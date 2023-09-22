Программы для проверки битых пикселей на мониторе

Битые (мертвые/плохие/дефектные) пиксели — дефект, который можно наблюдать на экранах цифровых устройств, в т.ч. на мониторах. Проявляется дефект в неизменности выходного сигнала одного или нескольких пикселей: не загораются или, наоборот, не гаснут (застрявшие пиксели), горят одним и тем же цветом, имеют слишком высокую/низкую яркость по сравнению с яркостью соседних пикселей.

Далее будут рассмотрены бесплатные программы для тестирования битых пикселей. Это программное обеспечение поможет обнаружить неисправные пиксели, как на ЖК (жидкокристаллических), так и на LED (светодиодных) экранах. Авторы некоторых утилит также утверждают, что их программный продукт способен исправлять застрявшие пиксели.

DeadPix Бесплатная программа DeadPix — бесплатная программа для поиска битых пикселей. Это программное обеспечение «два в одном», предназначенное для поиска и исправления застрявших пикселей на ЖК или светодиодном экране. Программа имеет две активные функции: Locator (чтобы найти битые пиксели) и Pixel Fixer (чтобы исправить застрявшие пиксели).

В разделе Locator можно выбрать одним из пяти цветов (четыре фиксированных цвета и один пользовательский цвет) для проведения теста ЖК-дисплея. Пользовать может выбрать любой из четырех цветов (красный, зеленый, синий и черный) вручную или позволить им меняться через определенный интервал времени, для чего нужно задействовать опцию Random. Если во время теста будет обнаружен какой-либо битый пиксель, его можно будет попробовать исправить с помощью функции Pixel Fixer. Для этого от пользователя потребуется выделить область на экране, в которой присутствуют битые пиксели. Рекомендуемая продолжительность этой задачи составляет не менее десяти минут, но автор предупреждает, что успех операции не гарантирован.

Dead Pixel Buddy Бесплатная программа Dead Pixel Buddy — это бесплатное программное обеспечение для проверки битых пикселей для Windows. Выполнить тест пикселей монитора с помощью этой программы довольно просто. В интерфейсе предусмотрено шесть цветов, пронумерованных от 1 до 6. Из указанных шести цветов 5 являются фиксированными (черный, белый, красный, зеленый и синий), а 6-й цвет — пользовательский (настраиваемый). При нажатии любой из этих цифровых кнопок весь экран заполняется соответствующим цветом. Чтобы изменить цвет, можно нажать цифровую клавишу на клавиатуре (от 1 до 6). Если у монитора присутствует битый пиксель, во время тестирования он может проявиться в любом из цветов. Программа позволяет автоматически менять цвета через определенный интервал времени. Время переключения цветов по умолчанию составляет 10 секунд, которое может быть изменено пользователем. Завершить работу утилиту можно в любой момент, нажав клавишу ESC или щелкнув левой кнопкой мыши.

Dead Pixel Tester (DPT) Бесплатная программа Dead Pixel Tester (DPT) — интересное и функциональное программное обеспечение для проверки пикселей монитора. Утилита имеет более 30 шаблонов для обнаружения битых пикселей на экране компьютера. Пользователь может изменить цвет каждого из доступных шаблонов щелчком левой кнопки мыши или позволить им меняться автоматически через определенное время (от 250 миллисекунды до 10 секунд). Использование программы Dead Pixel Tester: Убедитесь, что на экране нет грязи и пятен, по возможности очистите его с помощью рекомендованных средств.

Убедитесь, что разрешение экрана соответствует монитору. Например, если экран 1680x1050, убедитесь, что для этого монитора установлено разрешение 1680x

Используйте правую кнопку мыши для включения и выключения главного меню, чтобы можно было видеть весь экран без каких-либо помех.

Используйте левую кнопку мыши для переключения между основными цветами приложения: черным (проверка на наличие битых пикселей), синим (проверка на битые синие пиксели), красным (проверка на битые красные пиксели), зеленым (проверка на битые зеленые пиксели) и белый (проверка на наличие группы битых пикселей)

Каждый раз, когда осуществляется выбор нового цвета, следует внимательно смотреть на экран с целью обнаружения наличия дефектов (черные пятна на любом цветном экране — это битые пиксели).

Используйте клавишу M, чтобы переключить маркер в любой подозрительной точке экрана. Это позволит сканировать остальную часть экрана и вернуться в эту область или проверить, что экран чист. После размещения маркера можно перемещаться, что позволит проверить, перемещается ли сам пиксель в этой области или нет. Если он не двигается, то, скорее всего, это битый пиксель, если движется, то, вероятно, это метка на внешней стороне экрана.

