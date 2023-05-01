Игровые приставки Dendy имели высокую популярность среди геймеров 1990-х годов. А среди игр наиболее популярными являлись Super Mario Bros. (Братья Марио, Супермарио или просто Марио) и Battle City (более известная у нас, как «Танчики»). Приставки Dendy, кстати, продаются и по сей день, как и картриджи (т.е. игры) к ним. Но если очень хочется поиграть в ретро-игры, покупать ничего не придется. Благодаря бесплатным программам-эмуляторам Dendy большинство этих игр можно запустить на компьютере.

Как работают эмуляторы Dendy и почему их так много? Эмуляторов Dendy на текущий момент создано довольно много. Если отбросить различные технические моменты и функциональные возможности, данные программы отличаются друг от друга способностью запуска тех или иных игр и точностью их воспроизведения (чем выше точность, тем меньше багов будет наблюдаться в игровом процессе). Сами же игры распространяются в виде, т.н. дампов игровых картриджей, именуемых ROM Image (ROM-образ). Игровой картридж Dendy представляет собой постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) или Read-only memory (отсюда и сокращение ROM). При помощи различных технических и программных средств записанные на картриджах данные оцифровываются. На выходе получают тот самый ROM Image, ROM File или просто ROM. В задачу эмулятора входит воспроизведение этих ROM-образов. Сможет ли он сделать это или нет — зависит от функциональных возможностей программы. Это примерно то же самое, что открытие видеофайла в проигрывателе. Как известно, видеоплеер может поддерживать или не поддерживать открытие видеофайлов определенного формата. Все зависит от того, присутствует ли в его составе видеокодек, предназначенный для воспроизведения конкретного видеоформата. Также и с программами-эмуляторами Dendy. Если та обладает функционалом для запуска и последующего безошибочного воспроизведения определенной игры, тогда пользователь сможет насладиться своей любимой ретро-игрой. Если нет, придется использовать другой эмулятор.

Nestopia UE Бесплатная программа Nestopia UE — один из самых известных эмуляторов Dendy, отличающийся простотой управления. В программе предусмотрена функция ручного и автосохранения игрового процесса, ею поддерживается многопользовательская игра по сети (как если бы в игру играли два геймера), имеется специальная чит-панель, благодаря которой геймер сможет значительно облегчить прохождение игр, увеличив, к примеру, количество «жизней» главного персонажа. Эмулятором поддерживаются не только Денди (Famicom или NES) игры, но и игры под приставки Famicom Disk System (FDS). Единственная объективная проблема при использовании Nestopia UE — периодические проседания производительности. В зависимости от игры, геймеры могут столкнуться с таким визуальным «артефактом», как разрыв экрана. Проблему легко исправить, активировав опцию вертикальной синхронизации (VSync). Но, как отмечают геймеры, при включении VSync могут наблюдаться незначительные задержки ввода (лаги). Впрочем, на современных компьютерах пользователи вряд ли столкнуться с подобной проблемой. В Nestopia UE предусмотрен ряд настроек: Настройки графики: изменение разрешения; выбор и настройка фильтров (алгоритмов) масштабирования и сглаживания пиксельной графики NTSC, ScaleX, Hqx, 2xSaI и xBR; выбор и настройка цветовой палитры (YUV и RGB); настройка яркости, контрастности, насыщенности и цветового оттенка изображения.

Настройки звука: установка частоты дискретизации аудио; работа в режиме моно или стерео; регулировка громкости аудиоканалов; ручная регулировка задержки звука.

Широкие возможности по настройке управления (поддерживается ввод, как с клавиатуры и мыши, так и с различных типов джойстиков и геймпадов).

Возможность создания собственной базы данных с играми Dendy и многое другое.

Mesen Бесплатная программа Mesen — более продвинутый в плане поддержки игр эмулятор. Позволяет воспроизводить на компьютере игры под Famicom (NES), Famicom Disk System (FDS), Super Famicom (SNES), GB/GBC и PC-Engine/TurboGrafx-16. Поддерживается игра по сети. Эмулятор Mesen содержит довольно большое количество настроек, чем и обусловлена поддержка множества игр не только от Dendy, но и других перечисленных выше игровых приставок: Настройки видео/графики: изменение разрешения и соотношения сторон; масштабирование изображения; работа в полноэкранном режиме с возможностью настройки разрешения и частоты обновления кадров; выбор и настройка фильтров, отвечающих за яркость, насыщенность, контрастность и многие другие параметры изображения; наличие функции обрезки изображения по краям; широкие настройки палитры и т.д.

Настройки аудио: помимо регулировки ряда стандартных параметров аудио, в эмуляторе Mesen предусмотрены различные опции для улучшения качества звука и наложения различных аудиоэффектов (например, реверберация).

Множество настроек управления и процесса эмуляции (можно, например, увеличить или уменьшить скорость эмуляции, т.е. скорость воспроизведения игры).

Наличие инструментов отладки, позволяющие, в т.ч., внести собственные коррективы в код игры.

FCEUX Бесплатная программа FCEUX — это эмулятор Nintendo Entertainment System (NES), Famicom, Famicom Disk System (FDS) и Dendy. Как можно заметить, поддержка игр от Денди указана отдельно. Все дело в том, что при создании эмулятора FCEUX учитывалась привязка игр к регионам. Например, картридж NES из европейской страны не будет работать на консоли NES в Северной Америке. Создатели большинства других эмуляторов не удаляют много внимания этому моменту, следуя такой логике: если ROM-файл не удается воспроизвести, нужно попробовать воспроизвести другой (полученный из другого источника). В случае с FCEUX таких проблем не возникает. Настройки FCEUX рассматривать не будем — здесь их предостаточно. Как и в случае с Mesen, в эмуляторе FCEUX предусмотрены инструменты для отладки игр и редактирования ROM-файлов.

RetroArch Бесплатная программа RetroArch — универсальная программная платформа для запуска на компьютере десятков эмуляторов классических игровых приставок и портативных консолей, аркадных автоматов, медиаплееров и операционных систем с целью последующего воспроизведения в них ретро-игр. Другими словами, это пакет или комплекс эмуляторов, управление которым осуществляется из главной программы RetroArch. Сложностью для неопытных пользователей может стать тот факт, что в самой программе RetroArch первоначально отсутствуют какие-либо эмуляторы — их нужно скачивать и устанавливать по отдельности. Впрочем, для этого далеко ходить не нужно. Достаточно открыть в основной вкладке Main Menu раздел Load Core (выделено на скриншоте выше), где пользователь сможет найти множество эмуляторов Dendy, включая те, что были рассмотрены нами в данной статье.