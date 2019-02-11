Программы для конвертации в формат PDF

В некоторых случаях пользователям нужно изменить формат текстовых документов в PDF. Для решения этой задачи используется специальные утилиты, которые позволяют конвертировать файлы без потери исходного качества документа.

Total Doc Converter Total Doc Converter — небольшая утилита, с помощью которой можно преобразовать документы формата Doc в PDF, TIFF, HTML, JPG, XLS. Поддерживается функция пакетной обработки файлов, есть возможность работы через командную строку и инструмент для предварительного просмотра содержимого документа перед конвертацией. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии программы Total Doc Converter составляет 3000 рублей. Пользователи могут загрузить бесплатную версию утилиты с ограниченным функционалом. После запуска приложения откроется главное окно. В левой части интерфейса необходимо выбрать расположение документа Word для конвертации. В правом окне нужно отметить файлы галочкой. На следующем этапе работы необходимо выбрать формат для конвертации. Все доступные форматы расположены на верхней панели инструментов в строке "Convert to": PDF, RTF, DocX, XLS, JPEG, PNG. После выбора формата откроется новое окно с настройками. Здесь пользователям нужно указать имя файла и выбрать папку для сохранения исходного документа на компьютере. Также в этом окне можно выполнить настройку заголовка страницы, нижнего колонтитула и полей. Доступен инструмент для добавления графических изображений на страницы текстового файла. Чтобы начать процесс преобразования документа формата Word в PDF, необходимо нажать кнопку "Start". По завершению работы исходный файл будет сохранен в выбранную пользователем папку. Преимущества Total Doc Converter: возможность использования основных инструментов утилиты бесплатно;

поддержка всех популярных форматов файлов для конвертации;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

встроенный инструмент для печати документов. Недостатки: нет функции для защиты PDF-документов паролем.

Free Word to PDF Converter Free Word to PDF Converter — программа, которая помогает конвертировать документы форматов DOC, RTF, DOCX, TXT в PDF. Поддерживается функция пакетного преобразования файлов. После обработки сохраняется исходное форматирование документов: качество картинок, расположение таблиц, графиков, формул и гиперссылок. При необходимости можно удалить изображения и графики из конвертируемых файлов. Доступно PDF-шифрование и установка пароля для открытия документа. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Русская версия не поддерживается. Модель распространения Free Word to PDF Converter — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам без ограничений, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным сроком использования — 30 дней. На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить текстовый документ. Для этого следует воспользоваться функцией "Add Word Files", которая расположена на верхней панели инструментов. После этого в главном окне отобразится добавленный документ в двух форматах: исходный (DOC, DOCX, RTF, TXT) и PDF. В строке "Operate" пользователи могут выбрать действие перед конвертацией: изменить название, открыть папку с месторасположение оригинала, посмотреть свойства файла, удалить документ. Чтобы начать процесс преобразования документа, необходимо нажать кнопку "Convert to PDF". Среднее время выполнения операции преобразования — 3-5 секунд. По завершению работы откроется небольшое окно, в котором утилита предложит пользователям открыть каталог с исходным файлом. Преимущества: поддержка пакетной обработки файлов;

автоматическое изменение размера страниц Word документа при конвертации в PDF;

преобразование файлов с сохранением исходного форматирования;

простой и удобный интерфейс. Недостатки: нет встроенного инструмента для редактирования PDF-документов.

DocuFreezer DocuFreezer — небольшое приложение для конвертации файлов и документов в формат PDF. Утилита поддерживает возможность пакетной обработки файлов. После преобразования документов сохраняется исходное форматирование: изображения, таблицы, графики. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32.64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения DocuFreezer — бесплатная. На первом этапе работы с программой необходимо добавить файлы или папку для конвертации. Выполнить это действие можно несколькими способами: нажать кнопку "Add files" или "Add folder" на верхней панели инструментов; перетащить файлы или папку в рабочую область главного окна. После добавления файла надо выбрать формат файла для конвертации в строке "Output file type" и указать папку для сохранения документа на компьютере в строке "Output folder". В разделе "Setting" пользователи могут выбрать настройки выбранного формата: язык OCR, действие с мультистраницами, объединение с другими документами. Чтобы запустить процесс конвертации документа в PD,F необходимо нажать кнопку "Start" в главном окне. По завершению работы файл будет сохранен в выбранную пользователем папку. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

возможность пакетной обработки файлов;

поддержка нескольких форматов для конвертации. Недостатки: нет функции для редактирования PDF-файлов;

отсутствует официальная поддержка русского языка.

PDFCreator PDFCreator — программа, которая используется для создания документов формата PDF. При конвертации файлов сохраняется оригинальное форматирование документов: изображения, графики, таблицы, формулы. Поддерживаются дополнительные надстройки: смена шрифтов, установка произвольного разрешения для изображений. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы PDFCreator — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию: Стоимость версии "Plus" на 1 год составляет 8,5 евро.

Цена лицензии на 2 года — 16 евро.

3 года — 23 евро. Также можно загрузить бесплатную версию с ограниченным функционалом. Преимущества лицензионной версии приложения: Полное отсутствие рекламных блоков в программе. HotFolder. На компьютере создается специальная папка, которая автоматически конвертирует документы в PDF. Для этого нужно поместить текстовый файл в HotFolder. Приоритетная техническая поддержка по электронной почте. После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Домой". Здесь пользователям нужно загрузить документ для конвертации. Для этого следует воспользоваться функцией "Выберите файл". 123 После того, как текстовый документ выбран, откроется новое окно сохранения PDF файла. Здесь пользователи могут указать новое название для файла, выбрать папку для сохранения на компьютере, выбрать имя автора, задать тему и ключевые слова. В строке "Профиль" можно выбрать другой формат для конвертирования: JPG, PNG, TIFF и т.д. Кнопка "Слияние" дает возможность объединить несколько документов в один PDF-файл. Чтобы завершить процесс конвертации необходимо нажать кнопку "Сохранить". Исходный файл будет сохранен в выбранный ранее каталог на компьютере. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

быстрый процесс преобразования документов в PDF;

возможность пользоваться основными функциями программы бесплатно;

сохранение исходного форматирования документов после конвертации. Недостатки: нет встроенного редактора документов формата PDF.