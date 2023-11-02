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Лучшие программы 02.11.2023 3 минуты

Программы для разгона видеокарт AMD

Разгон видеокарт и других комплектующих часто применяют для повышения производительности компьютера.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Разгон видеокарт и других комплектующих часто применяют для повышения производительности компьютера. Завысив показатели устройства, можно улучшить его работу и добиться лучшего быстродействия. Для настройки разгона существуют разные программы. Разберем утилиты, которые оптимизированы под конфигурацию видеокарт AMD.

Предостережение!

Стоит помнить о том, что любой разгон комплектующих ПК несет в себе существенные риски. Не следует заниматься им, если вы недостаточно уверены в безопасности завышения параметров для устройства. Разгон видеокарты, выполненный неосознанно, с неподходящими значениями, может привести к серьезным последствиям и полной неработоспособности GPU.

AMD Radeon Performance Tuning

AMD Radeon Performance Tuning — утилита для разгона видеокарт AMD от производителя. Ее главное преимущество — наличие оптимизации под устройства серии Radeon.

Программа создана специально для видеокарт от AMD. В ней присутствует все необходимое для настройки разгона, включая опцию регулировки оборотов вентиляторов. В утилите также есть предустановленные варианты конфигурации видеокарты, позволяющие сэкономить время на подборе параметров.

AMD Radeon Performance Tuning

MSI Afterburner

MSI Afterburner — одно из самых популярных решений для настройки, мониторинга и разгона комплектующих. При помощи утилиты можно изменять частоты, напряжение и обороты вентиляторов. Доступна также возможность поднять ограничение энергопотребления, однако использовать ее нужно с особой осторожностью. Для отслеживания состояния видеокарты в программе есть мониторинг температуры.

Главное преимущество MSI Afterburner для новичков — наличие опции разгона одним кликом. Если воспользоваться ей, утилита автоматически подберет наиболее оптимальные параметры для GPU, обеспечивающие максимальную скорость и быстродействие при допустимых и безопасных показателях.

MSI Afterburner

ASUS GPU Tweak

ASUS GPU Tweak — функциональная утилита для управления GPU, разработанная ASUS. Оптимизирована под использование с устройствами этого производителя. В программе доступны три группы настроек: бесшумный режим, игровой режим и режим разгона. Каждая из них позволяет подобрать подходящие под сценарий использования параметры.

В ASUS GPU Tweak доступна возможность создать аккаунт для сохранения в нем всех заданных настроек устройства. Войдя в него, например, после переустановки ОС и программы, можно повторно применить все созданные ранее параметры. Они будут синхронизированы с облаком и автоматически заданы видеокарте.

ASUS GPU Tweak III

Sapphire TriXX

Sapphire TriXX — программа для управления видеокартами от Sapphire. Ее стоит попробовать, в первую очередь, владельцам устройств этого производителя. В утилите доступны мониторинг показателей (температуры, загруженности, вольтажа, использования видеопамяти) и возможность разгона путем завышения частот GPU.

Для видеокарт с подсветкой в Sapphire TriXX предусмотрена опция ее регулировки. Управление RGB вынесено в отдельный раздел "Nitro Glow".

Rivatuner

Rivatuner — функциональная утилита для мониторинга состояния видеокарты и настройки GPU. С ее помощью можно отслеживать температуры, частоту видеоядра и другие значения. Доступна опция регулировки скорости вращения кулеров.

Программа дает много возможностей для разгона GPU. Используя Rivatuner, можно настраивать частоты, напряжение и другие параметры. В утилите также присутствует функционал для изменения параметров монитора (яркости, контраста, цветопередачи).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

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ASUS GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III

Версия 1.7.7.0

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