Программы для изучения английского языка на компьютере

Чтобы выучить английский язык, требуется ежедневная практика — пополнение словарного запаса, изучение и тренировка грамматики, прослушивание речи на английском. Чтобы упроситить процес изучения иностраного языка, рекомендуется скачать и установить на компьютер специальные программы-тренажеры, которые предлагают различные тесты для изучения английского.

Anki Anki — приложение для изучения иностранных языков. Утилита используется для тренировки памяти с использованием карточек, на которых изображены иностранные слова и перевод к ним. В программе есть возможность использования меток и синхронизации данных на нескольких компьютерах одновременно. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Чтобы установить и запустить тренажер, требуется ОС Windows XP и новее. Для загрузки с официального сайта доступна полностью русская версия программы. Модель распространения программы Anki — бесплатная. Для получения полной версии утилиты не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку. После запуска приложения необходимо скачать карточки для тренировки и изучения английского языка. Для этого следует нажать кнопку "Скачать" в главном окне. В браузере откроется страница, на которой нужно выбрать английский язык. Следующий шаг — загрузка карточек с официального сайта. Доступные карточки сортируются по рейтингу пользователей. По завершению процесса загрузки необходимо запустить файл. Скачанный пак отобразится в разделе "Колода". Чтобы начать изучение английского языка необходимо открыть колоду и нажать кнопку "Учить". Начнется процесс изучения грамматики, слов, фраз, аудирования и т.д. Программа обучения зависит от того, какую колоду скачал пользователь с официального сайта приложения Anki. В разделе "Статистика" можно посмотреть подробный отчет об изучении английского языка: количество пройденных карточек, время прохождения, прогноз и т.д. Отчет можно сохранить в формате PDF. Этот инструмент помогает пользователям отслеживать свой прогресс в изучении иностранного языка. В разделе "Обзор" можно посмотреть все задания, которые есть в загруженных колодах. При необходимости пользователи могут внести свои изменения: добавить новые слова и фразы, исправить ошибки, использовать метки и т.д. Преимущества Anti: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большая коллекция колод для изучения грамматики, пополнения словарного запаса, улучшения разговорного английского;

инструмент для просмотра подробной статистики изучения карточек;

возможность внесения собственных изменений в колоды с карточками. Недостатки: нет интерактивных тренажеров для изучения языка.

English Trainer English Trainer — тренажер для изучения английского языка. Программа помогает улучшать навыки понимания языка и перевода. Все задания в приложении выполнены в виде тестов, которые состоят из небольших фраз или предложений. Задача пользователей — понять фразу на слух и выбрать правильный перевод из предложенных вариантов. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Чтобы установить и запустить приложение требуется ОС Windows XP и новее. Для загрузки доступна полностью русская версия. Модель распространения программы English Trainer — бесплатная. Благодаря этому пользователям не нужно покупать ежемесячную подписку или ключ активации. Интерфейс приложения выполнен в стиле "минимализм". Тренировка навыков английского языка выполняются в главном окне. Перед тем, как начать испытания, необходимо выполнить базовые настройки тестов: Указать количество заданий в экзамене. Выбрать направление перевода: смешанное, англо-русское или русско-английское. Включить или отключить звуковые иллюстрации. Установить или убрать ограничения по времени. При включении этой функции на выбор правильного перевода или фразы у пользователей будут временные ограничения. Чтобы начать тренировку? необходимо нажать "Приступить к испытаниям". Во время тестирования пользователи могут прослушать фразу несколько раз. Для этого необходимо нажать кнопку "Еще раз" в верхней части интерфейса главного окна. После ответа на каждый вопрос система оповещает о том, правильно ли пользователь ответил на задание или нет. В конце тестирования программа English Trainer выставляет оценку по 5-балльной шкале. После этого открывается подробный отчет, со всеми вопросами и ответами. Также пользователи могут посмотреть все имеющиеся фразы в приложении. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел в главном окне программы. Количество фраз зависит от версии утилиты. Например, в версии English Trainer 7400 — 7400 фраз. Преимущества English Trainer: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

более 7 000 фраз для тренировки английского языка;

бесплатная модель распространения;

просмотр отчетов о прохождении тестов. Недостатки: нельзя тренировать грамматику английского языка.

BX Language Acquisition BX Language Acquisition — утилита для расширения словарного запаса английского языка. В приложении доступно несколько вариантов для тренировки слов: написание, выбор правильного перевода и значения. Обучения выполняется в формате небольших тестов. За каждый правильный ответ пользователь получает баллы; за каждую ошибку баллы снимаются. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64-бит). Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Чтобы установить и запустить приложение, требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Пользователям не нужно покупать лицензию или подписку, чтобы пользоваться всеми возможностями ПО. После запуска приложения BX Language Acquisition можно сразу приступать к изучению новых слов и прохождению тестов. В разделе "Вариант" расположены тесты, в которых пользователям необходимо выбрать правильный перевод слова. "Мозаика". В этом разделе экран разделен на две части. В левом окне отображается слово на русском, в правом — на английском. Задача пользователей — соотнести два варианта: выбрать слово на русском и его значение на английском. "Написание". В этом разделе приложения выполняется тренировка написания слов. Над строкой ввода отображается слово русском, под строкой — на английском. В нижней части интерфейса можно посмотреть использование нового слова в предложении. "Словарь". Здесь отображаются все слова, которые есть в загруженном словаре. Для тренировки произношения можно воспользоваться транскрипцией. Также здесь показано, как слова используются в предложениях. В разделе верхнего меню "Словарь" пользователи могут загрузить свои словари для изучения. Для этого нужно скачать нужный словарь из интернета. В разделе "Урок" можно выбрать метод обучения, категорию, повторить уже выученные слова, включить режим диктанта, выгрузить подробную статистику об изучении английского языка в отдельный файл и т.д. Преимущества BX Language Acquisition: простой интерфейс на русском языке;

возможность загрузки собственных словарей для изучения новых слов;

3 варианта тестов для пополнения словарного запаса. Недостатки: нельзя тренировать составление предложений на английском языке.

