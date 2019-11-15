При возникновении проблем с автомобилем ВАЗ или Лада можно обнаружить незначительные поломки двигателя и другого оборудования самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться специальными утилитами на ПК для диагностики машин.
OpenDiag
OpenDiag — программа для диагностики автомобилей ВАЗ и Лада, с помощью которой можно проверить электронные блоки машин. Для поиска неполадок используется специальный диагностический адаптер. Программа может автоматически определить комплектацию автомобиля, дополнительного оборудования и блоков на шине.
После запуска программы необходимо выбрать тип адаптера на автомобиле: K-Line, ELM327 или J2534.
В главном окне утилиты OpenDiag нужно перейти в раздел "Выбор блока". Здесь выберите один из доступных двигателей для диагностики. Доступные модели разделены по странам и маркам производителей.
В интерфейсе приложения можно активировать функцию автоматического определения комплектации. Также есть функция определения дополнительного оборудования и блоков на шине. После установки основных параметров утилита предоставит подробную информацию об автомобиле.
Преимущества программы OpenDiag:
- автоматическое определение оборудования автомобиля;
- большой каталог блоков автомобилей ВАЗ и Лада;
- возможность сохранения логов диагностики в отдельном файле;
- определение заводских номеров дополнительного оборудования автомобилей.
Недостатки ПО:
- нет функции для оценки состояния L-зонда;
- нельзя посмотреть количество оборотов двигателя.
Программа OpenDiagFree распространяется бесплатно, интерфейс выполнен на русском языке.
My Tester VAZ
My Tester VAZ — приложение для диагностики автомобилей ВАЗ. Программа дает возможность найти ошибки и неполадки в работе транспортного средства. Диагностика основных параметров автомобиля выполняется в автоматическом режиме.
Чтобы запустить диагностику автомобиля ВАЗ, перейдите в раздел меню "Начать тестирование" и нажмите "Start".
Откроется новое окно, в котором отображаются основные параметры двигателя автомобиля — температура охлаждения, впрыск, количество оборотов, расход воздуха и топлива, скорость, детонация.
Можно запустить инструмент проверки состояния L-зонда, который используется в качестве датчика измерения состава выхлопных газов. В разделе "Комплектация" отобразится комплектация автомобиля. В строке "Check Engine" будут показаны все найденные программой ошибки в работе двигателя.
Преимущества программы My Tester VAZ:
- определение ошибок в работе двигателя;
- возможность оценки текущего состояния лямбда зонда (L-зонд);
- отображение основных параметров двигателя автомобиля ВАЗ;
- возможность сохранения отчета в отдельном файле.
Недостатки:
- нет функции для автоматического определения автоматического оборудования автомобиля;
- нельзя построить график основных параметров работы двигателя.
Приложение My Tester VAZ поддерживает русский язык и доступно для скачивания бесплатно.
DiagnozNK
DiagnozNK — ПО для диагностики автомобилей ВАЗ. Для оценки текущего состояния машины используется адаптер K-Line, есть возможность просмотра лога в отдельном окне и сохранения отчета в текстовом файле. В программе доступна функция установки скорости порта и установки интервала между запросами во время диагностики.
Чтобы начать работу с приложением DiagnozNK, нужно перейти в последнюю вкладку интерфейса. Здесь можно построить графики основных параметров работы двигателя автомобиля. Для этого отметьте галочкой любой из доступных параметров: напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, скорость, обороты.
После этого откроется небольшое окно с графиком состояния выбранного параметра двигателя.
Полученные результаты можно сохранить в отдельный лог-файл. Есть возможность выгрузки графиков в файле Excel.
Главные преимущества программы DiagnozNK:
- сохранение отчетов о диагностике автомобиля в отдельном файле;
- возможность просмотра графиков об основных параметрах работы двигателя машины;
- инструмент для изменения основных параметров графиков: смена осей и цвета линий;
- настройка скорости порта и интервалов между задержками;
- возможность чтения и удаления ошибок в работе двигателя.
Недостатки программы:
- нет возможности выбора двигателя автомобиля из каталога утилиты;
- отсутствует функция оценки текущего состояния лямбда зонда;
- нет инструмента определения заводских номеров дополнительного оборудования авто.
ПО DiagnozNK распространяется бесплатно и на русском языке.
KWP
KWP — профессиональная утилита для диагностики автомобилей ГАЗ и ВАЗ. В приложении можно построить графики работы машины, есть возможность выбора блоков и COM-портов, а также функция управления форсунками, вентиляторами и катушкой.
В разделе "Параметры" можно посмотреть состояние основных параметров работы автомобиля. Все доступные параметры для диагностики отображаются в формате списка.
В разделе "Коды" можно посмотреть все коды ошибок в работе двигателя, которые обнаружила утилита KWP. При необходимости можно выполнить функцию сброса всех кодов ошибок.
"График" — здесь приложение строит графики работы оборудования автомобиля. Полученный график можно сохранить в отдельном файле или распечатать с помощью принтера.
Преимущества программы KWP:
- инструмент для построения графиков;
- возможность управления основными механизмами автомобиля;
- выбор COM-портов и блока;
- демонстрация всех найденных кодов ошибок двигателя.
Недостатки:
- нет функции для настройки отображения графиков;
- нельзя определить дополнительное оборудование в автоматическом режиме;
- маленькая библиотека доступных блоков.
Утилиту KWP можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.
АВТОВАЗ New
АВТОВАЗ New — ПО для диагностики машин ВАЗ и Лада. В приложении можно настроить отображения основных индикаторов, есть возможность выбора контроллера и функция, которая позволяет сохранить основную информацию о состоянии двигателя в отдельном файле.
Утилита АВТОВАЗ New выполняет диагностику основных параметров автомобиля в автоматическом режиме. В разделе "Переменные" отображается информация о переменных машины: температура охлаждения, обороты, топливо, воздух. Состояние параметров отображается в строке "Значение". Можно добавить новые наименования в список.
В разделе "Ошибки" отображаются все найденные утилитой ошибки двигателя: сохраненные и текущие. Есть возможность сброса ошибок AG, PG и ECU. Можно посмотреть информацию о текущем статусе двигателя.
Преимущества:
- просмотр информации об ошибках;
- возможность выбора контроллера;
- отображение информации о комплектации автомобиля;
- инструмент для настройки индикаторов;
- функция управления списком переменных;
- поддержка графического режима работы приложения.
Недостатки:
- отсутствует возможность управления механизмами автомобиля;
- нельзя изменить COM-порты;
- нет функции выбора типа адаптера.
Приложение АВТОВАЗ New доступно бесплатно на русском языке.