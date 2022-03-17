Чем открыть MPP — программы для открытия файлов MPP

MPP — формат файлов, являющийся эксклюзивным для менеджеров проектов Microsoft Project или MS Project Online. Файлы MPP представляет собой проекты, созданные с использованием указанного программного обеспечения. В них содержится исчерпывающая информация о проекте, включая план, график, сроки, бюджет, результаты и многое другое. По сути, это план всего проекта, и его экспорт в виде MPP-файлов позволяет передавать информацию о проекте заинтересованным сторонам.

Скажем сразу, что полноценная работа с файлами этого типа возможна только в Microsoft Project или MS Project Online. Однако существует ряд сторонних программ, позволяющих, как минимум, открывать и просматривать проекты, сохраненные в этом формате. Именно о них и пойдет речь далее.

MPP Viewer Бесплатная программа MPP Viewer — одна из самых простых бесплатных программ, позволяющая просматривать MPP-проекты, а также конвертировать их в файлы Excel. Приложение гарантированно поддерживает открытие MPP-файлов, экспортированных из менеджера Microsoft Project 2000, 2003, 2007 и 2016. С проектами, созданными в более современных менеджерах Microsoft Project, могут возникнуть проблемы. Вот неполный список функциональных возможностей и особенностей программы MPP Viewer: Просмотр задач в виде иерархии.

Отображение сведений о задаче.

Просмотр и отображение сведений о ресурсах связанных задач. Экспорт задач проекта и информации о ресурсах.

Печать задач в файле проекта.

Фильтрация задач по параметрам «Выполнено», «Не завершено», «Выполняется сегодня».

Возможно выделения невыполненных задач, срок выполнения которых истек.

Поддержка диаграмм Ганта.

Поиск текста в именах всех задач и подзадач.

Поддержка пользовательских столбцов.

Возможность связать открытие файлов с расширением «.mpp» в приложении Mpp Viewer.

Просмотр свойств проекта.

Предварительный просмотр заметок, привязанных к задачам. Программа MPP Viewer работает в операционных системах Windows Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 (в Windows XP работает только устаревшая версия MPP Viewer 1.0). Для запуска приложения на компьютере должна быть установлена платформа .Net framework 4.6.2 или выше.

Project Planner Reader Бесплатная программа Project Planner Reader — простое в использовании бесплатное приложение, которое позволяет открывать и просматривать файлы, созданные с помощью Smartworks Project Planner (формат PPR) или Microsoft Project (формат MPP). Project Planner Reader не имеет никаких инструментов редактирования, но зато имеет множество настраиваемых параметров просмотра и печати информации. Среди основных функциональных возможностей и особенностей Project Planner Reader отметим (неполный список): Просмотр задач проекта, такие как: идентификаторы задач, имена, ссылки, дата начала и окончания, продолжительность, статус, владелец, ресурсы и фактическая стоимость.

Отображение дополнительных данных о задачах, таких как зависимости, сведения об изменении состояния или примечания к заданию.

Возможность просмотра ресурсов (имена пользователей и идентификаторы, группы, типы, статус, подразделения, адреса электронной почты) и их сортировка по любой группе.

Возможность фильтрации задач по различным критериям: незавершенные задачи для ресурсов, критические, документированные, отстающие или этапные задачи.

Текстовый поиск как по плану проекта в целом, так и по ресурсам.

Просмотр диаграмм Ганта в MPP-проектах с возможностью включения/выключения линий сетки, перехода к определенной дате, вывода списка задач, созданных/измененных в течение последней недели, двух недель или месяца.

Составление отчетов на месте для сводки проекта, критических/неначатых/отстающих/текущих/завершенных задач, а также отчетов по ресурсам. Предусмотрена возможность создания отчетов по временному диапазону, выбранному в календаре.

Вывод графиков для оценки проекта, затрат, использования ресурсов, общей информации и анализа PERT. Можно настроить параметры оценки, такие как установка запланированного, фактического, оптимистического, пессимистического, реалистичного или расчетного режима графика PERT, построение графика в зависимости от количества задач или часов или с учетом праздников.

Данные проекта, которые показывают общее количество задач по сравнению со статусом задачи, владельцами или временем выполнения, либо пользователями по сравнению со временем завершения, могут отображаться в виде круговой, гистограммы, линейной или пошаговой диаграммы (в двухмерном или трехмерном режиме).

Документы можно просматривать и распечатывать с информацией, полученной в любом режиме просмотра. Если на компьютере установлен виртуальный принтер PDF, тогда можно будет сохранять проекты в виде PDF-документов. Когда дело доходит до печати диаграмм Ганта, соответствующий инструмент дает возможность выбрать диапазон дат, настроить разрешение, выбрать элементы для печати, исключив остальные (идентификатор задачи, имя, статус или владелец), а также включить или исключить сводные задачи. Программа Project Planner Reader может функционировать в среде любых ОС Windows, начиная с XP.

