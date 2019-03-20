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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Программы для измерения температуры видеокарты

Speccy, HWiNFO, GPU-Z и другие программы для мониторинга температуры видеокарты.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Во время работы с требовательными программами и играми важно измерять и следить за температурой видеокарты, чтобы избежать поломки этой дорогостоящей детали. Для этого можно использоваться специальные программы, которые помогают определить изменения температуры графического устройства на любом Windows-компьютере.

Speccy

Speccy — полезная утилита, которая помогает измерить состояние видеокарты, процессора и модулей памяти. Через программу можно посмотреть температуру видеокарты и ЦП, есть детальная информация о производителе и модели устройства. Отчет о мониторинге сохраняется в формате текста или XML.

В программе Speccy перейдите в раздел "Графические устройства", где показана вся информация о видеокарте (и интегрированной, и дискретной). Температура устройства отображается в подразделе "Температура", данный показатель отслеживается в режиме реального времени.

Speccy

Нажмите на график рядом с температурой. Откроется дополнительный раздел, в котором будут показаны колебания показателя температуры видеокарты на отдельном графике.

Программа для измерения температуры видеокарты Speccy

Утилита Speccy обладает следующими преимуществами:

  • сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера в нескольких форматах;
  • график изменений температуры видеокарты;
  • информация о производителе и основных параметрах видеокарты, процессора, ОЗУ;
  • возможность хранения всех настроек утилиты в отдельном INI-файле;
  • отображение температуры в Цельсиях и Фаренгейтах.

Недостатки программного обеспечения Speccy:

  • нет функции тестирования производительности GPU;
  • нельзя настроить отображение основных параметров комплектующих компьютера;
  • не отображается текущая загрузка видеокарты в реальном времени.

Программа Speccy бесплатная и переведена на русский язык.

GPU-Z

GPU-Z — программа, которая предоставляет детальную информацию о видеокарте. С помощью утилиты можно определить температуру GPU, есть инструмент для просмотра информации CUDA, температуры процессора и количество используемой системной памяти.

Перейдите в раздел "Sensors". Температура видеокарты отображается в строке "GPU Temperature", также показывается график всех изменений температуры за последнее время. Отслеживание изменений выполняется в реальном времени.

GPU-Z

Основные преимущества утилиты GPU-Z:

  • отслеживание основных показателей видеокарты в режиме онлайн;
  • просмотр информации и видеочипе (одель, объем памяти);
  • создание скриншотов мониторинга;
  • выбор активных сенсоров, которые будут отображаться в приложении;
  • установка времени для обновления информации изменений основных показателей;
  • сохранение информации о мониторинге видеоустройства в отдельном лог-файле;
  • просмотр информации CUDA и DirectX разных версий;
  • ручное обновление параметров мониторинга видеокарты.

Недостатки программы:

  • нет возможности проведения стресс-теста видеоадаптера.

Приложение GPU-Z имеет интерфейс на английском языке и доступно для скачивания бесплатно.

HWiNFO64

HWiNFO64 — специальное ПО от компании REALiX, которое помогает измерить температуру видеокарты. Полученный отчет о состоянии видеоадаптера можно сохранить в отдельном файле на ПК. В программе есть инструмент для сканирования компьютера и установки последних версий драйверов для видеокарты, процессора и памяти.

В приложении HWiNFO откройте раздел "Sensors" (функция находится на панели инструментов).

HWiNFO

Найдите в списке устройств раздел "GPU". Если на компьютере установлено несколько видеокарт, то в списке отобразятся оба видеоадаптера. Температура устройства показана в строке "GPU Temperature" — текущий, максимальный, минимальный и средний показатели.

Температура нагрева видеокарты HWiNFO

Основные преимущества утилиты HWiNFO:

  • настройка отображения сенсоров в списке;
  • сброс показателей температуры;
  • сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера;
  • просмотр загрузки видеокарты и процессора;
  • обновление BIOS.

Недостатки приложения:

  • нельзя запустить стресс-тест видеоадаптера;
  • отсутствует возможность создания скриншотов мониторинга устройств;
  • нельзя построить отдельный график колебаний температуры видеокарты.

Программа HWiNFO бесплатная, но интерфейс англоязычный.

GPU Temp

GPU Temp — небольшая программа для компьютера, которая помогает отследить температуру видеокарты. С помощью утилиты можно посмотреть загрузку видеоадаптера, загрузка отображается в процентах. Также есть встроенный график, который показывает изменение температуры GPU в реальном времени.

Температура видеокарты показана в разделе "Temperatures". Утилита отслеживает этот показатель у каждого ядра устройства. В нижней части интерфейса приложения GPU Temp можно отследить колебания показателя температуры. Все данные считываются в режиме онлайн, что позволяет определить, какое приложение способствует повышению температуры видеокарты.

GPU Temp

Преимущества утилиты GPU Temp:

  • отслеживание температуры в реальном времени;
  • график колебаний температуры;
  • возможность сброса основных параметров мониторинга GPU;
  • в приложении отображается загрузка видеокарты: ядро, память;
  • функция запуска программы вместе с Windows.

Недостатки ПО:

  • нельзя запустить тест производительности видеокарты;
  • нет функции добавления новых сенсоров для мониторинга;
  • отсутствует функция записи основных операций приложения в отдельный лог-файл.

Программу GPU Temp можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, но язык интерфейса английский.

RealTemp

RealTemp — небольшой софт, который отслеживает температуру видеокарты. Через программу можно выполнить тест производительности видеоадаптера, отчет о мониторинге сохранить в лог-файле. Измерять температуру можно в Цельсиях и Фаренгейтах.

Температура видеокарты отображается в главном окне RealTemp: текущая, минимальная и максимальная. Также программа показывает точное время, в которое был зафиксирован показатель температуры.

RealTemp

Программа RealTemp имеет ряд преимуществ:

  • тестирование производительности видеокарты;
  • сброс текущих показателей измерения температуры;
  • время фиксирования минимальной и максимальной температуры;
  • отслеживание показателей в Цельсиях и Фаренгейтах.

Главные недостатки приложения:

  • нельзя построить график изменений температуры;
  • нет функции обновления BIOS.

Программу RealTemp можно загрузить бесплатно на английском языке.

Автор статьи

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