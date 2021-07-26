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Настройка изображения монитора — программы и инструкции

Обзор и инструкции по использованию программ для настройки изображения монитора.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Настройка изображения монитора (или калибровка монитора) — процесс приведения цветовых параметров экрана к таким значениям, при которых пользователь сможет без напряжения для глаз различать все отображаемые цвета и объекты. Калибровка может быть осуществлена при использовании кнопок управления монитором и/или при помощи программных средств (программа, управляющая драйвером видеокарты, системные инструменты или сторонние утилиты).

Настройка изображения монитора средствами Windows

В системе Windows (как и в любой другой) присутствует встроенный инструмент для калибровки экрана. Но он способен регулировать самостоятельно только часть параметров изображения, а оставшиеся пользователю предстоит настраивать самостоятельно, используя кнопочную/сенсорную панель монитора. К счастью, функция калибровки экрана в Windows содержит подробные инструкции — пользователю нужно только запустить ее:

  • Откройте из меню пуск «Параметры Windows», затем впишите в поисковую строку в верхней части окна запрос «калибровка» (без кавычек) и кликните по отобразившемуся элементу «Калибровка цветов монитора».

Параметры Windows

  • Выполните все инструкции, что будут отображаться в системном приложении «Калибровка цвета» (там все подробно расписано). На последнем шаге будет дополнительно предложено запустить средство настройки ClearType, которое может помочь решить проблему с неправильным отображением текста на экране, если таковая возникла после калибровки (снимите галочку, если этого не требуется).

Калибровка монитора в Windows

QuickGamma

Бесплатная программа

QuickGamma — простая в использовании утилита, позволяющая тонко откалибровать цветовую интенсивность (гамму), яркость и контрастность изображения монитора с возможностью сохранения настроек в виде ICC-профиля, который можно будет активировать в любой момент (даже если удалить приложение).

QuickGamma

Зачем нужна программа QuickGamma?

Программа QuickGamma нужна для достижения гаммы изображения монитора значения в условные 2,2 единицы, которое де-факто стало стандартным для ОС Windows, интернета и цветовой фотографии. Т.е. монитор со значением гаммы в 2,2 отображает цвета корректно — так, как они были задуманы разработчиками операционной системы, сайтов и цифровых фотоаппаратов.

Как пользоваться программой QuickGamma?

Прежде всего, на самом мониторе рекомендуется сбросить настройки яркости, контрастности и цветовой температуры к заводским значениям. Сама утилита QuickGamma предельно проста в использовании. Также отметим, если после калибровки экрана в системе нужно будет сохранить ICC-профиль, то программу следует запускать от имени администратора. У QuickGamma всего 2 активные функции:

  1. Настройка гаммы или баланса серого, что осуществляется путем увеличения/уменьшения интенсивности красного, зеленого и синего цвета одновременно. Настройка гаммы возможна в цветовых пространствах sRGB или EDID RGB.

Программа QuickGamma

  1. Регулировка уровней красного, зеленого и синего цвета по отдельности, т.е., по сути, здесь осуществляется настройка соотношения значений данных цветов друг относительно друга.

Регулировка гаммы в QuickGamma

Заданные второй функцией уровни цветов автоматически отобразятся в основном окне приложения, в котором осуществляется настройка гаммы. Т.е. соотношение значений красного, зеленого и синего цвета останется таким же, каким оно было задано в окне регулировки этих цветов.

Чтобы проверить правильность выставленного значения гаммы, пользователю нужно визуально сравнить картинку в основном окне программы с картинкой, которую можно найти во встроенной справке по работе с приложением QuickGamma (вызывается клавишей «F1» или кликом по кнопке «Help»). Контрольное изображение находится в разделе «Screenshots & Hints» справки:

QuickGamma

Возможно и такое, что манипуляция с настройками QuickGamma не приводят к должному результату. В таких случаях также потребуется увеличивать/уменьшать значения яркости, контрастности и цветовой температуры на самом мониторе.

Calibrize

Бесплатная программа

Calibrize — бесплатная программа для настройки изображения монитора, позволяющая откалибровать контрастность, яркость и гамму в несколько простых шагов. Внесенные с помощью утилиты настройки также сохраняются в операционной системе в виде ICC-профиля, и ее не нужно будет запускать в будущем (если не переустановить Windows или не удалить/изменить ICC-профиль вручную).

Как пользоваться программой Calibrize?

