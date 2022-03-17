Чем открыть CDR — программы для открытия файлов CDR

Файлы с расширением «.cdr» относятся к файлам-проектам, экспортируемым из векторного графического редактора CorelDRAW, который и является лучшим средством для просмотра CDR-файлов. По сути, CDR представляю собой «исходный код» изображения, над которым работает пользователь в упомянутом редакторе. В CDR-контейнере содержатся, как графические (отдельные элементы векторных изображений), так и технические данные, описывающие слои, цвета, накладываемые фильтры и многое другое.

Открывать CDR-файлы с целью просмотра графической составляющей можно не только при помощи редактора CorelDRAW, но и сторонних программ, а также ряда онлайн-сервисов. По большей части они позволяют просмотреть лишь эскиз еще незаконченного изображения, но этого достаточно, чтобы наглядно ознакомиться с содержимым проекта CorelDRAW без использования самого редактора.

Отдельно отметим один важный момент. Существует множество версий CDR-файлов (наверное, столько же, сколько и версий у самого CorelDRAW), и не все они могут поддерживаться одной и той же программой. Если имеющейся CDR-файл не открывается в одном приложении, пробуйте использовать другое.

CDR Viewer Бесплатная программа CDR Viewer — простое приложение с минималистичным интерфейсом, позволяющее просматривать файлы формата CDR, а также конвертировать их в стандартные форматы изображений. Как и большинство аналогичных программ, CDR Viewer способен выводить на экран только эскиз изображения, хранящегося в файле-проекте CorelDRAW. Программа CDR Viewer предельно проста в использовании — сразу после установки на компьютер файлы с расширением «.cdr» будут привязаны к приложению, и их можно будет открывать кликом мышью. Функциональные возможности CDR Viewer: Изменение разрешения изображений путем ручного ввода требуемого значения ширины или высоты.

Изменение масштаба изображения.

Разворот изображений на угол в 90/180/270 градусов.

Конвертирование CDR в форматы JPG, PNG, BMP, GIF и TIFF (по факту конвертируется только эскиз CDR-проекта). Программа CDR Viewer работает на компьютерах под управлением Windows XP и выше. Для ее запуска требуется наличие установленной на ПК платформы Microsoft .NET Framework 3.5.

BitRecover Free CDR Viewer Условно-бесплатная программа BitRecover Free CDR Viewer — программа, являющаяся, по словам авторов, одной из самых мощных в задачах просмотра CDR-файлов. Существует две ее версии — бесплатная (Free) и платная (Pro). Бесплатная редакция BitRecover Free CDR Viewer предназначена исключительно для отображения содержимого CDR, причем она способна считывать и многостраничные файлы. Среди функций и особенностей программы BitRecover Free CDR Viewer отметим: Поддержка CDR-проектов, разработанных в редакторе CDR CorelDRAW 2019, 2018, 2017, X8, X7, X6, X5, X4, X3, 12, 11, 10, 9 и более ранних.

Отдельное отображение компонентов расширения файлов CDR CorelDRAW: линии, фигуры, цвета, текст, изображений и эффекты.

Открытие любых разновидностей векторной графики/файлов/документов CorelDRAW: письма, брошюры, таблоиды, конверты, открытки, веб-страницы и веб-баннеры.

Экспорт графической составляющей CDR-файлов в различные стандартные форматы изображений (JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF), а также в текстовые документы PDF, DOC, XLS и HTML.

Увеличение/уменьшение масштаба CDR-изображений с возможностью перемещения по нему при помощи мыши.

Переключение между страницами CDR-файла путем клика по отображающимся эскизам, использования стрелок-переключателей или выбора/ввода номера нужной страницы.

Возможность открытия нескольких CDR-проектов в одном окне и переключение между ними. Некоторые из перечисленных функций доступны только в платной версии BitRecover Free CDR Viewer. Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP и выше.

XnViewMP Бесплатная программа XnViewMP — универсальный просмотрщик изображений, поддерживающих множество графических форматов файлов, включая CDR (только эскизы). Кроме того, данная программа может использоваться в целях организации, пакетной конвертации и даже редактирования изображений. Но ни одна из этих функций не применима к CDR-проектам. В контексте работы с CDR-файлами по XnViewMP больше нечего добавить. Эта программа подходит только для быстрого просмотра изображений в виде эскизов с целью ознакомления с их содержимым. XnViewMP больше похож на файловый менеджер, отображающий крупные значки графических файлов. Если кликнуть два раза мышкой по CDR-файлу, то будет запущено связанное с этим форматом приложение.