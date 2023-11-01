Программы для исправления ошибок DLL-файлов

Ошибки DLL-файлов в Windows нередко появляются при установке и запуске программ. Если нужные компоненты неисправны или отсутствуют в системе, запуск приложения будет невозможен. Решение неполадок такого вида заключается в поиске необходимых файлов и интеграции их в ОС. Упростить исправление DLL-ошибок могут специальные служебные утилиты. Разберем самые популярные и эффективные.

DLL Helper DLL Helper (DLL-Помощник) — простая утилита, которая помогает быстро находить, загружать и размещать в нужных директориях отсутствующие в системе библиотеки. Работает во всех распространенных версиях Windows, включая 7, 8, 8.1, 10 и 11, полностью переведена на русский язык. Программа платная, но имеет бесплатную версию. Чтобы воспользоваться DLL Helper, скачайте программу, запустите инсталлятор, выполните установку и откройте утилиту. Скопируйте название проблемного файла, которое отображается в окне с уведомлением об ошибке, и вставьте его в строку поиска DLL Helper. Нажмите на иконку в виде лупы, чтобы найти компонент. Выберите нужный файл из списка и нажмите на кнопку Установить. По завершении инсталляции проверьте работу проблемного приложения. Если оно не запустится, возможно, ему не удается найти нужный компонент. В таком случае стоит попробовать нажать на кнопку Показать в Проводнике в DLL Helper (отображается после установки), скопировать файл и вставить его в директорию с проблемной программой. Скорее всего, ее работа восстановится. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер и попробуйте запустить нужное приложение повторно.

DLL-Files Fixer DLL-Files Fixer — популярная программа для решения ошибок в Windows. Имеет не только функционал для устранения неполадок с DLL-файлами, но и службу для сканирования реестра, которая способна автоматически выявить и устранить его сбои. Главный недостаток DLL-Files Fixer заключается в том, что программа платная. Для полноценного использования утилиты нужно приобрести лицензию. Однако у утилиты есть бесплатная пробная версия. С ее помощью также можно устранять ошибки DLL, но с лимитом. Установить можно только один файл. Чтобы использовать программу, загрузите ее с официального сайта и инсталлируйте на компьютер. Запустите утилиту и перейдите во вкладку Установить DLL-файлы. Найдите нужный компонент по названию, которое отображается в окне с ошибкой при попытке запуска или установки проблемного приложения, и инсталлируйте его на компьютер при помощи DLL-Files Fixer. После этого попробуйте запустить нужную программу. Скорее всего, она начнет открываться и работать исправно. Если этого не произойдет, стоит попробовать перезагрузить компьютер и запустить приложение повторно.

DLL Suite DLL Suite — служебная утилита для исправления ошибок, в первую очередь, связанных с DLL-файлами. Позволяет автоматически выявлять отсутствующие и поврежденные компоненты, загружать их и устанавливать в систему. Для этого встроен сканер, который находит нужные библиотеки. Приложение также имеет функционал для устранения сбоев с файлами SYS и EXE. Утилита платная, однако имеет бесплатную пробную версию. Для запуска автоматического поиска отсутствующих файлов DLL нажмите на кнопку Сканировать и исправить на главном экране приложения. Это позволит начать процесс выявления нужных компонентов. Если программе удастся их найти, она установит их в систему, что позволит исправить ошибки.