Чем открыть CSV — программы для открытия CSV

Файлы формата CSV («.csv») являются, по сути, самыми обычными текстовыми файлами, потому их просмотр возможен при использовании любого текстового редактора, включая стандартный «Блокнот» в Windows. Однако текст в этих файлах хранится в формате электронной таблицы, т.е. он имеет строго определенную структуру. Количество строк в таблице соответствует количеству текстовых строк в CSV-файле, а количество столбцов — количеству элементов в этих текстовых строках. Данные элементы отделены друг от друга символами-разделителями — запятыми, точками с запятой или иными символами (все зависит от того, каким стандартом руководствовался пользователь при наполнении CSV-файла, или какой стандарт использовала программа, из которой была экспортирована электронная таблица в CSV-файл). Существует и ряд других правил представления таблиц в виде текста формата CSV.

Открытие CSV-файлов в текстовых редакторах не является удобным способом ознакомления с содержимым электронной таблицы, не говоря уже об их редактировании. Для этих целей лучше использовать специальное программное обеспечение. К их числу относится любой современный табличный процессор — Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc и т.д. Но есть и альтернативы, специализирующиеся исключительно на работе CSV-таблицами.

CSVed Бесплатная программа CSVed — бесплатная программа, которая может обрабатывать CSV-файлы любого типа и с любыми типами разделителей. С ее помощью можно не только просматривать, но и редактировать электронные CSV-таблицы, для чего в CSVed предусмотрено множество удобных инструментов. Функциональные возможности программы CSVed: Редактирование, добавление, вставка и удаление элементов таблицы.

Импорт данных в редактируемую таблицу из внешних CSV-файлов.

Возможность изменения используемого разделителя для столбцов.

Добавление и удаление столбцов целиков.

Возможность изменения порядка столбцов в таблице.

Сохранение выделенных пользователем строк и столбцов в CSV-файл.

Возможность фильтрации элементов.

Сортировка по столбцам и глобальная сортировка.

Поиск и замена текста в таблице.

Функция удаления дубликатов данных.

Возможность слияния CSV-файлов.

Добавление префикса и суффикса к элементам.

Разделение и объединение столбцов.

Экспорт электронных таблиц в файлы форматов HTML, Excel, Word, XML и др.

Сохранение таблиц с использованием формата UNIX, MAC и DOS.

Преобразование кодировки символов из OEM в ANSI и в обратном направлении.

Автоматический поиск и удаление пустых строк (столбцов), ведущих и хвостовых/концевых пробелов.

Наличие функции проверки правильности заполнения CSV-таблицы, а также функции восстановления таблиц.

Множество настроек интерфейса программы и другие возможности. Отдельно отметим высокую производительность редактора CSVed, которая обусловлена тем, что программа загружает данные из CSV-файлов по запросу пользователя (при перелистывании таблицы). Это также говорит о том, что CSVed быстро справляется с обработкой объемных CSV-файлов.

CSVpad Бесплатная программа CSVpad — одна из самых простых программ для открытия и редактирования электронных таблиц в формате CSV. Приложение распространяется бесплатно, не требует установки, имеет интуитивно понятный интерфейс и базовый набор функций редактирования CSV-файлов. Функциональные возможности и особенности программы CSVpad: Редактирование ячеек таблиц.

Возможность добавлять, дублировать, удалять, перемещать и менять местами столбцы и строки таблиц целиком.

Сортировка данных в столбцах по возрастанию или убыванию.

Поиск текста в таблице с учетом и без учета регистра.

Возможность сохранения CSV-файлов с изменение разделительного знака: запятая, точка с запятой, вертикальная черта, звездочка, двоеточие, знак доллара, табуляция (Tab).

Экспорт электронных CSV-таблиц в форматы HTML, ODT, XLS и XML.

Функция создания скриншота окна программы CSVpad.

Возможность изменения цвета строк (отдельно для четной и нечетной строки).

Настройка шрифта (применительно ко всей таблице).

Возможность многократной отмены (Ctrl + Z) и возврата (Ctrl + Y). На этом список функций CSVpad заканчивается.

CSVFileView Бесплатная программа CSVFileView — еще одна простая программа для просмотра и редактирования CSV-файлов, которая, в отличие от двух предыдущих CSV-редакторов, поддерживает русский язык. Несмотря на малый размер программы (всего 280 Кб), CSVFileView имеет довольно внушительные список функций и опций, куда относятся: Поиск по тексту и редактирование элементов таблицы.

Сортировка данных путем клика по любому из имеющихся столбцов в таблице.

Автоматическая сортировка данных при открытии CSV-файла.

Фильтрация данных с использованием запросов, (вроде тех, что используются в SQL).

Возможность выбора стандарта кодировки для отображения данных: ACSII, Unicode или UTF-8.

Множество настроек и опций, определяющих способ отображения таблиц: автоподбор ширины колонок, интернирование колонок, отображение строк примечаний, выравнивание числовых колонок с автоматической сортировкой по номеру и/или дате, добавление разделителей числовых порядков для удобства их чтения и другие.

Возможность открытия CSV-файлов с предварительными настройками: возможность установки символа разделителя и кавычек, загрузка только определенного количества верхних или нижних строк, загрузка строк под указанными номерами, применение заранее заданного фильтра.

Экспорт таблицы в файлы формата TXT с табуляторами или без, HTM/HTML с возможность отображения таблицы горизонтально или вертикально, XML и JSON.

Быстрое создание HTML-отчетов с автоматическим открытием их в браузере, в которых может быть представлена вся таблица или выбранные в любом порядке строки. Отдельно отметим возможность управления программой CSVFileView посредством командной строки Windows, которая может пригодится разработчикам ПО. Заложенный сюда функционал позволяет, например, изменять символ-разделитель в CSV-файлах без необходимости запуска графического интерфейса. Справку по всем командам можно найти на официальном сайте CSVFileView.

CSV Buddy Бесплатная программа CSV Buddy — программа для редактирования CSV-файлов, отличающаяся своим нестандартным интерфейсом, разбитым на 4 функциональные вкладки (не считая вкладок с настройками и информацией о программе). Каждая из 4-хвкладок в программе CSV Buddy имеет собственное предназначение: «Load CSV File» (Загрузка CSV-файла). В этой вкладке пользователь указывает имя CSV-файла для его последующей загрузки. Из настроек: указание разделительного символа, указание собственных заголовков для столбцов, выбор кодировки символов (ANSI, UTF-8, UTF-16, UTF-8-RAW, UTF-16-RAW, CP1252). «Edit Columns» (Редактирование столбцов). Отсюда осуществляется переименование, удаление и перемещение столбцов таблицы. «Save CSV File» (Сохранение CSV-файла). Здесь находятся функции и опции для сохранения изменений в текущем CSV-файле, где пользователь может задать новый разделительный символ, выбрать подходящую кодировку и т.д. «Export» (Экспорт). Из этой вкладки редактируемый CSV-файл может быть конвертирован и сохранен в формате TXT (с сохранением или без сохранения ширины столбцов), HTML или XML. В настройках программы CSV Buddy (вкладка «Options») находятся различные опции, определяющие внешний вид таблиц (например, можно задать ширину столбцов или цвета для строк).