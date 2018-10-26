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Лучшие программы 09.04.2026 8 минут

Программы-эквалайзеры для Windows-компьютера

EC Equalizer, FxSound Enhancer, Hear и другие эквалайзеры для настройки звука на Windows-компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для улучшения звука на компьютере нужно регулировать низкие и высокие частоты. Выполнить эти действия можно с помощью специальных программ-эквалайзеров для операционной системы Windows. Оно позволяют настроить качество звучания на любом компьютере и ноутбуке.

Для усиления звука на ПК рекомендуем скачать одну из  лучших программ для усиления звука.

Equalizer APO

Equalizer APO — приложение для настройки звука на компьютере. Программа работает со всеми актуальными звуковыми картами, доступно два типа графических эквалайзеров: 15-ти и 31-полосный. Пользователи могут сохранить персональные настройки в отдельном файле, есть встроенный инструмент для усиления звука.

Утилита бесплатная, работает на всех современных версиях Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.

В главном окне приложения расположены основные инструменты для регулирования звука на компьютере. Одна из основных функций Equalizer APO — графический эквалайзер. Можно выбрать 15-ти или 31-полосный эквалайзер. Доступный диапазон уровней — от 100 до -100 дБ. Также есть третий режим эквалайзера — "variable". При выборе этого режима можно задать количество полос вручную.

Equalizer APO

Изменять параметры частот можно несколькими способами:

  • с помощью графического регулятора — перемещение графика заданной частоты вверх (для повышения) и вниз (для понижения);
  • установкой точных значений в дБ для каждой из доступных частот эквалайзера.

Эквалайзер Equalizer APO

В программе есть возможность сохранения готовых настроек эквалайзера с помощью инструмента "Export". При необходимости можно загрузить готовые настройки, для чего надо воспользоваться функцией "Import".

Настройка эквалайзера Equalizer APO

Преимущества Equalizer APO:

  • бесплатная модель распространения;
  • удобный интерфейс;
  • возможность установки нужного количества полос для эквалайзера вручную;
  • инструмент для усиления звука;
  • импорт и экспорт настроек эквалайзера;
  • применение различных фильтров для улучшения качества звучания.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Скачать Equalizer APO

ViPER4Windows

ViPER4Windows — программа для настройки звука на Windows-компьютере. В приложении есть встроенный 18-полосный эквалайзер, библиотека пресетов для быстрой настройка качества звучания и функция для усиления басов. В утилите поддерживается возможность применения различных эффектов, настройка частоты звука и уровня громкости.

Программа полностью бесплатная, совместима с актуальными версиями Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс.

В главном окне приложения расположены основные инструменты настройки звука. Чтобы открыть эквалайзер, нужно перейти в раздел "Equalizer".

ViPER4Windows

После этого откроется новое окно с 18-полосным эквалайзером. Приложение дает возможность настроить различные частоты в диапазоне 13-120 дБ. Здесь можно активировать функция регулировку звука в режиме реального времени. Во время выполнения этой операции утилита ViPER4Windows начнет потреблять больше ресурсов ПК.

Эквалайзер ViPER4Windows

В разделе "Preset" находятся готовые шаблоны для настройки эквалайзера. Пресеты разделены по музыкальным жанрам: Rock Music, Super Bass, Classic Music, Pop Music. Есть возможность загрузить сторонний файл с настройками (выберите пункт "Load Preset").

Пресеты эквалайзера ViPER4Windows

Преимущества ViPER4Windows:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс;
  • инструмент для симуляции объемного звука;
  • встроенный 18-полосный эквалайзер;
  • функция создания эффекта эхо;
  • возможность использования готовых пресетов для эквалайзера и настройки качества звука;
  • регулировка низких и высоких частот в режиме реального времени;
  • поддержка всех актуальных звуковых карт.

Недостатки:

  • отсутствует русский язык интерфейса.

Скачать ViPER4Windows

PC Equalizer

PC Equalizer — программа-эквалайзер, с помощью которой можно регулировать звук на компьютере. В утилите есть возможность создания персональных эффектов, доступна готовая библиотека пресетов и возможность управления правым и левым каналом воспроизведения по-отдельности.

Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется на бесплатной основе.