Программа Calibrize очень проста в использовании, но она имеет англоязычный интерфейс. Сразу после запуска утилита предложит активировать опцию вывода напоминаний о необходимости выполнить калибровку (если сразу нажать кнопку «Next», то никаких напоминаний выводиться в будущем не будет).

Calibrize

На втором шаге осуществляется настройка яркости и контрастности, что предстоит делать, используя кнопки управления соответствующими параметрами на корпусе монитора. Сначала предлагается увеличить контрастность до 100%. Затем отрегулировать яркость так, чтобы черный круг в левой части картинки стал едва заметен, а задний фон — практически слился воедино (при слишком высокой яркости он наполовину черный и наполовину серый). После этого нужно постепенно понижать контрастность изображения монитора — до тех пор, пока светлый круг справа не станет едва заметным (при слишком высокой контрастности его не видно вообще).

Программа Calibrize

На следующем шаге настраивается гамма, но уже при помощи ползунков в самой программе Calibrize. От пользователя требуется добиться того, чтобы цветные полосы окружностей сливались с цветом своего фона (окружности состоят из черных и цветных полос). Но стоит учитывать, что манипуляции с цветами немного увеличивают/уменьшают яркость монитора. Поэтому по окончанию настройки рекомендуется вернуться к предыдущему шагу, чтобы подкорректировать яркость монитора (положения ползунков сохраняются).

Калибровка монитора в Calibrize

Для сохранения изменений на последнем шаге нужно нажать кнопку «Save», а чтобы отменить их (настройки яркости и контрастности отменить из программы нельзя, т.к. они были сделаны из меню управления монитора) — кликнуть по кнопке «Exit» в левом верхнем углу.

Calibrize

DisplayCAL

Бесплатная программа

DisplayCAL — профессиональная программа для калибровки цветовых параметров мониторов. Для работы с ней требуется использование специального инструмента — калибратора (колориметра) или спектрометра. Процесс настройки яркости, контрастности и цветовой интенсивности осуществляется программой практически полностью в автоматическом режиме.

Зачем нужна программа DisplayCAL?

Предназначение программы DisplayCAL понятно — это калибровка изображения монитора. Но для многих не ясна целесообразность такой калибровки, которая осуществляется при помощи этой утилиты. Ведь отрегулировать яркость, контрастность, гамму и т.д. можно и без использования калиброметров и спектрометров — недешевых, кстати, приборов.

Конечно, для обычных пользователей компьютеров достаточно использования стандартного инструментария Windows или рассмотренных выше утилит — QuickGamma и Calibrize. Но вот для профессиональных "цифровых" художников, видеомонтажников, мультипликаторов, верстальщиков сайтов, 3D-моделировщиков и других специалистов очень важен вопрос корректной передачи цвета. Для них и нужна программа DisplayCAL.

Как пользоваться программой DisplayCAL?

Несмотря на всю сложность с использованием калибраторов/колориметров/спектрометров, пользоваться программой DisplayCAL довольно просто. Помимо оборудования из дополнительных средств также потребуется установить на компьютер программу ArgyllCMS (устанавливается автоматически в случае отсутствия). Последняя, по сути, является универсальным драйвером для поддерживаемых программой DisplayCAL измерительных устройств (в основном это оборудование производства Datacolor и X-Rite).

Сама же калибровка цветовых параметров монитора при помощи DisplayCAL осуществляется в 2 шага (не считая работу с программным обеспечением используемого прибора для калибровки):

  1. Во вкладке «Дисплей и инструмент» в блоке «Дисплей» выбирается калибрируемый монитор, а напротив — в блоке «Инструмент» — устройство для калибровки.
  2. Нажатием кнопки «Калибровка и характеризация» параметры изображения монитора будут выставлены автоматически (основываясь на данных, полученных с прибора), а затем сохранены в системе в качестве нового ICC-профиля.

Программа DisplayCAL

В процессе калибровки может потребоваться настройка драйвера измерительного прибора, коррекция его параметров и выполнение прочих действий. Но здесь эти вопросы рассматриваться не будут.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

QuickGamma
QuickGamma

Версия 4.0.0.4

Программа для калибровки монитора (настройки яркости и гаммы)

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Calibrize
Calibrize

Версия 2.0

Программа для калибровки контрастности, яркости и гаммы монитора

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (13)
DisplayCAL
DisplayCAL

Версия 3.8.9.3

Программа для калибровки цвета монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

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