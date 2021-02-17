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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Программы для калибровки батареи ноутбука

Лучшие программы для калибровки аккумулятора ноутбука

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Со временем емкость батареи ноутбука уменьшается, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы сохранить емкость АКБ и продлить время работы устройства без подзарядки, необходимо выполнить калибровку батареи ноутбука. Основная задача калибровки — решение проблемы, при которой значение емкости батареи не совпадает с показателями, которые определяются операционной системой.

Выполнить калибровку батареи ноутбука можно вручную. Для этого откройте панель управления и перейдите в раздел "Система и безопасность".

Панель управления Windows

В открывшемся разделе необходимо выбрать пункт "Электропитание". Этот раздел используется для настройки батареи ноутбука.

Электропитание Windows

Разверните список дополнительных схем электропитания и выберите пункт "Высокая производительность". После этого нужно открыть настройки выбранной схемы электропитания.

Изменение схемы электропитание в Windows

Установите оптимальные параметры работы ноутбука от батареи для максимального сохранения заряда аккумулятора.

Настройка схемы электропитания Windows

BATTERYCARE

BatteryCare — программа для калибровки батареи и продления времени автономной работы ноутбука. Программа BatteryCare бесплатная и переведена на русский язык.

Утилита дает возможность оценить текущее состояние батареи и отображается информация о циклах разряда. Также можно посмотреть подробную информацию об установленной на ноутбуке батареи — заявленная емкость, текущий заряд, напряжение и износ устройства в процентах.

В главном окне утилиты показана общая информация о батарее. Чтобы выполнить калибровку, необходимо перейти в раздел "Настройки".

BatteryCare

В открывшемся окне опций перейдите в раздел "Схемы управления" и включите функцию "Выбирать схему питания". После этого нужно выбрать схему питания ноутбука во время работы от батареи и от сети:

  • высокая производительность — обеспечивает максимальную производительность и высокое потребление заряда;
  • сбалансированная — средняя производительность и потребление заряда аккумулятора;
  • экономия энергии — этот режим работы потребляет минимальное количество заряда батареи.

Выбор схемы электропитания в программе BatteryCare

Основные преимущества программы BatteryCare:

  • просмотр уровня износа батареи;
  • выбор схемы управления;
  • отображение температуры батареи ноутбука в Цельсиях и Фаренгейтах;
  • демонстрация циклов разряда батареи;
  • настройка отображения уведомлений.

Недостатки утилиты:

  • нельзя выполнить автоматическую оптимизацию батареи;
  • нет возможности создания резервных копий.

Скачать BatteryCare

BATTERY OPTIMIZER

Battery Optimizer — приложение для оптимизации работы батареи ноутбука. С помощью утилиты можно выполнить полноценную диагностику устройства, есть специальный инструмент для мониторинга использования батареи и заряда устройства. Через программу можно выполнить настройки используемого профиля, есть возможность создания резервных копий.

Программа Battery Optimizer бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.

На первом этапе работы с Battery Optimizer необходимо запустить диагностику батареи. Утилита проверит потенциальное время разрядки, потенциальный прирост времени разрядки. Во время диагностики приложение ограничит доступ к интернету для получения более точных показателей мониторинга. На выбор доступно два режима диагностики: ускоренное и полное. Чтобы начать сканирование, необходимо отключить ноутбук от сети электропитания.

Battery Optimizer

По завершению процесса диагностики батареи ноутбука откроется раздел с результатами сканирования (остояние, текущий заряд и т.д). Чтобы выполнить калибровку батареи, нажмите кнопку "Оптимизация энергопотребления".

Запуск функции оптимизации электропотребления в программеBattery Optimizer

В разделе оптимизации необходимо настроить яркость экрана и отключить ненужные приложения и службы, которые потребляют большое количество заряда батареи. Чтобы автоматизировать процесс калибровки, нажмите "Выполнить оптимизацию", и программа автоматически применит необходимые параметры.

Программа для калибровка батери Battery Optimizer

Основные преимущества утилиты Battery Optimizer:

  • возможность сохранения и настройки профилей;
  • мониторинг состояния батареи ноутбука;
  • несколько режимов диагностики батареи;
  • возможность создания резервных копий.

Недостатки приложения:

  • нельзя посмотреть циклы разряда батареи ноутбука.

Скачать Battery Optimizer

SMARTER BATTERY

Smarter Battery — полезная утилита, которая дает возможность выполнить калибровку батареи ноутбука. В инструменте есть возможность просмотра подробной информации об устройстве и сохранения данных о состоянии батареи в отдельном лог-файле.

Чтобы начать калибровку батареи, откройте раздел "Calibration & Discharge" в главном окне программы Smarter Battery.

Smarter Battery

В этом разделе нужно активировать функцию "Perform Calibration". При необходимости можно сбросить или сохранить текущие настройки. Также в этом разделе отображается информация о последней калибровке, времени использования и максимальной емкости батареи.

Главные преимущества приложения Smarter Battery:

  • сбор подробной информации о батарее ноутбука;
  • анализ емкости батареи в формате графика;
  • сохранение настроек калибровки на компьютере;
  • запись основных параметров мониторинга состояния батареи в отдельный лог-файл.

Недостатки программы:

  • отсутствует возможность полноценной диагностики батареи;
  • нет инструмента для запуска калибровки батареи ноутбука по расписанию.

Приложение Smarter Battery имеет интерфейс на английском языке. Стоимость лицензии — 14 долларов, но можно скачать бесплатную Trial-версию с ограниченным функционалом.

Скачать Smarter Battery

Что узнать состояние батареи ноутбука, используйте одну из этих программ.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Smarter Battery
Smarter Battery

Версия 9.2

Программа для диагностики и калибровки аккумуляторов ноутбуков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
BatteryCare
BatteryCare

Версия 0.9.36

Программа для мониторинга работы аккумулятора ноутбука

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)
Battery Optimizer
Battery Optimizer

Версия 3.2.2.4

Программа для мониторинга состояния аккумулятора ноутбука

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Вктор

Большие сомнения, что этими программами можно "калибровать" батарею.