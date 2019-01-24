SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 08.04.2026 10 минут

Программы для изучения английского языка на компьютере

Список лучших программ для изучения английского языка с помощью компьютера.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы выучить английский язык, требуется ежедневная практика — пополнение словарного запаса, изучение и тренировка грамматики, прослушивание речи на английском. Чтобы упроситить процес изучения иностраного языка, рекомендуется скачать и установить на компьютер специальные программы-тренажеры, которые предлагают различные тесты для изучения английского.

Anki

Anki — приложение для изучения иностранных языков. Утилита используется для тренировки памяти с использованием карточек, на которых изображены иностранные слова и перевод к ним. В программе есть возможность использования меток и синхронизации данных на нескольких компьютерах одновременно.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Чтобы установить и запустить тренажер, требуется ОС Windows XP и новее. Для загрузки с официального сайта доступна полностью русская версия программы. Модель распространения программы Anki — бесплатная. Для получения полной версии утилиты не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку.

После запуска приложения необходимо скачать карточки для тренировки и изучения английского языка. Для этого следует нажать кнопку "Скачать" в главном окне. В браузере откроется страница, на которой нужно выбрать английский язык. Следующий шаг — загрузка карточек с официального сайта. Доступные карточки сортируются по рейтингу пользователей.

Anki

По завершению процесса загрузки необходимо запустить файл. Скачанный пак отобразится в разделе "Колода".

Anki

Чтобы начать изучение английского языка необходимо открыть колоду и нажать кнопку "Учить". Начнется процесс изучения грамматики, слов, фраз, аудирования и т.д. Программа обучения зависит от того, какую колоду скачал пользователь с официального сайта приложения Anki.

В разделе "Статистика" можно посмотреть подробный отчет об изучении английского языка: количество пройденных карточек, время прохождения, прогноз и т.д.

Программа Anki

Отчет можно сохранить в формате PDF. Этот инструмент помогает пользователям отслеживать свой прогресс в изучении иностранного языка. В разделе "Обзор" можно посмотреть все задания, которые есть в загруженных колодах.

Изучение английского в Anti

При необходимости пользователи могут внести свои изменения: добавить новые слова и фразы, исправить ошибки, использовать метки и т.д.

Преимущества Anti:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • большая коллекция колод для изучения грамматики, пополнения словарного запаса, улучшения разговорного английского;
  • инструмент для просмотра подробной статистики изучения карточек;
  • возможность внесения собственных изменений в колоды с карточками.

Недостатки:

  • нет интерактивных тренажеров для изучения языка.

English Trainer

English Trainer — тренажер для изучения английского языка. Программа помогает улучшать навыки понимания языка и перевода. Все задания в приложении выполнены в виде тестов, которые состоят из небольших фраз или предложений. Задача пользователей — понять фразу на слух и выбрать правильный перевод из предложенных вариантов.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Чтобы установить и запустить приложение требуется ОС Windows XP и новее. Для загрузки доступна полностью русская версия. Модель распространения программы English Trainer — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать ежемесячную подписку или ключ активации. Интерфейс приложения выполнен в стиле "минимализм". Тренировка навыков английского языка выполняются в главном окне.

Перед тем, как начать испытания, необходимо выполнить базовые настройки тестов:

  1. Указать количество заданий в экзамене.
  2. Выбрать направление перевода: смешанное, англо-русское или русско-английское.
  3. Включить или отключить звуковые иллюстрации.
  4. Установить или убрать ограничения по времени. При включении этой функции на выбор правильного перевода или фразы у пользователей будут временные ограничения.

English Trainer

Чтобы начать тренировку? необходимо нажать "Приступить к испытаниям". Во время тестирования пользователи могут прослушать фразу несколько раз. Для этого необходимо нажать кнопку "Еще раз" в верхней части интерфейса главного окна.

После ответа на каждый вопрос система оповещает о том, правильно ли пользователь ответил на задание или нет. В конце тестирования программа English Trainer выставляет оценку по 5-балльной шкале. После этого открывается подробный отчет, со всеми вопросами и ответами.

Изучение английского в English Trainer

Также пользователи могут посмотреть все имеющиеся фразы в приложении. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел в главном окне программы. Количество фраз зависит от версии утилиты. Например, в версии English Trainer 7400 — 7400 фраз.

Программа English Trainer

Преимущества English Trainer:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • более 7 000 фраз для тренировки английского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • просмотр отчетов о прохождении тестов.

Недостатки:

  • нельзя тренировать грамматику английского языка.

