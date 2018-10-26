Программы-эквалайзеры для Windows-компьютера

Для улучшения звука на компьютере нужно регулировать низкие и высокие частоты. Выполнить эти действия можно с помощью специальных программ-эквалайзеров для операционной системы Windows. Оно позволяют настроить качество звучания на любом компьютере и ноутбуке.
Для усиления звука на ПК рекомендуем скачать одну из лучших программ для усиления звука.
Equalizer APO
Equalizer APO — приложение для настройки звука на компьютере. Программа работает со всеми актуальными звуковыми картами, доступно два типа графических эквалайзеров: 15-ти и 31-полосный. Пользователи могут сохранить персональные настройки в отдельном файле, есть встроенный инструмент для усиления звука.
Утилита бесплатная, работает на всех современных версиях Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.
В главном окне приложения расположены основные инструменты для регулирования звука на компьютере. Одна из основных функций Equalizer APO — графический эквалайзер. Можно выбрать 15-ти или 31-полосный эквалайзер. Доступный диапазон уровней — от 100 до -100 дБ. Также есть третий режим эквалайзера — "variable". При выборе этого режима можно задать количество полос вручную.
Изменять параметры частот можно несколькими способами:
- с помощью графического регулятора — перемещение графика заданной частоты вверх (для повышения) и вниз (для понижения);
- установкой точных значений в дБ для каждой из доступных частот эквалайзера.
В программе есть возможность сохранения готовых настроек эквалайзера с помощью инструмента "Export". При необходимости можно загрузить готовые настройки, для чего надо воспользоваться функцией "Import".
Преимущества Equalizer APO:
- бесплатная модель распространения;
- удобный интерфейс;
- возможность установки нужного количества полос для эквалайзера вручную;
- инструмент для усиления звука;
- импорт и экспорт настроек эквалайзера;
- применение различных фильтров для улучшения качества звучания.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
ViPER4Windows
ViPER4Windows — программа для настройки звука на Windows-компьютере. В приложении есть встроенный 18-полосный эквалайзер, библиотека пресетов для быстрой настройка качества звучания и функция для усиления басов. В утилите поддерживается возможность применения различных эффектов, настройка частоты звука и уровня громкости.
Программа полностью бесплатная, совместима с актуальными версиями Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс.
В главном окне приложения расположены основные инструменты настройки звука. Чтобы открыть эквалайзер, нужно перейти в раздел "Equalizer".
После этого откроется новое окно с 18-полосным эквалайзером. Приложение дает возможность настроить различные частоты в диапазоне 13-120 дБ. Здесь можно активировать функция регулировку звука в режиме реального времени. Во время выполнения этой операции утилита ViPER4Windows начнет потреблять больше ресурсов ПК.
В разделе "Preset" находятся готовые шаблоны для настройки эквалайзера. Пресеты разделены по музыкальным жанрам: Rock Music, Super Bass, Classic Music, Pop Music. Есть возможность загрузить сторонний файл с настройками (выберите пункт "Load Preset").
Преимущества ViPER4Windows:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс;
- инструмент для симуляции объемного звука;
- встроенный 18-полосный эквалайзер;
- функция создания эффекта эхо;
- возможность использования готовых пресетов для эквалайзера и настройки качества звука;
- регулировка низких и высоких частот в режиме реального времени;
- поддержка всех актуальных звуковых карт.
Недостатки:
- отсутствует русский язык интерфейса.
PC Equalizer
PC Equalizer — программа-эквалайзер, с помощью которой можно регулировать звук на компьютере. В утилите есть возможность создания персональных эффектов, доступна готовая библиотека пресетов и возможность управления правым и левым каналом воспроизведения по-отдельности.
Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется на бесплатной основе.
Для регулировки звука в приложении используется 10-полосный эквалайзер. Диапазон уровней — от 15 до -15 дБ. Эквалайзер дает возможность регулировать высокие и низкие частоты, можно усилить звук.
Справа от эквалайзера находится ползунок "Preamp". Он используется для настройки предусилителя сигнала. Ползунок "BW Oct" позволяет настроить пропускную способность аудиосигнала в октавах.
В строке "Preset" расположен список готовых шаблонов для настройки эквалайзера. Все доступные варианты разделены по музыкальным направлениям. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить шаблон в список пресетов.
В правой части интерфейса находится функция "Enable". Она позволяет отключать и включать эквалайзер. Пользователи могут включить режим обработки звука (Process) и задержку (Delay). Установить задержку можно в пределах от 0,1 до 5 000 мc.
Преимущества PC Equalizer:
- возможность пользоваться эквалайзером бесплатно;
- встроенная библиотека готовых пресетов;
- инструмент для настройки задержки;
- регулировка предусилителя аудиосигнала.
Недостатки:
- отсутствует русский язык интерфейса:
- нельзя задать количество полос эквалайзера вручную.
Hear
Hear — программа, с помощью которой пользователи могут улучшить качество звука на компьютере. В софте есть встроенный эквалайзер, возможность настройки звука в отдельных приложениях и функция установки параметров объемного звука. Также можно использовать готовые пресеты для настройки аудио.
Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Программа условно-бесплатная, полная версия стоит 20 долларов.
