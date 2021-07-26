Программы для настройки звука на компьютере

Настройка звука на компьютере может быть осуществлена тремя способами — при помощи системных инструментов, драйвера аудиокарты (управляющей им программой) и сторонних приложений. Именно такие приложения будут рассмотрены далее.

FxSound Enhancer Условно-бесплатная программа FxSound Enhancer — небольшая и одновременно мощная программа, позволяющая в режиме реального времени изменять параметры звука на компьютере в целом (т.е. не в отдельно взятом приложении). Приложение устанавливается на ПК в виде виртуальной аудиокарты, управление которым осуществляется при помощи специального модуля FxSound Enhancer. Изменяемые параметры звука вступают в силу при выборе пользователем в качестве устройства воспроизведения установленной виртуальной аудиокарты (обычно активируется автоматически, но можно выбрать вручную в параметрах звука Windows).

Функции FxSound Enhancer FxSound Enhancer представляет собой эквалайзер с функциями наложения на звук регулируемых по мощности/интенсивности аудиоэффектов. Эквалайзер здесь 9-полосный с регулировкой. В нем предусмотрена возможность регулировки слышимых звуковых частот в пределах от 110 Гц до 16 кГц (16000 Гц). При необходимости пользователь может выбрать один их десятков доступных пресетов (наборов настроек). Среди доступных аудиоэффектов: Fidelity — параметр, определяющий точность (верность/реалистичность) передачи звука.

Ambience — параметр позволяет настроить звук с учетом окружающей обстановки (атмосферы) в помещении, где установлен компьютер.

3D Surround — при помощи данного параметра можно создать эффект объемного звука при использовании обычной двухканальной аудиосистемы (лучше всего эффект ощущается в наушниках).

Dynamic Boost — параметр, позволяющий динамически усилить общую громкость звука (стоит иметь в виду, что чрезмерное усиление может привести к возникновению шумов и прочих дефектов со звуком).

Bass — этот параметр отвечает за усиление низких частот, т.е. басов.

Equalizer APO Бесплатная программа Программа Equalizer APO по принципу функционирования ничем не отличается от предыдущего приложения, но в разы превосходит его по функциональным возможностям. Явным преимуществом Equalizer APO также является и то, что эта программа распространяется бесплатно. Но есть и недостаток — для обычных пользователей данная утилита может оказаться сложной в использовании.

Функции Equalizer APO В список основных функций программы Equalizer APO входит: Возможность настройки не только выходных, но и входных аудиоканалов (тех, что используются для подключения микрофонов или музыкальных MIDI-инструментов, включая, например, гитарные «педали»).

Тонкая настройка звуковых частот посредством 15-ти или расширенного 31-полосного эквалайзера. Также присутствует возможность ручной установки количества полос эквалайзера путем включения в него только нужных пользователю диапазонов аудиочастот.

Наложение на звук широкого спектра стандартных, параметрических полосно-пропускающих и частотных фильтров: Peaking Filter, Low/High/Band/All-pass Filter, Low/High-shelf Filter, Notch Filter и ряд других.

Возможность подключения внешних VST-плагинов (Virtual Studio Technology), благодаря которым пользователь сможет значительно расширить первоначальный список функций программы. Это далеко не весь список возможностей Equalizer APO.

ViPER4Windows Бесплатная программа По количеству функций ViPER4Windows примерно соответствует таковым у Equalizer APO, однако все они предназначены только для настройки выходных аудиоканалов. Вообще, в ViPER4Windows сосредоточен функционал множества небольших программ для улучшения звука (как, например, рассмотренное вначале приложение FxSound Enhancer).

Функции ViPER4Windows Пользователи ViPER4Windows могут активировать один из трех режимов работы: Музыкальный режим. Режим кино. И фристайл, т.е. режим с произвольными (ручными настройками). Предназначение первых двух режимов и так понятно, но нельзя говорить, что они статичные (т.е. не настраиваемые). Просто в них убраны некоторые параметры, доступные в режиме фристайла. Вот неполный перечень функциональных возможностей программы ViPER4Windows: Предварительное (до обработки аудиокартов) и пост-усиление звука.

Настройка звука при помощи многополосного эквалайзера и многофункционального компрессора.

Виртуализация пространственного трехмерного звука.

Наличие аудиоэффектов для компенсации искажений, создаваемых окружающим пространством.

Наличие специальных режимов обработки звука для наушников.

Усиление низкий частот (басов) с возможностью активации режима «Естественный бас» или «Чистый бас».

Регулировка реалистичности звука с возможностью наложения дополнительных аудиоэффектов.

Исправление звука при помощи фильтров разной интенсивности: «Небольшое», «Умеренное» или «Экстремальное».

Наложение эффекта реверберации с 8-ю регулируемым параметрами.

Автоматическое выравнивание (нормализация) звука.

Hear Условно-бесплатная программа Программу Hear в некотором роде можно назвать аналогом ViPER4Windows. Однако пользоваться ею гораздо удобней — интерфейс позволяет.

Функции Hear Из основных функциональных возможностей программы Hear отметим: Регулировка мощности частот в диапазоне от 30 Гц до 16 кГц (10-полосный эквалайзер), а также — настраивается отдельно — громкости низких и средних частот в т.н. Woof-диапазоне (40 — 500 Гц).

Настройка реверберации и гармоники звука в высокочастотном диапазоне.

Настройка глубины и басов (низких частот) пространственного 3D-звука (при активации соответствующей опции).

Виртуальное смещение звука в центр либо в сторону от слушателя путем усиления/ослабления соответствующих частот.

Усиление кривой низкого и высокого уровня для увеличения качества звучания при использовании наушников.

Возможность ограничения величины низких частот для устранения эффекта дребезга колонок при воспроизведении басов.

Настройка резонанса средних частот для увеличения четкости речи (например, в пользовательских видеозаписях, сделанных в условиях наличия звуковых шумов).

Возможность инвертирования звуковых каналов (поменять левый канал на правый и наоборот).

Расширение низких частот, что позволяет увеличить бас в двухканальных аудиосистемах.

VoiceMeeter Banana Бесплатная программа VoiceMeeter Banana — программа, предназначенная не столько для настройки, сколько для микшинга системного звука. Тем не менее, у приложения присутствует и интересующий нас функционал, потому оно и было включено в данный обзор.