Чем открыть CBR — программы для открытия файлов формата CBR

Файлы с расширением «.cbr» представляют собой электронные книги, а точнее — комиксы (или японская манга). На самом деле такого формата не существует. Это псевдоформат, полученный в результате простого переименования (смены расширения) RAR-архива, что может сделать любой пользователь без использования каких-либо специальных инструментов. Отсюда также следует, что CBR — это архив, который может открыть и распаковать любой архиватор, поддерживающий формат RAR (помимо основной программы — WinRAR — это также могут делать многие другие архиваторы).

Но вот, что интересно. После того, как был "создан" псевдоформат (далее мы будет называть его просто форматом) CBR в 2004 году, на свет стали появляться программы-читалки (комиксочитатели), поддерживающие открытие данных файлов. И не только их.

Помимо CBR, также появились и другие форматы электронных комиксов, полученные все тем же методом смены расширения у архивов. Сюда относятся:

CBZ — переименованные ZIP-архивы.

CB7 — переименованные 7-Zip-архивы.

CBT — переименованные TAR-архивы.

CBA — переименованные ACE-архивы.

Какой бы формат не носил файл, он в любом случае содержит в себе коллекцию изображений. Как правило, это PNG, JPG или GIF.

Открытие CBR при помощи архиватора Если на компьютере нет специализированной программы-читалки комиксов, но есть архиватор, поддерживающий открытие RAR-архивов, с его помощью всегда можно будет распаковать содержимое CBR и в дальнейшем просмотреть извлеченные PNG/JPG/GIF-файлы любым просмотрщиком изображений. Однако при двойном клике по CBR-файлу на экране, скорее всего, отобразится окно с сообщением о том, что Windows не удается открыть файл этого типа: Вариантов решения проблемы несколько: Кликнуть в этом окне по элементу «Использовать приложение с этого ПК» и затем выбрать из списка архиватор (WinRAR, 7-Zip, PowerArchiver или другой, но не тот, что встроен в Windows — он работает только с ZIP-архивами). Если на компьютере не установлен такой архиватор, в нашей статье Программы для открытия RAR-архивов можно найти ссылки для их скачивания.

Сменить у CBR-файла расширение «.cbr» на «.rar». Это возможно только в случае, если в «Проводнике» Windows активна опция отображения расширений. Если в папке с CBR-файлов отображается только его названия, лучше использовать следующий способ.

Запустить архиватор WinRAR (или другой), открыть меню «Файл», затем «Открыть архив», в появившемся окне справа от «Имени файла» установить «Все файлы» и выбрать CBR-файл с комиксом. Последнее действие приведет к отображению списка картинок, хранящихся в CBR-файле, их останется извлечь и открыть в любом просмотрщике изображений. Открытие CBR-файлов при помощи архиватора — действенный, но крайне неудобный способ чтения электронных комиксов. В этих целях целесообразней использовать специализированные программы. Рассмотрим несколько таких.

CDisplay Бесплатная программа CDisplay — одна из первых программ для чтения комиксов, поддерживающая все форматы файлов, в которые те упаковываются, включая CBR. Приложение отличается малым размером, минималистичностью интерфейса и предельной простотой использования. Сразу после установки все файлы с расширением CBR (а также CBZ, CB7, CBT и CBA) становятся запускаемыми. По умолчанию комикс открывается на весь экран, нажатием клавиши «W» программу можно перевести в оконный режим работы. Управление (перелистывание страниц и перемещение их по экрану) осуществляется при помощи мыши. В настройках программы можно настроить способы открытия комиксов (например, вписывать в окно, если разрешение изображений слишком большое), цветовой баланс (отдельно настраивается подавление желтого цвета), управление и другие параметры. Программа CDisplay уже давно не обновлялась, но она по-прежнему работает без нареканий и в самых свежих версиях Windows.

CDisplay Ex Бесплатная программа CDisplay Ex — это, по всей видимости, расширенная версия предыдущего приложения, но от другого разработчика. Распространяется бесплатно, имеет перевод интерфейса на русский язык, проста и удобна в использовании. Как и в предыдущем случае, программу достаточно установить на компьютер, а затем просто запускать CBR-файлы или любые другие форматы электронных комиксов. Через CDisplay Ex также можно просматривать PDF-комиксы. В программу вшит «умный» алгоритм колоризации, позволяющий не только настраивать цвета, но и автоматически осовременивать старинные отсканированные комиксы. В программе предусмотрены все стандартные режимы просмотра комиксов (полноэкранный и оконный, двухстраничный и т.д.), имеется возможность включения эскизов для удобного переключения между страницами, присутствует панель инструментов для управления кликами мышью, а большая куча настроек позволит тонко настроить программы под себя. И последнее — CDisplay Ex также встраивает в «Проводник» Windows специальный плагин для просмотра миниатюр CBR-файлов в открытых папках.

MComix Бесплатная программа MComix — это более продвинутая в плане поддерживаемых форматов программа. Помимо электронных CBR, CBZ, CB7, CBT и CBA-комиксов, программа также способна открывать RAR, ZIP и LHA-архивы, PDF-документы и большое количество форматов изображений, включая такие нечасто встречающиеся, как ANI, QTIF или XBM. Интерфейс MComix также переведен на русский язык, а по своей структуре напоминает таковой у CDisplay Ex. Программу MComix можно использовать не только для чтения, но и редактирования или даже создания CBR-комиксов, для чего в ней предусмотрен соответствующий модуль. Пользователь может удалять имеющиеся и импортировать новые страницы (любые поддерживаемые форматы изображений) в CBR-файл, менять их местами простыми движениями мышки, а также комментировать. Также в MComix предусмотрена библиотека, в которую можно добавлять как CBR-комиксы, так и любые поддерживаемые программой файлы. Причем приложение самостоятельно добавляет файлы в архив, сканируя указанную пользователем папку. При тестировании программы MComix выяснилось, она не может работать из директории, путь до которой содержит русские символы. Приложение распространяется в виде архива. Желательно распаковать его в корень какого-нибудь локального диска.

Онлайн-сервисы для открытия CBR-файлов Для открытия CBR-файлов можно пользоваться не только архиваторами или комиксочитателями, но и онлайн-сервисами. Устанавливать в этом случае на компьютер ничего не придется. Достаточно открыть нужный сайт в браузере, загрузить на него CBR-файл и начать его просмотр. Рассмотрим один из таких сервисов. Сервис «Codedread» Этот онлайн-сервис имеет несколько функций по работе с различными типами файлов, включая CBR, которые он способен открывать. Использование простое: Перейдите по этому адресу, что ведет на страницу просмотра CBR-файлов, в левом верхнем углу раскройте меню, затем выберите «Open» и «Open from Your Computer», после чего укажите открываемый файл. Для увеличения картинки ее следует растянуть по ширине при помощи клавиши «W». Управление страницами CBR-файла осуществляется при помощи панели в верхнем правом углу либо посредством стрелок на клавиатуре.