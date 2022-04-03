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Лучшие программы 12.04.2022 7 минут

Чем открыть CSV — программы для открытия CSV

CSVed, CSVpad, CSVFileView, CSV Buddy и другие программы для открытия и редактирования файлов CSV.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Файлы формата CSV («.csv») являются, по сути, самыми обычными текстовыми файлами, потому их просмотр возможен при использовании любого текстового редактора, включая стандартный «Блокнот» в Windows. Однако текст в этих файлах хранится в формате электронной таблицы, т.е. он имеет строго определенную структуру. Количество строк в таблице соответствует количеству текстовых строк в CSV-файле, а количество столбцов — количеству элементов в этих текстовых строках. Данные элементы отделены друг от друга символами-разделителями — запятыми, точками с запятой или иными символами (все зависит от того, каким стандартом руководствовался пользователь при наполнении CSV-файла, или какой стандарт использовала программа, из которой была экспортирована электронная таблица в CSV-файл). Существует и ряд других правил представления таблиц в виде текста формата CSV.

Открытие CSV-файлов в текстовых редакторах не является удобным способом ознакомления с содержимым электронной таблицы, не говоря уже об их редактировании. Для этих целей лучше использовать специальное программное обеспечение. К их числу относится любой современный табличный процессор — Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc и т.д. Но есть и альтернативы, специализирующиеся исключительно на работе CSV-таблицами.

CSVed

Бесплатная программа

CSVed — бесплатная программа, которая может обрабатывать CSV-файлы любого типа и с любыми типами разделителей. С ее помощью можно не только просматривать, но и редактировать электронные CSV-таблицы, для чего в CSVed предусмотрено множество удобных инструментов.

CSVed

Функциональные возможности программы CSVed:

  • Редактирование, добавление, вставка и удаление элементов таблицы.
  • Импорт данных в редактируемую таблицу из внешних CSV-файлов.
  • Возможность изменения используемого разделителя для столбцов.
  • Добавление и удаление столбцов целиков.
  • Возможность изменения порядка столбцов в таблице.
  • Сохранение выделенных пользователем строк и столбцов в CSV-файл.
  • Возможность фильтрации элементов.
  • Сортировка по столбцам и глобальная сортировка.
  • Поиск и замена текста в таблице.
  • Функция удаления дубликатов данных.
  • Возможность слияния CSV-файлов.
  • Добавление префикса и суффикса к элементам.
  • Разделение и объединение столбцов.
  • Экспорт электронных таблиц в файлы форматов HTML, Excel, Word, XML и др.
  • Сохранение таблиц с использованием формата UNIX, MAC и DOS.
  • Преобразование кодировки символов из OEM в ANSI и в обратном направлении.
  • Автоматический поиск и удаление пустых строк (столбцов), ведущих и хвостовых/концевых пробелов.
  • Наличие функции проверки правильности заполнения CSV-таблицы, а также функции восстановления таблиц.
  • Множество настроек интерфейса программы и другие возможности.

Отдельно отметим высокую производительность редактора CSVed, которая обусловлена тем, что программа загружает данные из CSV-файлов по запросу пользователя (при перелистывании таблицы). Это также говорит о том, что CSVed быстро справляется с обработкой объемных CSV-файлов.

CSVpad

Бесплатная программа

CSVpad — одна из самых простых программ для открытия и редактирования электронных таблиц в формате CSV. Приложение распространяется бесплатно, не требует установки, имеет интуитивно понятный интерфейс и базовый набор функций редактирования CSV-файлов.

CSVpad

Функциональные возможности и особенности программы CSVpad:

  • Редактирование ячеек таблиц.
  • Возможность добавлять, дублировать, удалять, перемещать и менять местами столбцы и строки таблиц целиком.
  • Сортировка данных в столбцах по возрастанию или убыванию.
  • Поиск текста в таблице с учетом и без учета регистра.
  • Возможность сохранения CSV-файлов с изменение разделительного знака: запятая, точка с запятой, вертикальная черта, звездочка, двоеточие, знак доллара, табуляция (Tab).
  • Экспорт электронных CSV-таблиц в форматы HTML, ODT, XLS и XML.
  • Функция создания скриншота окна программы CSVpad.
  • Возможность изменения цвета строк (отдельно для четной и нечетной строки).
  • Настройка шрифта (применительно ко всей таблице).
  • Возможность многократной отмены (Ctrl + Z) и возврата (Ctrl + Y).

На этом список функций CSVpad заканчивается.

CSVFileView

Бесплатная программа

CSVFileView — еще одна простая программа для просмотра и редактирования CSV-файлов, которая, в отличие от двух предыдущих CSV-редакторов, поддерживает русский язык.

CSVFileView

Несмотря на малый размер программы (всего 280 Кб), CSVFileView имеет довольно внушительные список функций и опций, куда относятся:

  • Поиск по тексту и редактирование элементов таблицы.
  • Сортировка данных путем клика по любому из имеющихся столбцов в таблице.
  • Автоматическая сортировка данных при открытии CSV-файла.
  • Фильтрация данных с использованием запросов, (вроде тех, что используются в SQL).
  • Возможность выбора стандарта кодировки для отображения данных: ACSII, Unicode или UTF-8.
  • Множество настроек и опций, определяющих способ отображения таблиц: автоподбор ширины колонок, интернирование колонок, отображение строк примечаний, выравнивание числовых колонок с автоматической сортировкой по номеру и/или дате, добавление разделителей числовых порядков для удобства их чтения и другие.
  • Возможность открытия CSV-файлов с предварительными настройками: возможность установки символа разделителя и кавычек, загрузка только определенного количества верхних или нижних строк, загрузка строк под указанными номерами, применение заранее заданного фильтра.
  • Экспорт таблицы в файлы формата TXT с табуляторами или без, HTM/HTML с возможность отображения таблицы горизонтально или вертикально, XML и JSON.
  • Быстрое создание HTML-отчетов с автоматическим открытием их в браузере, в которых может быть представлена вся таблица или выбранные в любом порядке строки.

