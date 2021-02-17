Программы для калибровки батареи ноутбука

Со временем емкость батареи ноутбука уменьшается, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы сохранить емкость АКБ и продлить время работы устройства без подзарядки, необходимо выполнить калибровку батареи ноутбука. Основная задача калибровки — решение проблемы, при которой значение емкости батареи не совпадает с показателями, которые определяются операционной системой.
Выполнить калибровку батареи ноутбука можно вручную. Для этого откройте панель управления и перейдите в раздел "Система и безопасность".
В открывшемся разделе необходимо выбрать пункт "Электропитание". Этот раздел используется для настройки батареи ноутбука.
Разверните список дополнительных схем электропитания и выберите пункт "Высокая производительность". После этого нужно открыть настройки выбранной схемы электропитания.
Установите оптимальные параметры работы ноутбука от батареи для максимального сохранения заряда аккумулятора.
BATTERYCARE
BatteryCare — программа для калибровки батареи и продления времени автономной работы ноутбука. Программа BatteryCare бесплатная и переведена на русский язык.
Утилита дает возможность оценить текущее состояние батареи и отображается информация о циклах разряда. Также можно посмотреть подробную информацию об установленной на ноутбуке батареи — заявленная емкость, текущий заряд, напряжение и износ устройства в процентах.
В главном окне утилиты показана общая информация о батарее. Чтобы выполнить калибровку, необходимо перейти в раздел "Настройки".
В открывшемся окне опций перейдите в раздел "Схемы управления" и включите функцию "Выбирать схему питания". После этого нужно выбрать схему питания ноутбука во время работы от батареи и от сети:
- высокая производительность — обеспечивает максимальную производительность и высокое потребление заряда;
- сбалансированная — средняя производительность и потребление заряда аккумулятора;
- экономия энергии — этот режим работы потребляет минимальное количество заряда батареи.
Основные преимущества программы BatteryCare:
- просмотр уровня износа батареи;
- выбор схемы управления;
- отображение температуры батареи ноутбука в Цельсиях и Фаренгейтах;
- демонстрация циклов разряда батареи;
- настройка отображения уведомлений.
Недостатки утилиты:
- нельзя выполнить автоматическую оптимизацию батареи;
- нет возможности создания резервных копий.
BATTERY OPTIMIZER
Battery Optimizer — приложение для оптимизации работы батареи ноутбука. С помощью утилиты можно выполнить полноценную диагностику устройства, есть специальный инструмент для мониторинга использования батареи и заряда устройства. Через программу можно выполнить настройки используемого профиля, есть возможность создания резервных копий.
Программа Battery Optimizer бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.
На первом этапе работы с Battery Optimizer необходимо запустить диагностику батареи. Утилита проверит потенциальное время разрядки, потенциальный прирост времени разрядки. Во время диагностики приложение ограничит доступ к интернету для получения более точных показателей мониторинга. На выбор доступно два режима диагностики: ускоренное и полное. Чтобы начать сканирование, необходимо отключить ноутбук от сети электропитания.
По завершению процесса диагностики батареи ноутбука откроется раздел с результатами сканирования (остояние, текущий заряд и т.д). Чтобы выполнить калибровку батареи, нажмите кнопку "Оптимизация энергопотребления".
В разделе оптимизации необходимо настроить яркость экрана и отключить ненужные приложения и службы, которые потребляют большое количество заряда батареи. Чтобы автоматизировать процесс калибровки, нажмите "Выполнить оптимизацию", и программа автоматически применит необходимые параметры.
Основные преимущества утилиты Battery Optimizer:
- возможность сохранения и настройки профилей;
- мониторинг состояния батареи ноутбука;
- несколько режимов диагностики батареи;
- возможность создания резервных копий.
Недостатки приложения:
- нельзя посмотреть циклы разряда батареи ноутбука.
SMARTER BATTERY
Smarter Battery — полезная утилита, которая дает возможность выполнить калибровку батареи ноутбука. В инструменте есть возможность просмотра подробной информации об устройстве и сохранения данных о состоянии батареи в отдельном лог-файле.
Чтобы начать калибровку батареи, откройте раздел "Calibration & Discharge" в главном окне программы Smarter Battery.
В этом разделе нужно активировать функцию "Perform Calibration". При необходимости можно сбросить или сохранить текущие настройки. Также в этом разделе отображается информация о последней калибровке, времени использования и максимальной емкости батареи.
Главные преимущества приложения Smarter Battery:
- сбор подробной информации о батарее ноутбука;
- анализ емкости батареи в формате графика;
- сохранение настроек калибровки на компьютере;
- запись основных параметров мониторинга состояния батареи в отдельный лог-файл.
Недостатки программы:
- отсутствует возможность полноценной диагностики батареи;
- нет инструмента для запуска калибровки батареи ноутбука по расписанию.
Приложение Smarter Battery имеет интерфейс на английском языке. Стоимость лицензии — 14 долларов, но можно скачать бесплатную Trial-версию с ограниченным функционалом.
Что узнать состояние батареи ноутбука, используйте одну из этих программ.