Для скачивания полезного программного обеспечения на ПК необязательно искать каждую программу вручную. Автоматизировать процесс установки полезного ПО можно при помощи утилит, которые позволяют скачивать и устанавливать нужные приложения для Windows в автоматическом режиме.

ZipSoft ZipSoft — отечественная программа, которая помогает найти и скачать важное программное обеспечение. Загрузка приложений выполняется без троянов и шпионских программ. ПО в каталоге сортируется по категориям, есть инструмент для быстрого поиска утилиты по названию. После установки ZipSoft выберите нужный раздел с софтом: антивирусы, общение и так далее. После этого откроется весь список приложений, которые можно загрузить на компьютер. Добавьте нужные утилиты — нажмите зеленую кнопку плюса напротив нужной позиции. Весь добавленный в список софт отобразится в новом разделе "Выбранное". После этого нажмите "Установить", и программа ZipSoft запустит автоматический процесс скачивания установочных файлов. По завершению загрузки начнется установка выбранного софта на компьютер. ZipSoft обладает внушительным списком преимуществ: скачивание только актуальных версий программного обеспечения;

встроенная функция быстрого поиска ПО;

большой каталог программ для инсталляции на компьютер;

разделение приложений по категориям;

не нужно устанавливать утилиту ZipSoft, чтобы начать скачивание и установку программ на компьютер;

сортировка списка доступного ПО по оценкам;

поддерживается возможность скачивания и последующей установки двух и более программ. Основные недостатки утилиты ZipSoft: не поддерживается возможность тихой установки программ;

не отображается общий размер скачиваемых файлов; Программа ZipSoft бесплатная и создана российской компанией, поэтому интерфейс представлен на русском языке.

InstallPack InstallPack — программа, которая позволяет скачивать различный софт для Windows. В утилите поддерживается возможность тихой установки утилит на компьютер и возможность посмотреть общий размер загружаемых файлов. Список доступных утилит можно отсортировать по категориям. Отметьте галочкой нужные программы для скачивания в списке. Отмеченные утилиты будут добавлены в раздел "Выбранные". Можно изменить раздел утилит для более точного поиска необходимого софта. Чтобы продолжить работу, нажмите "Далее". Запустится процесс загрузки файла установки. Как только утилита завершит процесс скачивания утилиты, начнется автоматическая инсталляция загруженного приложения на операционную систему. Посмотреть текущее состояние процесса скачивания и установки можно в разделе "Завершение". Преимущества утилиты InstallPack: большой каталог утилит;

ежедневное пополнение базы софта;

поддержка функции автоматической (тихой) установки программного обеспечения на ПК;

разделение программного обеспечения по категориям;

инструмент для быстрого поиска нужных программ по названию;

отображение размера загружаемых файлов;

скачивание последних версий ПО с сайтов разработчиков;

высокий уровень безопасности;

не требуется установка InstallPack на ПК для работы. Недостатки ПО: нельзя создать собственные списки и категории утилит;

нет возможности создания автономной версии приложения InstallPack;

отсутствует функция сохранения списка ПО. Утилита InstallPack распространяется бесплатно и переведена на русский язык.

Speed Install Speed Install — софт, который позволяет устанавливать нужные программы на компьютер за несколько минут. В утилите поддерживается сохранение текущего списка приложений, можно посмотреть подробный отчет обо всех загруженных и установленных программах. Для скачивания программного обеспечения можно использовать прокси-сервера. Перейдите в нужный раздел с программным обеспечением. Выберите необходимые для установки приложения — для этого нужно отметить софт из каталога галочкой. По завершению процесса выбора софта нажмите "Установить". Откроется новое окно, где будет показано состояние выполнения операции загрузки файлов для установки выбранного ПО. Установка софта автоматическая. Преимущества: отображение размера файла для установки;

краткое описание софта, которое расположено в каталоге;

возможность просмотра отчета о загруженных и установленных программах;

создание автономной версии утилиты Speed Install;

инструмент для сохранения списка программного обеспечения;

функция быстрого поиска нужного ПО в каталоге;

скачивание только актуальных версий приложений;

работа с прокси;

возможность создания собственных списков программ;

пакетная установка софта. Главные недостатки Speed Install: отсутствует portable-редакция;

не поддерживается тихая установка программного обеспечения. Speed Install можно загрузить и установить бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.

NPackd NPackd — полезный софт, с помощью которого можно выполнить скачивание и установку программ на компьютер. В приложении доступна функция, которая позволяет открыть веб-сайт разработчиков программного обеспечения, и функция просмотра журнала изменений. Также можно добавить собственный пакет приложений. Выберите категорию программ из доступного списка в приложении NPackd: образование, игры, финансы, разработка, общение. Выберите нужный софт в правой части интерфейса и нажмите кнопку "Установить". Приложение начнет автоматический процесс загрузки установочного файла. Далее можно приступать к процессу установки программного обеспечения на компьютер. Текущий прогресс выполнения заданий можно посмотреть в разделе "Задания". Преимущества: возможность добавления нового пакета программ в каталог;

быстрый переход на сайты разработчиков ПО;

большая библиотека софта для установки на компьютер;

функция поиска утилит в каталоге по названию;

просмотр журнала изменений. Недостатки: нельзя посмотреть размер файла в списке;

нет рейтинга программного обеспечения в каталоге;

отсутствует возможность скачивания портативных версий софта;

нет поддержки прокси-серверов;

нельзя сохранить текущий список ПО. Утилиту NPackd можно загрузить и установить на ПК бесплатно. Язык интерфейса — русский.