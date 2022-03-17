Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML

Файлы с расширением «.xml» — это текстовые документы, которые могут быть просмотрены в любом текстовом редакторе, включая встроенный в Windows «Блокнот». XML-документы служат для хранения XML-разметки, использующейся различными программами и веб-сайтами либо в качестве хранилища данных для их обработки, либо в качестве "инструкций", которые описывают, что и как делать этим программам и сайтам.

XML-документы часто представляют собой огромный массив структурированного текста, который неудобно просматривать при помощи обычных текстовых редакторов. Потому для их просмотра используются специализированные программные средства, являющиеся к тому же и полноценными редакторами XML-разметки.

XML Notepad Бесплатная программа XML Notepad — XML-редактор с открытым исходным кодом от Microsoft (является издателем, но не разработчиком). Редактор поддерживает инкрементальный поиск, как в виде дерева, так и в текстовом представлении, блочное перетаскивание текста, поиск и замену с помощью регулярных выражений. XML Notepad имеет хорошую производительность при работе с большими XML-документами, поддерживает проверку XML-схем в реальном времени. Кроме того, программа также имеет встроенное средство просмотра HTML для отображения результатов преобразования XSLT и инструмент сравнения XML. Вот еще некоторые возможности редактора XML Notepad: Возможность загрузки файлов .csv и .htm с преобразованием их в XML.

Синхронизация древовидного и текстового представления XML-разметки для быстрого редактирования имен и значений.

Инкрементальный поиск, как в виде дерева, так и в текстовом представлении, благодаря чему уже при вводе текста редактор отображает соответствующие запросу результату.

Операции вырезания/копирования/вставки с полной поддержкой пространства имен.

Поддержка перетаскивания для простого управления деревом даже между разными экземплярами (при работе в двух окнах) XML Notepad.

Неограниченное журналирование операций редактирования (бесконечные отмены/повторы).

Настраиваемые шрифты и цвета в диалоговом окне параметров.

Полнофункциональный инструмент поиска и замены с поддержкой регулярных выражений и XPath.

Высокая производительность при работе с объемными XML-документами (загрузка документа размером 3 МБ примерно за одну секунду).

Наличие удобных кнопок на панели инструментов для быстрого перемещения между значениями вверх и вниз по дереву.

Удобный инструмент "Статистика XML" для обобщения информации об XML-документах. Редактор XML Notepad работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше. Требуется наличие установленной платформы .NET Framework 2.0 или более поздних версий.

Notepad++ Бесплатная программа Notepad++ — это универсальный и полностью бесплатный редактор, поддерживающий большое количество специфических форматов текстовых документов. Среди основных функциональный возможностей и особенностей редактора Notepad++ отметим: Предусмотренная Notepad++ функция цветового кодирования текста позволяет пользователю легко различать разметку XML-файлов.

Никаких ограничений по редактированию XML-разметки — текст можно выделять, копировать или вставлять. Редактор позволяет работать с несколькими файлами одновременно, причем они могут иметь совершенно разные типы.

Приложение Notepad++ имеет удобный пользовательский интерфейс, который можно настроить на свой вкус и цвет.

Удобочитаемость XML-документов дополнительно обеспечивается номерами строк, указанными вначале каждой из них.

Notepad++ позволяет создавать макросы, состоящие из последовательности действий (операций с текстом), которые можно применять сразу к нескольким XML-файлам.

Большое значение имеет функция проверки синтаксиса XML, которая облегчает анализировать и исправлять ошибки в XML-разметке.

Редактор Notepad++ использует в своей работе макет, известный как макет «Pretty Print», который служит для отображения XML-разметки в правильной структуре. Notepad++ работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11.

Code Browser Бесплатная программа Code Browser — бесплатный текстовый редактор, предназначенный для иерархического структурирования текстовых файлов любого типа и особенно исходных кодов различных языков программирования и разметки, включая XML. Редактор специально разработан для наилучшего представления кода больших проектов. Благодаря автоматическому структурированию текста, использование Code Browser избавляет от длительного прокручивания тысяч строк кода. Но при необходимости пользователь может в один клик переключить режим отображения текста. Хотя Code Browser изначально был разработан для редактирования исходных кодов программ, его можно использовать и в любых других задачах, связанных с обработкой текста. Вот некоторые основные особенности и функциональные возможности редактора Code Browser: Подсветка синтаксиса всех основных языков программирования и разметки с возможностью добавления пользовательской подсветки.

Несколько методов отображения текста: древовидный, список (разделы и подразделы отображаются в виде списка в нескольких блоках) и масштабируемый просмотр (отображение 2D-карты секций).

Редактор больше ориентирован на чтение кода, чем на его написание. Такие функции, как сворачивание, множественные методы выделения или «эластичные» табуляторы с пропорциональными шрифтами, специально предназначены для повышения удобочитаемости.

Code Browser преобразует любой текстовый файл в иерархию разделов и подразделов. Пользователь можете группировать, категоризировать или классифицировать любые строки кода, что дает наилучшее представление кода.

