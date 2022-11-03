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Программы для просмотра снимков КТ и МРТ

Обзор программ для просмотра медицинских снимков КТ и МРТ.

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Большинство существующих на сегодняшний день изображений, полученных в ходе проведения КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) исследований, хранятся и передаются с использованием стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Если медучреждением предусмотрена передача снимков пациентам, то последним может выдаваться компакт-диск с записанным на нем DICOM-файлом. Для просмотра содержимого этого диска потребуется программа, поддерживающая данный стандарт данных.

Особенности стандарта DICOM

DICOM-файлы являются, скорее, архивами, нежели изображениями. Они состоят из метаданных (информация о пациентах, исследованиях, медицинского учреждения, проводивших эти исследования, и ряд других сведений), и самих снимков, полученных в ходе медицинских диагностических процедур. В одном DICOM-файле может присутствовать одновременно большое количество снимков, точнее — серии снимков. Размер файла может достигать нескольких гигабайт и зависит он от количества и качества/разрешения/типа снимков.

Обычно такой архив с метаданными и изображениями сохраняется в виде файла с расширением «.DCM». Также возможно сохранение снимков и прилагаемых к ним данных проведенных исследований в виде пронумерованных файлов без какого-либо расширения. В этом случае также присутствует файл «DICOMDIR» (также без расширения), в котором хранятся пути к остальным файлам.

Сами же снимки — это обычные изображения, сохраненные (сжатые) с потерями (в основном JPG) и без потерь (TIFF или иной формат). Это объясняет возможность открытия DICOM-изображений при помощи приложений, вообще не имеющих отношения к медицине. Но все же их просмотр более удобен именно в специализированных программах.

Также отметим, что DICOM — это универсальный формат хранения медицинских данных, в котором распространяются далеко не только КТ и МРТ-снимки. Сюда также относятся снимки, полученные при помощи с ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография), рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования и т.д.

DICOM-файлы отличаются друг от друга типом (модальностью), который зависит от того, при помощи какого именно типа медицинского оборудования была проведена диагностика, каким образом были сжаты исходные снимки и других факторов.

По этому же признаку друг от друга отличаются и программы для просмотра снимков — они могут поддерживать или не поддерживать DICOM-файлы определенной модальности, иметь или не иметь инструменты для их редактирования, организации, подробного изучения.

RadiAnt DICOM Viewer

Условно-бесплатная программа

RadiAnt DICOM Viewer — программа, специализирующаяся исключительно на просмотре медицинских изображений стандарта DICOM. В течение 30 дней приложением можно пользоваться бесплатно без функциональных ограничений.

RadiAnt DICOM Viewer

Поддерживаемые типы DICOM-изображений

Программа RadiAnt DICOM Viewer способна открывать, как DCM-файлы, так и папки с DICOM-изображениями, в т.ч. архивированными в ZIP-формат. Приложение поддерживает многие типы (модальности) DICOM-изображений, полученных в ходе проведения разных медицинских исследований. Помимо компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) сюда также относятся:

  • Рентгенография (КР/ЦР)
  • Гамма-камера, радионуклидная диагностика (РНД)
  • Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)
  • Маммография (МГ)
  • Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
  • Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)

Программа RadiAnt DICOM Viewer

RadiAnt DICOM Viewer поддерживает монохроматические и цветные, статические и динамические, сжатые и несжатые изображения. Таким образом, программа позволяет просматривать снимки, полученные практически с любого современного медоборудования и диагностических аппаратов предыдущих поколений.

Инструменты и функции RadiAnt DICOM Viewer

Приложение RadiAnt DICOM Viewer предоставляет пользователям следующий набор инструментов для работы с изображениями:

  • Масштабирование и панорамирование.
  • Поворот на 90 и 180 градусов, зеркалирование.
  • Настройка яркости и контрастности.
  • Просмотр в режиме «негатив».
  • Различные измерительные инструменты: окружность и эллипс (площадь, плотность тканей в единицах Хаунсфилда), линейка (длина сегмента), транспортир (измерение нормальных углов и углов Кобба) и другие.
  • Возможность рисования пером поверх изображений, размещение стрелок и полигональных линий (открытых и закрытых).

Снимок МРТ в RadiAnt DICOM Viewer

Из функциональных возможностей RadiAnt DICOM Viewer также отметим:

  • Поддержка трехмерных снимков, полученных с современных КТ/МРТ сканеров.
  • Возможность открытия нескольких DICOM-файлов в одном окне для удобного сравнения исследований.
  • Автоматическая синхронизация серий изображений, полученных в одной плоскости.
  • Создание локальной базы DICOM-изображений с возможностью текстового поиска по метаданным.
  • Поиск и открытие DICOM-изображений на удаленных DICOM-серверах с использованием системы PACS.
  • Экспорт DICOM в JPEG и BMP-изображения, а также видео формата WMV, состоящее из последовательно переключаемых снимков.
  • Возможность записи на CD/DVD-диск специального модуля RadiAnt DICOM Viewer, позволяющего открывать содержимое прямо с носителя без необходимости установки программы на компьютер.

