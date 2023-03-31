Программа для установки и обновления драйверов Driver Booster

Driver Booster — программа для установки и обновления драйверов на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит) от IObit. Дополнительно в приложение включены функции по ускорению игр (увеличению производительности ПК) и устранению проблем со звуком, сетевыми подключениями и компьютерным оборудованием.

Driver Booster является условно-бесплатной программой. Доступная для бесплатного использования Free-версия имеет функциональные ограничения. Скачать программу можно на официальном сайте разработчиков .

Работа с драйверами Основная функция программы Driver Booster — установка и обновление драйверов. На момент написания обзора драйверная база Driver Booster включала более 3 миллионов драйверов широкого спектра устройств — как встроенных в материнскую плату ПК (чипсеты, контроллеры памяти и т.п.), так и подключаемых к ней (видеокарты, все разновидности USB-устройств и т.д.). По словам разработчиков из IObit, в онлайн-базу Driver Booster попадают исключительно официальные версии драйверов, имеющие специальную цифровую подпись (сертификат) WHQL (Windows Hardware Quality Lab). Обновление драйверной базы осуществляется по мере выпуска компаниями-разработчиками компьютеров и компьютерного оборудования новых версий программного обеспечения к своей продукции. В список основных функций программы Driver Booster по работе с драйверами входит: Сканирование системы с целью обнаружения устаревших драйверов, а также выявление устройств, драйверы к которым вовсе отсутствуют. Скачивание драйверов с удаленного сервера и их последующая установка на компьютер в ручном (поштучно по запросу пользователя) или полностью автоматическом (пакетная установка) режиме. Удаление любых установленных драйверов по запросу пользователя (в ручном режиме).

Создание резервной копии драйверов в ручном режиме либо автоматически при каждом обновлении (при включении соответствующей опции в настройках).

Установка и обновление специальных Game Ready драйверов и специализированного игрового программного обеспечения (Microsoft Visual C++, PhysX, .NET Framework и др.) для поддержания пользовательского ПК в актуальном для современного гейминга состоянии.

Дополнительный функционал В качестве приятного бонуса разработчики Driver Booster включили в программу несколько дополнительных функций, наиболее востребованная из которых — ускорение производительности игр (функция доступна и в бесплатной версии приложения). В ее задачу входит: Приостановка (до востребования пользователем) работы запущенных приложений и системных служб Windows

Изменение настроек энергопотребления для наилучшей производительности.

Очистка оперативной памяти от мусорных данных с целью увеличения доступного объема. Функция «Ускорение игр» может быть выключена пользователем в любой момент, вследствие чего все ранее остановленные приложения и службы будут запущены вновь. Вот еще некоторые полезные функции Driver Booster: Исправление проблем с отсутствием звука на компьютере.

Устранение неполадок в работе активных сетевых подключений (Wi-Fi/LAN).

Исправление проблем с неверным разрешением экрана (автоматическая установка разрешения).

Очистка данных отсоединенных от компьютера устройств (помогает в устранении проблем с невозможностью определения компьютером подключаемых USB-устройств).

Поиск и устранение программных (связанных с драйверами или системой) ошибок в работе любых других устройств компьютера.

Получение технической информации о компьютере: операционной системе, памяти, процессоре, материнской плате и т.д. Кроме всего прочего, из Driver Booster можно установить другие полезные программы от IObit. В дополнение к менеджеру драйверов не будет лишним иметь на компьютере: IObit Advanced System Care — программа для оптимизации системных ресурсов и обслуживания системы, удаления мусора, увеличения производительности и выполнения ряда других действий над компьютером.

— программа для оптимизации системных ресурсов и обслуживания системы, удаления мусора, увеличения производительности и выполнения ряда других действий над компьютером. IObit Software Updater — утилита для обновления установленных на компьютере программ. Обе эти программы могут работать в связке друг с другом и менеджером драйверов Driver Booster.

Распространенные проблемы и их решения При работе с Driver Booster (как, впрочем, и с любой аналогичной утилитой) у пользователей могут возникнуть некоторые затруднения, в частности:

Невозможность обновления драйверов устаревших устройств Обычно такая картина наблюдается в случае, если само устройство более не поддерживается той версией операционной системы Windows, которая установлена на компьютере. Например, последняя версия драйвера на какую-нибудь веб-камеру была выпущена под Windows Vista. Естественно, работоспособность данного драйвера в Windows 10 не может гарантироваться, ни производителем веб-камеры, ни корпорацией Microsoft. Если обновления ПО не последовало, то, следовательно, в Microsoft не выдавали обновленный под новую систему WHQL-сертификат на это устройство. Как было упомянуто выше, в базе Driver Booster присутствуют исключительно подписанные WHQL-подписью драйверы, совместимые с системой, в среде которой запускается программа. И в целях безопасности разработчики из IObit исключили возможность установки драйверов для устаревших устройств, которые сами по себе несовместимы с имеющейся у пользователя версией Windows. Тем не менее, это не означает, что драйвер к старому устройству не будет доступен из предыдущих версий ОС Windows.

Невозможность установки/обновления Game Ready драйверов и игрового ПО Доступ к игровому программному обеспечению, включая драйверы Game Ready и игровые компоненты, имеют только пользователи платной PRO-версии программы Driver Booster.

Возникновение проблем с компьютером/устройством после установки драйвера Неполадки в работе компьютера после очередной установки/обновления драйверов могут возникнуть по самым различным причинам, независимо от того, как именно была выполнена его инсталляция. Разработчиками Driver Booster гарантируется лишь предоставление пользователям официального драйвера, подходящего для операционной системы, из-под которой запущен менеджер. Если сам драйвер является недоработанным или несовместимым с конкретным компьютером, компания IObit не может нести ответственности за его работоспособность. Тем не менее, в программе Driver Booster предусмотрены функции, помогающие избежать последствий установки "проблемных" драйверов. По умолчанию перед каждой установкой/обновлением утилита создает контрольную точку восстановления. Таким образом, пользователи могут откатить систему до того состояния, в каком она находилась перед установкой/обновлением драйвера. Еще одна функция предотвращения неполадок — создание резервных копий уже установленных на компьютере драйверов непосредственно перед их очередным обновлением. Функция может работать в ручном или автоматическом режиме при включении соответствующей опции в настройках. Откат драйвера до предыдущей версии осуществляется вручную путем запуска данной функции в окне сканирования компьютера.