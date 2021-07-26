Настройка изображения монитора — программы и инструкции

Настройка изображения монитора (или калибровка монитора) — процесс приведения цветовых параметров экрана к таким значениям, при которых пользователь сможет без напряжения для глаз различать все отображаемые цвета и объекты. Калибровка может быть осуществлена при использовании кнопок управления монитором и/или при помощи программных средств (программа, управляющая драйвером видеокарты, системные инструменты или сторонние утилиты).

Настройка изображения монитора средствами Windows В системе Windows (как и в любой другой) присутствует встроенный инструмент для калибровки экрана. Но он способен регулировать самостоятельно только часть параметров изображения, а оставшиеся пользователю предстоит настраивать самостоятельно, используя кнопочную/сенсорную панель монитора. К счастью, функция калибровки экрана в Windows содержит подробные инструкции — пользователю нужно только запустить ее: Откройте из меню пуск «Параметры Windows», затем впишите в поисковую строку в верхней части окна запрос «калибровка» (без кавычек) и кликните по отобразившемуся элементу «Калибровка цветов монитора». Выполните все инструкции, что будут отображаться в системном приложении «Калибровка цвета» (там все подробно расписано). На последнем шаге будет дополнительно предложено запустить средство настройки ClearType, которое может помочь решить проблему с неправильным отображением текста на экране, если таковая возникла после калибровки (снимите галочку, если этого не требуется).

QuickGamma Бесплатная программа QuickGamma — простая в использовании утилита, позволяющая тонко откалибровать цветовую интенсивность (гамму), яркость и контрастность изображения монитора с возможностью сохранения настроек в виде ICC-профиля, который можно будет активировать в любой момент (даже если удалить приложение).

Зачем нужна программа QuickGamma? Программа QuickGamma нужна для достижения гаммы изображения монитора значения в условные 2,2 единицы, которое де-факто стало стандартным для ОС Windows, интернета и цветовой фотографии. Т.е. монитор со значением гаммы в 2,2 отображает цвета корректно — так, как они были задуманы разработчиками операционной системы, сайтов и цифровых фотоаппаратов.

Как пользоваться программой QuickGamma? Прежде всего, на самом мониторе рекомендуется сбросить настройки яркости, контрастности и цветовой температуры к заводским значениям. Сама утилита QuickGamma предельно проста в использовании. Также отметим, если после калибровки экрана в системе нужно будет сохранить ICC-профиль, то программу следует запускать от имени администратора. У QuickGamma всего 2 активные функции: Настройка гаммы или баланса серого, что осуществляется путем увеличения/уменьшения интенсивности красного, зеленого и синего цвета одновременно. Настройка гаммы возможна в цветовых пространствах sRGB или EDID RGB. Регулировка уровней красного, зеленого и синего цвета по отдельности, т.е., по сути, здесь осуществляется настройка соотношения значений данных цветов друг относительно друга. Заданные второй функцией уровни цветов автоматически отобразятся в основном окне приложения, в котором осуществляется настройка гаммы. Т.е. соотношение значений красного, зеленого и синего цвета останется таким же, каким оно было задано в окне регулировки этих цветов. Чтобы проверить правильность выставленного значения гаммы, пользователю нужно визуально сравнить картинку в основном окне программы с картинкой, которую можно найти во встроенной справке по работе с приложением QuickGamma (вызывается клавишей «F1» или кликом по кнопке «Help»). Контрольное изображение находится в разделе «Screenshots & Hints» справки: Возможно и такое, что манипуляция с настройками QuickGamma не приводят к должному результату. В таких случаях также потребуется увеличивать/уменьшать значения яркости, контрастности и цветовой температуры на самом мониторе.

Calibrize Бесплатная программа Calibrize — бесплатная программа для настройки изображения монитора, позволяющая откалибровать контрастность, яркость и гамму в несколько простых шагов. Внесенные с помощью утилиты настройки также сохраняются в операционной системе в виде ICC-профиля, и ее не нужно будет запускать в будущем (если не переустановить Windows или не удалить/изменить ICC-профиль вручную).

Как пользоваться программой Calibrize? Программа Calibrize очень проста в использовании, но она имеет англоязычный интерфейс. Сразу после запуска утилита предложит активировать опцию вывода напоминаний о необходимости выполнить калибровку (если сразу нажать кнопку «Next», то никаких напоминаний выводиться в будущем не будет). На втором шаге осуществляется настройка яркости и контрастности, что предстоит делать, используя кнопки управления соответствующими параметрами на корпусе монитора. Сначала предлагается увеличить контрастность до 100%. Затем отрегулировать яркость так, чтобы черный круг в левой части картинки стал едва заметен, а задний фон — практически слился воедино (при слишком высокой яркости он наполовину черный и наполовину серый). После этого нужно постепенно понижать контрастность изображения монитора — до тех пор, пока светлый круг справа не станет едва заметным (при слишком высокой контрастности его не видно вообще). На следующем шаге настраивается гамма, но уже при помощи ползунков в самой программе Calibrize. От пользователя требуется добиться того, чтобы цветные полосы окружностей сливались с цветом своего фона (окружности состоят из черных и цветных полос). Но стоит учитывать, что манипуляции с цветами немного увеличивают/уменьшают яркость монитора. Поэтому по окончанию настройки рекомендуется вернуться к предыдущему шагу, чтобы подкорректировать яркость монитора (положения ползунков сохраняются). Для сохранения изменений на последнем шаге нужно нажать кнопку «Save», а чтобы отменить их (настройки яркости и контрастности отменить из программы нельзя, т.к. они были сделаны из меню управления монитора) — кликнуть по кнопке «Exit» в левом верхнем углу.

DisplayCAL Бесплатная программа DisplayCAL — профессиональная программа для калибровки цветовых параметров мониторов. Для работы с ней требуется использование специального инструмента — калибратора (колориметра) или спектрометра. Процесс настройки яркости, контрастности и цветовой интенсивности осуществляется программой практически полностью в автоматическом режиме.

Зачем нужна программа DisplayCAL? Предназначение программы DisplayCAL понятно — это калибровка изображения монитора. Но для многих не ясна целесообразность такой калибровки, которая осуществляется при помощи этой утилиты. Ведь отрегулировать яркость, контрастность, гамму и т.д. можно и без использования калиброметров и спектрометров — недешевых, кстати, приборов. Конечно, для обычных пользователей компьютеров достаточно использования стандартного инструментария Windows или рассмотренных выше утилит — QuickGamma и Calibrize. Но вот для профессиональных "цифровых" художников, видеомонтажников, мультипликаторов, верстальщиков сайтов, 3D-моделировщиков и других специалистов очень важен вопрос корректной передачи цвета. Для них и нужна программа DisplayCAL.