Программы-кейлоггеры для Windows-компьютеров

Кейлоггеры по большей части предназначены для осуществления контроля над пользователями ПК путем регистрации их действий за компьютером, как минимум — нажатий клавиш. В зависимости от функционала подобная программа может следить буквально за всем, что делает пользователь — открывает файлы, запускает приложения, заходит на те или иные сайты и т.д.

Зачастую кейлоггеры называют программами-шпионами, но это так говорить не совсем корректно, т.к. владелец компьютера самостоятельно устанавливает ее и настраивает нужные функции регистрации тех или иных действий. Кроме того, разработчики кейлоггеров для Windows ни от кого не скрываются, распространяют свой продукт в полном соответствии с законодательствами тех стран, где они работают. Именно это отличает их от вирусов-кейлоггеров и прочих разновидностей шпионского ПО.

Выбор в пользу того или иного кейлоггера зависит от поставленных владельцем компьютера задач. Возможно, это отслеживание действий ребенка в интернете для его защиты от вредоносного во всех смыслах контента. А может и установка личности сотрудника, периодически "сливающего" важную информацию конкурентам.

All In One Keylogger Простой в использовании и достаточно мощный кейлоггер All In One Keylogger обеспечивает всем необходимым функционалом для отслеживания действий за компьютером. Из основных функций отметим: Отслеживание нажатий клавиш с возможностью включения/выключения регистрации несимвольных (CTRL, SHIFT, ALT и т.д.) клавиш.

Отслеживание отправленных/принятых сообщения мессенджерах с удобным хранением логов переписок в Skype, QIP, Yahoo, ISQ, Live Messenger, AIM и других.

Регистрация данных, заносимых в буфер обмена (CTRL+C).

Настройка приложений, в которых не будут отслеживаться действия пользователя и наоборот.

Создание скриншотов (снимков экрана) по времени, при каждом клике мышью, клавиш Tab или Enter. Имеется возможность настройки качества снимков, автоматического уменьшения размеров и других параметров.

Запись звука с микрофона и видео с веб-камер (если подключены к компьютеру).

Различные настройки ведения логов — включение, выключение и удаление по времени и другим параметрам, отправка на электронную почту, FTP-сервер, сетевую папку на компьютер в локальной сети, USB-диск в соответствии с различными условиями.

Различные способы скрытия следов пребывания программы на компьютере — самоудаление в установленное время, скрытие процесса в «Диспетчере задач», удаление записей из системных журналов и другие.

Защита доступа в программу паролем, открытие окна приложения по заданной комбинации клавиш или путем набора пароля с клавиатуры в любом месте (другом открытом окне, рабочем столе и т.д.).

Хранение логов в зашифрованном виде (их можно просматривать только в самой программе). Но при необходимости логии могут быть экспортированы в различные типы файлов — текстовые, HTML, изображения и т.д. Кейлоггер All In One Keylogger работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2000 (32-бит и 64-бит). Интерфейс не имеет поддержки русского языка. Бесплатная версия программы не имеет функциональных ограничений, но работает только в течение одной недели с момента установки.

Spytech SpyAgent Данный кейлоггер имеет куда больше возможностей, чем предыдущая программа. И здесь сразу стоит сказать, что даже стандартный антивирус Windows ( Защитник Windows ) моментально блокирует это приложение, т.к. оно позволяет осуществлять "очень глубокую" слежку за действиями пользователями, скрываясь при этом также "глубоко". Решив использовать Spytech SpyAgent, будьте готовы добавить программу в список исключений вашего антивируса. Перечислять весь функционал кейлоггера Spytech SpyAgent мы не будем, т.к. список получится довольно громоздким. Но можно вкратце рассмотреть его основные "шпионские" возможности: Отслеживание нажатий клавиш, кликов и передвижений мышью со множеством настроек слежений и ведения учета.

Отслеживание любых запускаемых пользователем приложений с регистрацией времени работы в них.

Отслеживание распечатываемых документов, открываемых, скачиваемых и выгружаемых в сеть файлов.

Отслеживание открываемых сайтов в любом браузере с возможностью их блокировки по IP, доменному имени, категории и прочим критериям.

Запись аудио и видео с микрофона и веб-камер, создание скриншотов со множеством настроек всех этих действий.

Отслеживание переписок в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте с возможностью перехвата отправляемых/принимаемых файлов.

Открытие удаленного доступа к компьютеру, на котором установлен кейлоггер Spytech SpyAgent.

Отправка логов на почту, FTP и собственное облачное хранилище Spytech SpyAgent, доступ к которому можно получить из любого компьютерного или мобильного веб-браузера (требуется предварительная регистрация на сервере).

Разнообразные функции скрытия факта работы программы и следов ее пребывания на компьютере, в т.ч. самоудаление и сокрытие процесса. И все это — не полный список возможностей программы Spytech SpyAgent. Как и большинство кейлоггеров, Spytech SpyAgent — платное приложение. Пробная версия программы работает только 30 минут после запуска (для продолжения работы приложение следует перезапустить). Русский язык не поддерживается. Программа подходит для Windows 2000 и выше (32 и 64 бит).