Чтобы начать работу с эквалайзером, нужно перейти в раздел "EQ" в главном окне утилиты. На выбор доступно несколько вариантов эквалайзера: 10, 16, 32, 48 и 96-полосный. Функция "Set" дает возможность пользователям установить любое количество полос.
Диапазон уровней колеблется от +20 до -20 дБ. В нижней части интерфейса расположен инструмент "Preamp (dB)", который позволяет регулировать предусилитель аудиосигнала в децибелах.
В строке "Display As" пользователи могут выбрать формат отображения эквалайзера:
- Curve — в виде кривой линий;
- Sliders — в формате классических ползунков.
Функция "Reset" используется для сброса всех пользовательских параметров.
Преимущества Hear:
- удобный интерфейс;
- возможность установки любого количества полос для эквалайзера;
- встроенный инструмент для регулировки предусилителя сигнала;
- несколько вариантов отображения эквалайзера;
- регулировка параметров объемного звука;
- возможность регулирования уровня громкости в отдельных приложениях.
Недостатки:
- нет встроенных пресетов для настройки эквалайзера;
- отсутствует официальная поддержка русского языка.
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer — небольшая утилита для регулировки звука на компьютере. В приложении доступен встроенный 9-полосный эквалайзер, возможность применения различных эффектов и готовые шаблоны для быстрой настройки звука.
Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Утилита условно-бесплатная, полная лицензионная версия стоит 50 долларов, но есть пробный период на 7 дней.
Чтобы начать регулировку эквалайзера, нужно перейти в раздел "EQ". Здесь расположен 9-полосный эквалайзер с диапазоном уровней от 12 до -12 дБ.
Кнопка "Reset" используется для сброса пользовательских настроек, "Power" позволяет отключить эквалайзер а в разделе меню "Presets" расположены готовые шаблоны для настройки качества звука на компьютере. Доступные пресеты разделены по музыкальным направлениям.
Пользователи могут сохранить собственные настройки эквалайзера и добавить их в библиотеку шаблонов. Для этого следует перейти в раздел меню "Presets" и выбрать пункт "Save".
Преимущества FxSound Enhancer:
- есть встроенная библиотека пресетов;
- возможность применения эффектов для улучшения звука;
- простой и удобный интерфейс.
Недостатки:
- нельзя задать нужное количество полос эквалайзера.
Voxengo Marvel GEQ
Voxengo Marvel GEQ — программа-эквалайзер, которая поддерживает многоканальную обработку звука. С помощью утилиты можно регулировать звук на 16 частотах. Для получения высокого качества звука используется линейно-фазовый фильтр, поддерживается работа на любых звуковых картах и есть встроенные пресеты для быстрой настройки звука на ПК.
Приложение бесплатное, работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык (интерфейс на английском).
В главном окне утилиты расположено 16 выделенных частот для регулирования звука. Пользователи могут увеличить басы, низкие и высокие частоты, усилить звук. Регулировка громкости выполняется на частотах в диапазоне 12 дЦ. Время задержки во время обработки звука — 7-9 миллисекунд.
В верхней части интерфейса утилиты находится раздел "Presets". Здесь расположены готовые шаблоны для настройки звука. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить их в каталог шаблонов.
В нижней части интерфейса можно выбрать режим обработки звука: MID — активируется mono-обработка сигнала; SIDE — stereo-обработка аудиосигнала. Чтобы сбросить все пользовательские настройки следует нажать кнопку "Reset".
Преимущества Voxengo Marvel GEQ:
- возможность регулировки звука на 16 частотах;
- бесплатная модель распространения;
- обработка входящего сигнала в 64-бит;
- инструмент для сравнения двух настроек звука;
- встроенная библиотека пресетов;
- минимальная задержка при обработке канала;
- линейно-фазовая эквализация;
- простой и удобный интерфейс;
- всплывающие подсказки, которые помогают пользоваться приложением Voxengo Marvel GEQ.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка;
- нет встроенный библиотеки фильтров для улучшения качества звука.
EC Equalizer
EC Equalizer — небольшая утилита для выравнивания звука. Приложение позволяет регулировать уровень сигнала низких и высоких частот, есть возможность интеграции программы в мультимедийные проигрыватели и функция выбора канала обработки звука.
Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения EC Equalizer — бесплатная.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для регулирования звука. Встроенный эквалайзер дает возможность изменять уровень сигнала высоких и низких частот с помощью специальных регуляторов. Диапазон уровней варьируется от -12 до 3 дБ.
В левой части интерфейса пользователи могут включить шум. Регулятор "Level" позволяет изменять уровень шума в диапазоне от -12 дБ до 3 дБ. Текущий уровень шума отображается в графическом эквалайзере.
В разделе меню "Audio" расположен пункт "Mode". Здесь пользователи могут выбрать режим воспроизведения: качество и частота звучания. Все режимы работают в формате Stereo.
"Channel". В этом разделе меню утилиты можно изменить канал входа с левого на правый. Также есть возможность удаления каналов с помощью функции "Delete".
Преимущества:
- простой интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- выбор режима воспроизведения звука;
- возможность интеграции плагина в мультимедийные проигрыватели;
- функция смена канала обработки звука;
- встроенные регуляторы диапазона уровней.
Недостатки:
- отсутствует поддержка русского языка;
- нет готовых пресетов для быстрой настройки звука.
Для усиления звука на компьютере и ноутбука можно использовать одну из этих программ.