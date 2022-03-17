Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML

Файлы с расширением «.xml» — это текстовые документы, которые могут быть просмотрены в любом текстовом редакторе, включая встроенный в Windows «Блокнот». XML-документы служат для хранения XML-разметки, использующейся различными программами и веб-сайтами либо в качестве хранилища данных для их обработки, либо в качестве "инструкций", которые описывают, что и как делать этим программам и сайтам.
XML-документы часто представляют собой огромный массив структурированного текста, который неудобно просматривать при помощи обычных текстовых редакторов. Потому для их просмотра используются специализированные программные средства, являющиеся к тому же и полноценными редакторами XML-разметки.
XML Notepad
Бесплатная программа
XML Notepad — XML-редактор с открытым исходным кодом от Microsoft (является издателем, но не разработчиком). Редактор поддерживает инкрементальный поиск, как в виде дерева, так и в текстовом представлении, блочное перетаскивание текста, поиск и замену с помощью регулярных выражений. XML Notepad имеет хорошую производительность при работе с большими XML-документами, поддерживает проверку XML-схем в реальном времени. Кроме того, программа также имеет встроенное средство просмотра HTML для отображения результатов преобразования XSLT и инструмент сравнения XML.
Вот еще некоторые возможности редактора XML Notepad:
- Возможность загрузки файлов .csv и .htm с преобразованием их в XML.
- Синхронизация древовидного и текстового представления XML-разметки для быстрого редактирования имен и значений.
- Инкрементальный поиск, как в виде дерева, так и в текстовом представлении, благодаря чему уже при вводе текста редактор отображает соответствующие запросу результату.
- Операции вырезания/копирования/вставки с полной поддержкой пространства имен.
- Поддержка перетаскивания для простого управления деревом даже между разными экземплярами (при работе в двух окнах) XML Notepad.
- Неограниченное журналирование операций редактирования (бесконечные отмены/повторы).
- Настраиваемые шрифты и цвета в диалоговом окне параметров.
- Полнофункциональный инструмент поиска и замены с поддержкой регулярных выражений и XPath.
- Высокая производительность при работе с объемными XML-документами (загрузка документа размером 3 МБ примерно за одну секунду).
- Наличие удобных кнопок на панели инструментов для быстрого перемещения между значениями вверх и вниз по дереву.
- Удобный инструмент "Статистика XML" для обобщения информации об XML-документах.
Редактор XML Notepad работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше. Требуется наличие установленной платформы .NET Framework 2.0 или более поздних версий.
Notepad++
Бесплатная программа
Notepad++ — это универсальный и полностью бесплатный редактор, поддерживающий большое количество специфических форматов текстовых документов.
Среди основных функциональный возможностей и особенностей редактора Notepad++ отметим:
- Предусмотренная Notepad++ функция цветового кодирования текста позволяет пользователю легко различать разметку XML-файлов.
- Никаких ограничений по редактированию XML-разметки — текст можно выделять, копировать или вставлять. Редактор позволяет работать с несколькими файлами одновременно, причем они могут иметь совершенно разные типы.
- Приложение Notepad++ имеет удобный пользовательский интерфейс, который можно настроить на свой вкус и цвет.
- Удобочитаемость XML-документов дополнительно обеспечивается номерами строк, указанными вначале каждой из них.
- Notepad++ позволяет создавать макросы, состоящие из последовательности действий (операций с текстом), которые можно применять сразу к нескольким XML-файлам.
- Большое значение имеет функция проверки синтаксиса XML, которая облегчает анализировать и исправлять ошибки в XML-разметке.
- Редактор Notepad++ использует в своей работе макет, известный как макет «Pretty Print», который служит для отображения XML-разметки в правильной структуре.
Notepad++ работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11.