3D-снимок МРТ в RadiAnt DICOM Viewer

Это далеко не весь перечень функциональных возможностей программы RadiAnt DICOM Viewer.

MicroDicom Viewer

Бесплатная программа

MicroDicom Viewer — бесплатная для некоммерческого использования программа, позволяющая не только открывать, но и создавать DICOM-файлы на основе отдельных изображений. Приложение имеет небольшой размер (5 Мб), в нем присутствуют наиболее востребованные инструменты для работы с изображениями DICOM, отличается интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

MicroDicom Viewer

Основные функции MicroDicom Viewer

По части поддерживаемых MicroDicom Viewer типов DICOM-изображений программа является полным аналогом предыдущего приложения. Как и в случае с RadiAnt DICOM Viewer, в качестве исходных данных могут быть использованы файлы .DCM, папки с DICOM-снимками и метаданными, а также ZIP-архивы. Для удобства реализована функция быстрого считывания снимков с CD/DVD-дисков. Также имеется возможность установки на диск или USB-носитель портативной версии программы.

Из функциональных возможностей и особенностей MicroDicom Viewer отметим:

  • Регулировка яркости и контрастности
  • Открытие нескольких изображений в одном окне (в разных внутренних окнах).
  • Масштабирование, панорамирование и прокрутка.
  • Операции разворота и поворота.
  • Инструменты для измерений и создания аннотаций/заметок — линейка, прямоугольник, эллипс, угол, стрелки, создание скрытых областей, размещение текста, углы Кобба, открытые и закрытые полигональные линии и др.
  • Вычисление средних, медианных, минимальных и максимальных значений с отображением стандартных отклонений.
  • Измерение плотности тканей в единицах Хаунсфилда.
  • Специальная функция «Cine Loop» для отображения ультразвуковых или ангиографических изображений в реальном времени.
  • Работа в полноэкранном режиме.
  • Отображение и скрытие тегов DICOM выбранного изображения.
  • Возможность отображения только избранных метатегов.
  • Настраиваемые панели инструментов для повышения эффективности и производительности.
  • Применение к изображениям фильтров — размытие, резкость, морфологическое преобразование и других.
  • Экспорт DICOM в графические (JPEG, BMP, PNG, GIF и TIFF) и видео форматы (WMV, AVI).
  • Экспорт метатегов из DICOM-файлов в табличный CSV-файл.
  • Экспорт

Программа MicroDicom Viewer также может быть использована в качестве PACS-клиента для поиска и скачивания DICOM-изображений с удаленных серверов с использованием сетевых протоколов C-ECHO, C-FIND, C-MOVE, C-GET и C-STORE.

Программа MicroDicom Viewer

Pro Surgical 3D

Бесплатная программа

Pro Surgical 3D — еще одна бесплатная программа, специализирующаяся на просмотре медицинских изображений, полученных с компьютерных и магнитно-резонансных томографов.

Pro Surgical 3D

Pro Surgical 3D позволяет быстро просматривать снимки пациентов, упрощая рабочие процессы, которые связаны с исследованием 2D и 3D-снимков рентгеновской компьютерной томографии и МРТ. Лечащим врачам программа предоставляет различную информацию для разработки оптимальных планов лечения пациентов. А пациентам помогает лучше понять свое состояние здоровья и предлагаемые варианты лечения.

Программа Pro Surgical 3D

Из функциональных возможностей и особенностей программы отметим:

  • Программа разработана в основном для просмотра DICOM-изображений с КТ и МРТ сканеров, но она также поддерживает распространенные форматы файлов, отличных от DICOM: NifTi (.nii), Visualization Toolkit (.vtk) и ANALYZE (.hdr).
  • Возможность импорта DICOM с PACS (локальной и онлайн-базы), CD/DVD, USB и локального компьютера.
  • Возможность загрузки DICOM-изображений в PACS напрямую с компакт-диска или локального компьютера.
  • Простой в использовании поиск по метаданным пациентов.
  • Выполнение 3D-реконструкции и объемной визуализации (3D-рендеринга).
  • Многоплоскостная и косая нарезка.
  • Мгновенное интерактивное извлечение поверхностей и экспорт в форматы STL и PLY.
  • Простая анонимизация и деидентификация снимки пациентов.
  • Регулировка яркости и контрастности изображений.
  • Создание и сохранение скриншотов.
  • Функция параллельной сравнительной оценки до- и послеоперационных сканирований.
  • Наличие инструментов для выполнения различных измерений.

