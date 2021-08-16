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Лучшие программы 09.04.2026 5 минут

Чем открыть DWG — программы просмотра DWG-файлов

DWG TrueView, DWG FastView, Bentley View и другие программы для открытия DWG-файлов на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

DWG — самый распространенный формат файлов для хранения двухмерных и трехмерных данных проектов, разрабатываемых в различных САПР-программах, таких как AutoCAD или nanoCAD. DWG-файлы также чаще других используются в качестве универсального контейнера для передачи/обмена CAD-проектами между разными САПР-приложениями или, как минимум, экспорта присутствующих в них массивов данных из одной такой системы в другую.

Но для открытия DWG-файлов на компьютер необязательно устанавливать ресурсоемкие системы автоматизированного проектирования работ. Если перед пользователем стоит задача лишь в просмотре DWG-проектов, то для этих целей целесообразней использовать поддерживающие данный формат файлов программы-просмотрщики. Но зачастую они не только предоставляют возможность просмотра DWG, но и, к примеру, обеспечивают пользователя инструментами для проведения замеров или нанесения на чертежи текстовых и графических заметок.

DWG TrueView

Бесплатная программа

DWG TrueView — официальная бесплатная программа для просмотра DWG и DXF-файлов от Autodesk. Это также конвертер файлов, предназначенный для обеспечения обратной совместимости между различными версиями DWG и различными выпусками AutoCAD. Хотя существуют сторонние программы САПР, которые могут и открывать и редактировать файлы DWG, разработчики из Autodesk утверждают, что только DWG TrueView может гарантировать полную функциональность для всей линейки версий AutoCAD.

DWG TrueView

В широком смысле все функции AutoCAD, не связанные с редактированием, доступны в DWG TrueView.

  • При установке Design Review — бесплатного дополнения к DWG TrueView — пользователь сможет расширить набор функций программы: помимо просмотра, также появится возможность измерять длину, углы и площади, добавлять к техническим чертежам комментарии, информацию и идеи по изменению конструкции, обмениваться файлами DWG с другими пользователями.
  • Инструмент «DWG Convert», который позволяет пользователям создавать конвертировать DWG-файлы актуальной версии в одну из предыдущих версий DWG (например, AutoCAD 2000, 2004 и т. д.).
  • Публикация чертежей или группы чертежей в форматах DWF, DWFx или PDF.
  • Возможность выбора визуального стиля просмотра, например — двухмерный каркас или концептуальный трехмерный объект.
  • Полная поддержка многослойных AutoCAD-проектов.
  • Наличие вспомогательных средств для проведения более точных измерений. Например, это инструмент «Объектная привязка», который позволяет привязаться к определенному месту объекта при выборе точки начала отсчета.

В программе DWG TrueView обеспечена полная поддержка DWG-проектов, разработанных не только в AutoCAD, но и Revit, Fusion 360, 3ds Max, BIM 360 и Civil 3D.

DWG FastView

Условно-бесплатная программа

DWG FastView —программа, сочетающая в себе функционал редактора и просмотрщика 2D и 3D чертежей DWG и DXF. Доступная для бесплатного использования версия приложения как раз и предназначена для просмотра DWG/DXF-чертежей.

DWG FastView

Программа DWG FastView служит для просмотра как 3D-моделей, так и 2D-векторных изображений, сохраненных в формате DXF или DWG. С ее помощью можно одновременно открывать несколько проектов для более удобного изучения и/или сравнения их между собой.

В платной версии DWG FastView предусмотрен ряд дополнительных инструментов:

  • Черчение прямых и кривых линий, прямоугольников, окружностей, эллипсоидов и дуг.
  • Различные измерительные инструменты: измерение дистанции между объектами, площадей, радиуса окружностей, углов, длины дуги, определение координат точки.
  • Выделение объектов для последующего удаления, копирования, перемещения и т.п.
  • Работа с многослойными чертежами.
  • Нанесения на чертежи выносок с указанием размеров или иной технической информации.
  • Возможность поиска и замены текста на чертежах.
  • Мощный функционал для сравнения двух чертежей с визуализацией обнаруженных различий между ними.
  • Открытие и редактирование таблиц, привязанных к чертежам.
  • Возможность совместного создания текстовых и графических меток на чертежах, предварительно сохраненных в облаке.
  • Пакетная отправка чертежей на печать принтером, плоттером или виртуальным печатным устройством (печать в файл).
  • Экспорт чертежей в PDF-файл и различные форматы изображений.

