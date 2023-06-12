Программы для проектирования мебели

Традиционно дизайн мебели создавался на бумаге, для чего плотнику требовался большой опыт, чтобы гарантировать, что выбранные размеры и материалы позволят реализовать проект. В настоящее время существуют более простые решения — использование программ для проектирования мебели.

Woodwork for Inventor Условно-бесплатная программа Woodwork for Inventor — профессиональная программа (скорее, виртуальная плотническая студия), рассчитанная на использование столь же профессиональными плотниками. Вот лишь некоторые особенности и возможности программы Woodwork for Inventor: Множество инструментов, позволяющих создавать сложные мебельные конструкции с нуля. Пользователи могут работать одновременно с 2D-эскизами и 3D-моделями, автоматически создавать ведомости материалов для своих рабочих проектов.

Широкий выбор материалов, украшений, фурнитуры, фактур поверхностей, многослойных плит для создания композитных деталей. Здесь можно даже выбирать материал, которым будет набит будущий диван, кресло или просто сидение у стула.

Импорт двоичного файла с заданием для станка с ЧПУ, что говорит о возможности использования программы в работе компаний-производителей мебели. При создании дизайна, кстати, можно воспользоваться инструментом для автоматического учета режущих, расточных и токарных атрибутов станка. Программа Woodwork for Inventor доступна для бесплатного ознакомительного использования в течение 45 дней без функциональных ограничений. По истечению этого времени некоторыми функциями нельзя будет воспользоваться.

CAD Pro Furniture Design Software Бесплатная программа CAD Pro Furniture Design Software — довольно мощная программа для проектирования мебели, особенно, если учесть, что распространяется она бесплатно. CAD Pro Furniture Design Software фокусируется исключительно на дизайне мебели, обеспечивая пользователей профессиональными инструментами для создания как простых, так и сложных ее моделей. Здесь также присутствуют модули визуализации и документирования (создание чертежей, составление смет и т.п.) моделей. К особенностям данной программы относятся: Наличие инструментов для проектирования мебели с использованием соединений типа «ласточкин хвост», промышленных металлических шкафов, мебели для гостиной, кухни и т.д., для коммерческих объектов. Это лишь малая часть примеров.

Обширная расширяемая библиотека мебельной фурнитуры, комплектующих/составных ее компонентов, всевозможных украшений и вариантов фактурного покрытия для поверхностей.

Наличие модуля звукозаписи для возможности создания голосовых заметок по проекту. Сами заметки (элементы для воспроизведения звукозаписей) могут быть размещены в любой части рабочей области.

Возможность делиться готовыми проектами и загружать их прямо из программы.

Polyboard Cabinet Design Условно-бесплатная программа Polyboard Cabinet Design — программа, предназначенная специально для проектирования шкафов — как отдельно стоящих, так и встроенных в стены, как самых простых шкафов-коробок, так и сложных угловых и конструкций произвольной формы. Программа для проектирования мебели Polyboard Cabinet Design позволяет выбрать и визуально протестировать дизайн шкафов с сотнями вариантов ручек, стекол, полок и дверей. Благодаря адаптивному интерфейсу и неограниченному масштабированию пользователь может добавлять, просматривать и редактировать даже самые мелкие детали мебели. В этом программном обеспечении есть необходимые инструменты для точной работы с вертикальными, горизонтальными и наклонными элементами. Имеется большой выбор материалов для рам, кромок, панелей и всех прочих компонентов мебели. Мощный 3D-визуализатор позволяет не просто оценивать внешний вид будущего шкафа, но и детально изучать конструкцию, корректировать размеры элементов и их местоположение или даже создавать презентации на основе 3D-моделей.

