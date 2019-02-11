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Программы для конвертации в формат PDF

Распространенные программы для конвертации электронных текстовых документов в формат PDF.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В некоторых случаях пользователям нужно изменить формат текстовых документов в PDF. Для решения этой задачи используется специальные утилиты, которые позволяют конвертировать файлы без потери исходного качества документа.

Total Doc Converter

Total Doc Converter — небольшая утилита, с помощью которой можно преобразовать документы формата Doc в PDF, TIFF, HTML, JPG, XLS. Поддерживается функция пакетной обработки файлов, есть возможность работы через командную строку и инструмент для предварительного просмотра содержимого документа перед конвертацией.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии программы Total Doc Converter составляет 3000 рублей. Пользователи могут загрузить бесплатную версию утилиты с ограниченным функционалом.

После запуска приложения откроется главное окно. В левой части интерфейса необходимо выбрать расположение документа Word для конвертации. В правом окне нужно отметить файлы галочкой.

Total Doc Converter

На следующем этапе работы необходимо выбрать формат для конвертации. Все доступные форматы расположены на верхней панели инструментов в строке "Convert to": PDF, RTF, DocX, XLS, JPEG, PNG.

Открытие документов для конвертации в Total Doc Converter

После выбора формата откроется новое окно с настройками. Здесь пользователям нужно указать имя файла и выбрать папку для сохранения исходного документа на компьютере. Также в этом окне можно выполнить настройку заголовка страницы, нижнего колонтитула и полей. Доступен инструмент для добавления графических изображений на страницы текстового файла. Чтобы начать процесс преобразования документа формата Word в PDF, необходимо нажать кнопку "Start".

Конвертация в PDF через программу Total Doc Converter

По завершению работы исходный файл будет сохранен в выбранную пользователем папку.

Преимущества Total Doc Converter:

  • возможность использования основных инструментов утилиты бесплатно;
  • поддержка всех популярных форматов файлов для конвертации;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • встроенный инструмент для печати документов.

Недостатки:

  • нет функции для защиты PDF-документов паролем.

Free Word to PDF Converter

Free Word to PDF Converter — программа, которая помогает конвертировать документы форматов DOC, RTF, DOCX, TXT в PDF. Поддерживается функция пакетного преобразования файлов. После обработки сохраняется исходное форматирование документов: качество картинок, расположение таблиц, графиков, формул и гиперссылок. При необходимости можно удалить изображения и графики из конвертируемых файлов. Доступно PDF-шифрование и установка пароля для открытия документа.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Русская версия не поддерживается. Модель распространения Free Word to PDF Converter — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам без ограничений, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным сроком использования — 30 дней.

На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить текстовый документ. Для этого следует воспользоваться функцией "Add Word Files", которая расположена на верхней панели инструментов.

Free Word to PDF Converter

После этого в главном окне отобразится добавленный документ в двух форматах: исходный (DOC, DOCX, RTF, TXT) и PDF. В строке "Operate" пользователи могут выбрать действие перед конвертацией: изменить название, открыть папку с месторасположение оригинала, посмотреть свойства файла, удалить документ.

Импорт документов для конвертации в Free Word to PDF Converter

Чтобы начать процесс преобразования документа, необходимо нажать кнопку "Convert to PDF". Среднее время выполнения операции преобразования — 3-5 секунд. По завершению работы откроется небольшое окно, в котором утилита предложит пользователям открыть каталог с исходным файлом.

Конвертация в PDF в программе Free Word to PDF Converter

Преимущества:

  • поддержка пакетной обработки файлов;
  • автоматическое изменение размера страниц Word документа при конвертации в PDF;
  • преобразование файлов с сохранением исходного форматирования;
  • простой и удобный интерфейс.

Недостатки:

  • нет встроенного инструмента для редактирования PDF-документов.

DocuFreezer

DocuFreezer — небольшое приложение для конвертации файлов и документов в формат PDF. Утилита поддерживает возможность пакетной обработки файлов. После преобразования документов сохраняется исходное форматирование: изображения, таблицы, графики.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32.64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения DocuFreezer — бесплатная.

На первом этапе работы с программой необходимо добавить файлы или папку для конвертации. Выполнить это действие можно несколькими способами: нажать кнопку "Add files" или "Add folder" на верхней панели инструментов; перетащить файлы или папку в рабочую область главного окна.

