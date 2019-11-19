Программы для поиска дубликатов изображений

При хранении на компьютере большого количества изображений в большинстве случаев среди них оказываются дубликаты, от которых не мешало бы избавиться, т.к. они занимают лишнее дисковое пространство. Самостоятельный поиск дубликатов изображений — довольно трудоемкое занятие, проще доверить эту задачу специальным программам. Рассмотрим наиболее популярные приложения, специализирующиеся на поиске одинаковых картинок на компьютере.

Tonfotos Tonfotos — программа для просмотра и сортировки/организации цифровых фотографий с функцией распознавания лиц, конвертации изображений, воспроизведения видео и показа слайд-шоу. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке. Основное предназначение программы Tonfotos — просмотр и сортировка цифровых фотографий. Особое внимание разработчик уделил функции распознавания лиц. Она автоматически обнаруживает лица на всех добавленных в базу фотографиях, выделяет их и предоставляет возможность добавления имени человека (или любого текста). Так осуществляется группировка фотоснимков по запечатленным на них людям. Здесь также стоит отметить, что программа Tonfotos запоминает ранее опознанные лица, и при добавлении новых снимков в базу с этим же человеком уже не требует пользователя вводить имя, а просит лишь подтвердить, правильно ли проведено опознание. В приложении Tonfotos также предусмотрены и другие методы автоматической и ручной сортировки фото: По названиям папок и подпапок, в которых хранятся фотографии. Добавляемые в базу снимки отображаются в программе в виде древа разделов/подразделов, по которому удобно перемещаться.

и подпапок, в которых хранятся фотографии. Добавляемые в базу снимки отображаются в программе в виде древа разделов/подразделов, по которому удобно перемещаться. По дате съемки . Еще один удобный способ просмотра фотографий — перемещение по временной шкале. Пользователь выбирает дату при помощи ползунка, и программа моментально отображает фотоснимки, отснятые в этот день.

. Еще один удобный способ просмотра фотографий — перемещение по временной шкале. Пользователь выбирает дату при помощи ползунка, и программа моментально отображает фотоснимки, отснятые в этот день. По месту съемки . В приложение Tonfotos встроен модуль «Яндекс.Карты», отображающий на цифровой карте мира все места (города), где были сделаны добавленные в базу снимки. Кликнув по названию города, пользователь сможет просмотреть все отснятые в нем фотографии. Более того, при наличии в метаданных фотоснимка GPS-координат программа Tonfotos покажет место съемки более подробно — вплоть до улицы.

. В приложение Tonfotos встроен модуль «Яндекс.Карты», отображающий на цифровой карте мира все места (города), где были сделаны добавленные в базу снимки. Кликнув по названию города, пользователь сможет просмотреть все отснятые в нем фотографии. Более того, при наличии в метаданных фотоснимка GPS-координат программа Tonfotos покажет место съемки более подробно — вплоть до улицы. По альбомам. Это ручной способ группировки фотоснимков. Альбомы создаются самим пользователем. Их можно в любой момент удалить (фото при этом никуда не денутся) и переименовать. Снимки легко перемещаются между фотоальбомами. Отметим наличие двух не удаляемых альбомов — «Недавние» (сюда помещаются все новые фото) и «Избранное» (сюда можно добавлять снимки из любых других альбомов, пометив их соответствующей меткой). Кроме просмотра и сортировки фото, Tonfotos обладает и другим вспомогательным функционалом: Воспроизведение видео . Программа Tonfotos поддерживает различные форматы видео. Функция предпросмотра позволяет ознакомиться с содержимым видеоролика при наведении на него курсора мыши. Видео можно сортировать по альбомам, размещая их, в т.ч., в одном фотоальбоме с фотографиями.

. Программа Tonfotos поддерживает различные форматы видео. Функция предпросмотра позволяет ознакомиться с содержимым видеоролика при наведении на него курсора мыши. Видео можно сортировать по альбомам, размещая их, в т.ч., в одном фотоальбоме с фотографиями. Конвертация изображений . При помощи Tonfotos пользователь может конвертировать свои фотографии в один из 3-х популярных форматов (JPG, PNG или WebP), как поштучно, так и в пакетном режиме. Кроме того, функция конвертации позволяет изменить качество и размер изображений, а также удалить из них метаданные (оригинальные фото при этом остаются неизмененными).