SketchList Условно-бесплатная программа SketchList — еще одна профессиональная программа для проектирования мебели, обеспечивающая пользователем инструментарием для разработки 2D и 3D-дизайна, быстрого формирования чертежей и различной сопутствующей документации. Одна из основных особенностей SketchList — высокая производительность. И это не столько про ее возможности обработки трехмерных моделей, сколько про удобство использования. Пользователи могут создавать эскизы, копировать элементы дизайна из одного проекта в проект, работать с виртуальными трехмерными досками и создавать собственные контуры, столярные изделия и доски с помощью нескольких щелчков мыши. И все это — с мгновенными визуальными подсказками, которые направляют виртуального плотника от этапа проектирования до непосредственной резки дерева. В SketchList предусмотрена обширная библиотека материалов, объектов и даже готовых проектов. Имеется возможность создания собственного оборудования, материалов, фурнитуры, поверхностей и многого другого.

К3-Мебель Условно-бесплатная программа К3-Мебель — это программа от отечественных разработчиков, целиком посвященная разработке корпусной мебели. Функциональные возможности приложения К3-Мебель позволяют создавать мебельную продукцию самой различной сложности и предназначения: Многофункциональный 3D-движок, на котором основана программа, обеспечивает всем необходимым инструментарием, как для создания, так и для редактирования имеющихся трехмерных моделей любых конструктивных деталей мебели.

Автоматическая функция анализа конструкции мебельной продукции моментально находит ошибки в проектировании, наглядно показывая, например, места пересечения деталей из-за неправильно заданного размера, угла наклона и прочих причин.

Большая встроенная библиотека типовых моделей мебели, материалов, фурнитуры, комплектующих и т.п.

Автоматический модуль раскроя листовых материалов, учитывающий все технологические особенности производства (ширина реза, отступы и многое другое).

Автоматическое проставление на трехмерных моделях мебели технологических отверстий с соблюдением действующих стандартов.

Составление технического задания для станков с ЧПУ и ряд других возможностей. Программой К3-Мебель можно пользоваться бесплатно в течение ограниченного времени. Ее покупка осуществляется путем оформления подписки (можно даже оформить ее на несколько часов).

bCAD Мебель Условно-бесплатная программа bCAD — универсальная программа для 2D-черчения, 3D-моделирования и фотореалистичной визуализации двумерных и трехмерных объектов. Одна из редакций приложения носит название «bCAD Мебель», которая как раз и предназначена для проектирования мебельной продукции. К ключевым возможностям программы bCAD Мебель относятся: Полный набор виртуальных инструментов чертежника.

Возможность параметрического моделирования конструктивных элементов мебели с нуля при использовании базовых трехмерных моделей (любые плоские и объемные геометрические фигуры, поверхности вращения и вытягивания, фрактальные и профилированные поверхности и многое другое).

Большая библиотека материалов, профилей, комплектующих, фурнитуры и т.д. с возможность ее расширения собственными объектами или путем импорта 3D-моделей из любых других САПР, включая AutoCAD и 3DMAX.

Автоматическое создание отчетно-производственной документации с возможностью отправки данных напрямую в системы учета и управления, включая 1C. Для ознакомительного использования программы bCAD Мебель предусмотрена Trial-версия с ограниченным функционалом.

Астра Конструктор Мебели Условно-бесплатная программа Астра Конструктор Мебели — еще одна программа, рассчитанная как на использование компаниями-производителями мебельной продукции, так и на простых домашних пользователей. Вообще, Астра Конструктор Мебели — это один из трех модулей программного комплекса «Астра». Конкретно этот модуль служит именно для проектирования мебели в двух- и трехмерном пространстве. Другие два модуля приложения: «Астра Раскрой». Используется для разработки карт раскроя под ручное или автоматизированное (т.е. с использованием станков с ЧПУ) производство мебельной продукции. «Астра S-Nesting». Предназначение аналогичное, за исключением того, что здесь пользователи работают с деталями произвольной формы, для которых требуется выполнение фигурного раскроя. Суммарно, программный комплекс Астра Конструктор Мебели позволяет проектировать 2D/3D-модели мебели с использованием всевозможных базовых объектов, подбирать крепеж, материалы, фурнитуру и т.д., инспектировать соединения на прочность в виртуальном пространстве, формировать техническую документации. Модули «Астра Конструктор Мебели» и «Астра Раскрой» доступны для бесплатного использования с незначительными (для домашних пользователей) функциональными ограничениями.