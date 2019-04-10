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Программы для сканирования документов

ScanLite, HippoScan, ScanTool и другие программы для сканирования документов на Windows-компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы получить сканы документов в высоком качестве, нужно воспользоваться специальным софтом для сканеров. С помощью сторонних программ можно настроить степень сжатия графических элементов, разрешение и цвета. Также есть возможность выбора области сканирования страниц документа.

VueScan

VueScan — популярное приложение для сканирования документов. В программе есть возможность выбора режима сканирования, изменения носителя и типа исходного файла и несколько режимов для просмотра изображения скана.

Подключите сканер к компьютеру и нажмите кнопку "Просмотр"— этот инструмент используется для предварительного просмотра отсканированного документа. В разделе "На входе" задайте имя файлу, режим, носитель и размер носителя. Также здесь необходимо выбрать папку, в которую программа VueScan сохранит итоговый результат. Далее нужно установить формат исходного файла: PDF, JPEG или TIFF.

VueScan

После этого откройте вкладку "Настройки". Здесь можно выбрать язык документа и установить размер шрифта. Также выберите внешнюю программу, которая будет использоваться для предварительного просмотра скана документа.

Программа для сканирования документов VueScan

После применения всех основных настроек нажмите кнопку "Сканировать" в интерфейсе приложения VueScan.

Основные преимущества утилиты:

  • выбор программы для просмотра изображений;
  • возможность выбора формата для исходного файла;
  • поддерживается загрузка RAW с диска;
  • настройка размера носителя;
  • инструмент для поворота изображения;
  • возможность смены размера шрифта.

Главные недостатки ПО:

  • нельзя настроить уровень сжатия изображения.

VueScan переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 50 долларов, но есть бесплатная ознакомительная версия с ограниченным функционалом.

Scanitto Pro

Scanitto Pro — полезный софт для сканирования документов. В приложении можно выбрать режим и разрешение исходного изображения, поддерживается возможность работы со всеми популярными форматами изображений и функция для установки уровня сжатия сканов документов разных форматов. Также в утилите можно включить отображение интерфейса и индикаторов сканера.

Основные настройки сканирование документов выполняются в главном окне Scanitto Pro. В разделе "Источник" нужно выбрать устройство, которое используется для сканирования. В параметрах изображения выберите режим картинки (цветная, черно-белая, оттенки серого), установите разрешение и размер. Также здесь можно изменить яркость и контрастность исходного файла.

Scanitto Pro

В настройках файла укажите шаблон имени исходного изображения. Далее нужно установить формат для исходного файла: JPG, BMP, PDF, TIFF. Затем выберите папку на компьютере, в которую софт Scanitto Pro сохранит скан документа.

Настройка программы Scanitto Pro

Чтобы изменить уровень сжатия изображения, перейдите в раздел меню "Настройки" - "Настройки JPEG и PDF". Для регулирования сжатия используется ползунок — здесь можно улучшить качество (в этом случае увеличится размер исходного файла) или степень сжатия (файл будет меньшего размера).

Настройка качества сканирования в Scanitto Pro

Главные преимущества программы Scanitto Pro:

  • выборе режима и разрешения изображения;
  • смена размера скана документа;
  • возможность настройки степени сжатия исходного изображения;
  • сохранение основных действий приложения в отдельный журнал.

Основные недостатки утилиты:

  • нет инструмента для регулирования размера шрифта;
  • нельзя выбрать размер носителя.

Программа Scanitto Pro переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 500 рублей, есть бесплатная пробная версия на 30 дней.

ScanTool

ScanTool — небольшое приложение, которое позволяет сканировать документы. В программе есть возможность печати отсканированных документов на принтере и создания двусторонних копий страниц. Также можно настроить параметры сжатия графических изображений формата PDF и назначить разрешение исходных изображений.

Перед началом сканирования перейдите в раздел "Настройки". Здесь нужно выбрать цвет изображения: оттенки серого, цветной, черно-белый. Также необходимо установить разрешение — количество точек на дюйм. От этих параметров зависит итоговый размер скана документа.