RationalPlan Viewer Бесплатная программа RationalPlan Viewer — универсальное приложение, позволяющее открывать не только файлы Microsoft Project, но и других менеджеров проектов. Если вкратце, программа обеспечивает возможностью просмотра эволюции проектов в мельчайших деталях и их экспорта в другие форматы. Среди основных возможностей RationalPlan Viewer выделим: Наличие ряда удобных функция для анализа и проверки эволюции проектов без внесения каких-либо дополнительных изменений.

Создание диаграмм Ганта и специализированных диаграмм, что позволяет планировать проекты с самого начала, распределять нужные ресурсы, создавать бюджетные планы и устанавливать время его начала и окончания.

Просмотр графиков, ресурсов, заданий и бюджетных планов, что позволяет пользователю просмотреть общие затраты, запланированные задачи и необходимые материалы.

Отображение подробной информации, необходимой для просмотра любых проектов и диаграмм.

Каждый проект разбивается в RationalPlan Viewer на 5 основных категорий: «Информация», «Примечания и ссылки», «Календарь», «Допущения и ограничения» и «Риски». Таким образом, пользователь может просматривать название проекта, выделенный бюджет, предполагаемую дату начала проекта, личные заметки, запланированные события, рабочее время и риски, которые могут возникнуть во время выполнения проекта.

Возможность анализировать назначенные ресурсы для каждого работника, общие затраты на каждую задачу, выделенные материалы и необходимое оборудование.

Отображение рабочих часов в день, неделю или месяц, рабочих единиц, валюты и дат.

Возможность изменения цвета для каждой задачи, настройки параметров сервера электронной почты и добавления учетных записей облачных хранилищ, включая Dropbox, Google Drive или SkyDrive. Программа RationalPlan Viewer предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 2000 и выше.

Seavus Project Viewer Платная программа Seavus Project Viewer — профессиональная программа для ведения проектов, являющаяся аналогом менеджера Microsoft Project. Она платная, но у нее предусмотрен пробный период использования в 30 дней. Отличительной особенностью Seavus Project Viewer является поддержка 6 типов файлов, использующихся в качестве контейнера для проектов: MPP, SSV, MDB, MPD, XML и MPX. Графический интерфейс Seavus Project Viewer очень похож на таковой у Microsoft Project. Менеджер поддерживает все представления, доступные в MS Project. Ленточный интерфейс позволяет легко переключаться между ключевыми функциями программы, такими как «Задача», «Ресурс», «Отчеты», «Проект», «Просмотр» и «Формат». Есть даже поддержка сенсорных устройств, и пользователь может быстро переключиться в сенсорный режим работы прямо из графического интерфейса. Программа Seavus Project Viewer позволяет переключаться между несколькими представлениями данных проекта: диаграмма Ганта, сетевая диаграмма, календарь, диаграмма ресурсов, лист, диаграмма отношений, форма, временная шкала и планировщик группы. Гистограммы, линейные и круговые диаграммы предоставляют информацию о задачах, ресурсах и назначениях. Приложение показывает краткий обзор всех выполненных и оставшихся задач через панель инструментов. Кроме того, пользователь может проверить фактические рабочие и оставшиеся часы, состояние всех ресурсов (фактические, оставшиеся и базовые трудозатраты), а также отклонение от первоначальной стоимости задач и выделенных под проект ресурсов. Для представления отчетом о рабочей нагрузке можно использовать разные периоды времени. Использование ресурсов и времени может быть показано в днях, неделях, месяцах или кварталах. Фильтры задач могут применяться для сортировки информации по выполненным задачам, превышению бюджета, диапазону дат, незавершенным задачам, вехам, вложениям, срокам и другим критериям.

Open WorkBench Бесплатная программа Open WorkBench — бесплатное программное обеспечение, которое помогает пользователям управлять рабочими группами и командами, оптимизировать задачи и графики и гармонично организовывать рабочий процесс. Среди основных возможностей программы — поддержка проектов формата MPP. Ключевые функции программы Open WorkBench: Планирование проекта. Open Workbench может создавать планы структуры проекта, включая действия, задачи и этапы. Программное обеспечение также демонстрирует зависимости в проекте и управляет ими. Когда проекты становятся больше, Open Workbench может создавать подпроекты со ссылками внутри на основной проект.

Управление ресурсами. Программа Open Workbench также используется для управления человеческими ресурсами. Приложение определяет такие ресурсы, как сотрудники, оборудование, материалы или затраты. Оно также назначает членов команды для работы над задачами и определяет распределение ресурсов.

Контроль проекта. Благодаря различным отчетам, в которых четко представлены статус и проценты, пользователь может лучше контролировать проект. Также Open Workbench представляет диаграмму Ганта, которая иллюстрирует проект, запланированный путем определения задач и временной шкалы.

Также отметим функцию «Auto-plan», которая помогает организовать график лиц, принимающих решения, и оптимизировать задачи. Более того, приложение Open Workbench способно автоматически рассчитывать критические пути и даже оценивать осуществимость проекта. Программа Open Workbench не требовательна к компьютерным ресурсам. Работает приложение в среде операционных систем Windows XP и выше.