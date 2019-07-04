Программы для дизайна интерьера в 3D

Создание интерьера помещения с нуля, перепланировка или даже обычная перестановка мебели — эти задачи проще решить, следуя по заранее продуманному сценарию или шаблону. Помочь определиться с тем, где будут возведены внутрикомнатные перегородки, установлены двери и окна, расставлены кровати, шкафы и т.д, смогут специализированные программы для дизайна интерьера.

Астрон Дизайн 3D Программа Астрон Дизайн представлена отечественной мебельной фабрикой Astron. Предназначена она, в первую очередь, для создания дизайна интерьеров любых типов помещений — гостиные, спальни, кухни и т.д. Для реализации этих задач пользователю доступна широкая база 3D-моделей корпусной мебели, антуража, дверей, окон — словом, все, что требуется для создания полноценных жилых, рабочих, хозяйственных, уборных помещений в виртуальном пространстве. Из возможностей программы отметим: Создание помещений любой площади и геометрии.

Изменение цвета и отделки стен и полов.

Возможность тонкой настройки конфигурации мебели, выбор одного из множества вариантов отделки ее каркаса и фасада.

Возможность виртуально открывать/закрывать/двигать подвижные элементы мебели.

Визуализация готового дизайна, включая получение фотореалистичного двумерного изображения.

Максимально простое управление объектами (3D-моделями) в плане их добавления на сцену (виртуальное помещение), перемещения, масштабирования и т.д.

Наличие множества моделей бытовых предметов (антуража) — телевизоры, аудиосистемы, ковры, осветительные приборы и многое другое. Представленные в программе Астрон Дизайн модели корпусной мебели производятся (или можно заказать их производство) на фабрике Astron. Из приложения можно просмотреть стоимость продукции и при необходимости даже отправить заявку на ее приобретение. Сама программа полностью бесплатная. Для начала использования Астрон Дизайн программу нужно активировать, пройдя несложную регистрацию при первом запуске.

Sweet Home 3D Sweet Home 3D — довольно мощная программа для создания интерьеров как в двумерном, так и в трехмерном виртуальном пространстве. Большое количество готовых моделей мебели, электротехники, антуража, декоративных элементов, инженерных внутрикомнатных сооружений и прочих объектов позволят пользователю тонко продумать интерьер спальной комнаты, офиса, кухни, гостиной и вообще любого другого типа помещения. В список основных функциональных возможностей программы Sweet Home 3D входят: Создание 2D-планировки (чертеж) помещения, квартиры или дома с прилегающими хозяйственными помещениями — гараж, мастерская и т.д. Имеет возможность добавления в программу готовой планировки в виде JPG, PNG изображений.

Создания стен и внутрикомнатных перегородок любых размеров и геометрии.

Создание дверных и оконных проемов с учетом пространства открытия дверей и окон.

Добавление десятков различных видов мебели — от табуретов до кроватей и шкафов-купе, стенок и др. Предусмотрена возможность настройки габаритных и прочих параметров добавляемых моделей мебели.

Добавление разнообразных видов бытового электрооборудования (стиральные машины, телевизоры, обогреватели и т.д.), инженерных конструкций (например, лестницы), декоративных элементов.

Добавление различных типов осветительных приборов с учетом отбрасываемого от них света, интенсивность, направленность, температуру свечения которого можно регулировать.

Возможность импорта в программу внешних 3D-объектов, текстур для мебели, стен, полов и т.д. И все перечисленное выше — не полный список возможностей данного программного продукта. Еще одна хорошая новость — Sweet Home 3D полностью бесплатное приложение.

StolPlit 3D Как и в случае с Астрон Дизайн, программа StolPlit 3D представлена отечественным производителем корпусной мебели «Столплит». Функциональные возможности этих двух программных продуктов сопоставимы, как, впрочем, и цель их существования — дать потенциальным покупателям возможность создать виртуальный дизайн своего помещения, используя при этом продукцию мебельной фабрики. В список возможностей StolPlit 3D входит: Создание помещений любых размеров со сколь угодно сложной геометрией (при необходимости можно создать виртуальную модель квартиры или дома).

Добавление в помещения различных типов мебели. Здесь стоит отметить удобную сортировку 3D-моделей объектов в базе данных. Например, в раздел «Гостиная» помещена мебель для гостиной, в разделе «Спальня» — мебель для спален и т.д.

Простое и понятное управление: добавление, перемещение, удаление и прочие действия над объектами выполняются буквально в несколько кликов. Также легко и просто в любой момент можно изменить параметры 3D-моделей мебели — габариты, оформление, декор и т.п.

Различные инструменты визуализации: фотореалистичное изображение, черно-белая каркасная проекция и другие.

Наличие большого числа (более 800) готовых шаблонов планировок квартир и домов, которые можно скачать из самой программы. Конечно же, по аналогии с Астрон Дизайн, в программе StolPlit 3D при необходимости можно рассчитать стоимость всей добавленной в дизайн-проект мебельной продукции (т.е. создать смету), а затем и заказать ее покупку/изготовления в мебельной фабрике «Столплит».

Дизайн Интерьера 3D Программа с говорящим названием позиционируется разработчиком как один из самых простых и удобных инструментов для разработки дизайн-проектов отдельных помещений, квартир и домов. «Дизайн Интерьера 3D» — платный программный продукт, стоимость которого (на момент написания статьи) начинается от 990 рублей. В список функциональных возможностей данной программы входят: Создание 2D и 3D-планировки, для чего предусмотрены все необходимые инструменты.

Оформление стен и полов с использованием разнообразных виртуальных отделочных материалов.

Расстановка мебели в помещении с точностью до миллиметра.

Наличие обширной (зависит от стоимости приобретаемой версии программы) базы трехмерных моделей мебели и вариантов ее оформления путем подбора разнообразных материалов отделки.

Наличие множества готовых типовых планировок квартир (база данных периодически пополняется разработчиками).

Возможность создания смет, для чего предусмотрен отдельный модуль.

Экспорт готового дизайна в JPG и PDF, отправка на печать и другие возможности. Профессиональная версия программы «Дизайн Интерьера 3D» стоимостью (на момент написания обзора) 2850 руб. включает в себя более 110 моделей различных видов мебели и более 600 материалов отделки, а также позволяет проектировать многоэтажные дома с лестничными пролетами.