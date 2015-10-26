Со временем производительность системы в новых приложениях снижается. Решение проблемы — обновление "железа" и покупка новых комплектующих для компьютера. Но что делать, если бюджета на покупку новой видеокарты или процессора нет? Можно попробовать повысить производительность ПК с помощью разгона.

В случае с процессорами, разгон — это повышение тактовой частоты CPU. Такт — это промежуток времени, за который процессор выполняет определенное количество действий программного кода. Тактовая частота — это число тактов, выполняемых за одну секунду. После разгона процессора (повышения тактовой частоты) увеличивается общая производительность системы: повышается количество FPS в видеоиграх, улучшается скорость работы требовательных программах. Главное преимущество разгона — пользователям не нужно тратить деньги на покупку новых комплектующих для ПК.

Самый популярный производитель процессоров — компания Intel. Для разгона CPU от этой фирмы используются специальные программы. Перед тем, как начать разгон процессора, нужно выполнить следующие действия:

Определить текущие показатели тактовой частоты. Сделать это можно с помощью программы CPU-Z . Обновить версию BIOS.

CPUFSB CPUFSB — программа для разгона процессора. С помощью приложения можно изменить тактовую частоту системной шины. После внесения изменений в технические параметры CPU не требуется перезагрузка компьютера. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для корректной работы утилиты требуется Windows XP или новее. Для загрузки пользователям доступна полностью русская версия ПО. Модель распространения программы — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию приложения, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензионной версии составляет 15 долларов, но есть возможность использовать основные функции программы абсолютно бесплатно. Перед тем, как начать разгон процессора от Intel, необходимо выбрать производителя материнской платы в главном окне утилиты. Программа поддерживает все известные фирмы: ACorp, ASUS, ASRock, Biostar и т.д. На следующем этапе работы нужно выбрать тип материнской платы и PLL. Чтобы определить текущий показатель тактовой частоты системной шины, необходимо нажать кнопку "Взять частоту". В строке "Установить частоту" необходимо указать нужный показатель для разгона. Рекомендуется повышать частоту небольшими шагами. Это снизит риск сбоя работы процессора. Чтобы применить установленные параметры, необходимо нажать кнопку "Установить частоту". В правой части интерфейса программы CPUFSB расположены инструменты для переключения между разными показателями тактовой частоты. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

разгон процессора без обязательной перезагрузки компьютера;

возможность переключения между различными показателями тактовой частоты. Недостатки: разработчики перестали выпускать обновления для программы.

SetFSB SetFSB — небольшое приложение для разгона процессора. Программа дает возможность повысить производительность системы благодаря увеличению тактовой частоты системной шины без обязательной перезагрузки компьютера. Утилита поддерживает большинство популярных производителей материнских плат. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для установки и запуска программы требуется Windows XP или новее. Скачать и установить утилиту можно абсолютно бесплатно. Есть возможность покупки полной версии программы, цена лицензии SetFSB составляет 6 долларов. Язык интерфейса — английский, русской версии нет. После запуска программы SetFSB откроется главное окно приложения. В первом разделе "Control" выполняется процесс управления частотой процессора. На начальном этапе работы нужно выбрать модель PLL чипа из списка. PLL чип — это тактовый генератор. Далее необходимо нажать кнопку "Get FSB". Это нужно для того, чтобы посмотреть спектр возможных частот. Текущий показатель частоты отображается в строке "Current FSB". Для разгона процессора используется ползунок, который расположен ниже строки "Select FSB". Для увеличения тактовой частоты нужно перемещать его вправо. Выбранный показатель отображается в строке "Select". Всего доступно 7 ступеней для разгона. С помощью приложения SetFSB можно узнать подробную информацию о PLL. Для этого нужно открыть раздел "Diagnosis" на верхней панели инструментов. В нижней части рабочего окна приложения отображается подробная информация и о чипе. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

не нужно перезагружать систему после повышения тактовой частоты;

работа со всеми популярными производителями материнских плат;

возможность диагностики PLL чипа. Недостатки: отсутствие поддержки русского языка интерфейса.

SoftFSB SoftFSB — одна из самых известных программ для разгона процессора. Утилита дает возможность повысить тактовую частоту системной шины, благодаря чему увеличивается общая производительность системы. Приложение работает со всеми известными моделями и производителями материнских плат. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (разрядности 32 и 64 бит), начиная с Windows 98 или свежее. Модель распространения программы — бесплатная. Для разгона процессора с помощью утилиты не нужно покупать подписку или лицензионный ключ. Язык интерфейса — английский. Русской версии нет. После запуска приложения SoftFSB откроется главное окно программы. На первом этапе необходимо выбрать материнскую плату из списка в строке "Target Mainboard". Если в списке нет нужного производителя материнской платы, можно выбрать "Clock generator". Чтобы получить текущие показатели тактовой частоты, необходимо нажать кнопку "Get FSB". Ниже расположена строка "Current FSB". Здесь отображается текущий показатель тактовой частоты системной шины процессора. Для разгона CPU используется ползунок в нижней части интерфейса главного окна программы. Чтобы применить изменения частоты, необходимо нажать кнопку "Set FSB". Выбранный показатель отображается в строке "Select FSB". Преимущества: бесплатная модель распространения;

разгон процессора в режиме реального времени без перезагрузки системы;

простой и удобный интерфейс;

работа со всеми популярными моделями и производителями материнских плат. Недостатки: доступна только английская версия;

сбои при работе на Windows 10 из-за совместимости;

редкий выход обновлений.

ClockGen ClockGen — небольшая программа для динамического разгона системы. Утилита позволяет увеличивать тактовую частоту процессора, оперативной памяти и шин PCI/PCI-Express. Поддерживается работа со множеством популярных моделей материнских плат: MSI, Gigabyte, Abit, DFI и т.д. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для корректной работы утилиты требуется ОС Windows XP или новее. Загрузить и установить программу на компьютер можно абсолютно бесплатно. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. После запуска утилиты ClockGen откроется небольшое рабочее окно. Здесь расположены все необходимые для разгона инструменты: PLL Control. Используется для управления чипом PLL. Здесь пользователи могут выбрать свою модель материнской платы. PLL Setup. Этот инструмент используется для разгона процессора. Здесь нужно указать необходимую частоту системной шины. Благодаря этому повышается общая производительность системы. Options. Здесь выполняются базовые настройки программы. Во время увеличения тактовой частоты CPU очень важно отслеживать изменения температуры устройства. Это позволит избежать сбоя или поломки процессора. Для этого используются специальные датчики, встроенные в приложение ClockGen. Чтобы открыть датчики, необходимо выбрать инструмент "Clocks" в главном меню программы. После этого откроется небольшое окно, в котором отображаются все изменения температуры CPU, FSB, RAM в режиме реального времени. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейса;

поддержка всех популярных производителей материнских плат;

возможность отслеживания изменения температуры процессора и памяти. Недостатки: отсутствие поддержки со стороны разработчиков.