Bentley View

Бесплатная программа

Bentley View — универсальный просмотрщик широкого спектра форматов файлов, большая часть которых — 3D-модели/проекты, экспортированные из самых разных программ. В список из более чем 50 поддерживаемых форматов также входят CAD-проекты, включая DWG и DXF.

Bentley View

Конечно, по функциональным возможностям Bentley View уступает таковым, например, у DWG TrueView, но все же кое-чем она все же может похвастаться:

  • Наличие мощных функций поиска, позволяющие найти элементы в соответствии с заданными пользователем требованиями.
  • Инструментарий для измерения расстояний и площадей.
  • При просмотре трехмерных моделей пользователь никак не ограничен в масштабировании и перемещении по 3D-сцене. Специальный инструмент динамического исследования «Clip Volume» позволяет представить 3D-модель в разрезе.
  • Возможность экспорта в виде таблиц всех значений, доступных в рамках просматриваемого DWG/DXF-проекта.
  • Отправка чертежей в печать с предварительной тонкой настройкой и другие возможности.

eDrawings Viewer

Бесплатная программа

Программа eDrawings Viewer является самостоятельным модулем, выделенным из eDrawings Professional — профессионального приложения для создания и редактирования CAD-проектов.

eDrawings Viewer

Стоит отметить, что доступные в eDrawings Viewer функции выходят за рамки простого просмотрщика DWG-файлов. Вот некоторые из них:

  • Измерение геометрии объектов на чертежах и/или в 3D-моделях.
  • Нанесение комментариев и разметок на чертежи с возможностью выделения целевых объектов.
  • Возможность создания макетов чертежей и группировки проектов по видам.
  • Инструмент «3D-указатель» позволяет выделять 3D-объекты, точки, области одновременно на всех чертежах, относящихся к одному виду.
  • Создание гиперссылок на виды сечений или текстовые аннотации, которые будут отображаться во всплывающих подсказках/окнах при наведении курсора мыши на них.

DWGSee

Условно-бесплатная программа

Как и в случае с DWG FastView, программа DWGSee может использоваться бесплатно для просмотра DWG-файлов. А вообще, DWGSee — это довольно мощный инструмент для изучения и редактирования CAD-проектов, а также конвертации файлов с чертежами/3D-моделями из одной версии DWG-формата в другую.

DWGSee

Если рассматривать бесплатную редакцию программы DWGSee, то с ее помощью пользователи смогут:

  • Открывать для просмотра и изучения файлы CAD-проектов в формате DWG, DXF и DWF. Полностью поддерживаются файлы, созданные в AutoCAD, начиная с версии «R14».
  • Измерять длины, углов, радиусов и площадей.
  • Добавлять текстовые комментарии, как напрямую в DWG-проект, так и в отдельный файл разметки.
  • Сравнивать версии чертежей в разделенных окнах, синхронизировать масштабирование и панорамирование, наглядно просматривать обнаруженные различия.
  • Отправлять в печать одновременного большое количество DWG/DXF-файлов без необходимости открытия каждого из них по отдельности.

Все прочие функции, куда также относятся инструменты для редактирования и корректировки чертежей, доступны только после покупки лицензионной версии DWGSee.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DWG FastView
DWG FastView

Версия 10.5.0

Программа для просмотра и редактирования чертежей формата DWG и DXF.

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
eDrawings Viewer
eDrawings Viewer

Версия 34.41.0003

Программа для просмотра DWG и DFX-чертежей на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (27)
DWGSee
DWGSee

Версия 2024

Программа для просмотра и редактирования DWG-чертежей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Autodesk DWG Trueview
Autodesk DWG Trueview

Версия 2022

Программа для просмотра DWG-чертежей на компьютере

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)

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