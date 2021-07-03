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Чем открыть CBR — программы для открытия файлов формата CBR

Программы и онлайн-сервисы для открытия SBR-файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Файлы с расширением «.cbr» представляют собой электронные книги, а точнее — комиксы (или японская манга). На самом деле такого формата не существует. Это псевдоформат, полученный в результате простого переименования (смены расширения) RAR-архива, что может сделать любой пользователь без использования каких-либо специальных инструментов. Отсюда также следует, что CBR — это архив, который может открыть и распаковать любой архиватор, поддерживающий формат RAR (помимо основной программы — WinRAR — это также могут делать многие другие архиваторы).

Но вот, что интересно. После того, как был "создан" псевдоформат (далее мы будет называть его просто форматом) CBR в 2004 году, на свет стали появляться программы-читалки (комиксочитатели), поддерживающие открытие данных файлов. И не только их.

Помимо CBR, также появились и другие форматы электронных комиксов, полученные все тем же методом смены расширения у архивов. Сюда относятся:

  • CBZ — переименованные ZIP-архивы.
  • CB7 — переименованные 7-Zip-архивы.
  • CBT — переименованные TAR-архивы.
  • CBA — переименованные ACE-архивы.

Какой бы формат не носил файл, он в любом случае содержит в себе коллекцию изображений. Как правило, это PNG, JPG или GIF.

Открытие CBR при помощи архиватора

Если на компьютере нет специализированной программы-читалки комиксов, но есть архиватор, поддерживающий открытие RAR-архивов, с его помощью всегда можно будет распаковать содержимое CBR и в дальнейшем просмотреть извлеченные PNG/JPG/GIF-файлы любым просмотрщиком изображений. Однако при двойном клике по CBR-файлу на экране, скорее всего, отобразится окно с сообщением о том, что Windows не удается открыть файл этого типа:

Windows не удается открыть файл этого типа

Вариантов решения проблемы несколько:

  • Кликнуть в этом окне по элементу «Использовать приложение с этого ПК» и затем выбрать из списка архиватор (WinRAR, 7-Zip, PowerArchiver или другой, но не тот, что встроен в Windows — он работает только с ZIP-архивами). Если на компьютере не установлен такой архиватор, в нашей статье Программы для открытия RAR-архивов можно найти ссылки для их скачивания.
  • Сменить у CBR-файла расширение «.cbr» на «.rar». Это возможно только в случае, если в «Проводнике» Windows активна опция отображения расширений. Если в папке с CBR-файлов отображается только его названия, лучше использовать следующий способ.
  • Запустить архиватор WinRAR (или другой), открыть меню «Файл», затем «Открыть архив», в появившемся окне справа от «Имени файла» установить «Все файлы» и выбрать CBR-файл с комиксом.

WinRAR

Последнее действие приведет к отображению списка картинок, хранящихся в CBR-файле, их останется извлечь и открыть в любом просмотрщике изображений.

Открытие CBR-файла в WinRAR

Открытие CBR-файлов при помощи архиватора — действенный, но крайне неудобный способ чтения электронных комиксов. В этих целях целесообразней использовать специализированные программы. Рассмотрим несколько таких.

CDisplay

Бесплатная программа

CDisplay — одна из первых программ для чтения комиксов, поддерживающая все форматы файлов, в которые те упаковываются, включая CBR. Приложение отличается малым размером, минималистичностью интерфейса и предельной простотой использования. Сразу после установки все файлы с расширением CBR (а также CBZ, CB7, CBT и CBA) становятся запускаемыми. По умолчанию комикс открывается на весь экран, нажатием клавиши «W» программу можно перевести в оконный режим работы. Управление (перелистывание страниц и перемещение их по экрану) осуществляется при помощи мыши.

CDisplay

В настройках программы можно настроить способы открытия комиксов (например, вписывать в окно, если разрешение изображений слишком большое), цветовой баланс (отдельно настраивается подавление желтого цвета), управление и другие параметры.

Программа CDisplay уже давно не обновлялась, но она по-прежнему работает без нареканий и в самых свежих версиях Windows.

