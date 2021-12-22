Программы для разделения PDF-документов

Файлы формата PDF является одними из наиболее часто используемых типов электронных документов. Оттого и программ, позволяющих работать с этим форматом файлов, уже выпущен не один десяток. Наиболее богатым функционалом, конечно, обладают редакторы PDF. Тут даже можно не задумываться, какой из них выбрать для разделения PDF-документа, т.к. все они с вероятностью в 99% умеют делать это. Однако существуют и другие разновидности программ для работы с PDF-файлами, в т.ч. и такие, что предназначены для разделения, слияния, выборочного удаления и других операций над страницами документов.

PDFsam Basic Бесплатная программа PDFsam Basic — урезанная бесплатная версия программы для создания и редактирования PDF-файлов PDFsam. В число ее возможностей входит не только разделение, но и объединение PDF-документов, а также извлечения страниц и их разворот прямо внутри документа с сохранением первоначальной структуры. Интерфейс программы переведен на русский язык, потому работа с ней не должна вызвать никаких сложностей. Предусмотрен пакетный режим обработки файлов. Единственный недостаток PDFsam Basic — появляющиеся время от времени небольшие рекламные окна с предложением обновить приложение до полноценной версии. 1

Функции PDFsam Basic по разделение PDF В программе PDFsam Basic предусмотрена не одна, а сразу три функции разбиения PDF-документов: разделение по страницам, закладкам и размеру выходных файлов. Разделение по страницам Это стандартная для любых редакторов PDF функция, позволяющая разбить документ на части по: Всем страницам

Четным страницам

Нечетным страницам

Указанным через запятую произвольным страницам

Указанному числу страниц (каждый фрагмент будет состоять из указанного пользователем числа). Разделение по закладкам Приложение PDFsam Basic позволяет разделить PDF-документ на страницы, на которых имеются закладки. Пользователь может указать либо уровень закладок, либо текст, присутствующий в этих закладках (PDFsam Basic автоматически найдет закладки с указанным текстом). Разделение по размеру Данная функция программы PDFsam Basic может быть использована, например, для отправки PDF-документов через интернет при нестабильном соединении или в условиях ограничений по объему отправляемых файлов. Пользователю достаточно указать нужный размер в мегабайтах или килобайтах, которому будут соответствовать отдельные фрагменты уже разбитого PDF-документа. Однако такое разбиение является грубым, т.к. указанному размеру может не соответствовать целая страница документа, что потребует от PDFsam Basic разбить на части и ее тоже.

Icecream PDF Split & Merge Условно-бесплатная программа Icecream PDF Split & Merge — пример узкоспециализированной программы, предназначенной исключительно для разделения и объединения PDF-файлов. Но данное приложение распространяется по условно-бесплатной модели. В бесплатной версии имеется ограничение по количеству страниц в исходном PDF-документе, что предстоит разделить на части — их не должно быть больше 20. Есть и ограничение по склеиванию PDF — бесплатно можно объединить только 3 файла. Сама функция разделения PDF-документов в Icecream PDF Split & Merge практически идентична таковой у предыдущей программы. Здесь также предусмотрено несколько режимов разделения: Постраничное разделение (каждая страница исходного документа сохраняется в отдельный PDF-файл).

Разделение по группам страниц (пользователь указывает количество страниц в одной группе, которые будут последовательно вырезаться исходного документа и сохраняться в отдельный файл).

Вырезание страниц (пользователем указываются номера страниц, которые будут удалены из исходного документа).

Разделение страниц по диапазонам (пользователь создает свой собственный список диапазонов, например — «от 1 до 5» и/или «от 6 до 9», которые затем будут сохранены в отдельные файлы). Есть у программы Icecream PDF Split & Merge одно важное преимущество перед PDFsam Basic — наличие встроенного просмотрщика PDF. Хотя, конечно, просмотреть PDF-документ сейчас можно в любом браузере, но его присутствие в приложении ускоряет задачу по выбору нужных страниц, которые следует вырезать или по номерам которых следует выполнить разделение файла. На момент написания обзора стоимость PRO-версии программы Icecream PDF Split & Merge без ограничений составляла 1500 руб.