Опытные гитаристы могут настроить гитару на слух, а новички обычно используют специальные программы для настройки гитары. Приложения подбирают идеальную частоту и настраивают качество звучания, благодаря чему не нужно покупать дополнительное оборудование — достаточно скачать и установить программу для настройки гитары на компьютере.

Еще есть альтернативный метод — использовать онлайн-тюнер для гитары, который работает через интернет и микрофон компьютера. Более подробно этот способ описан на сайте guitarist1.ru.

Free Guitar Tuner Free Guitar Tuner — небольшая программа для настройки акустической и электрогитары. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия официально не поддерживается. Программа Free Guitar Tuner распространяется полностью бесплатно. Пользователям утилиты не нужно покупать лицензионный ключ или подписку, чтобы начать использовать приложение. Программа использует систему британской музыкальной нотации. Интерфейс выполнен в стиле "минимализм". Все основные функции для настройки гитары расположены в главном окне. Утилита не требует установки — достаточно скачать и распаковать архив с программой на компьютер. После запуска Free Guitar Tuner откроется рабочее окно. Здесь можно выбрать два типа гитары для настройки: акустическая и электрогитара. Для настройки и проверки качество звучания музыкального инструмента используются струны, которые расположены в правой части экрана по латинскими буквами. Элемент меню "tone" используется для настройки тона звучания гитары. Для работы с этим инструментом также используются струны в правой части интерфейса. Кнопка "Mute" отключает звук гитары. В нижней правой части интерфейса расположен регулятор громкости звучания акустической или электрогитары. Преимущества: работа с акустическими и электрогитарами;

возможность настройки тона звучания;

удобный и простой интерфейс;

минимальная нагрузка на систему во время работы;

функция регулирования громкости звучания. Недостатки: минимальный набор инструментов для настройки гитары;

отсутствие официальной поддержки русского языка интерфейса.

Guitar Rig Guitar Rig — популярный гитарный процессор. Утилита позволяет эмулировать звучание усилителей, эффектов и кабинетов. Программа поможет заменить дорогостоящее профессиональное оборудование, которое используют современные гитаристы. Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Для работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса программы Guitar Rig — английский. Русская версия официально не поддерживается. Чтобы начать пользоваться всеми возможностями приложения, необходимо купить полную версию. Стоимость Pro-версии составляет 199 долларов. Основные преимущества лицензионной версии программы: Полный доступ к 54 встроенным эффектам и 24 кабинетам. 17 усилителей и преампов. Доступ к менеджеру пресетов. Для тестирования всех функций можно скачать бесплатную демо-версию Guitar Rig. Пробная версия позволяет опробовать возможности программы в течение 30 минут за одну сессию. После запуска утилиты откроется главное рабочее окно. Первый доступный раздел — "Presets". Здесь расположены готовые шаблоны для настройки гитары. В левой части интерфейса раздела расположено два окна. В разделе "Preset Attributes" можно выбрать атрибуты пресетов: стили, эффекты, миксы, гитарные усилители и т.д. После выбора нужного атрибута следует выбрать пресет в окне "Preset Name", которые расположены в списке. Выбранный пресет отобразится в правой части интерфейса, где можно настроить тон, громкость, басы и т.д. Следующий доступный раздел программы — "Components". Здесь расположены различные компоненты для детальной настройки гитары: усилители, кабинеты, инструменты для настройки эхо и задержки, эквалайзер, реверберация и т.д. Чтобы выбрать нужный инструмент, необходимо развернуть список категорий. После того, как пользователь сделает выбор компонента для настройки гитары, он появится в правом окне, где отображаются все рабочие инструменты.

