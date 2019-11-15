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Программы для диагностики машин ВАЗа и Лада для ПК

OpenDiag, My Tester VAZ, DiagnozNK и другие программы для диагностики АвтоВАЗ.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При возникновении проблем с автомобилем ВАЗ или Лада можно обнаружить незначительные поломки двигателя и другого оборудования самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться специальными утилитами на ПК для диагностики машин.

OpenDiag

OpenDiag — программа для диагностики автомобилей ВАЗ и Лада, с помощью которой можно проверить электронные блоки машин. Для поиска неполадок используется специальный диагностический адаптер. Программа может автоматически определить комплектацию автомобиля, дополнительного оборудования и блоков на шине.

После запуска программы необходимо выбрать тип адаптера на автомобиле: K-Line, ELM327 или J2534.

OpenDiag

В главном окне утилиты OpenDiag нужно перейти в раздел "Выбор блока". Здесь выберите один из доступных двигателей для диагностики. Доступные модели разделены по странам и маркам производителей.

OpenDiag: выбор блока для диагностики

В интерфейсе приложения можно активировать функцию автоматического определения комплектации. Также есть функция определения дополнительного оборудования и блоков на шине. После установки основных параметров утилита предоставит подробную информацию об автомобиле.

Программа для диагностики ВАЗ и Лада OpenDiag

Преимущества программы OpenDiag:

  • автоматическое определение оборудования автомобиля;
  • большой каталог блоков автомобилей ВАЗ и Лада;
  • возможность сохранения логов диагностики в отдельном файле;
  • определение заводских номеров дополнительного оборудования автомобилей.

Недостатки ПО:

  • нет функции для оценки состояния L-зонда;
  • нельзя посмотреть количество оборотов двигателя.

Программа OpenDiagFree распространяется бесплатно, интерфейс выполнен на русском языке.

My Tester VAZ

My Tester VAZ — приложение для диагностики автомобилей ВАЗ. Программа дает возможность найти ошибки и неполадки в работе транспортного средства. Диагностика основных параметров автомобиля выполняется в автоматическом режиме.

Чтобы запустить диагностику автомобиля ВАЗ, перейдите в раздел меню "Начать тестирование" и нажмите "Start".

My Tester VAZ

Откроется новое окно, в котором отображаются основные параметры двигателя автомобиля — температура охлаждения, впрыск, количество оборотов, расход воздуха и топлива, скорость, детонация.

Программный тесте в программе My Tester VAZ

Можно запустить инструмент проверки состояния L-зонда, который используется в качестве датчика измерения состава выхлопных газов. В разделе "Комплектация" отобразится комплектация автомобиля. В строке "Check Engine" будут показаны все найденные программой ошибки в работе двигателя.

Преимущества программы My Tester VAZ:

  • определение ошибок в работе двигателя;
  • возможность оценки текущего состояния лямбда зонда (L-зонд);
  • отображение основных параметров двигателя автомобиля ВАЗ;
  • возможность сохранения отчета в отдельном файле.

Недостатки:

  • нет функции для автоматического определения автоматического оборудования автомобиля;
  • нельзя построить график основных параметров работы двигателя.

Приложение My Tester VAZ поддерживает русский язык и доступно для скачивания бесплатно.

DiagnozNK

DiagnozNK — ПО для диагностики автомобилей ВАЗ. Для оценки текущего состояния машины используется адаптер K-Line, есть возможность просмотра лога в отдельном окне и сохранения отчета в текстовом файле. В программе доступна функция установки скорости порта и установки интервала между запросами во время диагностики.

Чтобы начать работу с приложением DiagnozNK, нужно перейти в последнюю вкладку интерфейса. Здесь можно построить графики основных параметров работы двигателя автомобиля. Для этого отметьте галочкой любой из доступных параметров: напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, скорость, обороты.

DiagnozNK

После этого откроется небольшое окно с графиком состояния выбранного параметра двигателя.

Параметры давления DiagnozNK

Полученные результаты можно сохранить в отдельный лог-файл. Есть возможность выгрузки графиков в файле Excel.

Главные преимущества программы DiagnozNK:

  • сохранение отчетов о диагностике автомобиля в отдельном файле;
  • возможность просмотра графиков об основных параметрах работы двигателя машины;
  • инструмент для изменения основных параметров графиков: смена осей и цвета линий;
  • настройка скорости порта и интервалов между задержками;
  • возможность чтения и удаления ошибок в работе двигателя.

Недостатки программы:

  • нет возможности выбора двигателя автомобиля из каталога утилиты;
  • отсутствует функция оценки текущего состояния лямбда зонда;
  • нет инструмента определения заводских номеров дополнительного оборудования авто.

ПО DiagnozNK распространяется бесплатно и на русском языке.

KWP

KWP — профессиональная утилита для диагностики автомобилей ГАЗ и ВАЗ. В приложении можно построить графики работы машины, есть возможность выбора блоков и COM-портов, а также функция управления форсунками, вентиляторами и катушкой.

В разделе "Параметры" можно посмотреть состояние основных параметров работы автомобиля. Все доступные параметры для диагностики отображаются в формате списка.

KWP

В разделе "Коды" можно посмотреть все коды ошибок в работе двигателя, которые обнаружила утилита KWP. При необходимости можно выполнить функцию сброса всех кодов ошибок.

Сброс кодов ошибок в программе KWP

"График" — здесь приложение строит графики работы оборудования автомобиля. Полученный график можно сохранить в отдельном файле или распечатать с помощью принтера.

Программа для диагностики автомобилей KWP

Преимущества программы KWP:

  • инструмент для построения графиков;
  • возможность управления основными механизмами автомобиля;
  • выбор COM-портов и блока;
  • демонстрация всех найденных кодов ошибок двигателя.

Недостатки:

  • нет функции для настройки отображения графиков;
  • нельзя определить дополнительное оборудование в автоматическом режиме;
  • маленькая библиотека доступных блоков.

Утилиту KWP можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.

АВТОВАЗ New

АВТОВАЗ New — ПО для диагностики машин ВАЗ и Лада. В приложении можно настроить отображения основных индикаторов, есть возможность выбора контроллера и функция, которая позволяет сохранить основную информацию о состоянии двигателя в отдельном файле.

Утилита АВТОВАЗ New выполняет диагностику основных параметров автомобиля в автоматическом режиме. В разделе "Переменные" отображается информация о переменных машины: температура охлаждения, обороты, топливо, воздух. Состояние параметров отображается в строке "Значение". Можно добавить новые наименования в список.

АВТОВАЗ New

В разделе "Ошибки" отображаются все найденные утилитой ошибки двигателя: сохраненные и текущие. Есть возможность сброса ошибок AG, PG и ECU. Можно посмотреть информацию о текущем статусе двигателя.

Программа для диагностики автомобилей ВАЗ - АВТОВАЗ New

Преимущества:

  • просмотр информации об ошибках;
  • возможность выбора контроллера;
  • отображение информации о комплектации автомобиля;
  • инструмент для настройки индикаторов;
  • функция управления списком переменных;
  • поддержка графического режима работы приложения.

Недостатки:

  • отсутствует возможность управления механизмами автомобиля;
  • нельзя изменить COM-порты;
  • нет функции выбора типа адаптера.

Приложение АВТОВАЗ New доступно бесплатно на русском языке.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

OpenDiag
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Версия 1.4

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KWP_D
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Версия 1.03

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Обсуждение статьи

2 отзыва

Дмитрий

Ме17.9.7 программа для наудбука

Николай

как получить доступ кЭБУ х рея М86?