Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов

DWG — самый распространенный формат файлов для хранения двухмерных и трехмерных данных проектов, разрабатываемых в различных САПР-программах, таких как AutoCAD или nanoCAD. DWG-файлы также чаще других используются в качестве универсального контейнера для передачи/обмена CAD-проектами между разными САПР-приложениями или, как минимум, экспорта присутствующих в них массивов данных из одной такой системы в другую.

Но для открытия DWG-файлов на компьютер необязательно устанавливать ресурсоемкие системы автоматизированного проектирования работ. Если перед пользователем стоит задача лишь в просмотре DWG-проектов, то для этих целей целесообразней использовать поддерживающие данный формат файлов программы-просмотрщики. Но зачастую они не только предоставляют возможность просмотра DWG, но и, к примеру, обеспечивают пользователя инструментами для проведения замеров или нанесения на чертежи текстовых и графических заметок.

DWG TrueView Бесплатная программа DWG TrueView — официальная бесплатная программа для просмотра DWG и DXF-файлов от Autodesk. Это также конвертер файлов, предназначенный для обеспечения обратной совместимости между различными версиями DWG и различными выпусками AutoCAD. Хотя существуют сторонние программы САПР, которые могут и открывать и редактировать файлы DWG, разработчики из Autodesk утверждают, что только DWG TrueView может гарантировать полную функциональность для всей линейки версий AutoCAD. В широком смысле все функции AutoCAD, не связанные с редактированием, доступны в DWG TrueView. При установке Design Review — бесплатного дополнения к DWG TrueView — пользователь сможет расширить набор функций программы: помимо просмотра, также появится возможность измерять длину, углы и площади, добавлять к техническим чертежам комментарии, информацию и идеи по изменению конструкции, обмениваться файлами DWG с другими пользователями.

Инструмент «DWG Convert», который позволяет пользователям создавать конвертировать DWG-файлы актуальной версии в одну из предыдущих версий DWG (например, AutoCAD 2000, 2004 и т. д.).

Публикация чертежей или группы чертежей в форматах DWF, DWFx или PDF.

Возможность выбора визуального стиля просмотра, например — двухмерный каркас или концептуальный трехмерный объект.

Полная поддержка многослойных AutoCAD-проектов.

Наличие вспомогательных средств для проведения более точных измерений. Например, это инструмент «Объектная привязка», который позволяет привязаться к определенному месту объекта при выборе точки начала отсчета. В программе DWG TrueView обеспечена полная поддержка DWG-проектов, разработанных не только в AutoCAD, но и Revit, Fusion 360, 3ds Max, BIM 360 и Civil 3D.

DWG FastView Условно-бесплатная программа DWG FastView —программа, сочетающая в себе функционал редактора и просмотрщика 2D и 3D чертежей DWG и DXF. Доступная для бесплатного использования версия приложения как раз и предназначена для просмотра DWG/DXF-чертежей. Программа DWG FastView служит для просмотра как 3D-моделей, так и 2D-векторных изображений, сохраненных в формате DXF или DWG. С ее помощью можно одновременно открывать несколько проектов для более удобного изучения и/или сравнения их между собой. В платной версии DWG FastView предусмотрен ряд дополнительных инструментов: Черчение прямых и кривых линий, прямоугольников, окружностей, эллипсоидов и дуг.

Различные измерительные инструменты: измерение дистанции между объектами, площадей, радиуса окружностей, углов, длины дуги, определение координат точки.

Выделение объектов для последующего удаления, копирования, перемещения и т.п.

Работа с многослойными чертежами.

Нанесения на чертежи выносок с указанием размеров или иной технической информации.

Возможность поиска и замены текста на чертежах.

Мощный функционал для сравнения двух чертежей с визуализацией обнаруженных различий между ними.

Открытие и редактирование таблиц, привязанных к чертежам.

Возможность совместного создания текстовых и графических меток на чертежах, предварительно сохраненных в облаке.

Пакетная отправка чертежей на печать принтером, плоттером или виртуальным печатным устройством (печать в файл).

Экспорт чертежей в PDF-файл и различные форматы изображений.

Bentley View Бесплатная программа Bentley View — универсальный просмотрщик широкого спектра форматов файлов, большая часть которых — 3D-модели/проекты, экспортированные из самых разных программ. В список из более чем 50 поддерживаемых форматов также входят CAD-проекты, включая DWG и DXF. Конечно, по функциональным возможностям Bentley View уступает таковым, например, у DWG TrueView, но все же кое-чем она все же может похвастаться: Наличие мощных функций поиска, позволяющие найти элементы в соответствии с заданными пользователем требованиями.

Инструментарий для измерения расстояний и площадей.

При просмотре трехмерных моделей пользователь никак не ограничен в масштабировании и перемещении по 3D-сцене. Специальный инструмент динамического исследования «Clip Volume» позволяет представить 3D-модель в разрезе.

Возможность экспорта в виде таблиц всех значений, доступных в рамках просматриваемого DWG/DXF-проекта.

Отправка чертежей в печать с предварительной тонкой настройкой и другие возможности.

eDrawings Viewer Бесплатная программа Программа eDrawings Viewer является самостоятельным модулем, выделенным из eDrawings Professional — профессионального приложения для создания и редактирования CAD-проектов. Стоит отметить, что доступные в eDrawings Viewer функции выходят за рамки простого просмотрщика DWG-файлов. Вот некоторые из них: Измерение геометрии объектов на чертежах и/или в 3D-моделях.

Нанесение комментариев и разметок на чертежи с возможностью выделения целевых объектов.

Возможность создания макетов чертежей и группировки проектов по видам.

Инструмент «3D-указатель» позволяет выделять 3D-объекты, точки, области одновременно на всех чертежах, относящихся к одному виду.

Создание гиперссылок на виды сечений или текстовые аннотации, которые будут отображаться во всплывающих подсказках/окнах при наведении курсора мыши на них.