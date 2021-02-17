Программы для калибровки батареи ноутбука

Со временем емкость батареи ноутбука уменьшается, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы сохранить емкость АКБ и продлить время работы устройства без подзарядки, необходимо выполнить калибровку батареи ноутбука. Основная задача калибровки — решение проблемы, при которой значение емкости батареи не совпадает с показателями, которые определяются операционной системой.

Выполнить калибровку батареи ноутбука можно вручную. Для этого откройте панель управления и перейдите в раздел "Система и безопасность".

В открывшемся разделе необходимо выбрать пункт "Электропитание". Этот раздел используется для настройки батареи ноутбука.

Разверните список дополнительных схем электропитания и выберите пункт "Высокая производительность". После этого нужно открыть настройки выбранной схемы электропитания.

Установите оптимальные параметры работы ноутбука от батареи для максимального сохранения заряда аккумулятора.

BATTERYCARE BatteryCare — программа для калибровки батареи и продления времени автономной работы ноутбука. Программа BatteryCare бесплатная и переведена на русский язык. Утилита дает возможность оценить текущее состояние батареи и отображается информация о циклах разряда. Также можно посмотреть подробную информацию об установленной на ноутбуке батареи — заявленная емкость, текущий заряд, напряжение и износ устройства в процентах. В главном окне утилиты показана общая информация о батарее. Чтобы выполнить калибровку, необходимо перейти в раздел "Настройки". В открывшемся окне опций перейдите в раздел "Схемы управления" и включите функцию "Выбирать схему питания". После этого нужно выбрать схему питания ноутбука во время работы от батареи и от сети: высокая производительность — обеспечивает максимальную производительность и высокое потребление заряда;

сбалансированная — средняя производительность и потребление заряда аккумулятора;

экономия энергии — этот режим работы потребляет минимальное количество заряда батареи. Основные преимущества программы BatteryCare: просмотр уровня износа батареи;

выбор схемы управления;

отображение температуры батареи ноутбука в Цельсиях и Фаренгейтах;

демонстрация циклов разряда батареи;

настройка отображения уведомлений. Недостатки утилиты: нельзя выполнить автоматическую оптимизацию батареи;

нет возможности создания резервных копий. Скачать BatteryCare

BATTERY OPTIMIZER Battery Optimizer — приложение для оптимизации работы батареи ноутбука. С помощью утилиты можно выполнить полноценную диагностику устройства, есть специальный инструмент для мониторинга использования батареи и заряда устройства. Через программу можно выполнить настройки используемого профиля, есть возможность создания резервных копий. Программа Battery Optimizer бесплатная, интерфейс переведен на русский язык. На первом этапе работы с Battery Optimizer необходимо запустить диагностику батареи. Утилита проверит потенциальное время разрядки, потенциальный прирост времени разрядки. Во время диагностики приложение ограничит доступ к интернету для получения более точных показателей мониторинга. На выбор доступно два режима диагностики: ускоренное и полное. Чтобы начать сканирование, необходимо отключить ноутбук от сети электропитания. По завершению процесса диагностики батареи ноутбука откроется раздел с результатами сканирования (остояние, текущий заряд и т.д). Чтобы выполнить калибровку батареи, нажмите кнопку "Оптимизация энергопотребления". В разделе оптимизации необходимо настроить яркость экрана и отключить ненужные приложения и службы, которые потребляют большое количество заряда батареи. Чтобы автоматизировать процесс калибровки, нажмите "Выполнить оптимизацию", и программа автоматически применит необходимые параметры. Основные преимущества утилиты Battery Optimizer: возможность сохранения и настройки профилей;

мониторинг состояния батареи ноутбука;

несколько режимов диагностики батареи;

возможность создания резервных копий. Недостатки приложения: нельзя посмотреть циклы разряда батареи ноутбука. Скачать Battery Optimizer