CDisplay Ex

Бесплатная программа

CDisplay Ex — это, по всей видимости, расширенная версия предыдущего приложения, но от другого разработчика. Распространяется бесплатно, имеет перевод интерфейса на русский язык, проста и удобна в использовании. Как и в предыдущем случае, программу достаточно установить на компьютер, а затем просто запускать CBR-файлы или любые другие форматы электронных комиксов. Через CDisplay Ex также можно просматривать PDF-комиксы. В программу вшит «умный» алгоритм колоризации, позволяющий не только настраивать цвета, но и автоматически осовременивать старинные отсканированные комиксы.

CDisplay Ex

В программе предусмотрены все стандартные режимы просмотра комиксов (полноэкранный и оконный, двухстраничный и т.д.), имеется возможность включения эскизов для удобного переключения между страницами, присутствует панель инструментов для управления кликами мышью, а большая куча настроек позволит тонко настроить программы под себя.

Программа CDisplay Ex

И последнее — CDisplay Ex также встраивает в «Проводник» Windows специальный плагин для просмотра миниатюр CBR-файлов в открытых папках.

MComix

Бесплатная программа

MComix — это более продвинутая в плане поддерживаемых форматов программа. Помимо электронных CBR, CBZ, CB7, CBT и CBA-комиксов, программа также способна открывать RAR, ZIP и LHA-архивы, PDF-документы и большое количество форматов изображений, включая такие нечасто встречающиеся, как ANI, QTIF или XBM. Интерфейс MComix также переведен на русский язык, а по своей структуре напоминает таковой у CDisplay Ex.

MComix

Программу MComix можно использовать не только для чтения, но и редактирования или даже создания CBR-комиксов, для чего в ней предусмотрен соответствующий модуль. Пользователь может удалять имеющиеся и импортировать новые страницы (любые поддерживаемые форматы изображений) в CBR-файл, менять их местами простыми движениями мышки, а также комментировать.

Программа MComix

Также в MComix предусмотрена библиотека, в которую можно добавлять как CBR-комиксы, так и любые поддерживаемые программой файлы. Причем приложение самостоятельно добавляет файлы в архив, сканируя указанную пользователем папку.

При тестировании программы MComix выяснилось, она не может работать из директории, путь до которой содержит русские символы. Приложение распространяется в виде архива. Желательно распаковать его в корень какого-нибудь локального диска.

Онлайн-сервисы для открытия CBR-файлов

Для открытия CBR-файлов можно пользоваться не только архиваторами или комиксочитателями, но и онлайн-сервисами. Устанавливать в этом случае на компьютер ничего не придется. Достаточно открыть нужный сайт в браузере, загрузить на него CBR-файл и начать его просмотр. Рассмотрим один из таких сервисов.

Сервис «Codedread»

Этот онлайн-сервис имеет несколько функций по работе с различными типами файлов, включая CBR, которые он способен открывать. Использование простое:

  • Перейдите по этому адресу, что ведет на страницу просмотра CBR-файлов, в левом верхнем углу раскройте меню, затем выберите «Open» и «Open from Your Computer», после чего укажите открываемый файл.

Codedread

  • Для увеличения картинки ее следует растянуть по ширине при помощи клавиши «W». Управление страницами CBR-файла осуществляется при помощи панели в верхнем правом углу либо посредством стрелок на клавиатуре.

Сервис «Codedread»

Расширения для браузеров для открытия CBR-файлов

Для быстрого открытия и просмотра CBR-файлов при помощи браузера можно использовать специализированные расширения. Для примера возьмем плагин «Comic Reader», созданный для браузера Google Chrome (возможно, будет работать в Opera, Яндекс.Браузере и других Chromium браузерах):

  • Для установки расширения Comic Reader перейдите по этой ссылке, затем нажмите на открывшейся странице кнопку «Установить».

Расширение Comic Reader

  • После завершения установки в правом верхнем углу окна браузера появится значок «Comic Books Reader for Google Chrome». Кликните по нему. Откроется новая вкладка, в которой нужно будет нажать кнопку «Выберите файл» и указать путь до сохраненного на компьютере CBR-файла.

Расширение Comic Reader для Chrome

  • Тут же — под кнопкой — отобразятся изображения из CBR-файла. Кликните по любому из них для просмотра.

  • Для переключения страниц используйте стрелки на клавиатуре или мышь (кликая по стрелкам справа и слева от изображения).

Comic Reader для Chrome

  • Используйте значки «–» и «+» в верхнем правом углу для изменения масштаба изображения.

Расширение Comic Reader для Chrome

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

CDisplay
CDisplay

Версия 1.8.1.0

Программа для чтения электронных комиксов и манги

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