Чем открыть файл VSD — программы для просмотра Visio-документов

VSD — формат, в котором сохраняются растровые изображения. Его используют проекты Microsoft Visio, содержащие диаграммы, блок-схемы, чертежи, текстовые вставки и прочие визуальные объекты. В данном обзоре будут приведены только бесплатные программы, позволяющие просматривать VSD-файлы.

Free Visio Viewer — узкоспециализированная программа для просмотра содержимого VSD-файлов и их вывода в печать.

FoxPDF Visio Viewer — программа, позволяющая открывать и отправлять в печати, как VSD-файлы, так и текстовые документы формата RTF и TXT.

LibreOffice

Бесплатная программа

LibreOffice нельзя назвать программой, использующейся исключительно для открытия VSD-файлов. На самом деле это офисный редактор — аналог Microsoft Office. Но в его составе присутствует растровый редактор «LibreOffice Draw», который может быть использован не только для открытия, но и редактирования и создания VSD-файлов и ряда других графических форматов.

Помимо просмотра VSD-файлов, LibreOffice Draw позволяет создавать простые и сложные изображения для последующего их экспорта их в ряд распространенных графических форматов. При помощи данной программы в VSD можно вставлять таблицы, диаграммы, формулы и другие визуальные элементы. Вот неполный список других возможностей LibreOffice Draw:

Создание векторной графики с использованием линий и кривых, определяемых математическими векторами. Векторы описывают линии, эллипсы и многоугольники в соответствии с их геометрией.

Сетки и линии привязки служат визуальным ориентиром, помогающим выровнять объекты на чертеже. Также предусмотрена возможность привязки объектов к линии сетки, линии привязки или к краю другого объекта.

Возможность визуального соединения объектов для обозначения взаимосвязи с помощью специальных соединительных линий, называемых «Соединителями». Они прикрепляются к точкам соединения на объектах чертежа и остаются прикрепленными при перемещении соединенных объектов. Соединители полезны для создания организационных и технических диаграмм и необходимы для создания блок-схем.

Наличие инструментария для обозначения размеров на чертежах, в т.ч. — т.н. «размерные линии», которые могут быть использованы для автоматического расчета и отображения линейных размеров.

Это далеко не полный список возможностей редактора «Draw» из офисного пакета LibreOffice.