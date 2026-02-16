Для стабильной работы компьютера необходимо поддерживать актуальные версии драйверов. Они отвечают за взаимодействие системы с видеокартой, процессором, материнской платой и другими компонентами.

Старые версии драйверов могут стать причиной падения производительности, проблем с работой приложений и устройств. Ручной поиск и установка требуют времени и некоторого опыта. Для решения всех проблем с драйверами существуют специальные программы, которые делают процесс обновления простым и понятным.

Официальные программы Для обновления драйверов некоторых устройств официальные производители выпускают свои программы. Они гарантируют полную совместимость оборудования с ПО. Использование официальных программ снижает риск системных сбоев и конфликтов устройств до минимума. Именно поэтому их нужно использовать в первую очередь. У каждого крупного производителя существует специальное программное обеспечение, которое поможет обновить драйверы для тех или иных комплектующих: процессоров, видеокарт, материнских плат и так далее. Ниже будут перечислены самые популярные из них.

Intel Driver & Support Assistant Эта программа предназначена для процессоров, чипсетов и встроенной графики Intel. Распространяется бесплатно. Утилита автоматически сканирует систему и показывает список доступных обновлений для всех совместимых компонентов. Она работает в фоновом режиме и периодически проверяет наличие новых версий на серверах производителя. Программа предлагает актуальные и проверенные драйверы, исключая экспериментальные варианты. На территории РФ скачивание обновлений может быть затруднено. Интерфейс простой даже для новичков, а также не требует дополнительных настроек. Пользователь может запустить проверку в любое время или довериться автоматическим уведомлениям.

AMD Software: Adrenalin Edition AMD Software: Adrenalin Edition — бесплатная программа, которая подойдет для видеокарт и процессоров AMD. Оно не только поможет проверить и обновить драйверы, но и поможет в настройке работы чипсета и графического процессора. Adrenalin Edition предлагает выбор между двумя ветками обновлений: рекомендуемые и опциональные. Программа сама определяет модель видеокарты и загружает подходящий пакет драйверов. Помимо обновлений, приложение предоставляет мониторинг температуры, частоты работы процессора и видеокарты, а также других параметров системы. Следует учитывать, что для полноценной работы всех функций требуется устойчивое интернет-соединение, а в некоторых регионах, включая Россию, доступ к серверам обновлений может быть ограничен.

NVIDIA App Приложение NVIDIA App обслуживает дискретные видеокарты NVIDIA и распространяется бесплатно. Оно уведомляет о выходе новых драйверов двух типов: Game Ready и Studio. Программа может выполнять чистую установку, удаляя старые версии во избежание конфликтов. Дополнительные функции включают настройку параметров рендеринга для отдельных игр и запись игрового процесса. Однако процесс авторизации и загрузка обновлений могут столкнуться с трудностями при работе из некоторых стран, в том числе из России.

ASUS Armoury Crate Программа ASUS Armoury Crate служит центром управления для материнских плат и игровой периферии ASUS и распространяется бесплатно. Программа не только ищет свежие драйверы для чипсета, сетевого адаптера и звуковых устройств, но также проверяет наличие обновлений BIOS. Особенность Armoury Crate — полная совместимость с аппаратным обеспечением, позволяющая управлять подсветкой Aura Sync и регулировкой оборотов вентиляторов. Приложение автоматически определяет модель материнской платы и регулярно проверяет актуальные обновления драйверов.

MSI Dragon Center Решение от MSI аналогично по функционалу другим фирменным продуктам и также распространяется бесплатно. Программа объединяет управление драйверами с инструментами контроля производительности и настройками игровой периферии. В разделе обновлений отображается список доступных версий для системной платы и установленных компонентов, отсортированный по степени важности. Кроме драйверов, утилита может загружать дополнительное вспомогательное ПО. Dragon Center корректно работает только на оборудовании MSI и требует активации сетевого доступа к серверам технической поддержки.

Неофициальные программы Сторонние приложения предлагают более универсальный подход, так как работают с оборудованием многих производителей сразу. Они могут пригодиться, когда официальное ПО по тем или иным причинам не может помочь в обновлении драйверов. Однако использовать их следует с осторожностью, отдавая предпочтение проверенным источникам и понимая, что эти программы могут предлагать менее стабильные, устаревшие или даже бета-версии драйверов.

DriverHub Программа DriverHub поможет обновить драйверы до актуальных версий максимально просто. Кроме того, она распространяется бесплатно. Основная функция — сканирование системы на предмет отсутствующих или устаревших драйверов и автоматическая загрузка подходящих версий из собственного облачного репозитория. Интерфейс состоит из одной главной кнопки запуска анализа, что делает DriverHub максимально понятным и простым. Помимо драйверов, приложение может предложить установку дополнительного сопутствующего программного обеспечения, поэтому стоит внимательно следить за выбором компонентов.

IObit Driver Booster Программа IObit Driver Booster известна своей обширной базой данных, которая содержит в себе драйверы даже для редких и устаревших устройств. Бесплатная версия обеспечивает базовое сканирование и обновление, а платная добавляет максимальную скорость загрузки и полностью автоматический режим работы. Стоимость платной версии составляет от 11.95$ за 3 месяца. Кроме своей основной функции, программа имеет режим игровой оптимизации, который временно отключает фоновые процессы для повышения производительности. Перед каждым обновлением программа создает точку восстановления системы, что позволяет откатить изменения при возникновении нестабильности.

Snappy Driver Installer Программа Snappy Driver Installer отличается подходом, основанным на локальных базах данных. Для работы не требуется подключение к интернету, так как утилита содержит собственный каталог драйверов. Существуют две версии: стандартная и полная. Программа бесплатна и за счет локальной работы отличается высокой скоростью сканирования. Благодаря поиску по аппаратным идентификаторам, она находит драйверы даже для устройств, производители которых давно прекратили поддержку. Полная версия удобна для использования на компьютерах без постоянного доступа к сети.