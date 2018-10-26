Программы-эквалайзеры для Windows-компьютера

Для улучшения звука на компьютере нужно регулировать низкие и высокие частоты. Выполнить эти действия можно с помощью специальных программ-эквалайзеров для операционной системы Windows. Оно позволяют настроить качество звучания на любом компьютере и ноутбуке.

Для усиления звука на ПК рекомендуем скачать одну из лучших программ для усиления звука.

Equalizer APO Equalizer APO — приложение для настройки звука на компьютере. Программа работает со всеми актуальными звуковыми картами, доступно два типа графических эквалайзеров: 15-ти и 31-полосный. Пользователи могут сохранить персональные настройки в отдельном файле, есть встроенный инструмент для усиления звука. Утилита бесплатная, работает на всех современных версиях Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный. В главном окне приложения расположены основные инструменты для регулирования звука на компьютере. Одна из основных функций Equalizer APO — графический эквалайзер. Можно выбрать 15-ти или 31-полосный эквалайзер. Доступный диапазон уровней — от 100 до -100 дБ. Также есть третий режим эквалайзера — "variable". При выборе этого режима можно задать количество полос вручную. Изменять параметры частот можно несколькими способами: с помощью графического регулятора — перемещение графика заданной частоты вверх (для повышения) и вниз (для понижения);

установкой точных значений в дБ для каждой из доступных частот эквалайзера. В программе есть возможность сохранения готовых настроек эквалайзера с помощью инструмента "Export". При необходимости можно загрузить готовые настройки, для чего надо воспользоваться функцией "Import". Преимущества Equalizer APO: бесплатная модель распространения;

удобный интерфейс;

возможность установки нужного количества полос для эквалайзера вручную;

инструмент для усиления звука;

импорт и экспорт настроек эквалайзера;

применение различных фильтров для улучшения качества звучания. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка. Скачать Equalizer APO

ViPER4Windows ViPER4Windows — программа для настройки звука на Windows-компьютере. В приложении есть встроенный 18-полосный эквалайзер, библиотека пресетов для быстрой настройка качества звучания и функция для усиления басов. В утилите поддерживается возможность применения различных эффектов, настройка частоты звука и уровня громкости. Программа полностью бесплатная, совместима с актуальными версиями Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. В главном окне приложения расположены основные инструменты настройки звука. Чтобы открыть эквалайзер, нужно перейти в раздел "Equalizer". После этого откроется новое окно с 18-полосным эквалайзером. Приложение дает возможность настроить различные частоты в диапазоне 13-120 дБ. Здесь можно активировать функция регулировку звука в режиме реального времени. Во время выполнения этой операции утилита ViPER4Windows начнет потреблять больше ресурсов ПК. В разделе "Preset" находятся готовые шаблоны для настройки эквалайзера. Пресеты разделены по музыкальным жанрам: Rock Music, Super Bass, Classic Music, Pop Music. Есть возможность загрузить сторонний файл с настройками (выберите пункт "Load Preset"). Преимущества ViPER4Windows: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

инструмент для симуляции объемного звука;

встроенный 18-полосный эквалайзер;

функция создания эффекта эхо;

возможность использования готовых пресетов для эквалайзера и настройки качества звука;

регулировка низких и высоких частот в режиме реального времени;

поддержка всех актуальных звуковых карт. Недостатки: отсутствует русский язык интерфейса. Скачать ViPER4Windows

PC Equalizer PC Equalizer — программа-эквалайзер, с помощью которой можно регулировать звук на компьютере. В утилите есть возможность создания персональных эффектов, доступна готовая библиотека пресетов и возможность управления правым и левым каналом воспроизведения по-отдельности. Утилита работает на операционной системе Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется на бесплатной основе. Для регулировки звука в приложении используется 10-полосный эквалайзер. Диапазон уровней — от 15 до -15 дБ. Эквалайзер дает возможность регулировать высокие и низкие частоты, можно усилить звук. Справа от эквалайзера находится ползунок "Preamp". Он используется для настройки предусилителя сигнала. Ползунок "BW Oct" позволяет настроить пропускную способность аудиосигнала в октавах. В строке "Preset" расположен список готовых шаблонов для настройки эквалайзера. Все доступные варианты разделены по музыкальным направлениям. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить шаблон в список пресетов. В правой части интерфейса находится функция "Enable". Она позволяет отключать и включать эквалайзер. Пользователи могут включить режим обработки звука (Process) и задержку (Delay). Установить задержку можно в пределах от 0,1 до 5 000 мc. Преимущества PC Equalizer: возможность пользоваться эквалайзером бесплатно;

