Чтобы получить сканы документов в высоком качестве, нужно воспользоваться специальным софтом для сканеров. С помощью сторонних программ можно настроить степень сжатия графических элементов, разрешение и цвета. Также есть возможность выбора области сканирования страниц документа.

VueScan VueScan — популярное приложение для сканирования документов. В программе есть возможность выбора режима сканирования, изменения носителя и типа исходного файла и несколько режимов для просмотра изображения скана. Подключите сканер к компьютеру и нажмите кнопку "Просмотр"— этот инструмент используется для предварительного просмотра отсканированного документа. В разделе "На входе" задайте имя файлу, режим, носитель и размер носителя. Также здесь необходимо выбрать папку, в которую программа VueScan сохранит итоговый результат. Далее нужно установить формат исходного файла: PDF, JPEG или TIFF. После этого откройте вкладку "Настройки". Здесь можно выбрать язык документа и установить размер шрифта. Также выберите внешнюю программу, которая будет использоваться для предварительного просмотра скана документа. После применения всех основных настроек нажмите кнопку "Сканировать" в интерфейсе приложения VueScan. Основные преимущества утилиты: выбор программы для просмотра изображений;

возможность выбора формата для исходного файла;

поддерживается загрузка RAW с диска;

настройка размера носителя;

инструмент для поворота изображения;

возможность смены размера шрифта. Главные недостатки ПО: нельзя настроить уровень сжатия изображения. VueScan переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 50 долларов, но есть бесплатная ознакомительная версия с ограниченным функционалом.

Scanitto Pro Scanitto Pro — полезный софт для сканирования документов. В приложении можно выбрать режим и разрешение исходного изображения, поддерживается возможность работы со всеми популярными форматами изображений и функция для установки уровня сжатия сканов документов разных форматов. Также в утилите можно включить отображение интерфейса и индикаторов сканера. Основные настройки сканирование документов выполняются в главном окне Scanitto Pro. В разделе "Источник" нужно выбрать устройство, которое используется для сканирования. В параметрах изображения выберите режим картинки (цветная, черно-белая, оттенки серого), установите разрешение и размер. Также здесь можно изменить яркость и контрастность исходного файла. В настройках файла укажите шаблон имени исходного изображения. Далее нужно установить формат для исходного файла: JPG, BMP, PDF, TIFF. Затем выберите папку на компьютере, в которую софт Scanitto Pro сохранит скан документа. Чтобы изменить уровень сжатия изображения, перейдите в раздел меню "Настройки" - "Настройки JPEG и PDF". Для регулирования сжатия используется ползунок — здесь можно улучшить качество (в этом случае увеличится размер исходного файла) или степень сжатия (файл будет меньшего размера). Главные преимущества программы Scanitto Pro: выборе режима и разрешения изображения;

смена размера скана документа;

возможность настройки степени сжатия исходного изображения;

сохранение основных действий приложения в отдельный журнал. Основные недостатки утилиты: нет инструмента для регулирования размера шрифта;

нельзя выбрать размер носителя. Программа Scanitto Pro переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 500 рублей, есть бесплатная пробная версия на 30 дней.

ScanTool ScanTool — небольшое приложение, которое позволяет сканировать документы. В программе есть возможность печати отсканированных документов на принтере и создания двусторонних копий страниц. Также можно настроить параметры сжатия графических изображений формата PDF и назначить разрешение исходных изображений. Перед началом сканирования перейдите в раздел "Настройки". Здесь нужно выбрать цвет изображения: оттенки серого, цветной, черно-белый. Также необходимо установить разрешение — количество точек на дюйм. От этих параметров зависит итоговый размер скана документа. Далее необходимо установить область сканирования документов: A4, A5 или A6. Также укажите параметры сжатия графики в документа формата PDF — максимальное качество, среднее качество, низкое и т.д. Завершающий этап настройки программы ScanTool — установка базового имени изображения и выбор папки на компьютере, в которую софт сохранит исходный файл. Чтобы начать работу с ПО перейдите в раздел "Сканирование". На панели инструментов в правой части интерфейса выберите функцию "Получить изображения со сканера". Альтернативный способ активации данного инструмента — нажатие клавиши "Space" на клавиатуре. Главные преимущества утилиты ScanTool: сохранение сканов документов в PDF;

инструмент для печати отсканированных страниц;

выбор цвета и разрешения изображений;

настройка параметров сжатия графики в PDF-документах;

создание двусторонних копий страниц;

инструмент для увеличения контрастности отсканированных документов. Недостатки программы: нельзя настроить шрифт на скане документа. Приложение ScanTool бесплатное и переведено на русский язык.

HippoScan HippoScan — программа для сканирования документов. Утилита работает с разными форматами изображений, есть возможность настройки DPI и области сканирования документа, а также функция печати отсканированных документов. На первом этапе работы с HippoScan откройте раздел с настройками. Здесь нужно выбрать цвет и DPI исходного изображения. Также необходимо установить область для сканирования страниц документа: A3, A4, A5, A6. Далее выберите принтер, который будет использоваться для печати документов и сканер, установите параметры сжатия графических элементов и укажите путь, где будет сохранен исходный файл. Чтобы начать сканирование документов, выберите инструмент с изображением сканера в главном окне программы HippoScan. Также можно нажать клавишу пробел на клавиатуре. Основные преимущества программы HippoScan: возможность настройки DPI исходного изображения;

установка параметров сжатия графических элементов;

выбор области сканирования страниц документов;

встроенный редактор изображений: смена яркости, контрастности, поворот изображения. Недостатки утилиты: нет регулятора степени сжатия документов;

отсутствует возможность выбора внешней программы для предварительного просмотра изображений. Программа HippoScan бесплатная и переведена на русский язык.