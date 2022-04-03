Чем открыть CSV — программы для открытия CSV

Файлы формата CSV («.csv») являются, по сути, самыми обычными текстовыми файлами, потому их просмотр возможен при использовании любого текстового редактора, включая стандартный «Блокнот» в Windows. Однако текст в этих файлах хранится в формате электронной таблицы, т.е. он имеет строго определенную структуру. Количество строк в таблице соответствует количеству текстовых строк в CSV-файле, а количество столбцов — количеству элементов в этих текстовых строках. Данные элементы отделены друг от друга символами-разделителями — запятыми, точками с запятой или иными символами (все зависит от того, каким стандартом руководствовался пользователь при наполнении CSV-файла, или какой стандарт использовала программа, из которой была экспортирована электронная таблица в CSV-файл). Существует и ряд других правил представления таблиц в виде текста формата CSV.
Открытие CSV-файлов в текстовых редакторах не является удобным способом ознакомления с содержимым электронной таблицы, не говоря уже об их редактировании. Для этих целей лучше использовать специальное программное обеспечение. К их числу относится любой современный табличный процессор — Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc и т.д. Но есть и альтернативы, специализирующиеся исключительно на работе CSV-таблицами.
CSVed
Бесплатная программа
CSVed — бесплатная программа, которая может обрабатывать CSV-файлы любого типа и с любыми типами разделителей. С ее помощью можно не только просматривать, но и редактировать электронные CSV-таблицы, для чего в CSVed предусмотрено множество удобных инструментов.
Функциональные возможности программы CSVed:
- Редактирование, добавление, вставка и удаление элементов таблицы.
- Импорт данных в редактируемую таблицу из внешних CSV-файлов.
- Возможность изменения используемого разделителя для столбцов.
- Добавление и удаление столбцов целиков.
- Возможность изменения порядка столбцов в таблице.
- Сохранение выделенных пользователем строк и столбцов в CSV-файл.
- Возможность фильтрации элементов.
- Сортировка по столбцам и глобальная сортировка.
- Поиск и замена текста в таблице.
- Функция удаления дубликатов данных.
- Возможность слияния CSV-файлов.
- Добавление префикса и суффикса к элементам.
- Разделение и объединение столбцов.
- Экспорт электронных таблиц в файлы форматов HTML, Excel, Word, XML и др.
- Сохранение таблиц с использованием формата UNIX, MAC и DOS.
- Преобразование кодировки символов из OEM в ANSI и в обратном направлении.
- Автоматический поиск и удаление пустых строк (столбцов), ведущих и хвостовых/концевых пробелов.
- Наличие функции проверки правильности заполнения CSV-таблицы, а также функции восстановления таблиц.
- Множество настроек интерфейса программы и другие возможности.
Отдельно отметим высокую производительность редактора CSVed, которая обусловлена тем, что программа загружает данные из CSV-файлов по запросу пользователя (при перелистывании таблицы). Это также говорит о том, что CSVed быстро справляется с обработкой объемных CSV-файлов.
CSVpad
Бесплатная программа
CSVpad — одна из самых простых программ для открытия и редактирования электронных таблиц в формате CSV. Приложение распространяется бесплатно, не требует установки, имеет интуитивно понятный интерфейс и базовый набор функций редактирования CSV-файлов.
Функциональные возможности и особенности программы CSVpad:
- Редактирование ячеек таблиц.
- Возможность добавлять, дублировать, удалять, перемещать и менять местами столбцы и строки таблиц целиком.
- Сортировка данных в столбцах по возрастанию или убыванию.
- Поиск текста в таблице с учетом и без учета регистра.
- Возможность сохранения CSV-файлов с изменение разделительного знака: запятая, точка с запятой, вертикальная черта, звездочка, двоеточие, знак доллара, табуляция (Tab).
- Экспорт электронных CSV-таблиц в форматы HTML, ODT, XLS и XML.
- Функция создания скриншота окна программы CSVpad.
- Возможность изменения цвета строк (отдельно для четной и нечетной строки).
- Настройка шрифта (применительно ко всей таблице).
- Возможность многократной отмены (Ctrl + Z) и возврата (Ctrl + Y).
На этом список функций CSVpad заканчивается.
CSVFileView
Бесплатная программа
CSVFileView — еще одна простая программа для просмотра и редактирования CSV-файлов, которая, в отличие от двух предыдущих CSV-редакторов, поддерживает русский язык.
Несмотря на малый размер программы (всего 280 Кб), CSVFileView имеет довольно внушительные список функций и опций, куда относятся:
- Поиск по тексту и редактирование элементов таблицы.
- Сортировка данных путем клика по любому из имеющихся столбцов в таблице.
- Автоматическая сортировка данных при открытии CSV-файла.
- Фильтрация данных с использованием запросов, (вроде тех, что используются в SQL).
- Возможность выбора стандарта кодировки для отображения данных: ACSII, Unicode или UTF-8.
- Множество настроек и опций, определяющих способ отображения таблиц: автоподбор ширины колонок, интернирование колонок, отображение строк примечаний, выравнивание числовых колонок с автоматической сортировкой по номеру и/или дате, добавление разделителей числовых порядков для удобства их чтения и другие.
