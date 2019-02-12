Вне зависимости от того, какая звуковая карта установлена на компьютере, пользователи могут заметно улучшить качество звука. Для этого нужно устранить помехи, сделать звучание более объемным, настроить низкие и высокие частоты, подавить шумы. Выполнить эти операции для улучшения качества звука помогут специальные утилиты.

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EQUALIZER APO Equalizer APO — эквалайзер для улучшения качества звука на Windows-компьютере. Приложение работает на базе технологии Audio Processing Object (APO). С помощью программы можно применить различные фильтры, есть поддержка VST-плагинов. Язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная. После установки утилиты откроется конфигуратор, в котором пользователям необходимо выбрать устройства для воспроизведения звука. Далее можно приступать к процессу настройки звука. Основные инструменты для работы расположены в главном окне приложения. Первый доступный инструмент — "Preamplification"— используется для усиления звука. Настроить этот параметр можно двумя способами: указать нужное количество децибел вручную или воспользоваться специальным регулятором усиления. Второй доступный инструмент для улучшения качества звука — графический эквалайзер. На выбор доступно два типа эквалайзеров: 15-ти и 31-полосные. С помощью этого инструмента можно настроить низкие и высокие частоты, усилить басы и убрать эхо. При необходимости можно импортировать готовые настройки графического эквалайзера. Также пользователи могут сохранить собственные параметры или сбросить настройки до состояния "По умолчанию". Есть возможность применения фильтров для улучшения звука. Для этого нужно открыть раздел добавления новых инструментов и выбрать один из доступных в списке фильтров, которые сортируются по разделам: Basic filters, Parametric filters, Advanced filters. Преимущества программы Equalizer APO: поддержка дополнительных VST-плагинов;

два типа графического эквалайзера;

бесплатная модель распространения;

возможность применения фильтров для улучшения качества звука. Недостатки: отсутствие официальной поддержки русского языка.

VOXENGO MARVEL GEQ Voxengo Marvel GEQ — эквалайзер для многоканальной обработки звука. С помощью утилиты можно контролировать звуковые параметры на 16 выделенных частотах. В приложении используется линейно-фазовый фильтр, который дает возможность получить звук высокого качества. Для работы поддерживаются большинство звуковых карт. Язык интерфейса программы — английский, модель распространения — бесплатная. После запуска Voxengo Marvel GEQ откроется главное окно, в котором расположен 16-полосный эквалайзер. Здесь пользователи могут настроить высокие и низкие частоты, увеличить количество басов и подавить шумы. Время задержки при обработке звука — не более 9 миллисекунд. Кнопка "Reset", которая находится над эквалайзером позволяет сбросить все внесенные изменения. Также в приложении есть возможность выбора группы редактирования: MID или SIDE. Все измененные параметры можно скопировать. Для этого нажо нажать кнопку "Copy to", которая расположена в нижней части интерфейса. В верхней части интерфейса расположен раздел "Presets". Здесь пользователи программы Voxengo Marvel GEQ могут выбрать готовые шаблоны для улучшения качества звука на компьютере. Преимущества программы Voxengo Marvel GEQ: бесплатная модель распространения;

поддержка многоканальной и стерео обработки звука;

работа со всеми частотами дискретизации;

минимальная задержка при обработке звукового канала;

простой и удобный интерфейс;

встроенные шаблоны для быстрой настройки качества звука;

регулировка громкости на выделенных частотах в диапазоне 12 децибел. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

отсутствует возможность применения специальных фильтров для улучшения качества звука на компьютере.

PC EQUALIZER PC Equalizer — небольшая программа для улучшения качества звука на компьютере. В приложении доступна функция фильтрации звука и фиксации частот. Есть возможность создания пользовательских эффектов и фильтров и запуска утилиты вместе с системой. Язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для улучшения звука. Один из основных инструментов для регулирования качества звучания — 10-полосный эквалайзер. С его помощью можно настроить низкие и высокие частоты, басы, усилить громкость и т.д. В правой части интерфейса расположен ползунок "Preamp". Он используется для усиления звука. Ниже располагаются кнопки "Process" (используется для включения и отключения обработки звука) и "Delay" (включает и отключает задержку). В верхней части интерфейса программы PC Equalizer есть строка Preset. Здесь расположены готовые шаблоны для быстрой настройки качества звука. Пресеты разделены по категориям — музыкальные жанры и устройства воспроизведения. При необходимости пользователи могут создавать собственные шаблоны. В разделе "Process" есть возможность выбора канал воспроизведения: моно или стерео. Также здесь располагается инструмент для настройки баланса звука. Преимущества PC Equalizer: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

готовые шаблоны для быстрой настройки качества звука;

возможность включения и отключения задержки;

регуляторы для усиления звука. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.

FXSOUND ENHANCER FxSound Enhancer — утилита, с помощью которой пользователи могут улучшить качество звука на компьютере. Приложение дает возможность получить объемное и чистое звучание с большим количеством басов, позволяет компенсировать низкие и высокие частоты, а также оптимизировать звуковое сопровождение. Язык интерфейса — английский, модель распространения — условно-бесплатная, полная версия стоит 50 долларов, но есть бесплатная пробная версия на 7 дней. Преимущества полной версии программы для улучшения качества звука: Полноценный доступ ко всем инструмента для настройки звука. Пожизненное получение последних обновлений ПО. Возможность создания пользовательских шаблонов. После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел, который используется для улучшения звука — "Effects". Здесь пользователи могут настроить различные эффекты: басы, 3D Surround, динамическое усиление, точность звучания. При необходимости можно сбросить все внесенные изменения. Для этого следует нажать кнопку "Reset". Следующий доступный раздел для улучшений звука — "EQ". Здесь расположен 9-полосный эквалайзер, с помощью которого можно настроить высокие и низкие частоты, заглушить шумы, усилить громкость звука. Кнопка "Reset" позволяет сбросить все внесенные пользователями изменения в эквалайзер. Преимущества FxSound Enhancer: простой и удобный интерфейс;

возможность создания пользовательских шаблонов для улучшения качества звука;

обеспечения всех форматов объемного звука. Недостатки: нет инструмента для регулировки баланса звучания.