Code Browser
Бесплатная программа
Code Browser — бесплатный текстовый редактор, предназначенный для иерархического структурирования текстовых файлов любого типа и особенно исходных кодов различных языков программирования и разметки, включая XML. Редактор специально разработан для наилучшего представления кода больших проектов. Благодаря автоматическому структурированию текста, использование Code Browser избавляет от длительного прокручивания тысяч строк кода. Но при необходимости пользователь может в один клик переключить режим отображения текста. Хотя Code Browser изначально был разработан для редактирования исходных кодов программ, его можно использовать и в любых других задачах, связанных с обработкой текста.
Вот некоторые основные особенности и функциональные возможности редактора Code Browser:
- Подсветка синтаксиса всех основных языков программирования и разметки с возможностью добавления пользовательской подсветки.
- Несколько методов отображения текста: древовидный, список (разделы и подразделы отображаются в виде списка в нескольких блоках) и масштабируемый просмотр (отображение 2D-карты секций).
- Редактор больше ориентирован на чтение кода, чем на его написание. Такие функции, как сворачивание, множественные методы выделения или «эластичные» табуляторы с пропорциональными шрифтами, специально предназначены для повышения удобочитаемости.
- Code Browser преобразует любой текстовый файл в иерархию разделов и подразделов. Пользователь можете группировать, категоризировать или классифицировать любые строки кода, что дает наилучшее представление кода.
- Функция создания якорных ссылок внутри файлов, указывающих на какой-либо другой раздел этого же файла. Данная возможность делает навигацию по коду еще удобней.
- Быстрый поиск. Когда документ становится иерархией разделов, каждый из которых имеет собственный заголовок, становится возможным быстрого перехода к любому из них, просто вбив несколько букв в поисковое поле.
- Поиск и замена текста с использованием регулярных выражений. Помимо классических выражений, пользователь может использовать и специфические их написания для поиска текста в якорных ссылках или заданных разделах. Результат поиска представляется в структурированном виде, соответствующем структуре кода.
Требования к компьютеру: ОС Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11.
XML Viewer Plus
Бесплатная программа
XML Viewer Plus — простое и удобное приложение, основной задачей которого является просмотр XML-файлов, а также редактирование, форматирование и проверка синтаксиса XML-разметки. Программа не требует установки, т.к. упакована в портативный пакет, который можно запускать даже со съемного диска. Еще одним преимуществом является удобный интерфейс, в котором набор функций заключен в несколько кнопок и меню.
Редактор XML Viewer Plus подходит для разработчиков, администраторов баз данных, а также для повседневных пользователей, нуждающихся в быстром и легком способе визуализации содержимого XML.
Вот еще несколько функций и особенностей редактора:
- Возможность добавления XMP-документов путем перетаскивания файлов из «Проводника».
- Возможность настройки параметров просмотра XML с помощью специального диалога, в котором можно выбрать версию XML, кодировку и модель объектов XML-документа (DOM).
- Наличие двух тем оформления внешнего вида области визуализации: «Классическая» (светлая тема) и «Сумерки» (темная).
Программа XML Viewer Plus может быть установлена на компьютеры под управлением Windows XP и выше.
XMLBlueprint XML Editor
Платная программа
Если требуется профессиональный редактор XML, то XMLBlueprint XML Editor — это та программа, к которой стоит присмотреться. Это мощное приложение, оснащенные всем необходимым инструментарием, как для редактирования XML-разметки, так и для выполнения различных преобразований, например —XSLT-преобразование и валидация DTD-схем.
В перечень особенностей и функциональных возможностей XMLBlueprint XML Editor входит:
- Многовкладочный интерфейс обеспечивает удобную работу с несколькими XML-документами.
- Программа позволяет не только открывать и редактировать файлы XML, но компилировать и проверять их. Используя мощные компиляторы и средства проверки XML-схем (такие как Xerces или MSXML), приложение способно отображать любые ошибки, возникающие при отладке тегов и ссылок XML.
- Каждый тег можно предварительно просмотреть на разных панелях, которые отображают атрибуты и модели типов, поддерживаемые в качестве входных данных.