ABBYY Lingvo x6 ABBYY Lingvo x6 — программа, которая используется для пополнения словарного запаса и тренировки грамматики английского языка. В библиотеке приложения доступно более 130 тематических словарей. Общее количество доступных фраз для тренировок — более 70 000. Все слова и фразы озвучены носителями языка. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы запустить и установить программу требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения приложения ABBYY Lingvo x6 — условно-бесплатная. Для получения полной версии утилиты необходимо купить лицензию на официальном сайте разработчиков. Стоимость лицензионной версии для домашнего использования составляет 1490 рублей. Ознакомиться со всеми возможностями приложения можно в бесплатной демонстрационной версии программы. После запуска ABBYY Lingvo x6 откроется главное окно, в котором слова и фразы для изучения. При необходимости можно ввести нужное слово в строку ввода информации. Чтобы посмотреть перевод слова или фразы, необходимо нажать кнопку "Перевести". В левой части интерфейса можно переключить формат словарей с русско-английского (RU-EN) на англо-русский (EN-RU). Справа от переключателя направленности языка можно выбрать тематику словарей: по естествознанию, информатике, технические словари и т.д. Для тренировки грамматики нужно перейти в раздел верхнего меню "Сервис" — "Открыть ABBYY Tutor". В открывшемся окне нужно выбрать пункт "Тренировка грамматики". В этом разделе доступны несколько тем для изучения и тренировки грамматики английского языка: Past Simple, Present Perfect и т.д. После выбора темы запустится процесс тренировки правила. Здесь пользователям необходимо составить предложение или вставить пропущенное слово. Чтобы посмотреть правило можно нажать кнопку "Показать теорию". В окне ABBYY Tutor помимо тренировки грамматики можно запустить процесс изучения новых слов. С помощью этого инструмента можно начать изучение общей лексики и тематических слов: погода, путешествия, покупки и т.д. В приложении ABBYY Lingvo x6 пользователи могут загрузить сторонние словари. Для этого нужно перейти в раздел верхнего меню "Сервис" — "Добавить словарь из файла". Преимущества ABBYY Lingvo x6: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

более 70 000 тысяч слов и фраз в словаре;

возможность добавления пользовательских словарей;

инструмент для тренировки английской грамматики и изучения новых слов; Недостатки: нет упражнений для тренировки навыка распознавания речи на слух.

WordPlay WordPlay — небольшая утилита для изучения английского языка. Программа помогает пользователям правильно составлять предложения, писать слова и распознавать речь на слух. Изучение новых правил и закрепление теории выполняется с помощью встроенных тренажеров. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Модель распространения WordPlay — бесплатная. Чтобы получить полную версию программы, не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку. После запуска программы необходимо выбрать родной язык. В главном окне доступно две функции: открыть и прочитать новый текст; запустить тренажер. В тренажере для пользователей доступно несколько различных вариантов упражнений: Перевод. Этот инструмент используется для изучения новых слов. Чтобы запустить упражнение нужно выбрать словарь из списка, а также установить нужное количество слов в тесте. Правописание. Этот инструмент используется для изучения правописания слов на английском языке. Грамматика. Здесь расположены тесты для изучения английской грамматики. Перед началом работы с тренажерами нужно выбрать текущий уровень знаний языка: B1, B2, C1 и т.д. После этого следует запустить тренажер из списка, который соответствует уровню английского пользователя. Можно указать количество слов в предложении и число задач в одном задании. Аудио. Этот тренажер используется для тренировки восприятия английской речи на слух. Здесь, как в случае с грамматико, перед запуском тестов необходимо выбрать уровень знания языка. Также пользователи могут указать число задач в одном задании. Чтение. Здесь можно добавить произвольный текст для тренировки навыка чтения на английском языке. Преимущества WordPlay: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструменты для практики аудирования, правописания и чтения. Недостатки: базовая библиотека фраз и упражнений не обновляется.

Irregular Verbs Irregular Verbs — небольшая утилита для изучения неправильных глаголов в английском языке. В базовую библиотеку приложения входит 300 неправильных глаголов в трех временах: Simple Past, Past Participle и Present Participle. Также в программе доступны тесты для изучения грамматики. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для загрузки доступна русская версия. Чтобы запустить программу требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения Irregular Verbs — бесплатная. Не нужно покупать лицензию или ежемесячную подписку. В главном окне приложения необходимо выбрать английский язык для изучения. В строке "Irregular verbs" пользователи выбирают глагол из списка. Ниже отображается его написание в трех формах, а также перевод на русский язык. В небольшом окне "Test and Game" можно запустить тест или игру для изучения английской грамматики. Кнопка "T" запускает тренажер грамматики. Для начала работы нужно выбрать английский язык. В следующем окне нужно ввести свое имя. После этого запустится тест, в котором расположены грамматические задания. Пользователям необходимо дать правильные ответы на вопросы. На прохождение теста выделяется 5 минут. Кнопка "G" на главном экране приложения Irregular Verbs запускает игру на нахождение антонимов. Пользователю нужно найти все антонимы, которые отображаются в окне игры. Преимущества : простой и удобный интерфейс на русском языке;

встроенный тест для изучения грамматики;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нельзя создавать пользовательские словари.