- Возможность открытия CSV-файлов с предварительными настройками: возможность установки символа разделителя и кавычек, загрузка только определенного количества верхних или нижних строк, загрузка строк под указанными номерами, применение заранее заданного фильтра.
- Экспорт таблицы в файлы формата TXT с табуляторами или без, HTM/HTML с возможность отображения таблицы горизонтально или вертикально, XML и JSON.
- Быстрое создание HTML-отчетов с автоматическим открытием их в браузере, в которых может быть представлена вся таблица или выбранные в любом порядке строки.
Отдельно отметим возможность управления программой CSVFileView посредством командной строки Windows, которая может пригодится разработчикам ПО. Заложенный сюда функционал позволяет, например, изменять символ-разделитель в CSV-файлах без необходимости запуска графического интерфейса. Справку по всем командам можно найти на официальном сайте CSVFileView.
CSV Buddy
Бесплатная программа
CSV Buddy — программа для редактирования CSV-файлов, отличающаяся своим нестандартным интерфейсом, разбитым на 4 функциональные вкладки (не считая вкладок с настройками и информацией о программе).
Каждая из 4-хвкладок в программе CSV Buddy имеет собственное предназначение:
- «Load CSV File» (Загрузка CSV-файла). В этой вкладке пользователь указывает имя CSV-файла для его последующей загрузки. Из настроек: указание разделительного символа, указание собственных заголовков для столбцов, выбор кодировки символов (ANSI, UTF-8, UTF-16, UTF-8-RAW, UTF-16-RAW, CP1252).
- «Edit Columns» (Редактирование столбцов). Отсюда осуществляется переименование, удаление и перемещение столбцов таблицы.
- «Save CSV File» (Сохранение CSV-файла). Здесь находятся функции и опции для сохранения изменений в текущем CSV-файле, где пользователь может задать новый разделительный символ, выбрать подходящую кодировку и т.д.
- «Export» (Экспорт). Из этой вкладки редактируемый CSV-файл может быть конвертирован и сохранен в формате TXT (с сохранением или без сохранения ширины столбцов), HTML или XML.
В настройках программы CSV Buddy (вкладка «Options») находятся различные опции, определяющие внешний вид таблиц (например, можно задать ширину столбцов или цвета для строк).
Rons CSV Editor
Условно-бесплатная программа
Rons CSV Editor — мощный (со слов разработчика) редактор CSV-файлов, который позволяет открывать любой формат CSV-текста, разделенного запятыми или другими знаками либо табуляцией. Программа имеет удобный интерфейс, позволяет полностью контролировать содержимое и структуру электронных CSV-таблиц, имеет автоматизированные функции удаления и объединения данных, способен преобразовывать CSV в другие форматы.
Особенности и функциональные возможности программы Rons CSV Editor:
- Поддержка любого табличного текстового формата CSV. Разделители можно настроить так, чтобы они соответствовали расширениям файлов. Для отдельных пользовательских форматов можно использовать мастер импорта, чтобы открыть любой формат с разделением или фиксированной шириной из файла или буфера обмена.
- Полный контроль над форматом текста. Поддержка текстовых кодировок Utf-7, Utf-8, Utf-16 и Utf-32 с автоматическим их определением. Формат разрыва строки определяется автоматически и может быть изменен.
- Экспорт CSV в TXT (как с разделителями, так и с фиксированной шириной отступов), HTML, XML и Excel.
- Редактирование столбцов таблицы: вырезка, копирование и вставка, а также редактирование макета столбцов.
- Стандартные функции редактирования данных: вырезка/копирование/вставка (включая строки и столбцы), поиск/замена, отмена/повтор действий.
- Изменение типа данных: столбцам может быть присвоен тип данных с целью обеспечения правильной сортировки и фильтрации (текст, числа и дата/время).
- Расширенные функции редактирования: панель редактирования можно активировать для ячеек, содержащих табуляцию или разрывы строк, или многоячеечные обновления. Окно «Page per Row» соужит для редактирования макета данных в форме.
- Инструмент «Toolbox» позволяет очищать и преобразовать данные с возможностью предварительного просмотра и поиска в реальном времени. В его возможности ходит: замена текста, даты/времени, чисел; добавление текста, случайно сгенерированного текста, пробелов, чисел и даты/времени; удаление текста, пробелов и чисел; а также — обратное написание текстов, изменение регистра и разделительного символа. Например, можно не только преобразовать дату из одного формата в другой, но и найти все даты в таблице.
- Реструктуризации таблицы путем разделения, объединения и перемещения строк и столбцов.
- Поиск, отображение и удаление дубликатов данных.
- Удаление повторяющихся и пустых строк.
- Фильтрация и суммирование данных в таблице.
- Инкрементальный поиск данных с моментальным отображением результата уже при вводе символов с клавиатуры.
- Автоматическая регулировка ширины и высоты строк, а также быстрое масштабирование.
- Отправка таблиц в печать из интерфейса программы.
Программа Rons CSV Editor распространяется по условно-бесплатной модели. У бесплатной версии есть ограничения: работа с таблицами до 1000 строк, отсутствие расширенной сортировки данных, невозможность автоматического удаления пустых строк, инструмент «The Toolbox» можно использовать только для замены текстовых типов данных и изменения регистра букв.