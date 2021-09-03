Чем открыть файл VSD — программы для просмотра Visio-документов

VSD — формат, в котором сохраняются растровые изображения. Его используют проекты Microsoft Visio, содержащие диаграммы, блок-схемы, чертежи, текстовые вставки и прочие визуальные объекты. В данном обзоре будут приведены только бесплатные программы, позволяющие просматривать VSD-файлы.
Free Visio Viewer
Бесплатная программа
Free Visio Viewer — узкоспециализированная программа для просмотра содержимого VSD-файлов и их вывода в печать.
1
К числу функциональных возможностей Free Visio Viewer относятся:
- Просмотр многостраничных VSD-файлов путем отображения каждой страницы в индивидуальной вкладке.
- Возможность перемещения всего графического содержимого VSD в нужную часть страницы.
- Возможность увеличения, как всего содержимого VSD-файла, так и отдельных визуальных компонентов с целью их более подробного изучения.
- Возможность просмотра свойств каждой визуальной формы индивидуально.
- Наличие функций подгона содержимого VSD-файлов к высоте/ширины окна, панорамирования и масштабирования, зеркального отражения и поворота на угол.
- Наличие самостоятельного модуля для вывода VSD-файлов в печать, в т.ч. на сетевые принтеры/плоттеры, с предварительной настройкой параметров печати.
На этом функционал программы Free Visio Viewer заканчивается.
FoxPDF Visio Viewer
Бесплатная программа
FoxPDF Visio Viewer — программа, позволяющая открывать и отправлять в печати, как VSD-файлы, так и текстовые документы формата RTF и TXT.
Функциональные возможности FoxPDF Visio Viewer:
- Открытие и отправка VSD-файлов в печать с предварительной настройкой качества/параметром распечатки.
- Поддержка многостраничных VSD-файлов.
- Наличие стандартных функций просмотра VSD: панорамирование и масштабирования, размещение изображения по центру экрана и подгонка по его высоте/ширине, вращение и зеркальное отражение.
LibreOffice
Бесплатная программа
LibreOffice нельзя назвать программой, использующейся исключительно для открытия VSD-файлов. На самом деле это офисный редактор — аналог Microsoft Office. Но в его составе присутствует растровый редактор «LibreOffice Draw», который может быть использован не только для открытия, но и редактирования и создания VSD-файлов и ряда других графических форматов.
Помимо просмотра VSD-файлов, LibreOffice Draw позволяет создавать простые и сложные изображения для последующего их экспорта их в ряд распространенных графических форматов. При помощи данной программы в VSD можно вставлять таблицы, диаграммы, формулы и другие визуальные элементы. Вот неполный список других возможностей LibreOffice Draw:
- Создание векторной графики с использованием линий и кривых, определяемых математическими векторами. Векторы описывают линии, эллипсы и многоугольники в соответствии с их геометрией.
- Сетки и линии привязки служат визуальным ориентиром, помогающим выровнять объекты на чертеже. Также предусмотрена возможность привязки объектов к линии сетки, линии привязки или к краю другого объекта.
- Возможность визуального соединения объектов для обозначения взаимосвязи с помощью специальных соединительных линий, называемых «Соединителями». Они прикрепляются к точкам соединения на объектах чертежа и остаются прикрепленными при перемещении соединенных объектов. Соединители полезны для создания организационных и технических диаграмм и необходимы для создания блок-схем.
- Наличие инструментария для обозначения размеров на чертежах, в т.ч. — т.н. «размерные линии», которые могут быть использованы для автоматического расчета и отображения линейных размеров.
Это далеко не полный список возможностей редактора «Draw» из офисного пакета LibreOffice.
Media Freeware Free VSD Viewer
Бесплатная программа
Media Freeware Free VSD Viewer — бесплатное и простое в использовании приложение, предназначенное для просмотра документов Microsoft Visio.
Особенности и возможности Media Freeware Free VSD Viewer:
- Приложение имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, потому работать с ним смогут и начинающие пользователи.
- Программа отображает все содержимое VSD-файлов, включая существующие листы/страницы, между которыми легко переключаться при помощи вкладок в нижней части экрана.
- Возможность масштабирования и выравнивания изображений по ширине/высоте экрана.
- Поддержка многослойных VSD-документов с возможностью включения/выключения отображения любого из слоев.
- Возможность изменения цвета линий и уровня прозрачности каждого из существующих объектов на чертежах и схемах.
- Возможность добавления комментариев к VSD-проектам (они будут видимы только в программе Media Freeware Free VSD Viewer).
Экспорт графической составляющей VSD-документов в изображения формата PNG или JPG.