Отдельно отметим возможность управления программой CSVFileView посредством командной строки Windows, которая может пригодится разработчикам ПО. Заложенный сюда функционал позволяет, например, изменять символ-разделитель в CSV-файлах без необходимости запуска графического интерфейса. Справку по всем командам можно найти на официальном сайте CSVFileView.

CSV Buddy

Бесплатная программа

CSV Buddy — программа для редактирования CSV-файлов, отличающаяся своим нестандартным интерфейсом, разбитым на 4 функциональные вкладки (не считая вкладок с настройками и информацией о программе).

CSV Buddy

Каждая из 4-хвкладок в программе CSV Buddy имеет собственное предназначение:

  1. «Load CSV File» (Загрузка CSV-файла). В этой вкладке пользователь указывает имя CSV-файла для его последующей загрузки. Из настроек: указание разделительного символа, указание собственных заголовков для столбцов, выбор кодировки символов (ANSI, UTF-8, UTF-16, UTF-8-RAW, UTF-16-RAW, CP1252).
  2. «Edit Columns» (Редактирование столбцов). Отсюда осуществляется переименование, удаление и перемещение столбцов таблицы.
  3. «Save CSV File» (Сохранение CSV-файла). Здесь находятся функции и опции для сохранения изменений в текущем CSV-файле, где пользователь может задать новый разделительный символ, выбрать подходящую кодировку и т.д.
  4. «Export» (Экспорт). Из этой вкладки редактируемый CSV-файл может быть конвертирован и сохранен в формате TXT (с сохранением или без сохранения ширины столбцов), HTML или XML.

В настройках программы CSV Buddy (вкладка «Options») находятся различные опции, определяющие внешний вид таблиц (например, можно задать ширину столбцов или цвета для строк).

Rons CSV Editor

Условно-бесплатная программа

Rons CSV Editor — мощный (со слов разработчика) редактор CSV-файлов, который позволяет открывать любой формат CSV-текста, разделенного запятыми или другими знаками либо табуляцией. Программа имеет удобный интерфейс, позволяет полностью контролировать содержимое и структуру электронных CSV-таблиц, имеет автоматизированные функции удаления и объединения данных, способен преобразовывать CSV в другие форматы.

Rons CSV Editor

Особенности и функциональные возможности программы Rons CSV Editor:

  • Поддержка любого табличного текстового формата CSV. Разделители можно настроить так, чтобы они соответствовали расширениям файлов. Для отдельных пользовательских форматов можно использовать мастер импорта, чтобы открыть любой формат с разделением или фиксированной шириной из файла или буфера обмена.
  • Полный контроль над форматом текста. Поддержка текстовых кодировок Utf-7, Utf-8, Utf-16 и Utf-32 с автоматическим их определением. Формат разрыва строки определяется автоматически и может быть изменен.
  • Экспорт CSV в TXT (как с разделителями, так и с фиксированной шириной отступов), HTML, XML и Excel.
  • Редактирование столбцов таблицы: вырезка, копирование и вставка, а также редактирование макета столбцов.
  • Стандартные функции редактирования данных: вырезка/копирование/вставка (включая строки и столбцы), поиск/замена, отмена/повтор действий.
  • Изменение типа данных: столбцам может быть присвоен тип данных с целью обеспечения правильной сортировки и фильтрации (текст, числа и дата/время).
  • Расширенные функции редактирования: панель редактирования можно активировать для ячеек, содержащих табуляцию или разрывы строк, или многоячеечные обновления. Окно «Page per Row» соужит для редактирования макета данных в форме.
  • Инструмент «Toolbox» позволяет очищать и преобразовать данные с возможностью предварительного просмотра и поиска в реальном времени. В его возможности ходит: замена текста, даты/времени, чисел; добавление текста, случайно сгенерированного текста, пробелов, чисел и даты/времени; удаление текста, пробелов и чисел; а также — обратное написание текстов, изменение регистра и разделительного символа. Например, можно не только преобразовать дату из одного формата в другой, но и найти все даты в таблице.
  • Реструктуризации таблицы путем разделения, объединения и перемещения строк и столбцов.
  • Поиск, отображение и удаление дубликатов данных.
  • Удаление повторяющихся и пустых строк.
  • Фильтрация и суммирование данных в таблице.
  • Инкрементальный поиск данных с моментальным отображением результата уже при вводе символов с клавиатуры.
  • Автоматическая регулировка ширины и высоты строк, а также быстрое масштабирование.
  • Отправка таблиц в печать из интерфейса программы.

Программа Rons CSV Editor распространяется по условно-бесплатной модели. У бесплатной версии есть ограничения: работа с таблицами до 1000 строк, отсутствие расширенной сортировки данных, невозможность автоматического удаления пустых строк, инструмент «The Toolbox» можно использовать только для замены текстовых типов данных и изменения регистра букв.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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