Программы для определения температуры процессора и видеокарты

Перегрев — главная причина поломки комплектующих компьютера: видеокарты, процессора, материнской платы, оперативной памяти. Чтобы избежать проблемы перегрева, необходимо следить за температурой устройств. Определить температуру процессора можно без установки дополнительного программного обеспечения. Для этого нужно открыть BIOS во время запуска системы. Эта информация отображается в разделе "H/W Monitor".

Альтернативный вариант — установка специальных программ для определения температуры процессора и видеокарты. С помощью утилит можно отследить текущий показатель температуры во время простоя системы, а также в процессе работы с требовательными приложениями.

GPU-Z GPU-Z — небольшая программа для мониторинга технических параметров видеокарты компьютера. С помощью программы можно узнать производителя GPU, объем памяти, версия драйверов, BIOS и DirectX, а также текущую температуру устройства. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для корректной работы утилиты требуется Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский. Русской версии программы GPU-Z нет. Модель распространения приложения — бесплатная. После запуска программы откроется первый раздел "Graphics Card". Здесь отображаются технические параметры видеокарты: название, номер ревизии графического процессора, дату релиза модели видеоадаптера, тип и объем памяти, эффективную пропускную способность шины и т.д. Если на компьютере установлено несколько видеокарт (например, интегрированная и дискретная), то в нижней части интерфейса можно выбрать нужную модель из списка. Определить текущую температуру видеокарты можно в разделе "Sensors". Здесь выполняется отслеживание некоторых параметров видеоадаптера в режиме реального времени. "GPU Temperature" показывает температуру видеокарты. Красная линия демонстрирует колебания этого показателя. Преимущества программы: бесплатная модель распространения;

определение всех важных параметров видеокарты;

возможность создания отдельного лога. Недостатки: английский язык интерфейса.

SpeedFan SpeedFan — программа для контроля скорости вращения вентиляторов компьютера. С помощью утилиты можно отслеживать температурные показатели видеокарты и процессора благодаря встроенным в утилиту датчикам. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы с утилитой требуется Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Для скачивания доступна полностью русская версия SpeedFan, язык программы изменяется в настройках. После запуска приложения откроется окно "Показатели". Здесь отображается температура видеокарты, жесткого диска и процессора (каждого ядра по-отдельности). Пользователи утилиты могут посмотреть температуру видеокарты и процессора более подробно в разделе "Экзотика". Здесь отображается температура различных компонентов системы, а также процент нагрузки. Все показатели демонстрируются в режиме реального времени. В разделе "Графики" можно построить подробный график изменения температуры видеокарты и процессора. Для этого нужно отметить галочкой необходимое устройство, доступное в списке "Значение". Преимущества: бесплатная модель распространения;

поддержка русского языка интерфейса;

возможность создания графиков колебания температуры;

отслеживание показателей в режиме реального времени. Недостатки: редкий выход обновлений.

RivaTuner RivaTuner — утилита для настройки видеокарт. Приложение дает возможность разогнать видеоадаптер, настроить систему охлаждения, отследить количество FPS в требовательных играх и нагрузку на процессор. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для установки и запуска утилиты требуется Windows 2000 и новее. Приложение распространяется на бесплатной основе, для загрузки доступна русская версия программы. После запуска утилиты необходимо выбрать графический адаптер из списка в разделе "Главная". В разделе "Настройки" выполняются детальные настройки приложения RivaTuner: параметры отображения, язык интерфейса, автозагрузка одновременно с операционной системой, менеджер горячих клавиш. "Реестр". Здесь пользователи приложения могут внести изменения в системный реестр. Чтобы посмотреть текущий показатель температуры видеокарты, необходимо запустить функцию мониторинга GPU. Здесь отображается информация о частоте ядра, памяти и температура. Преимущества: бесплатная модель распространения;

поддержка русского языка интерфейса;

возможность разгона базовых показателей видеокарты;

встроенный планировщик задач;

инструмент мониторинга частоты и температуры в режиме реального времени. Недостатки: последнее обновление программы вышло в 2009 году.

HWMonitor HWMonitor — небольшая программа для мониторинга различных показателей компьютера. С помощью утилиты можно определить температуру процессора, жесткого диска и видеокарты, а также узнать частоту ядре ЦП, определить модель материнской платы, CPU, GPU и жесткого диска. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для корректной установки и запуска программы требуется Windows XP и новее. Загрузить и установить утилиту можно бесплатно. Для этого не нужно покупать ежемесячную подписку или лицензионный ключ. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается разработчиками. После запуска софта HWMonitor откроется главное рабочее окно. Здесь отображаются все основные показатели системы. В списке расположены все основные компоненты системы: материнская плата, жесткий диск, процессор, видеокарта. В каждом подразделе отображается подробная информация об устройстве. В доступно списке информации пользователи могут посмотреть текущий показатель температуры процессора и видеокарты. При необходимости можно сохранить текущие данные мониторинга системы. Для этого нужно открыть раздел меню "File" и выбрать пункт "Save Monitoring Data". Преимущества: подробный мониторинг основных комплектующих компьютера;

низкий уровень нагрузки на систему во время работы;

простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения. Недостатки: отсутствие поддержки русского языка;

нет функции создания подробных графиков изменения показателей.

Speccy Speccy — небольшая программа для получения подробной информации о системе. С помощью утилиты можно посмотреть модель комплектующих, версию операционной системы, дату выпуска устройства, температуру видеокарты и процессора. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для корректной работы утилиты требуется Windows XP и новее. Загрузить и установить приложение можно бесплатно без покупки лицензионного ключа или ежемесячной подписки. Поддерживается русская версия. После запуска программы Speccy откроется главное окно с общей информацией о системе: версия Windows, модель процессора, оперативной памяти, системной платы, графических устройств и жесткого диска. Также в этом разделе отображается текущий уровень температуры CPU и GPU. Чтобы посмотреть более подробную информацию о процессоре пользователям необходимо перейти в раздел "Центральный процессор". Здесь отображается подробная информация о процессоре: техпроцесс, спецификация, ревизия, модель. В строке средняя температура показан средний показатель нагрева ЦП. Ниже расположен подраздел "Ядра". В этой таблице отображается температура ядер CPU. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Чтобы посмотреть температуру видеокарты необходимо перейти в раздел "Графические устройства". В списке нужно найти модель видеоадаптера. В строке "Температура" отображается текущий показатель нагрева GPU В режиме реального времени. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

отслеживание температуры комплектующих в режиме реального времени. Недостатки: датчик температуры имеет небольшую погрешность.