Rizonesoft Pixel Repair Бесплатная программа Rizonesoft Pixel Repair — еще одно бесплатное средство для проверки битых пикселей для Windows. В интерфейсе программы указано, что Pixel Repair предназначен для восстановления только застрявших пикселей, но не черных (погасших вследствие плохого контакта). Тем не менее, утилиту можно использовать для обнаружения битых или застрявших пикселей на экране. В разделе Dead Pixel Locator можно выбрать 1 их 8 цветов: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый, пурпурный и голубой. Если экране есть битый пиксель, он будет отображаться в любом из этих 8 цветов. Color Mode — еще один режим поиска битых пикселей. Здесь пользователю предлагается на выбор 7 различных цветовых комбинаций. При выборе любой из этих цветовых комбинаций цвет экрана начинает мигать. Скорость мигания можно изменить с помощью ползунка.

InjuredPixels Бесплатная программа InjuredPixels — бесплатная программа для проверки битых пикселей. Утилита позволяет обнаруживать горячих, битых или застрявших пикселей, а также пикселей, которые не светятся должным образом или не отображают правильную цветопередачу. При запуске программа InjuredPixels заполняет весь экран любым из доступных цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий и пользовательский). Опция Custom Color открывает цветовую палитру, из которой пользователь может выбрать для выполнения теста на битые пиксели цвет по своему усмотрению. Если на экране есть битый пиксель, он подсвечивается любым из цветов. Для использования программы нужно кликнуть или использовать клавиши со стрелками для переключения тестовых цветов. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню с основными командами. Для каждого цвета или функции определена горячая клавиша. Утилита InjuredPixels имеет встроенную поддержку нескольких мониторов, поэтому с ее помощью можно проверить все подключенные к компьютеру дисплеи на наличие битых или дефектных пикселей.

LCDTester Бесплатная программа LCDTester — бесплатное и простое в использовании программное обеспечение для проверки битых пикселей. Программа позволяет выполнить проверку пикселей монитора, переключая между из пятью цветами: белым, черным, красным, зеленым и синий. Чтобы начать тест дисплея, достаточно просто нажать кнопку Begin, после чего весь экран станет белым. Если ни одного битого пикселя на белом фоне не видно, можно переключиться на следующий цвет щелчком левой кнопки мыши. При отображении каждого нового цвета проверяйте весь экран на наличие странных пикселей (обычно эти крошечные точки будут другого цвета или намного ярче, чем окружающие пиксели). Для завершения проверки пикселей монитора, следует нажать любую клавишу.

LCDTest 2.0 Бесплатная программа LCDTest — приложение, которое поможет протестировать жидкокристаллическую (ЖК) матрицу, которая обычно используется в современных плоских панелях и дисплеях ноутбуков. Каждый пиксель ЖК-дисплея имеет три транзистора. Один для красного, зеленого и синего цветов. Приложение LCDTest проверит эти транзисторы во всех соответствующих состояниях. Отметим, что LCDtest может помочь только определить битые пиксели на ЖК-дисплее. Программа не может отремонтировать монитор. При обнаружении пикселя, который не работает должным образом, пользователь может попробовать решить проблему с помощью техники массажа, которая описана в приложении. После запуска теста весь экран заполняется белым цветом. Посмотрите внимательно на экран, чтобы обнаружить битый пиксель. Если таковой не проявил себя, переключитесь на другой цвет, нажав левую кнопку мыши или клавиши со стрелками. Тест на битые пиксели будет завершен после прохождения пяти цветов: белого, красного, зеленого, синего и черного.

DefectPX Бесплатная программа DefectPX — простая бесплатная утилита для поиска битых пикселей на экране монитора. Программа позволяет легко проверять наличие битых или дефектных пикселей на ЖК-мониторах. Полезно для тестирования мониторов перед покупкой или в течение гарантийного срока. DefectPX имеет поддержку нескольких мониторов и очень интуитивно понятный интерфейс. Для запуска тестирования монитора достаточно просто запустить приложение и кликнуть в любом месте экрана. Пользователь может использовать клик левой кнопкой мыши для переключения между доступными цветами. Помимо основных цветов (красного, зеленого и синего) предусмотрены еще два цвета (черный и белый). Кроме того, есть возможность добавить собственный цвет из цветовой палитры. От пользователя требуется поочередно перебирать все цвета и внимательно наблюдать за экраном. Чтобы завершить тестирование, следует использовать клавишу Esc.

Pixel Test Pro Бесплатная программа Pixel Test Pro — утилита для поиска битых пикселей, распространяемая через магазин Microsoft Store (программа может быть запущена только на компьютерах под управлением Windows 10 и 11). Программа позволяет проверить дисплей на наличие таких проблем, как битые пиксели, отображая фон разного цвета. В этой программе пользователь может переключаться между 8 заданными цветами для проверки битых пикселей: красный, зеленый, синий, белый, голубой, пурпурный, желтый и черный. Чтобы изменить цвет заполнения экрана, его следует выбирать вручную. Существует также режим циклического переключения цветов, который потенциально может исправить застрявшие пиксели путем быстрого переключения цветов. Цвета в этом режиме меняются по истечении установленного времени (в миллисекундах). Эта длительность должна лежать в пределах от 1 мс до 5000 мс. Полноэкранный и компактный режимы экрана являются дополнительными функциями утилиты.