- Возможность создания XSLT-преобразований каждой XML-схемы, что гарантирует передачу целостность при передаче XML-файлов в потоковом режиме. Для этого необходимо указать каталог таблицы стилей XSLT, который может храниться локально или на сервере.
- Приложение может связать XML-документ с различными схемами «DTD» или «Relax NG», тем самым обеспечив быстрый анализ XML-разметки. Имеется также возможность создания пользовательских схем.
- Редактирование данных выполняется «на лету», так как программа помогает пользователю реорганизовать любой тег или пространство имен. Приложение также способно автоматически обнаруживать комментарии и удалять их, чтобы уменьшить размер выходного XML.
- XMLBlueprint XML Editor предлагает надежный способ проверки XML-файлов путем их разбора и отображения всех обнаруженных ошибок. Также имеется возможность проверки XML визуально путем использования функции передачи файла в браузер, выбранный в системе по умолчанию.
Редактор XMLBlueprint XML Editor работает на компьютерах под управлением Windows 7/8/8.1/10/11.
XiMpLe
Бесплатная программа
XiMpLe — XML-редактор, отличающийся от всех предыдущих (а, возможно, вообще от всех) программ тем, что он отображает XML-разметку не в виде массива текста или древа, а в виде таблицы.
Выделим еще несколько важных особенностей программы XiMpLe:
- Пользователь может легко управлять данными в ячейках таблицы из контекстного меню: разворачивать и сворачивать строки, преобразовывать значения base64 в текст и наоборот, вставлять атрибуты, комментарии, элементы и новые таблицы.
- Наличие инструмента сравнения XML-документов друг с другом, который может пригодиться в случаях, над одной XML-разметкой работают несколько программистов.
- Программа позволяет заменять тексты на основе таблицы поиска, определенной в других XML-файлах, операции с буфером обмена выполняются в текстовом режиме, есть возможность использования подстановочных знаков, как это делается в операциях поиска и замены.
- Благодаря функции разделения XML-разметки на части увеличивается скорость и эффективность поиска и устранения ошибок в объемных XML-документах. После окончания проверки данных пользователь может так же легко объединить части XML-документа воедино.
XML-редактор XiMpLe предназначен для запуска в среде ОС Windows XP и выше. Установка программы не требуется — она портативная и может работать с внешних носителей.
XMLTreeEdit
Бесплатная программа
XMLTreeEdit — еще один простой бесплатный редактор XML-документов, позволяющий отображать содержимое XML-файлов в виде дерева и выполнять над XML-разметкой основные операции: добавление, редактирование и удаление текстовых узлов и их атрибутов. По словам разработчика, основной его целью при разработке XMLTreeEdit являлось предоставление простого инструмента создания и редактирования файлов конфигурации XML для пользователей, не знакомых с XML.
В перечень функциональных возможностей XMLTreeEdit входят:
- Текст XML не отображается — все редактирование выполняется в древовидном представлении разметки. Логика программы поддерживает целостность файла XML.
- Доступные команды для тегов XML: добавление, редактирование, удаление, переименование, копирование и перемещение в другую позицию в древе.
- Возможность добавления, редактирования и удаления комментариев.
- Текстовый узел не отделяется от своего тега-контейнера и он может иметь практически любое содержимое. Редактирование текстовых узлов осуществляется при помощи многострочного редактора, их также можно заполнять путем чтения содержимого внешних файлов. Предусмотрен вспомогательный инструмент для генерации цветовых кодов RGB с автоматической их вставкой в редактируемые теги.
- Возможность поиска, как по именам тегов, так и по хранящимся в них значениям.
- Управление редактором посредством горячих клавиш, которые могут быть заданы пользователем.
- Наличие автоматической функции создания резервной копии редактируемого XML-документа и другие возможности.
Программа XMLTreeEdit предназначена для запуска в среде ОС Windows 7/8/8.1/10/11.