Для регулировки звука в приложении используется 10-полосный эквалайзер. Диапазон уровней — от 15 до -15 дБ. Эквалайзер дает возможность регулировать высокие и низкие частоты, можно усилить звук.

PC Equalizer

Справа от эквалайзера находится ползунок "Preamp". Он используется для настройки предусилителя сигнала. Ползунок "BW Oct" позволяет настроить пропускную способность аудиосигнала в октавах.

Регулировка звука в эквалайзере PC Equalizer

В строке "Preset" расположен список готовых шаблонов для настройки эквалайзера. Все доступные варианты разделены по музыкальным направлениям. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить шаблон в список пресетов.

Пресеты эквалайзера PC Equalizer

В правой части интерфейса находится функция "Enable". Она позволяет отключать и включать эквалайзер. Пользователи могут включить режим обработки звука (Process) и задержку (Delay). Установить задержку можно в пределах от 0,1 до 5 000 мc.

Преимущества PC Equalizer:

  • возможность пользоваться эквалайзером бесплатно;
  • встроенная библиотека готовых пресетов;
  • инструмент для настройки задержки;
  • регулировка предусилителя аудиосигнала.

Недостатки:

  • отсутствует русский язык интерфейса:
  • нельзя задать количество полос эквалайзера вручную.

Скачать PC Equalizer

Hear

Hear — программа, с помощью которой пользователи могут улучшить качество звука на компьютере. В софте есть встроенный эквалайзер, возможность настройки звука в отдельных приложениях и функция установки параметров объемного звука. Также можно использовать готовые пресеты для настройки аудио.

Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Программа условно-бесплатная, полная версия стоит 20 долларов.

Чтобы начать работу с эквалайзером, нужно перейти в раздел "EQ" в главном окне утилиты. На выбор доступно несколько вариантов эквалайзера: 10, 16, 32, 48 и 96-полосный. Функция "Set" дает возможность пользователям установить любое количество полос.

Hear

Диапазон уровней колеблется от +20 до -20 дБ. В нижней части интерфейса расположен инструмент "Preamp (dB)", который позволяет регулировать предусилитель аудиосигнала в децибелах.

Эквалайзер Hear

В строке "Display As" пользователи могут выбрать формат отображения эквалайзера:

  • Curve — в виде кривой линий;
  • Sliders — в формате классических ползунков.

Функция "Reset" используется для сброса всех пользовательских параметров.

Настройка эквалайзера Hear

Преимущества Hear:

  • удобный интерфейс;
  • возможность установки любого количества полос для эквалайзера;
  • встроенный инструмент для регулировки предусилителя сигнала;
  • несколько вариантов отображения эквалайзера;
  • регулировка параметров объемного звука;
  • возможность регулирования уровня громкости в отдельных приложениях.

Недостатки:

  • нет встроенных пресетов для настройки эквалайзера;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Скачать Hear

FxSound Enhancer

FxSound Enhancer — небольшая утилита для регулировки звука на компьютере. В приложении доступен встроенный 9-полосный эквалайзер, возможность применения различных эффектов и готовые шаблоны для быстрой настройки звука.

Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Утилита условно-бесплатная, полная лицензионная версия стоит 50 долларов, но есть пробный период на 7 дней.

Чтобы начать регулировку эквалайзера, нужно перейти в раздел "EQ". Здесь расположен 9-полосный эквалайзер с диапазоном уровней от 12 до -12 дБ.

FxSound Enhancer

Кнопка "Reset" используется для сброса пользовательских настроек, "Power" позволяет отключить эквалайзер а в разделе меню "Presets" расположены готовые шаблоны для настройки качества звука на компьютере. Доступные пресеты разделены по музыкальным направлениям.

Выбор пресетов в FxSound Enhancer

Пользователи могут сохранить собственные настройки эквалайзера и добавить их в библиотеку шаблонов. Для этого следует перейти в раздел меню "Presets" и выбрать пункт "Save".

Эквалайзер FxSound Enhancer

Преимущества FxSound Enhancer:

  • есть встроенная библиотека пресетов;
  • возможность применения эффектов для улучшения звука;
  • простой и удобный интерфейс.

Недостатки:

  • нельзя задать нужное количество полос эквалайзера.

