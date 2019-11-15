При возникновении проблем с автомобилем ВАЗ или Лада можно обнаружить незначительные поломки двигателя и другого оборудования самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться специальными утилитами на ПК для диагностики машин.

OpenDiag OpenDiag — программа для диагностики автомобилей ВАЗ и Лада, с помощью которой можно проверить электронные блоки машин. Для поиска неполадок используется специальный диагностический адаптер. Программа может автоматически определить комплектацию автомобиля, дополнительного оборудования и блоков на шине. После запуска программы необходимо выбрать тип адаптера на автомобиле: K-Line, ELM327 или J2534. В главном окне утилиты OpenDiag нужно перейти в раздел "Выбор блока". Здесь выберите один из доступных двигателей для диагностики. Доступные модели разделены по странам и маркам производителей. В интерфейсе приложения можно активировать функцию автоматического определения комплектации. Также есть функция определения дополнительного оборудования и блоков на шине. После установки основных параметров утилита предоставит подробную информацию об автомобиле. Преимущества программы OpenDiag: автоматическое определение оборудования автомобиля;

большой каталог блоков автомобилей ВАЗ и Лада;

возможность сохранения логов диагностики в отдельном файле;

определение заводских номеров дополнительного оборудования автомобилей. Недостатки ПО: нет функции для оценки состояния L-зонда;

нельзя посмотреть количество оборотов двигателя. Программа OpenDiagFree распространяется бесплатно, интерфейс выполнен на русском языке.

My Tester VAZ My Tester VAZ — приложение для диагностики автомобилей ВАЗ. Программа дает возможность найти ошибки и неполадки в работе транспортного средства. Диагностика основных параметров автомобиля выполняется в автоматическом режиме. Чтобы запустить диагностику автомобиля ВАЗ, перейдите в раздел меню "Начать тестирование" и нажмите "Start". Откроется новое окно, в котором отображаются основные параметры двигателя автомобиля — температура охлаждения, впрыск, количество оборотов, расход воздуха и топлива, скорость, детонация. Можно запустить инструмент проверки состояния L-зонда, который используется в качестве датчика измерения состава выхлопных газов. В разделе "Комплектация" отобразится комплектация автомобиля. В строке "Check Engine" будут показаны все найденные программой ошибки в работе двигателя. Преимущества программы My Tester VAZ: определение ошибок в работе двигателя;

возможность оценки текущего состояния лямбда зонда (L-зонд);

отображение основных параметров двигателя автомобиля ВАЗ;

возможность сохранения отчета в отдельном файле. Недостатки: нет функции для автоматического определения автоматического оборудования автомобиля;

нельзя построить график основных параметров работы двигателя. Приложение My Tester VAZ поддерживает русский язык и доступно для скачивания бесплатно.

DiagnozNK DiagnozNK — ПО для диагностики автомобилей ВАЗ. Для оценки текущего состояния машины используется адаптер K-Line, есть возможность просмотра лога в отдельном окне и сохранения отчета в текстовом файле. В программе доступна функция установки скорости порта и установки интервала между запросами во время диагностики. Чтобы начать работу с приложением DiagnozNK, нужно перейти в последнюю вкладку интерфейса. Здесь можно построить графики основных параметров работы двигателя автомобиля. Для этого отметьте галочкой любой из доступных параметров: напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, скорость, обороты. После этого откроется небольшое окно с графиком состояния выбранного параметра двигателя. Полученные результаты можно сохранить в отдельный лог-файл. Есть возможность выгрузки графиков в файле Excel. Главные преимущества программы DiagnozNK: сохранение отчетов о диагностике автомобиля в отдельном файле;

возможность просмотра графиков об основных параметрах работы двигателя машины;

инструмент для изменения основных параметров графиков: смена осей и цвета линий;

настройка скорости порта и интервалов между задержками;

возможность чтения и удаления ошибок в работе двигателя. Недостатки программы: нет возможности выбора двигателя автомобиля из каталога утилиты;

отсутствует функция оценки текущего состояния лямбда зонда;

нет инструмента определения заводских номеров дополнительного оборудования авто. ПО DiagnozNK распространяется бесплатно и на русском языке.

KWP KWP — профессиональная утилита для диагностики автомобилей ГАЗ и ВАЗ. В приложении можно построить графики работы машины, есть возможность выбора блоков и COM-портов, а также функция управления форсунками, вентиляторами и катушкой. В разделе "Параметры" можно посмотреть состояние основных параметров работы автомобиля. Все доступные параметры для диагностики отображаются в формате списка. В разделе "Коды" можно посмотреть все коды ошибок в работе двигателя, которые обнаружила утилита KWP. При необходимости можно выполнить функцию сброса всех кодов ошибок. "График" — здесь приложение строит графики работы оборудования автомобиля. Полученный график можно сохранить в отдельном файле или распечатать с помощью принтера. Преимущества программы KWP: инструмент для построения графиков;

возможность управления основными механизмами автомобиля;

выбор COM-портов и блока;

демонстрация всех найденных кодов ошибок двигателя. Недостатки: нет функции для настройки отображения графиков;

нельзя определить дополнительное оборудование в автоматическом режиме;

маленькая библиотека доступных блоков. Утилиту KWP можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.