Pro Surgical 3D

Sante DICOM Viewer Pro

Условно-бесплатная программа

Sante DICOM Viewer Pro — профессиональная программа для просмотра DICOM-изображений, анонимайзер, конвертер, PACS-клиент и мини PACS- сервер, инструмент для записи снимков исследований на CD/DVD со встроенным средством просмотра. Бесплатная версия программы позволяет только просматривать снимки в течение 90 дней.

Sante DICOM Viewer Pro

По словам разработчиков, Sante DICOM Viewer Pro — это не просто «еще одна программа просмотра DICOM», построенная с использованием свободно доступных библиотек, таких как dcmtk, itk и vtk. В отличие от сотен других приложений для открытия DICOM-файлов, отличающихся друг от друга только внешним видом, это программный продукт с уникальными возможностями, спроектированный и разработанный с нуля с использованием самых передовых инструментов программирования.

Sante DICOM Viewer Pro необходим не только радиологам, но и любому специалисту, который в повседневной практике получает изображения пациентов из сотрудничающих лабораторий в формате DICOM.

Sante DICOM Viewer Pro

Приложение Sante DICOM Viewer Pro имеет довольно обширный список функциональных возможностей, куда относятся:

  • Поддержка всех модальностей и типов файлов стандарта DICOM 3.0.
  • Полная поддержка DICOMDIR (просмотр, открытие, создание, редактирование, выбор изображения/серии для просмотра и/или переноса в другую папку).
  • Встроенный анонимайзер (деидентификация данных пациента, что позволяет избежать проблем с регламентом GDPR 2016/679 ЕС).
  • Параллельное сравнение исследований.
  • Расширенные инструменты выбора области интереса: свободная рука, волшебная палочка, пипетка, прямоугольник, круг, эллипс, многоугольник и др.
  • Инструменты измерения: расстояние, угол, угол почки, полилиния, площадь, объем.
  • Статистический анализ ROI: количество пикселей, минимальное значение, максимальное значение, среднее значение, стандартное отклонение, площадь, объем.
  • Синхронизированный просмотр кадров, синхронизированное окно уровней и поле зрения.
  • Поддержка модуля калибровки области ультразвука (калиброванные ультразвуковые измерения).
  • Интерполированное (плавное) масштабирование и расширенные инструменты масштабирования (например, динамическое масштабирование, окно масштабирования).
  • Поиск файлов по критериям (имя пациента, идентификатор исследования и т. д.), тегам и значениям тегов в папках на жестком диске или компакт-диске.
  • Фильтры обработки изображений: размытие, резкость, маски свертки, минимальная маска, максимальная маска, медианная маска и др.
  • Ортогональная многоплоскостная реконструкция (MPR).
  • Пакетное преобразование DICOM в форматы изображений (JPEG, TIFF, BMP, PNG и др.)
  • Поддержка всех DICOM протоколов при использовании программы в качестве PACS-клиента: C-FIND SCU/SCP, C-MOVE SCU/SCP, C-STORE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP и C-ECHO SCU/SCP.

Программа Sante DICOM Viewer Pro

MeVisLab

Бесплатная программа

MeVisLab — профессиональная программа, созданная для проведения сложных медицинских исследований, в т.ч. и для изучения полученных с современного медицинского оборудования снимков и построенных им же 3D-моделей. Программа не предъявляет никаких требований к открываемым ею медицинским изображениям, т.к. она поддерживает любые их форматы, в т.ч. и DICOM, независимо от их типа (модальности). Приложением можно пользоваться бесплатно в некоммерческих целях.

MeVisLab

MeVisLab представляет собой мощную модульную структуру для исследований и разработок в области обработки изображений с особым акцентом на медицинскую визуализацию. Это позволяет быстро интегрировать и тестировать новые алгоритмы, а также разрабатывать прототипы клинических приложений.

Программа MeVisLab

MeVisLab включает расширенные программные модули для сегментации, регистрации, волюметрии, а также количественного морфологического и функционального анализа. На основе MeVisLab реализовано несколько клинических прототипов, включая программные помощники для нейровизуализации, динамического анализа изображений, планирования операций и сердечно-сосудистого анализа. Другими словами, MeVisLab используется и для планирования операций на различных органах человека.

MeVisLab

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

RadiAnt DICOM Viewer
RadiAnt DICOM Viewer

Версия 2026.1

Программа для просмотра медицинских DICOM-изображений

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Сергей

"...так и папки с DICOM-изображениями, в т.ч. архивированными в ZIP-формат."
В меню есть функция выбора "Открыть ZIP-файл, но почему то не открывает триал-версия. Обследования КТ на диск записали,почему то, архивированным ZIP-форматом.