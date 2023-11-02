Программы для разгона видеокарт AMD

Разгон видеокарт и других комплектующих часто применяют для повышения производительности компьютера. Завысив показатели устройства, можно улучшить его работу и добиться лучшего быстродействия. Для настройки разгона существуют разные программы. Разберем утилиты, которые оптимизированы под конфигурацию видеокарт AMD.

Предостережение! Стоит помнить о том, что любой разгон комплектующих ПК несет в себе существенные риски. Не следует заниматься им, если вы недостаточно уверены в безопасности завышения параметров для устройства. Разгон видеокарты, выполненный неосознанно, с неподходящими значениями, может привести к серьезным последствиям и полной неработоспособности GPU.

AMD Radeon Performance Tuning AMD Radeon Performance Tuning — утилита для разгона видеокарт AMD от производителя. Ее главное преимущество — наличие оптимизации под устройства серии Radeon. Программа создана специально для видеокарт от AMD. В ней присутствует все необходимое для настройки разгона, включая опцию регулировки оборотов вентиляторов. В утилите также есть предустановленные варианты конфигурации видеокарты, позволяющие сэкономить время на подборе параметров.

MSI Afterburner MSI Afterburner — одно из самых популярных решений для настройки, мониторинга и разгона комплектующих. При помощи утилиты можно изменять частоты, напряжение и обороты вентиляторов. Доступна также возможность поднять ограничение энергопотребления, однако использовать ее нужно с особой осторожностью. Для отслеживания состояния видеокарты в программе есть мониторинг температуры. Главное преимущество MSI Afterburner для новичков — наличие опции разгона одним кликом. Если воспользоваться ей, утилита автоматически подберет наиболее оптимальные параметры для GPU, обеспечивающие максимальную скорость и быстродействие при допустимых и безопасных показателях.

ASUS GPU Tweak ASUS GPU Tweak — функциональная утилита для управления GPU, разработанная ASUS. Оптимизирована под использование с устройствами этого производителя. В программе доступны три группы настроек: бесшумный режим, игровой режим и режим разгона. Каждая из них позволяет подобрать подходящие под сценарий использования параметры. В ASUS GPU Tweak доступна возможность создать аккаунт для сохранения в нем всех заданных настроек устройства. Войдя в него, например, после переустановки ОС и программы, можно повторно применить все созданные ранее параметры. Они будут синхронизированы с облаком и автоматически заданы видеокарте.

Sapphire TriXX Sapphire TriXX — программа для управления видеокартами от Sapphire. Ее стоит попробовать, в первую очередь, владельцам устройств этого производителя. В утилите доступны мониторинг показателей (температуры, загруженности, вольтажа, использования видеопамяти) и возможность разгона путем завышения частот GPU. Для видеокарт с подсветкой в Sapphire TriXX предусмотрена опция ее регулировки. Управление RGB вынесено в отдельный раздел "Nitro Glow".