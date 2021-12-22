Программы для разделения PDF-документов

Файлы формата PDF является одними из наиболее часто используемых типов электронных документов. Оттого и программ, позволяющих работать с этим форматом файлов, уже выпущен не один десяток. Наиболее богатым функционалом, конечно, обладают редакторы PDF. Тут даже можно не задумываться, какой из них выбрать для разделения PDF-документа, т.к. все они с вероятностью в 99% умеют делать это. Однако существуют и другие разновидности программ для работы с PDF-файлами, в т.ч. и такие, что предназначены для разделения, слияния, выборочного удаления и других операций над страницами документов.
PDFsam Basic
Бесплатная программа
PDFsam Basic — урезанная бесплатная версия программы для создания и редактирования PDF-файлов PDFsam. В число ее возможностей входит не только разделение, но и объединение PDF-документов, а также извлечения страниц и их разворот прямо внутри документа с сохранением первоначальной структуры. Интерфейс программы переведен на русский язык, потому работа с ней не должна вызвать никаких сложностей. Предусмотрен пакетный режим обработки файлов.
Единственный недостаток PDFsam Basic — появляющиеся время от времени небольшие рекламные окна с предложением обновить приложение до полноценной версии.
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Функции PDFsam Basic по разделение PDF
В программе PDFsam Basic предусмотрена не одна, а сразу три функции разбиения PDF-документов: разделение по страницам, закладкам и размеру выходных файлов.
Разделение по страницам
Это стандартная для любых редакторов PDF функция, позволяющая разбить документ на части по:
- Всем страницам
- Четным страницам
- Нечетным страницам
- Указанным через запятую произвольным страницам
- Указанному числу страниц (каждый фрагмент будет состоять из указанного пользователем числа).
Разделение по закладкам
Приложение PDFsam Basic позволяет разделить PDF-документ на страницы, на которых имеются закладки. Пользователь может указать либо уровень закладок, либо текст, присутствующий в этих закладках (PDFsam Basic автоматически найдет закладки с указанным текстом).
Разделение по размеру
Данная функция программы PDFsam Basic может быть использована, например, для отправки PDF-документов через интернет при нестабильном соединении или в условиях ограничений по объему отправляемых файлов. Пользователю достаточно указать нужный размер в мегабайтах или килобайтах, которому будут соответствовать отдельные фрагменты уже разбитого PDF-документа.
Однако такое разбиение является грубым, т.к. указанному размеру может не соответствовать целая страница документа, что потребует от PDFsam Basic разбить на части и ее тоже.
Icecream PDF Split & Merge
Условно-бесплатная программа
Icecream PDF Split & Merge — пример узкоспециализированной программы, предназначенной исключительно для разделения и объединения PDF-файлов. Но данное приложение распространяется по условно-бесплатной модели. В бесплатной версии имеется ограничение по количеству страниц в исходном PDF-документе, что предстоит разделить на части — их не должно быть больше 20. Есть и ограничение по склеиванию PDF — бесплатно можно объединить только 3 файла.
Сама функция разделения PDF-документов в Icecream PDF Split & Merge практически идентична таковой у предыдущей программы. Здесь также предусмотрено несколько режимов разделения:
- Постраничное разделение (каждая страница исходного документа сохраняется в отдельный PDF-файл).
- Разделение по группам страниц (пользователь указывает количество страниц в одной группе, которые будут последовательно вырезаться исходного документа и сохраняться в отдельный файл).
- Вырезание страниц (пользователем указываются номера страниц, которые будут удалены из исходного документа).
- Разделение страниц по диапазонам (пользователь создает свой собственный список диапазонов, например — «от 1 до 5» и/или «от 6 до 9», которые затем будут сохранены в отдельные файлы).
Есть у программы Icecream PDF Split & Merge одно важное преимущество перед PDFsam Basic — наличие встроенного просмотрщика PDF. Хотя, конечно, просмотреть PDF-документ сейчас можно в любом браузере, но его присутствие в приложении ускоряет задачу по выбору нужных страниц, которые следует вырезать или по номерам которых следует выполнить разделение файла.
На момент написания обзора стоимость PRO-версии программы Icecream PDF Split & Merge без ограничений составляла 1500 руб.
Okdo PDF Splitter
Условно-бесплатная программа
Okdo PDF Splitter — еще одна узкоспециализированная программа, но на этот раз и вовсе предназначенная только для разделения PDF-документов поштучно или в пакетном режиме. Как и в предыдущем случае, Okdo PDF Splitter также распространяется по условно-бесплатной модели. Однако здесь ограничения более мягкие, чем у Icecream PDF Split & Merge. Бесплатная версия позволяет обрабатывать PDF-документы с количеством страниц до 100 единиц. Причем, если у продукта от Icecream мы не можем запустить функцию разделения в случае, если страниц окажется больше 20, то в случае Okdo PDF Splitter разделение будет произведено, но только до сотой страницы (все дальнейшие будут проигнорированы).
Главный недостаток этого приложения для русскоязычных пользователей — отсутствие перевода интерфейса на русский язык. Впрочем, работе с Okdo PDF Splitter довольно легко обучиться. Но этот недостаток компенсируется наличием большего числа функция разделения, чем у двух предыдущих программ:
- Split by every … Page(s). Разделение документа по указанному количеству страниц.
- Split averagely to … PDF File(s). Данная функция позволяет создать указанное количество отдельных PDF-документов, между которыми будут распределены все страницы.
- Split by specific page range to a single PDF. Разделение документа по указанным диапазонам страниц с сохранением результата в один PDF-файл (по сути, здесь имеет место вырезка страниц по диапазонам).
- Split by specific page range to multiple PDF. То же, что и в предыдущем случае, только на выходе имеем не один, а несколько отдельных PDF-документов.
- Remove specific page(s) from source PDF. Удаление из документа указанных страниц.
- Split each odd page to a single PDF. Вырезка из исходных документов всех четных страниц с сохранением результата в один PDF-файл.
- Split each even page to a single PDF. Вырезка из нечетных страниц с сохранением результата в отдельный PDF-файл.
В Okdo PDF Splitter предусмотрена удобная функция формирования заданий для программы — для каждого отдельного PDF-файла можно вызвать собственное окно с настройками операции разделения.
На момент написания обзора стоимость PRO-версии Okdo PDF Splitter без функциональных ограничений составляла $19,95.