Spyrix Еще одна довольно неплохая программа-кейлоггер. Основное ее преимущество перед двумя рассмотренными выше — отсутствие временных ограничений на использование бесплатной версии. Но, к сожалению, функционал Free-версии сильно ограничен. Тем не менее, для использования в качестве "клавиатурного шпиона" достаточно и того, что есть. Из основных функций полной платной версии Spyrix отметим: Регистрация нажатий клавиш с возможностью перехвата непечатных кнопок, отслеживание ввода иероглифов и изменения в буфере обмена.

Создание скриншотов при смене окон Windows, страниц в браузере и изменения в буфере обмена (т.е. при использовании CTRL + C/V, «копировать/вставить») с возможностью настройки качества снимков.

Мониторинг отправленных/принятых сообщений во всех популярных социальных сетях и многих мессенджерах для Windows.

Отслеживание посещенных веб-сайтов.

Мониторинг введенных с клавиатуры или вставленных из буфера обмена слов и выражений, адресов веб-сайтов, задаваемых пользователем.

Автоматическая блокировка сайтов и/или поисковых запросов, добавленных в список фильтрации.

Запись звука с микрофона и видео с веб-камер.

Гибкий планировщик заданий, позволяющий включать/выключить ту или иную функцию программы по заданному расписанию.

Управление логами (в т.ч. удаление по расписанию и достижению определенного размера лог-файлов) и их выгрузка на электронную почту, FTP-сервер, сетевую папку в локальной сети, облачное хранилище Google Drive или Dropbox.

Отдельно отметим выгрузку логов в собственное облачное хранилище Spyrix с возможностью просмотра событий в личном кабинете на сайте (необходима регистрация и приобретение лицензии через 60 дней бесплатного пользования облачным хранилищем).

Защита доступа в программу паролем и другие функции. Еще одна хорошая новость — интерфейс Spyrix имеет поддержку русского языка. Кейлоггер работает в операционных системах Windows 2000 и выше (32-бит и 64-бит).

Spytector Данную программу можно отнести к простым кейлоггерам с минимально необходимым набором функций. Приложение состоит из двух отдельных модулей — панели управления и самого кейлоггера. Установка программы сводится к генерации исполнимого файла «module.exe» из панели управления и последующего его запуска на компьютере (или нескольких). Чтобы затем просмотреть сохраненные логи, потребуется отдельно запускать управляющий модуль на том ПК, на котором был запущен «module.exe». Вот перечень основных функций кейлоггера Spytector: Перехват нажатий клавиш с автоматической сортировкой полученных данных по таким категориям как пароли, чаты, адреса сайтов, запросы в поисковых системах, изменения буфера обмена и т.д.

Мониторинг запускаемых приложений.

Отправка логов на почтовый ящик и/или FTP-сервер с возможность шифрования данных перед отправкой.

Блокировка сайтов и приложений по ключевым словам (доступ на сайт или запуск программы заблокируется, если Spytector обнаружит в заголовке одно из ключевых слов, заданное пользователем).

Включение/выключение мониторинга клавиатуры в приложениях/сайтах, в названиях которых присутствуют заданные ключевые слова.

Быстрое "тихое" удаление отслеживающего модуля путем нажатия заданной комбинации клавиш.

"Тихое" удаление отслеживающего модуля удаленно путем размещения на сайте файла. Если функция включена, программа будет время от времени проверять наличие файла с определенным названием по указанной ссылке. Как только файл появится по указанной ссылке, отслеживающий модуль "самоликвидируется". Spytector — тоже платный кейлоггер. В бесплатной версии доступны все функции, но время использования ограничено 7 днями. Кроме того, каждые 15 минут отслеживающий модуль обнаруживает себя, выводя на экран соответствующее сообщение. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows версии 2000 или выше (32-бит и 64-бит).

Ardamax Keylogger По функциональности Ardamax Keylogger можно сравнить с кейлоггером Spyrix. Программа обладает следующим набором функций: Мониторинг нажатий клавиш и буфера обмена.

Запись с аудио микрофона и получение изображений (фотографий) с веб-камеры с установленным интервалом.

Отслеживание веб-активности пользователя.

Мониторинг чатов Yahoo, Skype, QiP, Miranda, Google Talk, AIM, Windows Live Messenger с разбиением логов на входящие и отправленные сообщения.

Защита программы, логов и настроек паролем.

Функция самоудаления кейлоггера в указанное время.

Отправка логово на электронную почту, FTP-сервер и общую сетевую папку в локальной сети с возможностью удаления данных сразу после успешной пересылки.

Работа в режиме невидимки со скрытием иконки в трее, процесса в Диспетчере задач, разделов в меню «Пуск» и другими способами.

Возможность указания приложений (название процесса или заголовок окна) для отслеживания и выполнение тех или иных функций по расписанию. Бесплатная версия Ardamax Keylogger не имеет функциональных ограничений, но ее можно использовать только в первые 7 дней с момента установки. Программа полностью переведена на русский язык, предназначена для работы в Windows XP и выше (32-бит и 64-бит).