Программы для измерения скорости интернета

Когда интернет начинает работать плохо, первое, что приходит на ум — проверить скорость передачи данных. Но как это сделать? Есть несколько способов узнать скорость интернет-подключения. С их помощью можно проверить качество подключения, выявить проблемы с оборудованием или настройками. Для измерения скорости существуют специальные программы и онлайн-сервисы, работающие через браузер. Рассмотрим самые популярные решения, которые стабильно работают на территории РФ.

Десктопные приложения Программы обычно предоставляют более стабильные результаты, так как работают напрямую с сетевым оборудованием, минуя ограничения браузеров. Они часто позволяют вести историю измерений и запускать тесты по расписанию, что удобно для длительного и частого мониторинга соединения. Кроме того, такие приложения могут показывать дополнительные параметры, такие как потеря пакетов и текущий IP-адрес. Для более продвинутых пользователей программы покажут не только базовые параметры, но и такие, как джиттер, пинг и так далее. Далее перечислим несколько программ, которые позволят отслеживать скорость интернет-соединения и прочие параметры на устройстве.

NetWorx Эта программа предназначена не только для измерения скорости интернет-соединения, но и для учета трафика. NetWorx работает в фоновом режиме, отображая текущую скорость в трее. Для проверки связи нужно перейти к соответствующему пункту из контекстного меню. Тест позволяет выбрать тип замера – максимальная или средняя скорость, а результат выводится как в числовом виде, так и в формате графика. Утилита может запускать измерения по расписанию, что достаточно удобно для отслеживания стабильности подключения в разное время суток. Программа распространяется условно-бесплатно: после пробного периода в 30 дней требуется покупка лицензии за 30 долларов. Интерфейс переведен на русский язык.

JDs Auto Speed Tester Это бесплатное приложение с минималистичным интерфейсом на английском языке. После запуска достаточно нажать кнопку «Run Test», и через 10–15 секунд появятся результаты: скорость загрузки и отдачи, пинг и процент потерянных пакетов. В главном окне слева отображается история всех проверок, а справа – график изменений скорости. Результат можно сохранить в виде изображения (JPG) прямо из программы. Утилита не требует установки и работает на любых версиях Windows. Недостаток – отсутствие русского языка, но все действия интуитивно понятны благодаря простой компоновке.

nPerf Desktop Это бесплатная программа с интерфейсом на русском языке, которая позволяет измерить скорость интернета одним нажатием. Тест включает проверку пинга, скорости скачивания и загрузки, а также оценивает качество соединения для веб-серфинга и потокового видео. Результаты отображаются в наглядных графиках и цифрах, сохраняются в истории с датой и временем. Программа автоматически выбирает ближайший сервер для максимальной точности. Сервер и местоположение можно выбрать вручную.

Онлайн-сервисы Веб-инструменты не требуют установки и работают в любом браузере. Они удобны для быстрой проверки с любого устройства, но их точность может искажаться из-за стороннего вмешательства чего-то вроде расширений браузера. Большинство сервисов предлагают выбор сервера для тестирования, что позволяет оценить качество соединения с разными узлами, но эта функция больше подойдет для опытных пользователей. Ниже представлены несколько популярных онлайн-сервисов для проверки скорости интернет-соединения и прочих параметров.

2ip Это российский бесплатный онлайн-сервис, который помимо скорости соединения показывает провайдера, IP-адрес и даже геолокацию. Для запуска теста нужно нажать кнопку Тестировать на главной странице. Система автоматически подбирает ближайшие серверы для замера, и через некоторое время выводит результат. Есть возможность поделиться итогами в соцсетях, но сохранить отчет на компьютер нельзя.

Яндекс.Интернетометр Бесплатный инструмент от российской компании. Сайт простой и наглядный, с минимальным количеством дополнительных элементов. Тест запускается одной кнопкой, а процесс отображается анимированным графиком. По завершении показываются скорость скачивания, отдачи и пинг. Дополнительно сервис оценивает качество соединения для просмотра видео в разных разрешениях. Язык интерфейса русский, а все данные хранятся в сессии браузера. Это отличный вариант для быстрой проверки без лишней информации.

nPerf Онлайн-сервис, аналогичный десктопному решению. Доступен бесплатно. Тест включает измерение скорости загрузки, отдачи и пинга. По завершении выводится подробный отчет с графиком изменения скорости в процессе замера. Можно вручную выбрать сервер для тестирования. График достаточно подробный, информации более чем достаточно для первичной проверки работоспособности интернета. Результатом можно поделиться в соцсетях.

Speedtest.rt Официальный сервис от компании Ростелеком, разработанный специально для российских пользователей. Интерфейс полностью на русском языке, работа сервиса предельно проста: для запуска теста нужно нажать всего одну кнопку и подождать результаты. Измеряются входящая и исходящая скорость, а также задержка. Дополнительно отображается информация о текущем провайдере и регионе подключения. Итоговый результат можно сохранить как графическое изображение. Сервис работает без ограничений и дает стабильные показатели благодаря локальным серверам.

Speedtest от МТС Бесплатный сервис российского оператора с интерфейсом на русском языке. Тест запускается мгновенно и измеряет скорость скачивания, загрузки и пинг. Особенность – работа с любым провайдером, но для тестирования выбирается ближайший сервер МТС. Результат представлен в виде крупных цифр и цветных индикаторов качества соединения. Подходит для быстрой проверки без лишних настроек.