. При помощи Tonfotos пользователь может конвертировать свои фотографии в один из 3-х популярных форматов (JPG, PNG или WebP), как поштучно, так и в пакетном режиме. Кроме того, функция конвертации позволяет изменить качество и размер изображений, а также удалить из них метаданные (оригинальные фото при этом остаются неизмененными). Возможность автоматического импорта фотографий с iPhone (процесс запускается сразу после подключения смартфона к компьютеру через USB-шнур).

(процесс запускается сразу после подключения смартфона к компьютеру через USB-шнур). Автоматический импорт фотографий и видео из Telegram. После подключения аккаунта Telegram к Tonfotos фото и видео будут импортироваться на компьютер из личных сообщений, а также из чатов и групп. Удобная функция для администраторов Telegram-каналов.

Возможность запуска слайд-шоу в оконном и полноэкранном режиме.

в оконном и полноэкранном режиме. Поддержка всех современных стандартов хранения метаданных . Программа Tonfotos позволяет получить всю техническую информацию, как о видео, так и о фото (геолокация, модель камеры, режим экспозиции и многое другое).

. Программа Tonfotos позволяет получить всю техническую информацию, как о видео, так и о фото (геолокация, модель камеры, режим экспозиции и многое другое). Функция удаления дубликатов позволяет в несколько кликов удалять повторяющиеся фотографии. Таким образом, Tonfotos — не просто программа для просмотра фотографий и видео, но и мощный и удобный инструмент для организации большого массива медиаконтента на компьютере.

Duplicate Image Remover Free Условно-бесплатная программа Duplicate Image Remover Free — программа, способная обнаружить на компьютере не только точные дубликаты, но и похожие изображения. Приложение работает во всех версиях ОС Windows, начиная с XP (32-бит/64-бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Как пользоваться Duplicate Image Remover Free? Программа Duplicate Image Remover Free очень проста в использовании. В ней всего две функциональные вкладки, в первой задаются условия для поиска изображений, во второй — действия над обнаруженными дубликатами. Если необходимо просто найти в указанной папке, на диске или внешнем носителе только дубликаты изображений, достаточно во вкладке "Исследования" кликнуть по кнопке "Добавить директорию", указать место для поиска, а затем нажать "Старт". Программа приступит к анализу. При необходимости можно задать условия поиска, воспользовавшись следующими функциональными блоками: "Тип сравнения". Поиск точных дубликатов, похожих изображений либо картинок с одинаковым названием, расширением или размером.

"Тип файла". Здесь можно задать (добавить/исключить) расширения файлов для поиска вручную. "Размер файла". Укажите минимальный и максимальный размер файлов для поиска.

"Размер изображения". Укажите в пикселях минимальную ширину и/или высоту изображения. По завершению поиска автоматически откроется вторая функциональная вкладка "Результаты поиска". В центральной части окна можно будет увидеть список всех найденных изображений и места их расположения на диске. Если кликнуть по любой строке, в нижней части окна отобразится само изображение, а рядом с ним — обнаруженная копия ("оригиналы" и дубликаты одной и той же картинки отмечены одним цветов). Теперь останется отметить галочками картинки, которые необходимо удалить либо переместить в отдельную папку, затем нажать кнопку "Действие" и отдать программе соответствующую команду. Удобней было бы воспользоваться функцией автоматического выделения файлов в списке результатов поиске, но, к сожалению, она недоступна в бесплатной версии программы.

Image Comparer Условно-бесплатная программа Image Comparer — еще одна простая в использовании программа, позволяющая находить дубликаты изображений на компьютере по различным критериям. Это платное приложение, но его можно использовать бесплатно в течение 30 дней. Программа поддерживается системами Windows Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit), интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться Image Comparer? Наиболее простой способ использования Image Comparer — следование инструкциям "Мастера сравнения", запускающегося при старте программы. На первом шаге приложение предлагает выбрать один из двух режимов сравнения: Внутри одной группы изображений (внутри одной галереи). В этом режиме программа ищет одинаковые/похожие картинки среди тех, что добавлены в одну группу (галерею). Между двумя группами изображений. В этом режиме сравниваются картинки, расположенные в разных галереях (сравнение изображения внутри одной галереи не производится). На втором шаге указываем имя галереи (не обязательно) и добавляем в нее папки, в которых хранятся изображения. Т.к. на предыдущем шаге мы выбрали режим сравнения внутри одной группы, то и к сравнению добавляем папки только в одну группу. На третьем шаге выбираем один из двух типов объектов, которые следует искать — похожие или дублирующиеся изображения. На последнем шаге указываем папку для сохранения результатов поиска (файлы, которые в последующем можно использовать для просмотра списка найденных изображений без необходимости повторного сканирования) и жмем кнопку "Старт". Останется дождаться окончания процесса сканирования. Результат будет иметь следующий вид: Чтобы удалить дубликаты картинок, достаточно выделить их в окне результатов поиска и выбрать пункт "Удалить выбранные файлы изображений" из контекстного меню (или можно воспользоваться комбинацией клавиш Shift+Delete). А теперь воспользуемся функцией поиска похожих изображений, выбрав соответствующий вариант в "Мастере сравнений" на третьем шаге. Результатов будет гораздо больше. Перейдем во вкладку "Пары изображений". Здесь можно посмотреть процент сходства между двумя картинками и даже наглядно увидеть, чем они отличаются друг от друга (если отметить галочкой пункт "Выделить отличия"). Все графические отличия одного изображения от другого программа выделит прямоугольными выделениями.

