Лучшие бесплатные фоторедакторы

Хотите научиться качественно обрабатывать снимки? Тогда вам нужен хороший редактор. В статье мы познакомим вас с тремя самыми яркими представителями этого семейства. А если они по какой-то причине вас не удовлетворят, смотрите самый полный топ фоторедакторов для разных платформ и выбирайте подходящий вариант.

3 лучшие программы для обработки фото Популярность цифрового искусства растет. А вместе с ней — и требования к фотософту. Графический редактор должен быть многофункциональным: уметь работать со слоями и RAW-файлами, иметь опции для коррекции света, цвета, насыщенности, а также разнообразные фильтры для мгновенного преображения фото. Также редактор обязательно должен быть удобным. Поэтому русификация интерфейса, понятные названия кнопок, всплывающие подсказки – это те детали, на которые тоже стоит обращать внимание.

ФотоМАСТЕР В этой программе собраны все популярные инструменты для быстрого улучшения ваших снимков: автокоррекция, цветовой баланс, обрезка, ручная регулировка контрастности, экспозиции и т.п. AI-технологии облегчают работу, позволяя за пару кликов получить качественный результат. Например, функция «Автоматическое улучшение» подберет оптимальные параметры для изображения вместо вас. Изменения коснутся цветовой гаммы, светотени, температуры и контраста. Большая коллекция фильтров дает возможность приводить изображение к единой цветовой схеме. Например, для инстаграма. Откройте «Ретушь» —> «Идеальный портрет» и вам станет доступен набор пресетов, при помощи которых вы удалите прыщи и морщины, избавитесь от жирного блеска или излишней красноты лица, сделаете губы сочнее и отбелите зубы. При помощи инструментов пластики вы сможете изменить пропорции лица или тела. Вы можете сузить широкий нос, приподнять брови, изменить форму глаз и тому подобное. Также можно откорректировать фигуру, приблизив ее к модельным параметрам. В разделе «Улучшения» вы сможете не только поправить слишком темные кадры или убрать засветки, но и провести гибкую цветокоррекцию. Сделайте оттенки более насыщенными или вовсе поменяйте цвета. Превратите лето в осень, добавьте текстуру дождя или снега – так ваши снимки станут атмосфернее. Другие плюсы ФотоМАСТЕРа: моментальная замена фона;

перекрашивание любых объектов;

удаление из кадра посторонних предметов или людей;

стильная обработка благодаря интегрированной библиотеке эффектов;

расставление акцентов при помощи градиентных фильтров и виньетки;

исправление геометрических искажений (дисторсия, заваленный горизонт);

пакетная обработка;

поддержка большого количества форматов, в том числе и RAW;

добавление надписей, стикеров и рамок.

Fotor Эта программа привлекает внимание своей простотой. Есть несколько версий: для ПК, браузерная и мобильная. При открытии онлайн-редактора появляется меню, в работе которого быстро разберется даже «чайник». В программе можно отредактировать изображение, создать коллаж или разработать дизайн для рекламных плакатов, баннеров или логотипов. Основной набор инструментов находится в левой колонке. Вы можете применить базовую регулировку, изменив контраст, яркость, температуру, убрать лишний шум, развернуть снимок по вертикали или горизонтали, выполнить обрезку. Есть функция, которая позволит провести более тонкую цветовую настройку с каждым оттенком в отдельности. Во вкладке «Красота» вы найдете инструменты, при помощи которых отретушируете портрет: уберете дефекты и нанесете макияж. Раздел «Элементы» прячет иконки, формы и сетки для фотографий, обрезки изображений, узоры и другую графику. Плюсы: большое количество настраиваемых рамок (можно менять, цвет, кривизну углов, размер);

нанесение текста;

пакетная обработка;

возможность импорта снимков из облачного хранилища;

функция экспорта в соцсети без предварительного сохранения результата.

Минусы:

обилие рекламы;

некоторые опции премиальные, т.е. их нужно покупать;

использовать полноценно редактор можно только после регистрации (если говорить об онлайн-версии);

сохранить фото можно только после авторизации;

при использовании некоторых фильтров в бесплатной браузерной версии программа ставит на изображение водяной знак.

GIMP Это бесплатно распространяемая программа, предназначенная для работы с растровой и частично векторной графикой. В редакторе можно обрабатывать снимки, создавать арты с нуля, проводить конвертацию или пакетную обработку изображений. Функционал программы напоминает известный Фотошоп, но имеет абсолютно иной интерфейс. Для того, чтобы разобраться со всеми кнопками, опциями и принципом их работы придется поискать в сети уроки, особенно тяжело будет новичку. GIMP умеет работать со слоями, изменять размер картинок, отлично подходит для манипуляций с цветом изображений, имеет гибко настраиваемые инструменты для рисования: кисть, карандаш, аэрограф, штамп. Редактор хранит в своей истории каждый ваш шаг, так что вы всегда можете «откатиться» назад, до нужного вам этапа обработки. Плюсы: поддержка популярных форматов (BMP, GIF, JPEG, MNG, PCX, PDF, PNG, PS, PSD, SVG, TIFF, TGA, XPM и т.д.);

работа с анимированными картинками;

возможность установки сторонних плагинов;

открытая архитектура, которая позволяет любому программисту доработать функционал и улучшить программу;

наличие русскоязычной версии. Минусы: трудности в освоении;

интуитивно непонятный интерфейс;

странная оконная система.