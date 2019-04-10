Чтобы получить сканы документов в высоком качестве, нужно воспользоваться специальным софтом для сканеров. С помощью сторонних программ можно настроить степень сжатия графических элементов, разрешение и цвета. Также есть возможность выбора области сканирования страниц документа.
VueScan
VueScan — популярное приложение для сканирования документов. В программе есть возможность выбора режима сканирования, изменения носителя и типа исходного файла и несколько режимов для просмотра изображения скана.
Подключите сканер к компьютеру и нажмите кнопку "Просмотр"— этот инструмент используется для предварительного просмотра отсканированного документа. В разделе "На входе" задайте имя файлу, режим, носитель и размер носителя. Также здесь необходимо выбрать папку, в которую программа VueScan сохранит итоговый результат. Далее нужно установить формат исходного файла: PDF, JPEG или TIFF.
После этого откройте вкладку "Настройки". Здесь можно выбрать язык документа и установить размер шрифта. Также выберите внешнюю программу, которая будет использоваться для предварительного просмотра скана документа.
После применения всех основных настроек нажмите кнопку "Сканировать" в интерфейсе приложения VueScan.
Основные преимущества утилиты:
- выбор программы для просмотра изображений;
- возможность выбора формата для исходного файла;
- поддерживается загрузка RAW с диска;
- настройка размера носителя;
- инструмент для поворота изображения;
- возможность смены размера шрифта.
Главные недостатки ПО:
- нельзя настроить уровень сжатия изображения.
VueScan переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 50 долларов, но есть бесплатная ознакомительная версия с ограниченным функционалом.
Scanitto Pro
Scanitto Pro — полезный софт для сканирования документов. В приложении можно выбрать режим и разрешение исходного изображения, поддерживается возможность работы со всеми популярными форматами изображений и функция для установки уровня сжатия сканов документов разных форматов. Также в утилите можно включить отображение интерфейса и индикаторов сканера.
Основные настройки сканирование документов выполняются в главном окне Scanitto Pro. В разделе "Источник" нужно выбрать устройство, которое используется для сканирования. В параметрах изображения выберите режим картинки (цветная, черно-белая, оттенки серого), установите разрешение и размер. Также здесь можно изменить яркость и контрастность исходного файла.
В настройках файла укажите шаблон имени исходного изображения. Далее нужно установить формат для исходного файла: JPG, BMP, PDF, TIFF. Затем выберите папку на компьютере, в которую софт Scanitto Pro сохранит скан документа.
Чтобы изменить уровень сжатия изображения, перейдите в раздел меню "Настройки" - "Настройки JPEG и PDF". Для регулирования сжатия используется ползунок — здесь можно улучшить качество (в этом случае увеличится размер исходного файла) или степень сжатия (файл будет меньшего размера).
Главные преимущества программы Scanitto Pro:
- выборе режима и разрешения изображения;
- смена размера скана документа;
- возможность настройки степени сжатия исходного изображения;
- сохранение основных действий приложения в отдельный журнал.
Основные недостатки утилиты:
- нет инструмента для регулирования размера шрифта;
- нельзя выбрать размер носителя.
Программа Scanitto Pro переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 500 рублей, есть бесплатная пробная версия на 30 дней.
ScanTool
ScanTool — небольшое приложение, которое позволяет сканировать документы. В программе есть возможность печати отсканированных документов на принтере и создания двусторонних копий страниц. Также можно настроить параметры сжатия графических изображений формата PDF и назначить разрешение исходных изображений.
Перед началом сканирования перейдите в раздел "Настройки". Здесь нужно выбрать цвет изображения: оттенки серого, цветной, черно-белый. Также необходимо установить разрешение — количество точек на дюйм. От этих параметров зависит итоговый размер скана документа.
Далее необходимо установить область сканирования документов: A4, A5 или A6. Также укажите параметры сжатия графики в документа формата PDF — максимальное качество, среднее качество, низкое и т.д.
Завершающий этап настройки программы ScanTool — установка базового имени изображения и выбор папки на компьютере, в которую софт сохранит исходный файл.
Чтобы начать работу с ПО перейдите в раздел "Сканирование". На панели инструментов в правой части интерфейса выберите функцию "Получить изображения со сканера". Альтернативный способ активации данного инструмента — нажатие клавиши "Space" на клавиатуре.
Главные преимущества утилиты ScanTool:
- сохранение сканов документов в PDF;
- инструмент для печати отсканированных страниц;
- выбор цвета и разрешения изображений;
- настройка параметров сжатия графики в PDF-документах;
- создание двусторонних копий страниц;
- инструмент для увеличения контрастности отсканированных документов.
Недостатки программы:
- нельзя настроить шрифт на скане документа.
Приложение ScanTool бесплатное и переведено на русский язык.
HippoScan
HippoScan — программа для сканирования документов. Утилита работает с разными форматами изображений, есть возможность настройки DPI и области сканирования документа, а также функция печати отсканированных документов.
На первом этапе работы с HippoScan откройте раздел с настройками. Здесь нужно выбрать цвет и DPI исходного изображения. Также необходимо установить область для сканирования страниц документа: A3, A4, A5, A6. Далее выберите принтер, который будет использоваться для печати документов и сканер, установите параметры сжатия графических элементов и укажите путь, где будет сохранен исходный файл.
Чтобы начать сканирование документов, выберите инструмент с изображением сканера в главном окне программы HippoScan. Также можно нажать клавишу пробел на клавиатуре.
Основные преимущества программы HippoScan:
- возможность настройки DPI исходного изображения;
- установка параметров сжатия графических элементов;
- выбор области сканирования страниц документов;
- встроенный редактор изображений: смена яркости, контрастности, поворот изображения.
Недостатки утилиты:
- нет регулятора степени сжатия документов;
- отсутствует возможность выбора внешней программы для предварительного просмотра изображений.
Программа HippoScan бесплатная и переведена на русский язык.
ScanLite
ScanLite — небольшая утилита, основная задача которой заключается в сканировании документов. С помощью приложения можно выбрать цвет и качество картинки, есть возможность смены темы оформления интерфейса программы.
Откройте раздел "Настройки" в приложении ScanLite. Здесь необходимо выбрать цвет картинки: черно-белое, оттенки серого, цветное. Также нужно установить качество для исходного изображения: плохое, среднее, хорошее или очень хорошее. Чем лучше качество картинки, тем больше размер исходного файла. Также в разделе настроек можно выбрать устройство для сканирования и установить формат итогового результата сканирования: JPG или PDF.
Далее откройте раздел "Сканирование документов". Введите название для документа и укажите папку, в которую программа ScanLite сохранит итоговый результат. Чтобы запустить процесс сканирования нажмите "Сканировать документ(ы)".
У приложения ScanLite имеются следующие преимущества:
- возможность сканирования нескольких документов;
- смена оформления интерфейса ПО;
- выбор источника сканирования;
- настройка качества и цвета картинки;
- работа с несколькими форматами документов.
Основные недостатки утилиты:
- нет возможности выбора программы для предварительного просмотра итогового результата сканирования;
- отсутствует возможность выбора носителя и настройки размера носителя;
- нельзя изменить размер шрифта на скане документа.
ScanLite можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, интерфейс приложения переведен на русский язык.