений, которые можно задействовать в дизайне фотокниги, но без оформления подписки на них будет наложен водяной знак. Однако Canva.com позволяет загружать собственные картинки и фотографии, не накладывая на них никаких водяных знаков.