Во время работы с требовательными программами и играми важно измерять и следить за температурой видеокарты, чтобы избежать поломки этой дорогостоящей детали. Для этого можно использоваться специальные программы, которые помогают определить изменения температуры графического устройства на любом Windows-компьютере.

Speccy Speccy — полезная утилита, которая помогает измерить состояние видеокарты, процессора и модулей памяти. Через программу можно посмотреть температуру видеокарты и ЦП, есть детальная информация о производителе и модели устройства. Отчет о мониторинге сохраняется в формате текста или XML. В программе Speccy перейдите в раздел "Графические устройства", где показана вся информация о видеокарте (и интегрированной, и дискретной). Температура устройства отображается в подразделе "Температура", данный показатель отслеживается в режиме реального времени. Нажмите на график рядом с температурой. Откроется дополнительный раздел, в котором будут показаны колебания показателя температуры видеокарты на отдельном графике. Утилита Speccy обладает следующими преимуществами: сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера в нескольких форматах;

график изменений температуры видеокарты;

информация о производителе и основных параметрах видеокарты, процессора, ОЗУ;

возможность хранения всех настроек утилиты в отдельном INI-файле;

отображение температуры в Цельсиях и Фаренгейтах. Недостатки программного обеспечения Speccy: нет функции тестирования производительности GPU;

нельзя настроить отображение основных параметров комплектующих компьютера;

не отображается текущая загрузка видеокарты в реальном времени. Программа Speccy бесплатная и переведена на русский язык.

GPU-Z GPU-Z — программа, которая предоставляет детальную информацию о видеокарте. С помощью утилиты можно определить температуру GPU, есть инструмент для просмотра информации CUDA, температуры процессора и количество используемой системной памяти. Перейдите в раздел "Sensors". Температура видеокарты отображается в строке "GPU Temperature", также показывается график всех изменений температуры за последнее время. Отслеживание изменений выполняется в реальном времени. Основные преимущества утилиты GPU-Z: отслеживание основных показателей видеокарты в режиме онлайн;

просмотр информации и видеочипе (одель, объем памяти);

создание скриншотов мониторинга;

выбор активных сенсоров, которые будут отображаться в приложении;

установка времени для обновления информации изменений основных показателей;

сохранение информации о мониторинге видеоустройства в отдельном лог-файле;

просмотр информации CUDA и DirectX разных версий;

ручное обновление параметров мониторинга видеокарты. Недостатки программы: нет возможности проведения стресс-теста видеоадаптера. Приложение GPU-Z имеет интерфейс на английском языке и доступно для скачивания бесплатно.

HWiNFO64 HWiNFO64 — специальное ПО от компании REALiX, которое помогает измерить температуру видеокарты. Полученный отчет о состоянии видеоадаптера можно сохранить в отдельном файле на ПК. В программе есть инструмент для сканирования компьютера и установки последних версий драйверов для видеокарты, процессора и памяти. В приложении HWiNFO откройте раздел "Sensors" (функция находится на панели инструментов). Найдите в списке устройств раздел "GPU". Если на компьютере установлено несколько видеокарт, то в списке отобразятся оба видеоадаптера. Температура устройства показана в строке "GPU Temperature" — текущий, максимальный, минимальный и средний показатели. Основные преимущества утилиты HWiNFO: настройка отображения сенсоров в списке;

сброс показателей температуры;

сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера;

просмотр загрузки видеокарты и процессора;

обновление BIOS. Недостатки приложения: нельзя запустить стресс-тест видеоадаптера;

отсутствует возможность создания скриншотов мониторинга устройств;

нельзя построить отдельный график колебаний температуры видеокарты. Программа HWiNFO бесплатная, но интерфейс англоязычный.

GPU Temp GPU Temp — небольшая программа для компьютера, которая помогает отследить температуру видеокарты. С помощью утилиты можно посмотреть загрузку видеоадаптера, загрузка отображается в процентах. Также есть встроенный график, который показывает изменение температуры GPU в реальном времени. Температура видеокарты показана в разделе "Temperatures". Утилита отслеживает этот показатель у каждого ядра устройства. В нижней части интерфейса приложения GPU Temp можно отследить колебания показателя температуры. Все данные считываются в режиме онлайн, что позволяет определить, какое приложение способствует повышению температуры видеокарты. Преимущества утилиты GPU Temp: отслеживание температуры в реальном времени;

график колебаний температуры;

возможность сброса основных параметров мониторинга GPU;

в приложении отображается загрузка видеокарты: ядро, память;

функция запуска программы вместе с Windows. Недостатки ПО: нельзя запустить тест производительности видеокарты;

нет функции добавления новых сенсоров для мониторинга;

отсутствует функция записи основных операций приложения в отдельный лог-файл. Программу GPU Temp можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, но язык интерфейса английский.