Чем открыть SWF-файлы или как запустить Flash-игры без Flash-плеера?

SWF — универсальный формат, который может содержать как видео, аудио и изображения, так и приложения с графическим интерфейсом и поддержкой управления мышкой и клавиатурой (Flash-игры в числе таких приложений). До 31 декабря 2020 года файлы в формате SWF можно было открывать в любом браузере, поддерживавшим установку плагина Adobe Flash (или Flash-плеера). Adobe прекратил его поддержку, и разработчики всех топовых браузеров сделали то же самое.

За длительное время существования Flash-плеера были созданы сотни тысяч игр и приложений, которые теперь не открыть в браузере (по крайней мере, без предварительных «танцев с бубном»). К счастью, компания Adobe не стала полностью уничтожать Flash-плеер, и на официальном сайте по-прежнему можно скачать отладочную десктопную программу для Windows, созданную для разработчиков Flash-приложений.

Кроме того, как это было (и продолжается) с ретро-играми, разработанными под уже устаревшие игровые приставки/консоли и аркадные автоматы, для возможности запуска и просмотра SWF-файлов сторонними разработчиками создаются все новые и новые эмуляторы. Все они на данный момент находятся на стадии разработки, но ознакомиться с их возможностями можно уже сейчас. Среди таких эмуляторов мы нашли 4 рабочих проекта — две программы для Windows и два веб-эмулятора для открытия SWF-файлов (только имеющихся в распоряжении пользователя) в браузере.

Десктопная версия Adobe Flash Player Бесплатная программа На самом деле, десктопная версия Adobe Flash Player существовала всегда, просто немногие слышали о ней. Как только Flash-контент перестал воспроизводиться в браузерах, заинтересованные в запуске SWF-файлов стали искать альтернативные решения и непременно натыкались на эту небольшую программу. Скачать ее можно с официального сайта. На открывшейся странице кликаем по ссылке «Download the Flash Player projector content debugger», сохраняем файл «flashplayer_32_sa_debug.exe» (название на момент написания обзора) в любое место на компьютере: 0 Установка не требуется — просто запускаем скачанный файл. Остается лишь перетащить в открывшееся окно мышкой SWF-файл или воспользоваться меню открытия файлов (Ctrl+O или пункт «Открыть…» в меню «Файл»): Играем: В ходе нашего тестирования Adobe Flash Player выяснилось, что плеер все же не может запускать весь существующий Flash-контент. В некоторых случаях программа просто закрывалась, а иногда выдавала такую ошибку: С чем это связано – известно только специалистам из Adobe.

Lightspark Бесплатная программа Программа Lightspark — сторонний Flash-эмулятор, предназначенный для воспроизведения SWF-файлов, независимо от их содержимого. Приложение распространяется абсолютно бесплатно, на данный момент находится на стадии активной разработки (как, впрочем, практически все существующие эмуляторы чего угодно).

Как пользоваться программой Lightspark? Для простых пользователей, не имеющих никаких навыков в использовании командной строки Windows, работа с эмулятором Lightspark может вызвать затруднения. Если попробовать запустить его с ярлыка (как обычную программу), то можно будет наблюдать открытие и моментальное закрытие закроется небольшого черного окна. А все из-за того, что запуск SWF-файлов нужно осуществлять из командной строки Windows. И здесь, на самом деле, нет ничего сложного: Запускаем командную строку Windows из меню «Пуск» или путем ввода команды «cmd» (без кавычек) в системное приложение «Выполнить» (открывается нажатием клавиш «Win + R»). Теперь останется ввести в окно командной строки команду вида «путь до файла lightspark.exe» и — через пробел — путь до SWF-файла. По умолчанию эмулятор устанавливается в стандартную папку «C:\Program Files\Lightspark» (как в 32-х, так и 64-битных системах Windows). Для простоты SWF-файл можно разместить в корне любого локального диска (D, F, G и т.д.).

В итоге команда для запуска SWF-файла будет выглядеть примерно так (вместо «game.swf» следует вводить название SWF-файла): "C:\Program Files\Lightspark\lightspark.exe" D:\game.swf Команду следует вводить с кавычками, как показано выше. Сразу после ввода команды нажимаем Enter. В окне командной строки будут появляться различные сообщения, но сам SWF-файл будет запущен в отдельном окне (в нашем случае это Flash-игра): Программа Lightspark регулярно обновляется. Скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим более простую в использовании версию эмулятора, которая не будет требовать использования командной строки.

Ruffle Бесплатная программа Программа Ruffle также является эмулятором Flash-приложений. За предельную простоту использования ее можно было бы рассмотреть первой, если бы не одно «Но» — на данный момент Ruffle не поддерживает воспроизведение SWF-файлов, созданных с использованием ActionScript 3.0. Т.е. в этой программе не получится запустить Flash-игры, разработанные после 2006 года (кроме тех, что созданы с использованием предыдущих версий ActionScript). Но разработчики эмулятора прямо сейчас работают над тем, чтобы устранить этот недостаток. Ruffle — это еще и целый самостоятельный веб-проект. Уже сегодня веб-мастера, желающие, чтобы на их сайтах у посетителей без Flash-плеера в браузере воспроизводился Flash-контент, могут воспользоваться специальным JavaScript-скриптом, который решит эту задачу.

Как пользоваться программой Ruffle для Windows? Как отмечалось выше, программа Ruffle предельно проста в использовании. Ее не нужно ни устанавливать, ни настраивать. Все, что требуется — запустить исполнимый файл «ruffle.exe» из скачанного и распакованного архива, затем выбрать SWF-файл, который требуется воспроизвести: Откроется новое окно с игрой или другим контентом, который содержит запускаемый SWF-файл: Теперь рассмотрим работу с веб-эмуляторами, позволяющими воспроизводить SWF-файлы.

WAFlash WAFlash — эмулятор Flash, который имеет довольно хорошую совместимость со всеми тремя версиями ActionScript, что уже само по себе является впечатляющим достижением его разработчиков. На данный момент неизвестно, появится ли десктопная версия эмулятора, а если и появится, то будет ли она работать на Windows-компьютерах. Впрочем, пока это неважно. Если возникла необходимость в открытии SWF-файлов, это всегда можно сделать онлайн: Переходим на сайт эмулятора.

Перетаскиваем в браузер SWF-файл, который необходимо запустить. Ждем несколько секунд и готово. По эмулятору WAFlash также известно, что в будущем его можно будет интегрировать в сайты для воспроизведения Flash-контента (как и в случае с веб-версией Ruffle).