DocuFreezer

После добавления файла надо выбрать формат файла для конвертации в строке "Output file type" и указать папку для сохранения документа на компьютере в строке "Output folder".

Отктие файлов для конвертации в PDF DocuFreezer

В разделе "Setting" пользователи могут выбрать настройки выбранного формата: язык OCR, действие с мультистраницами, объединение с другими документами.

Конвертация в PDF в программе DocuFreezer

Чтобы запустить процесс конвертации документа в PD,F необходимо нажать кнопку "Start" в главном окне. По завершению работы файл будет сохранен в выбранную пользователем папку.

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность пакетной обработки файлов;
  • поддержка нескольких форматов для конвертации.

Недостатки:

  • нет функции для редактирования PDF-файлов;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

PDFCreator

PDFCreator — программа, которая используется для создания документов формата PDF. При конвертации файлов сохраняется оригинальное форматирование документов: изображения, графики, таблицы, формулы. Поддерживаются дополнительные надстройки: смена шрифтов, установка произвольного разрешения для изображений.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы PDFCreator — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию:

  • Стоимость версии "Plus" на 1 год составляет 8,5 евро.
  • Цена лицензии на 2 года — 16 евро.
  • 3 года — 23 евро.

Также можно загрузить бесплатную версию с ограниченным функционалом. Преимущества лицензионной версии приложения:

  1. Полное отсутствие рекламных блоков в программе.
  2. HotFolder. На компьютере создается специальная папка, которая автоматически конвертирует документы в PDF. Для этого нужно поместить текстовый файл в HotFolder.
  3. Приоритетная техническая поддержка по электронной почте.

После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Домой". Здесь пользователям нужно загрузить документ для конвертации. Для этого следует воспользоваться функцией "Выберите файл".

PDFCreator123

После того, как текстовый документ выбран, откроется новое окно сохранения PDF файла. Здесь пользователи могут указать новое название для файла, выбрать папку для сохранения на компьютере, выбрать имя автора, задать тему и ключевые слова. В строке "Профиль" можно выбрать другой формат для конвертирования: JPG, PNG, TIFF и т.д.

Конвертация в PDF в программе PDFCreator

Кнопка "Слияние" дает возможность объединить несколько документов в один PDF-файл. Чтобы завершить процесс конвертации необходимо нажать кнопку "Сохранить". Исходный файл будет сохранен в выбранный ранее каталог на компьютере.

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • быстрый процесс преобразования документов в PDF;
  • возможность пользоваться основными функциями программы бесплатно;
  • сохранение исходного форматирования документов после конвертации.

Недостатки:

  • нет встроенного редактора документов формата PDF.

Win2PDF

Win2PDF — небольшая программа, которая используется для конвертации текстовых документов в PDF. Поддерживается функция объединения нескольких файлов в один. Доступна полноценная интеграция с клиентами электронной почты, поддерживающих MAPI. Можно автоматически создавать письма с вложением файлов формата PDF.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и англоязычный интерфейс новее. Модель распространения программы Win2PDF — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость базовой версии составляет 35 долларов, цена версии "Pro" — 70 долларов, но можно загрузить бесплатную Demo-версию с ограничениями.

Преимущества полной версии утилиты для конвертации текстовых документов в PDF:

  1. Возможность защиты файлов паролем.
  2. Добавление водяных знаков на страницы PDF-документов.
  3. Инструмент для печати текстовых файлов.

После запуска программы откроется проводник Windows. На первом этапе работы пользователям необходимо выбрать текстовый документ для конвертации, который хранится на компьютере.

Win2PDF

Следующий шаг — выбор папки для сохранения исходного файла. В окне сохранения доступен раздел "PDF Options". Здесь пользователи могут наложить водяной знак на страницы документа, установить пароль для повышения защиты файла, оптимизировать изображения используя формат JPEG2000.

Настройка программы Win2PDF

После того, как основные параметры для документа формата PDF установлены, необходимо нажать кнопку "Save". Файл будет сохранен на компьютере.

Конвертация в PDF в программе Win2PDF

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность установки пароля на документ;
  • использование водяных знаков.

Недостатки:

  • нет инструмента для предварительного просмотра документов перед преобразованием;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

PDFCreator
PDFCreator

Версия 5.1.1

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Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Word to PDF Converter
Free Word to PDF Converter

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Win2PDF
Win2PDF

Версия 10.0.125

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Total Doc Converter
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