ScanTool

Далее необходимо установить область сканирования документов: A4, A5 или A6. Также укажите параметры сжатия графики в документа формата PDF — максимальное качество, среднее качество, низкое и т.д.

Программа для сканирования документов ScanTool

Завершающий этап настройки программы ScanTool — установка базового имени изображения и выбор папки на компьютере, в которую софт сохранит исходный файл.

Настройки ScanTool

Чтобы начать работу с ПО перейдите в раздел "Сканирование". На панели инструментов в правой части интерфейса выберите функцию "Получить изображения со сканера". Альтернативный способ активации данного инструмента — нажатие клавиши "Space" на клавиатуре.

Сканирование документа через ScanTool

Главные преимущества утилиты ScanTool:

  • сохранение сканов документов в PDF;
  • инструмент для печати отсканированных страниц;
  • выбор цвета и разрешения изображений;
  • настройка параметров сжатия графики в PDF-документах;
  • создание двусторонних копий страниц;
  • инструмент для увеличения контрастности отсканированных документов.

Недостатки программы:

  • нельзя настроить шрифт на скане документа.

Приложение ScanTool бесплатное и переведено на русский язык.

HippoScan

HippoScan — программа для сканирования документов. Утилита работает с разными форматами изображений, есть возможность настройки DPI и области сканирования документа, а также функция печати отсканированных документов.

На первом этапе работы с HippoScan откройте раздел с настройками. Здесь нужно выбрать цвет и DPI исходного изображения. Также необходимо установить область для сканирования страниц документа: A3, A4, A5, A6. Далее выберите принтер, который будет использоваться для печати документов и сканер, установите параметры сжатия графических элементов и укажите путь, где будет сохранен исходный файл.

HippoScan

Чтобы начать сканирование документов, выберите инструмент с изображением сканера в главном окне программы HippoScan. Также можно нажать клавишу пробел на клавиатуре.

Сканирование документов в программе HippoScan

Основные преимущества программы HippoScan:

  • возможность настройки DPI исходного изображения;
  • установка параметров сжатия графических элементов;
  • выбор области сканирования страниц документов;
  • встроенный редактор изображений: смена яркости, контрастности, поворот изображения.

Недостатки утилиты:

  • нет регулятора степени сжатия документов;
  • отсутствует возможность выбора внешней программы для предварительного просмотра изображений.

Программа HippoScan бесплатная и переведена на русский язык.

ScanLite

ScanLite — небольшая утилита, основная задача которой заключается в сканировании документов. С помощью приложения можно выбрать цвет и качество картинки, есть возможность смены темы оформления интерфейса программы.

Откройте раздел "Настройки" в приложении ScanLite. Здесь необходимо выбрать цвет картинки: черно-белое, оттенки серого, цветное. Также нужно установить качество для исходного изображения: плохое, среднее, хорошее или очень хорошее. Чем лучше качество картинки, тем больше размер исходного файла. Также в разделе настроек можно выбрать устройство для сканирования и установить формат итогового результата сканирования: JPG или PDF.

ScanLite

Далее откройте раздел "Сканирование документов". Введите название для документа и укажите папку, в которую программа ScanLite сохранит итоговый результат. Чтобы запустить процесс сканирования нажмите "Сканировать документ(ы)".

Программа для сканирования документов ScanLite

У приложения ScanLite имеются следующие преимущества:

  • возможность сканирования нескольких документов;
  • смена оформления интерфейса ПО;
  • выбор источника сканирования;
  • настройка качества и цвета картинки;
  • работа с несколькими форматами документов.

Основные недостатки утилиты:

  • нет возможности выбора программы для предварительного просмотра итогового результата сканирования;
  • отсутствует возможность выбора носителя и настройки размера носителя;
  • нельзя изменить размер шрифта на скане документа.

ScanLite можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, интерфейс приложения переведен на русский язык.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

1 отзыв

nm

В HippoScan есть возможность управлять степенью сжатия документов, вы просто не разобрались. Степень сжатия устанавливается тем же переключателем, что и степень сжатия JPG.