встроенная библиотека готовых пресетов;

инструмент для настройки задержки;

регулировка предусилителя аудиосигнала. Недостатки: отсутствует русский язык интерфейса:

нельзя задать количество полос эквалайзера вручную. Скачать PC Equalizer

Hear Hear — программа, с помощью которой пользователи могут улучшить качество звука на компьютере. В софте есть встроенный эквалайзер, возможность настройки звука в отдельных приложениях и функция установки параметров объемного звука. Также можно использовать готовые пресеты для настройки аудио. Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Программа условно-бесплатная, полная версия стоит 20 долларов. Чтобы начать работу с эквалайзером, нужно перейти в раздел "EQ" в главном окне утилиты. На выбор доступно несколько вариантов эквалайзера: 10, 16, 32, 48 и 96-полосный. Функция "Set" дает возможность пользователям установить любое количество полос. Диапазон уровней колеблется от +20 до -20 дБ. В нижней части интерфейса расположен инструмент "Preamp (dB)", который позволяет регулировать предусилитель аудиосигнала в децибелах. В строке "Display As" пользователи могут выбрать формат отображения эквалайзера: Curve — в виде кривой линий;

Sliders — в формате классических ползунков. Функция "Reset" используется для сброса всех пользовательских параметров. Преимущества Hear: удобный интерфейс;

возможность установки любого количества полос для эквалайзера;

встроенный инструмент для регулировки предусилителя сигнала;

несколько вариантов отображения эквалайзера;

регулировка параметров объемного звука;

возможность регулирования уровня громкости в отдельных приложениях. Недостатки: нет встроенных пресетов для настройки эквалайзера;

отсутствует официальная поддержка русского языка. Скачать Hear

FxSound Enhancer FxSound Enhancer — небольшая утилита для регулировки звука на компьютере. В приложении доступен встроенный 9-полосный эквалайзер, возможность применения различных эффектов и готовые шаблоны для быстрой настройки звука. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Утилита условно-бесплатная, полная лицензионная версия стоит 50 долларов, но есть пробный период на 7 дней. Чтобы начать регулировку эквалайзера, нужно перейти в раздел "EQ". Здесь расположен 9-полосный эквалайзер с диапазоном уровней от 12 до -12 дБ. Кнопка "Reset" используется для сброса пользовательских настроек, "Power" позволяет отключить эквалайзер а в разделе меню "Presets" расположены готовые шаблоны для настройки качества звука на компьютере. Доступные пресеты разделены по музыкальным направлениям. Пользователи могут сохранить собственные настройки эквалайзера и добавить их в библиотеку шаблонов. Для этого следует перейти в раздел меню "Presets" и выбрать пункт "Save". Преимущества FxSound Enhancer: есть встроенная библиотека пресетов;

возможность применения эффектов для улучшения звука;

простой и удобный интерфейс. Недостатки: нельзя задать нужное количество полос эквалайзера. Скачать FxSound Enhancer

Voxengo Marvel GEQ Voxengo Marvel GEQ — программа-эквалайзер, которая поддерживает многоканальную обработку звука. С помощью утилиты можно регулировать звук на 16 частотах. Для получения высокого качества звука используется линейно-фазовый фильтр, поддерживается работа на любых звуковых картах и есть встроенные пресеты для быстрой настройки звука на ПК. Приложение бесплатное, работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык (интерфейс на английском). В главном окне утилиты расположено 16 выделенных частот для регулирования звука. Пользователи могут увеличить басы, низкие и высокие частоты, усилить звук. Регулировка громкости выполняется на частотах в диапазоне 12 дЦ. Время задержки во время обработки звука — 7-9 миллисекунд. В верхней части интерфейса утилиты находится раздел "Presets". Здесь расположены готовые шаблоны для настройки звука. Пользователи могут сохранить персональные настройки и добавить их в каталог шаблонов. В нижней части интерфейса можно выбрать режим обработки звука: MID — активируется mono-обработка сигнала; SIDE — stereo-обработка аудиосигнала. Чтобы сбросить все пользовательские настройки следует нажать кнопку "Reset". Преимущества Voxengo Marvel GEQ: возможность регулировки звука на 16 частотах;

бесплатная модель распространения;

обработка входящего сигнала в 64-бит;

инструмент для сравнения двух настроек звука;

встроенная библиотека пресетов;

минимальная задержка при обработке канала;

линейно-фазовая эквализация;

простой и удобный интерфейс;

всплывающие подсказки, которые помогают пользоваться приложением Voxengo Marvel GEQ. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нет встроенный библиотеки фильтров для улучшения качества звука. Скачать Voxengo Marvel GEQ