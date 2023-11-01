Программы для разгона видеокарт Gigabyte

Разгон комплектующих — популярный способ улучшить производительность ПК. Его нередко используют для повышения быстродействия в играх и рабочих задачах. Наиболее часто разгону подвергаются видеокарты. Для его выполнения есть большое количество программ. Разберем утилиты, которые подходят для разгона видеокарт Gigabyte.

Aorus Engine Aorus Engine — официальная утилита от Gigabyte для разгона видеокарт с чипами NVIDIA. Позволяет настраивать параметры устройства, отслеживать показатели и производительность. Используя программу, можно повышать подаваемое напряжение, частоты графического процессора и памяти, а также управлять скоростью вращения кулеров видеокарты. Приложение бесплатно и работает на Windows 7 и выше. Поддерживаются как 32-битные, так и 64-разрядные редакции системы. Русский язык в программе отсутствует, однако интерфейс прост, поэтому разобраться в нем несложно и в английской версии. Утилита оптимизирована под использование с устройствами Gigabyte Aorus. Программа, в первую очередь, подходит для применения с видеокартами этой серии. Использовать ее с устройствами других производителей на графических процессорах NVIDIA также возможно, но в таком случае некоторые функции будут недоступны.

MSI Afterburner MSI Afterburner — это одна из самых популярных программ для управления комплектующими ПК и выполнения разгона. С ее помощью можно отслеживать показатели датчиков, настраивать обороты вентиляторов и повышать основные значения видеокарты. Утилита позволяет изменять подаваемое напряжение, частоты ядра и видеопамяти. Помимо функционала для разгона, в MSI Afterburner присутствует множество дополнительных возможностей. Среди них — вывод мониторинга FPS на дисплей для игр, запись с экрана, отслеживание переключений между режимами 3D и 2D. Присутствует также функционал бенчмарка для тестов железа, созданный на базе движка FurMark. Программа бесплатна и поддерживает Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Способна работать с видеокартами GeForce 8X00 и выше, а также AMD Radeon 3000 и новее. MSI Afterburner — универсальное решение, подходящие для устройств от всех производителей, включая Gigabyte.

RivaTuner RivaTuner — это бесплатная функциональная утилита для управления графическими устройствами. Позволяет следить за состоянием оборудования при помощи мониторинга, выполнять разгон и настройку GPU. Используя RivaTuner, можно повышать частоты графического процессора и памяти, а также подаваемое напряжение. Программа работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит). Русский язык поддерживается. Утилита универсальна, ее можно использовать для настройки видеокарт и от NVIDIA, и от AMD.