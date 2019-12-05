Составление генеалогического древа — довольно сложная кропотливая задача, требующая усидчивости. К счастью, есть специальные программы для компьютера, способные значительно упростить этот процесс. Как именно — зависит от возможностей приложения. Рассмотрим наиболее популярные в рунете программы этого типа.

Древо жизни Условно-бесплатная программа Программа "Древо жизни" разработана отечественными программистами для решения одной единственной задачи — составление генеалогического древа, для чего здесь предусмотрены все необходимые функции и вспомогательные инструменты. Приложение подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит), интерфейс полностью выполнен на русском языке. Программа платная, но ее можно использовать бесплатно для составления или редактирования ранее созданного древа жизни до 40 персон. На момент написания обзора стандартная лицензия на 1 ПК программы Древо жизни имела стоимость в 900 руб. (некоммерческая версия).

Как пользоваться программой "Древо жизни"? По сути, программа Древо жизни является редактором базы данных, которая может состоять из текста, дат, изображений и т.д. Приложение предоставляет удобные инструменты не только для хранения этой информации, но и ее систематизации и отображения в удобном для пользователя виде, включая предварительно построенное генеалогическое древо. Среди основных возможностей программы, связанных непосредственно с построением древа родословной, отметим: Автоматическое построение генеалогического древа для любой выбранной персоны из родословной (выбранная персона в этом случае отображается как корень древа).

Построение родословного древа 4-х основных типов: только прямые предки и потомки, прямая родня, включая братьев и сестер, только кровные родственники и все родственники (т.е. полное древо).

Автоматическое вычисление степени прямого родства всех членов родословной для выбранной персоны.

Автоматическое вычисление статистики по древу, например — количество ныне живых родственников, средняя продолжительность жизни поколения, количество детей и т.д. Возможность отображения/скрытия в древе супругов и/или разведенных супругов, приемных родителей и детей. Присвоение отдельным членам родословной связанных с ними событий (свадьба, учеба, поступление на службу в армию и множество других), что позволяет создать биографию. Также пользователь в любой момент может просматривать ближайшие годовщины выбранных (в настройках) событий.

Построение росписей предков, потомков или всех членов родословной для выбранной персоны со всей имеющейся информацией, включая биографию. Конечно, в программе Древо жизни предусмотрены все необходимые функции создания и оформления карточек членов родословной: Добавление фотографий (основной и любого числа дополнительных), документов и даже видео или аудио.

Настройка графического оформления карточек в древе: цвета, шрифты, информационные поля, рамки и т.д. Настройки оформления можно отдельно применить, например, к кровным родственникам, и отдельно к родителям/детям.

Настройка оформления всего древа в целом: расстояния между карточками, цвета линий, фоновое изображение и многое другое. Отправка графического изображения генеалогического древа в печать и его сохранение в формате PNG (растровая графика), SVG (векторная графика), а также в виде интерактивного HTML-документа для открытия в браузере.

Family Tree Builder Условно-бесплатная программа Family Tree Builder — одна из самых известных в зарубежном сегменте интернета программа для составления генеалогического древа. Приложение имеет широкую популярность и среди русскоязычных пользователей, потому разработчики предусмотрели перевод интерфейса на русский язык. Программа Family Tree Builder работает в Windows XP и выше (32 / 64 бит), распространяется по условно-бесплатной модели (в бесплатной версии присутствуют функциональные ограничения).

Как пользоваться программой Family Tree Builder? Первое, что следует отметить — программа Family Tree Builder работает в связке с онлайн-сервисом MyHeritage, специализирующимся на составлении генеалогического древа. Таким образом, для запуска приложения сначала потребуется создать учетную запись, что можно сделать прямо в программе или на официальном сайте разработчиков. С этого момента создание родословного древа может выполняться, как в самой программе в офлайн-режиме, так и в личном кабинете на сайте. Впоследствии в автоматическом режиме или вручную по запросу пользователя данные, хранящиеся на компьютере и на удаленном сервере, будут синхронизироваться. Family Tree Builder предлагает уникальные возможности для профессиональных составителей родословных древ. Особенно следует отметить: Работа с данными ДНК-теста. Пользователь может сдать ДНК-тест (свой или чей угодно), предварительно купив на сайте MyHeritage специальный ДНК-набор. Впоследствии на основании результата теста система покажет много интересной информации о человеке, например — места жительства далеких предков и этническая принадлежность. Кроме того, система сравнивает ДНК-тесты с другими пользователями, также сдавшими анализ, с целью выявления родственников. Возможность использования ДНК-анализов (включая процедуру сравнения), сделанных в других лабораториях, сотрудничающих с MyHeritage.

Возможность поиска родственников через систему MyHeritage по различным критериям с последующим добавлением найденных персон в родословное древо и многое другое. Конечно, все онлайн-услуги на сервисе MyHeritage платные. К счастью, создание и редактирование собственного генеалогического древа в программе Family Tree Builder осуществляется бесплатно, но с ограничением — не более 250 персон. И для этого в приложении предусмотрены все необходимые функции, включая: Большое количество полей для заполнения карточек персон, вплоть до физических данных и ДНК-маркеров.

Возможность создания подробной биографии персон.

Автоматическое вычисление степени родства

Добавление неограниченного количества фотографий различных форматов, а также — документов, видео и аудио. Создание различных отчетов о семейном древе: родственные отношения, хронология событий, списки предков и потомков с полной информацией о них и многие другие.

Отображение на реальной географической карте мест, связанных с выбранной или всеми персонами родословного древа.

Большое количество готовых графиков (изображений) генеалогического древа с массой возможностей их оформления.

GRAMPS Бесплатная программа GRAMPS — полностью бесплатная программа для составления семейного древа. Приложение работает во всех версиях Windows, начиная с XP, поддерживает русский язык.

Как пользоваться программой GRAMPS? Программа GRAMPS несколько отличается от двух предыдущих. Если в них при создании нового проекта пользователь в основном работает с одним генеалогическим древом, то создаваемый проект в GRAMPS может содержать множество семейных древ. Принцип работы с программой примерно следующий (каждый из пунктов ниже также описывает и функциональные возможности GRAMPS): Создание базы данных персон (в одном проекте могут быть тысячи записей): Добавление в базу событий, связанных с персоной: Построение связей (родственных или иных) между персонами: Объединение персон в семьи: И, конечно, построение семейного древа в виде графиков (в программе предусмотрено множество их вариантов и настроек): Приложение GRAMPS также позволяет добавлять в общую базу фотографии и прочие мультимедиа о персонах, привязывать к ним географические координаты, создавать разнообразные отчеты и многое-многое другое.

GenoPro Условно-бесплатная программа GenoPro — программа, специализирующаяся на построении графической составляющей генеалогического древа. Если во всех предыдущих приложениях графики строились преимущественно в автоматическом режиме, то здесь абсолютно всем управляет пользователь. Конечно же, в GenoPro предусмотрены и все прочие аспекты составления семейного древа, касающиеся заполнения базы данных о персонах. Программа GenoPro подходит для ОС Windows XP и выше. Интерфейс имеет перевод на русский язык.