Digital Guitar Tuner Digital Guitar Tuner — небольшое приложение для настройки гитары. Утилита позволяет настраивать акустическую и электрогитару с помощью микрофона или MIDI-клавиатуры. Программа совместима с операционной системой Windows (x86 и x64). Для комфортной работы с приложением требуется Windows 98 и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Одно из главных преимуществ Digital Guitar Tuner — это бесплатная модель распространения программы. Покупать подписку или лицензионный ключ для получения полной версии не нужно. Интерфейс программы выполнен в стиле "минимализм". В главном окне отображается электрогитара и струны. Пользователи могут дважды кликнуть на каждую струну, после чего откроется новое окно с выбором типа тюнинга гитары. Всего в списке доступно 27 вариантов для настройки. В нижней части интерфейса располагается регулятор громкости звучания музыкального устройства. Также среди доступных инструментов утилиты есть функция для настройки корневой частоты. Для этого нужно перейти в раздел "Main" — "Change root frequency" в верхнем меню. В открывшемся окне пользователи могут выставить нужную частоту. Преимущества Digital Guitar Tuner: бесплатная модель распространения программы;

низкая нагрузка на систему во время работы;

простой и удобный интерфейс;

27 вариантов настройки гитары;

возможность ручного изменения корневой частоты. Недостатки: минимальное количество полезных инструментов для настройки гитары;

отсутствие официальной поддержки русского языка интерфейса.

Easy Guitar Tuner Easy Guitar Tuner — удобное приложение для настройки акустической и электрогитары. Программа поддерживает более 30 вариантов настройки музыкального инструмента. На выбор пользователей доступно 7 видов гитар. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64-битными версиями). Для работы с программой требуется ОС Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский. Русская версия программы Easy Guitar Tuner официально не выпускается.Приложение распространяется абсолютно бесплатно, поэтому пользоваться всеми доступными возможностями утилиты можно без покупки подписки или лицензионного ключа. Все необходимые функции для настройки гитары расположены в главном окне программы. В строке "Instrument" пользователи могут выбрать один из 7 доступных вариантов музыкального инструмента: акустическая гитара (нейлон), электрогитара (джаз) и т.д. Следующая строка отвечает за выбор варианта для настройки. Всего в списке доступно более 30 различных типов звучания. Пункт "Note duration" отвечает за длительность звучания одной ноты. Показатель устанавливается в секундах. Максимально допустимое значение, которое могут установить пользователи — 9 секунд. Чтобы проверить текущее звучание гитары необходимо воспользоваться струнами, которые расположены ниже меню настроек. В правом верхнем углу программы Easy Guitar Tuner расположена кнопка "Load Defaults". Она используется для сброса всех настроек гитары до состояния "по умолчанию". Преимущества: бесплатная модель распространения;

более 30 вариантов настройки;

7 видов музыкальных инструментов;

возможность установки продолжительности звучания ноты. Недостатки: английский язык интерфейса.

Pitch Perfect Tuner Pitch Perfect Tuner — программа для настройки музыкальных инструментов: гитары, банджо, бас гитары, виолончели, укулеле и т.д. Одно из основных достоинств утилиты — это простой и удобный интерфейс. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64-разрядными версиями, начиная от Windows XP и новее). Язык интерфейса — английский, русская версия недоступна. Модель распространения утилиты Pitch Perfect Tuner — бесплатная. Лицензионный ключ или подписка для получения полной версии не нужна. Основные настройки музыкальных инструментов выполняются через микрофон или линейный вход. В главном окне программы пользователи могут выбрать любой инструмент для настройки из списка "Instruments". Следующая доступная строка параметров — "Tunings". Здесь доступен полный список настроек для гитары, банджо, укулеле и других музыкальных инструментов. В нижней части интерфейса расположены струны. Для точной настройки гитары необходимо выполнить следующие действия: Подключить микрофон к компьютеру. Выбрать микрофон в разделе "Options" программы Pitch Perfect Tuner. Выбрать струну в нижней части интерфейса. Поднести гитару к микрофону и воспроизвести текущую струну. Также можно выполнить настройки гитары на слух. Для этого нужно воспроизвести звук определенной ноты. Преимущества: возможность настройки всех популярных музыкальных инструментов;

бесплатная модель распространения утилиты;

большой выбор вариантов для тюнинга гитары. Недостатки: английский язык интерфейса.