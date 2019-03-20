Во время работы с требовательными программами и играми важно измерять и следить за температурой видеокарты, чтобы избежать поломки этой дорогостоящей детали. Для этого можно использоваться специальные программы, которые помогают определить изменения температуры графического устройства на любом Windows-компьютере.
Speccy
Speccy — полезная утилита, которая помогает измерить состояние видеокарты, процессора и модулей памяти. Через программу можно посмотреть температуру видеокарты и ЦП, есть детальная информация о производителе и модели устройства. Отчет о мониторинге сохраняется в формате текста или XML.
В программе Speccy перейдите в раздел "Графические устройства", где показана вся информация о видеокарте (и интегрированной, и дискретной). Температура устройства отображается в подразделе "Температура", данный показатель отслеживается в режиме реального времени.
Нажмите на график рядом с температурой. Откроется дополнительный раздел, в котором будут показаны колебания показателя температуры видеокарты на отдельном графике.
Утилита Speccy обладает следующими преимуществами:
- сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера в нескольких форматах;
- график изменений температуры видеокарты;
- информация о производителе и основных параметрах видеокарты, процессора, ОЗУ;
- возможность хранения всех настроек утилиты в отдельном INI-файле;
- отображение температуры в Цельсиях и Фаренгейтах.
Недостатки программного обеспечения Speccy:
- нет функции тестирования производительности GPU;
- нельзя настроить отображение основных параметров комплектующих компьютера;
- не отображается текущая загрузка видеокарты в реальном времени.
Программа Speccy бесплатная и переведена на русский язык.
GPU-Z
GPU-Z — программа, которая предоставляет детальную информацию о видеокарте. С помощью утилиты можно определить температуру GPU, есть инструмент для просмотра информации CUDA, температуры процессора и количество используемой системной памяти.
Перейдите в раздел "Sensors". Температура видеокарты отображается в строке "GPU Temperature", также показывается график всех изменений температуры за последнее время. Отслеживание изменений выполняется в реальном времени.
Основные преимущества утилиты GPU-Z:
- отслеживание основных показателей видеокарты в режиме онлайн;
- просмотр информации и видеочипе (одель, объем памяти);
- создание скриншотов мониторинга;
- выбор активных сенсоров, которые будут отображаться в приложении;
- установка времени для обновления информации изменений основных показателей;
- сохранение информации о мониторинге видеоустройства в отдельном лог-файле;
- просмотр информации CUDA и DirectX разных версий;
- ручное обновление параметров мониторинга видеокарты.
Недостатки программы:
- нет возможности проведения стресс-теста видеоадаптера.
Приложение GPU-Z имеет интерфейс на английском языке и доступно для скачивания бесплатно.
HWiNFO64
HWiNFO64 — специальное ПО от компании REALiX, которое помогает измерить температуру видеокарты. Полученный отчет о состоянии видеоадаптера можно сохранить в отдельном файле на ПК. В программе есть инструмент для сканирования компьютера и установки последних версий драйверов для видеокарты, процессора и памяти.
В приложении HWiNFO откройте раздел "Sensors" (функция находится на панели инструментов).
Найдите в списке устройств раздел "GPU". Если на компьютере установлено несколько видеокарт, то в списке отобразятся оба видеоадаптера. Температура устройства показана в строке "GPU Temperature" — текущий, максимальный, минимальный и средний показатели.
Основные преимущества утилиты HWiNFO:
- настройка отображения сенсоров в списке;
- сброс показателей температуры;
- сохранение отчета о мониторинге комплектующих компьютера;
- просмотр загрузки видеокарты и процессора;
- обновление BIOS.
Недостатки приложения:
- нельзя запустить стресс-тест видеоадаптера;
- отсутствует возможность создания скриншотов мониторинга устройств;
- нельзя построить отдельный график колебаний температуры видеокарты.
Программа HWiNFO бесплатная, но интерфейс англоязычный.
GPU Temp
GPU Temp — небольшая программа для компьютера, которая помогает отследить температуру видеокарты. С помощью утилиты можно посмотреть загрузку видеоадаптера, загрузка отображается в процентах. Также есть встроенный график, который показывает изменение температуры GPU в реальном времени.
Температура видеокарты показана в разделе "Temperatures". Утилита отслеживает этот показатель у каждого ядра устройства. В нижней части интерфейса приложения GPU Temp можно отследить колебания показателя температуры. Все данные считываются в режиме онлайн, что позволяет определить, какое приложение способствует повышению температуры видеокарты.
Преимущества утилиты GPU Temp:
- отслеживание температуры в реальном времени;
- график колебаний температуры;
- возможность сброса основных параметров мониторинга GPU;
- в приложении отображается загрузка видеокарты: ядро, память;
- функция запуска программы вместе с Windows.
Недостатки ПО:
- нельзя запустить тест производительности видеокарты;
- нет функции добавления новых сенсоров для мониторинга;
- отсутствует функция записи основных операций приложения в отдельный лог-файл.
Программу GPU Temp можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, но язык интерфейса английский.
RealTemp
RealTemp — небольшой софт, который отслеживает температуру видеокарты. Через программу можно выполнить тест производительности видеоадаптера, отчет о мониторинге сохранить в лог-файле. Измерять температуру можно в Цельсиях и Фаренгейтах.
Температура видеокарты отображается в главном окне RealTemp: текущая, минимальная и максимальная. Также программа показывает точное время, в которое был зафиксирован показатель температуры.
Программа RealTemp имеет ряд преимуществ:
- тестирование производительности видеокарты;
- сброс текущих показателей измерения температуры;
- время фиксирования минимальной и максимальной температуры;
- отслеживание показателей в Цельсиях и Фаренгейтах.
Главные недостатки приложения:
- нельзя построить график изменений температуры;
- нет функции обновления BIOS.
Программу RealTemp можно загрузить бесплатно на английском языке.