Функция создания якорных ссылок внутри файлов, указывающих на какой-либо другой раздел этого же файла. Данная возможность делает навигацию по коду еще удобней.

Быстрый поиск. Когда документ становится иерархией разделов, каждый из которых имеет собственный заголовок, становится возможным быстрого перехода к любому из них, просто вбив несколько букв в поисковое поле.

Поиск и замена текста с использованием регулярных выражений. Помимо классических выражений, пользователь может использовать и специфические их написания для поиска текста в якорных ссылках или заданных разделах. Результат поиска представляется в структурированном виде, соответствующем структуре кода. Требования к компьютеру: ОС Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11.

XML Viewer Plus Бесплатная программа XML Viewer Plus — простое и удобное приложение, основной задачей которого является просмотр XML-файлов, а также редактирование, форматирование и проверка синтаксиса XML-разметки. Программа не требует установки, т.к. упакована в портативный пакет, который можно запускать даже со съемного диска. Еще одним преимуществом является удобный интерфейс, в котором набор функций заключен в несколько кнопок и меню. Редактор XML Viewer Plus подходит для разработчиков, администраторов баз данных, а также для повседневных пользователей, нуждающихся в быстром и легком способе визуализации содержимого XML. Вот еще несколько функций и особенностей редактора: Возможность добавления XMP-документов путем перетаскивания файлов из «Проводника».

Возможность настройки параметров просмотра XML с помощью специального диалога, в котором можно выбрать версию XML, кодировку и модель объектов XML-документа (DOM).

Наличие двух тем оформления внешнего вида области визуализации: «Классическая» (светлая тема) и «Сумерки» (темная). Программа XML Viewer Plus может быть установлена на компьютеры под управлением Windows XP и выше.

XMLBlueprint XML Editor Платная программа Если требуется профессиональный редактор XML, то XMLBlueprint XML Editor — это та программа, к которой стоит присмотреться. Это мощное приложение, оснащенные всем необходимым инструментарием, как для редактирования XML-разметки, так и для выполнения различных преобразований, например —XSLT-преобразование и валидация DTD-схем. В перечень особенностей и функциональных возможностей XMLBlueprint XML Editor входит: Многовкладочный интерфейс обеспечивает удобную работу с несколькими XML-документами.

Программа позволяет не только открывать и редактировать файлы XML, но компилировать и проверять их. Используя мощные компиляторы и средства проверки XML-схем (такие как Xerces или MSXML), приложение способно отображать любые ошибки, возникающие при отладке тегов и ссылок XML.

Каждый тег можно предварительно просмотреть на разных панелях, которые отображают атрибуты и модели типов, поддерживаемые в качестве входных данных.

Возможность создания XSLT-преобразований каждой XML-схемы, что гарантирует передачу целостность при передаче XML-файлов в потоковом режиме. Для этого необходимо указать каталог таблицы стилей XSLT, который может храниться локально или на сервере.

Приложение может связать XML-документ с различными схемами «DTD» или «Relax NG», тем самым обеспечив быстрый анализ XML-разметки. Имеется также возможность создания пользовательских схем.

Редактирование данных выполняется «на лету», так как программа помогает пользователю реорганизовать любой тег или пространство имен. Приложение также способно автоматически обнаруживать комментарии и удалять их, чтобы уменьшить размер выходного XML.

XMLBlueprint XML Editor предлагает надежный способ проверки XML-файлов путем их разбора и отображения всех обнаруженных ошибок. Также имеется возможность проверки XML визуально путем использования функции передачи файла в браузер, выбранный в системе по умолчанию. Редактор XMLBlueprint XML Editor работает на компьютерах под управлением Windows 7/8/8.1/10/11.

XiMpLe Бесплатная программа XiMpLe — XML-редактор, отличающийся от всех предыдущих (а, возможно, вообще от всех) программ тем, что он отображает XML-разметку не в виде массива текста или древа, а в виде таблицы. Выделим еще несколько важных особенностей программы XiMpLe: Пользователь может легко управлять данными в ячейках таблицы из контекстного меню: разворачивать и сворачивать строки, преобразовывать значения base64 в текст и наоборот, вставлять атрибуты, комментарии, элементы и новые таблицы.

Наличие инструмента сравнения XML-документов друг с другом, который может пригодиться в случаях, над одной XML-разметкой работают несколько программистов.

Программа позволяет заменять тексты на основе таблицы поиска, определенной в других XML-файлах, операции с буфером обмена выполняются в текстовом режиме, есть возможность использования подстановочных знаков, как это делается в операциях поиска и замены.

Благодаря функции разделения XML-разметки на части увеличивается скорость и эффективность поиска и устранения ошибок в объемных XML-документах. После окончания проверки данных пользователь может так же легко объединить части XML-документа воедино. XML-редактор XiMpLe предназначен для запуска в среде ОС Windows XP и выше. Установка программы не требуется — она портативная и может работать с внешних носителей.