Awesome Duplicate Photo Finder Бесплатная программа Программа Awesome Duplicate Photo Finder является еще более простой в использовании, чем обе предыдущие. К тому же — она полностью бесплатная. Приложение поддерживается всеми версиями Windows, начиная с Win 2000 (32-бит и 64-бит). Единственный недостаток — отсутствие русского языка.

Как пользоваться Awesome Duplicate Photo Finder? Для обнаружения похожих изображений при помощи программы Awesome Duplicate Photo Finder достаточно выполнить два простых шага: Добавить папку/папки, где хранятся изображения (можно путем перетаскивания мышью в соответствующую область окна программы). Нажать кнопку "Start Search". При необходимости можно задать параметры поиска изображений, перейдя в настройки. Здесь можно: Отметить форматы сравниваемых изображений. Задействовать функцию поиска полных дубликатов картинок. Установить минимальный размер (ширина/высота) изображения для поиска. Осталось дождаться окончания сканирования. В нижней части окна программы отобразится список имен найденных похожих/одинаковых изображений. Этот список можно отсортировать по проценту схожести, для чего нужно кликнуть по элементу "Similarity". Цифра "100" напротив имен файлов означает 100-процентую схожесть картинок, т.е. они являются дубликатами. Прокрутим список результатов куда-нибудь в середину и отметим в нем пару картинок, схожесть которых составляет 50%. Как видно, программа Awesome Duplicate Photo Finder довольно точно измеряет процент схожести. В любом случае одно из найденных изображений можно переместить в другую папку либо удалить, воспользовавшись соответствующей кнопкой под ним.

VisiPics Бесплатная Еще одна программа для поиска одинаковых и/или похожих картинок из бесплатного сегмента. Приложение VisiPics не требовательно к компьютеру — работает во всех версиях 32-bit/64-bit Windows, начиная с Win 2000. Недостаток тот же, что и у предыдущей программы — отсутствие русскоязычного интерфейса.

Как пользоваться VisiPics? Как и в случае с Awesome Duplicate Photo Finder, для обнаружения похожих/одинаковых изображений на компьютере при помощи VisiPics достаточно выполнить два шага: Добавить в программу директории для сканирования. Нажать на кнопку "Start to find duplicate pictures". Также в программе VisiPics можно задать уровень "строгости" сравнения изображений, используя соответствующий ползунок. Чем ближе он установлен к уровню "Strict", тем большим сходством будут обладать найденные изображения. Результат поиска отобразится в левой части окна программы в виде небольших иконок (обратите внимание, что область отображения результатов состоит из нескольких страниц, между которыми можно переключаться). Для просмотра картинок в увеличенном виде достаточно навести курсор мыши на любую из них. Чтобы отметить изображения, кликаем по ним. После того, как дубликаты были выделены, их можно будет переместить (Move) либо удалить (Delete).

Visual Similarity Duplicate Image Finder Условно-бесплатная программа Программа с длинным названием Visual Similarity Duplicate Image Finder имеет одно преимущество перед всеми рассмотренными выше — поддержка большого количества форматов изображений, которые она способна сравнивать. Приложение распространяется платно, но имеется и бесплатная демо-версия с функциональными ограничениями. Программа Visual Similarity Duplicate Image Finder подходит для операционных систем Windows 2000 и выше (32-bit/64-bit), русский язык не поддерживается.