BX Language Acquisition

BX Language Acquisition — утилита для расширения словарного запаса английского языка. В приложении доступно несколько вариантов для тренировки слов: написание, выбор правильного перевода и значения. Обучения выполняется в формате небольших тестов. За каждый правильный ответ пользователь получает баллы; за каждую ошибку баллы снимаются.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64-бит). Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Чтобы установить и запустить приложение, требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Пользователям не нужно покупать лицензию или подписку, чтобы пользоваться всеми возможностями ПО.

После запуска приложения BX Language Acquisition можно сразу приступать к изучению новых слов и прохождению тестов. В разделе "Вариант" расположены тесты, в которых пользователям необходимо выбрать правильный перевод слова.

BX Language Acquisition

"Мозаика". В этом разделе экран разделен на две части. В левом окне отображается слово на русском, в правом — на английском. Задача пользователей — соотнести два варианта: выбрать слово на русском и его значение на английском.

Программа BX Language Acquisition

"Написание". В этом разделе приложения выполняется тренировка написания слов. Над строкой ввода отображается слово русском, под строкой — на английском. В нижней части интерфейса можно посмотреть использование нового слова в предложении.

"Словарь". Здесь отображаются все слова, которые есть в загруженном словаре. Для тренировки произношения можно воспользоваться транскрипцией. Также здесь показано, как слова используются в предложениях. В разделе верхнего меню "Словарь" пользователи могут загрузить свои словари для изучения. Для этого нужно скачать нужный словарь из интернета.

Словарь BX Language Acquisition

В разделе "Урок" можно выбрать метод обучения, категорию, повторить уже выученные слова, включить режим диктанта, выгрузить подробную статистику об изучении английского языка в отдельный файл и т.д.

Изучение английского в BX Language Acquisition

Преимущества BX Language Acquisition:

  • простой интерфейс на русском языке;
  • возможность загрузки собственных словарей для изучения новых слов;
  • 3 варианта тестов для пополнения словарного запаса.

Недостатки:

  • нельзя тренировать составление предложений на английском языке.

ABBYY Lingvo x6

ABBYY Lingvo x6 — программа, которая используется для пополнения словарного запаса и тренировки грамматики английского языка. В библиотеке приложения доступно более 130 тематических словарей. Общее количество доступных фраз для тренировок — более 70 000. Все слова и фразы озвучены носителями языка.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы запустить и установить программу требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения приложения ABBYY Lingvo x6 — условно-бесплатная. Для получения полной версии утилиты необходимо купить лицензию на официальном сайте разработчиков. Стоимость лицензионной версии для домашнего использования составляет 1490 рублей. Ознакомиться со всеми возможностями приложения можно в бесплатной демонстрационной версии программы.

После запуска ABBYY Lingvo x6 откроется главное окно, в котором слова и фразы для изучения. При необходимости можно ввести нужное слово в строку ввода информации. Чтобы посмотреть перевод слова или фразы, необходимо нажать кнопку "Перевести". В левой части интерфейса можно переключить формат словарей с русско-английского (RU-EN) на англо-русский (EN-RU). Справа от переключателя направленности языка можно выбрать тематику словарей: по естествознанию, информатике, технические словари и т.д.

ABBYY Lingvo x6

Для тренировки грамматики нужно перейти в раздел верхнего меню "Сервис" — "Открыть ABBYY Tutor". В открывшемся окне нужно выбрать пункт "Тренировка грамматики".

Тренировка грамматики

В этом разделе доступны несколько тем для изучения и тренировки грамматики английского языка: Past Simple, Present Perfect и т.д.

Изучение английского в ABBYY Lingvo x6

После выбора темы запустится процесс тренировки правила. Здесь пользователям необходимо составить предложение или вставить пропущенное слово. Чтобы посмотреть правило можно нажать кнопку "Показать теорию". В окне ABBYY Tutor помимо тренировки грамматики можно запустить процесс изучения новых слов. С помощью этого инструмента можно начать изучение общей лексики и тематических слов: погода, путешествия, покупки и т.д.

В приложении ABBYY Lingvo x6 пользователи могут загрузить сторонние словари. Для этого нужно перейти в раздел верхнего меню "Сервис" — "Добавить словарь из файла".

ABBYY Lingvo x6

Преимущества ABBYY Lingvo x6:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • более 70 000 тысяч слов и фраз в словаре;
  • возможность добавления пользовательских словарей;
  • инструмент для тренировки английской грамматики и изучения новых слов;

Недостатки:

  • нет упражнений для тренировки навыка распознавания речи на слух.