Скачать FxSound Enhancer

Voxengo Marvel GEQ

Voxengo Marvel GEQ — программа-эквалайзер, которая поддерживает многоканальную обработку звука. С помощью утилиты можно регулировать звук на 16 частотах. Для получения высокого качества звука используется линейно-фазовый фильтр, поддерживается работа на любых звуковых картах и есть встроенные пресеты для быстрой настройки звука на ПК.

Приложение бесплатное, работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык (интерфейс на английском).

В главном окне утилиты расположено 16 выделенных частот для регулирования звука. Пользователи могут увеличить басы, низкие и высокие частоты, усилить звук. Регулировка громкости выполняется на частотах в диапазоне 12 дЦ. Время задержки во время обработки звука — 7-9 миллисекунд.

Voxengo Marvel GEQ

В верхней части интерфейса утилиты находится раздел "Presets". Здесь расположены готовые шаблоны для настройки звука. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить их в каталог шаблонов.

Пресеты эквалайзера Voxengo Marvel GEQ

В нижней части интерфейса можно выбрать режим обработки звука: MID — активируется mono-обработка сигнала; SIDE — stereo-обработка аудиосигнала. Чтобы сбросить все пользовательские настройки следует нажать кнопку "Reset".

Сброс параметров эквалайзера Voxengo Marvel GEQ

Преимущества Voxengo Marvel GEQ:

  • возможность регулировки звука на 16 частотах;
  • бесплатная модель распространения;
  • обработка входящего сигнала в 64-бит;
  • инструмент для сравнения двух настроек звука;
  • встроенная библиотека пресетов;
  • минимальная задержка при обработке канала;
  • линейно-фазовая эквализация;
  • простой и удобный интерфейс;
  • всплывающие подсказки, которые помогают пользоваться приложением Voxengo Marvel GEQ.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка;
  • нет встроенный библиотеки фильтров для улучшения качества звука.

Скачать Voxengo Marvel GEQ

EC Equalizer

EC Equalizer — небольшая утилита для выравнивания звука. Приложение позволяет регулировать уровень сигнала низких и высоких частот, есть возможность интеграции программы в мультимедийные проигрыватели и функция выбора канала обработки звука.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения EC Equalizer — бесплатная.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для регулирования звука. Встроенный эквалайзер дает возможность изменять уровень сигнала высоких и низких частот с помощью специальных регуляторов. Диапазон уровней варьируется от -12 до 3 дБ.

EC Equalizer

В левой части интерфейса пользователи могут включить шум. Регулятор "Level" позволяет изменять уровень шума в диапазоне от -12 дБ до 3 дБ. Текущий уровень шума отображается в графическом эквалайзере.

Регулировка звука в эквалайзере EC Equalizer

В разделе меню "Audio" расположен пункт "Mode". Здесь пользователи могут выбрать режим воспроизведения: качество и частота звучания. Все режимы работают в формате Stereo.

Установка качеаства аудио в программе EC Equalizer

"Channel". В этом разделе меню утилиты можно изменить канал входа с левого на правый. Также есть возможность удаления каналов с помощью функции "Delete".

Настройка канальности в эквалайзере EC Equalizer

Преимущества:

  • простой интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • выбор режима воспроизведения звука;
  • возможность интеграции плагина в мультимедийные проигрыватели;
  • функция смена канала обработки звука;
  • встроенные регуляторы диапазона уровней.

Недостатки:

  • отсутствует поддержка русского языка;
  • нет готовых пресетов для быстрой настройки звука.

Для усиления звука на компьютере и ноутбука можно использовать одну из этих программ.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

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Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

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Equalizer APO
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PC Equalizer
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Voxengo Marvel GEQ
Voxengo Marvel GEQ

Версия 1.6.0

16-полосный эквалайзер для подключения к различным программам для работы со звуком

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Hear
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Версия 1.3

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Программы для настройки звука на компьютере
Программы для настройки звука на компьютере

Обзор программ для настройки параметров звука на компьютере.

Обсуждение статьи

2 отзыва

sta

64 poloso equaliser

Антон

Вопросов не осталось, только мнение. Час мудился с с виперс4виндовс, так и не нашёл ни одного пресета. При этом ручные настройки не распространяются на фоновый файл. Со словарём провёл ещё 2 часа с китайско-английского. ВЫ поиздевались?..