WordPlay

WordPlay — небольшая утилита для изучения английского языка. Программа помогает пользователям правильно составлять предложения, писать слова и распознавать речь на слух. Изучение новых правил и закрепление теории выполняется с помощью встроенных тренажеров.

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения WordPlay — бесплатная. Чтобы получить полную версию программы, не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку.

После запуска программы необходимо выбрать родной язык. В главном окне доступно две функции: открыть и прочитать новый текст; запустить тренажер.

Тренажер английского WordPlay

В тренажере для пользователей доступно несколько различных вариантов упражнений:

Перевод. Этот инструмент используется для изучения новых слов. Чтобы запустить упражнение нужно выбрать словарь из списка, а также установить нужное количество слов в тесте.

Программа WorldPlay

Правописание. Этот инструмент используется для изучения правописания слов на английском языке.

Грамматика. Здесь расположены тесты для изучения английской грамматики. Перед началом работы с тренажерами нужно выбрать текущий уровень знаний языка: B1, B2, C1 и т.д. После этого следует запустить тренажер из списка, который соответствует уровню английского пользователя. Можно указать количество слов в предложении и число задач в одном задании.

Тренажер WorldPlay

Аудио. Этот тренажер используется для тренировки восприятия английской речи на слух. Здесь, как в случае с грамматико, перед запуском тестов необходимо выбрать уровень знания языка. Также пользователи могут указать число задач в одном задании.

Чтение. Здесь можно добавить произвольный текст для тренировки навыка чтения на английском языке.

WorldPlay

Преимущества WordPlay:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • инструменты для практики аудирования, правописания и чтения.

Недостатки:

  • базовая библиотека фраз и упражнений не обновляется.

Irregular Verbs

Irregular Verbs — небольшая утилита для изучения неправильных глаголов в английском языке. В базовую библиотеку приложения входит 300 неправильных глаголов в трех временах: Simple Past, Past Participle и Present Participle. Также в программе доступны тесты для изучения грамматики.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна русская версия. Чтобы запустить программу требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения Irregular Verbs — бесплатная. Не нужно покупать лицензию или ежемесячную подписку.

В главном окне приложения необходимо выбрать английский язык для изучения. В строке "Irregular verbs" пользователи выбирают глагол из списка. Ниже отображается его написание в трех формах, а также перевод на русский язык.

Irregular Verbs

В небольшом окне "Test and Game" можно запустить тест или игру для изучения английской грамматики. Кнопка "T" запускает тренажер грамматики. Для начала работы нужно выбрать английский язык. В следующем окне нужно ввести свое имя.

Irregular Verbs

После этого запустится тест, в котором расположены грамматические задания. Пользователям необходимо дать правильные ответы на вопросы. На прохождение теста выделяется 5 минут.

Программа Irregular Verbs

Кнопка "G" на главном экране приложения Irregular Verbs запускает игру на нахождение антонимов. Пользователю нужно найти все антонимы, которые отображаются в окне игры.

Изучение английского языка в Irregular Verbs

Преимущества :

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • встроенный тест для изучения грамматики;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нельзя создавать пользовательские словари.

BoneUp

BoneUp — тренажер для изучения английского языка. Утилита помогает тренировать чтение, произношение слов и восприятие речи на слух.

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна русская версия программы. Чтобы запустить и установить утилиту требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать ежемесячную подписку или лицензионный ключ.

После запуска приложения BoneUp откроется библиотека учебных материалов. На выбор доступно три раздела: слова и фразы, диалоги, книги и статьи. Чтобы начать работу с материалами нужно развернуть нужный список и скачать понравившийся материал для изучения.

Программа BoneUp

По завершению процесса скачивания необходимо открыть словарь или запустить диалог. После этого начнется процесс изучения английского языка.

Изучение английского языка в BoneUp

Преимущества программы BoneUp:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс;
  • большой выбор инструментов для изучения английского языка.

Недостатки:

  • нет встроенных справочников для изучения теории английской грамматики.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Читайте также

Лучшие программы для чтения книг на компьютере
Лучшие программы для чтения книг на компьютере

Список лучших программ для чтения электронных книг на ПК.

Программы и сайты для обучения детей программированию
Программы и сайты для обучения детей программированию

Обзор программ и веб-сервисов, помогающих детям приобрести первоначальные навыки в программировании на современных языках программирования.

Установка локальных языковых моделей с помощью LM Studio
Установка локальных языковых моделей с помощью LM Studio

Обзор возможностей и функционала программs LM Studio, описание работы и установки локальных нейросетей.

Обсуждение статьи