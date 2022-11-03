Программы для просмотра снимков КТ и МРТ

Большинство существующих на сегодняшний день изображений, полученных в ходе проведения КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) исследований, хранятся и передаются с использованием стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Если медучреждением предусмотрена передача снимков пациентам, то последним может выдаваться компакт-диск с записанным на нем DICOM-файлом. Для просмотра содержимого этого диска потребуется программа, поддерживающая данный стандарт данных.

Особенности стандарта DICOM DICOM-файлы являются, скорее, архивами, нежели изображениями. Они состоят из метаданных (информация о пациентах, исследованиях, медицинского учреждения, проводивших эти исследования, и ряд других сведений), и самих снимков, полученных в ходе медицинских диагностических процедур. В одном DICOM-файле может присутствовать одновременно большое количество снимков, точнее — серии снимков. Размер файла может достигать нескольких гигабайт и зависит он от количества и качества/разрешения/типа снимков. Обычно такой архив с метаданными и изображениями сохраняется в виде файла с расширением «.DCM». Также возможно сохранение снимков и прилагаемых к ним данных проведенных исследований в виде пронумерованных файлов без какого-либо расширения. В этом случае также присутствует файл «DICOMDIR» (также без расширения), в котором хранятся пути к остальным файлам. Сами же снимки — это обычные изображения, сохраненные (сжатые) с потерями (в основном JPG) и без потерь (TIFF или иной формат). Это объясняет возможность открытия DICOM-изображений при помощи приложений, вообще не имеющих отношения к медицине. Но все же их просмотр более удобен именно в специализированных программах. Также отметим, что DICOM — это универсальный формат хранения медицинских данных, в котором распространяются далеко не только КТ и МРТ-снимки. Сюда также относятся снимки, полученные при помощи с ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография), рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования и т.д. DICOM-файлы отличаются друг от друга типом (модальностью), который зависит от того, при помощи какого именно типа медицинского оборудования была проведена диагностика, каким образом были сжаты исходные снимки и других факторов. По этому же признаку друг от друга отличаются и программы для просмотра снимков — они могут поддерживать или не поддерживать DICOM-файлы определенной модальности, иметь или не иметь инструменты для их редактирования, организации, подробного изучения.

RadiAnt DICOM Viewer Условно-бесплатная программа RadiAnt DICOM Viewer — программа, специализирующаяся исключительно на просмотре медицинских изображений стандарта DICOM. В течение 30 дней приложением можно пользоваться бесплатно без функциональных ограничений. Поддерживаемые типы DICOM-изображений Программа RadiAnt DICOM Viewer способна открывать, как DCM-файлы, так и папки с DICOM-изображениями, в т.ч. архивированными в ZIP-формат. Приложение поддерживает многие типы (модальности) DICOM-изображений, полученных в ходе проведения разных медицинских исследований. Помимо компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) сюда также относятся: Рентгенография (КР/ЦР)

Гамма-камера, радионуклидная диагностика (РНД)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)

Маммография (МГ)

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА) RadiAnt DICOM Viewer поддерживает монохроматические и цветные, статические и динамические, сжатые и несжатые изображения. Таким образом, программа позволяет просматривать снимки, полученные практически с любого современного медоборудования и диагностических аппаратов предыдущих поколений. Инструменты и функции RadiAnt DICOM Viewer Приложение RadiAnt DICOM Viewer предоставляет пользователям следующий набор инструментов для работы с изображениями: Масштабирование и панорамирование.

Поворот на 90 и 180 градусов, зеркалирование.

Настройка яркости и контрастности.

Просмотр в режиме «негатив».

Различные измерительные инструменты: окружность и эллипс (площадь, плотность тканей в единицах Хаунсфилда), линейка (длина сегмента), транспортир (измерение нормальных углов и углов Кобба) и другие.

Возможность рисования пером поверх изображений, размещение стрелок и полигональных линий (открытых и закрытых). Из функциональных возможностей RadiAnt DICOM Viewer также отметим: Поддержка трехмерных снимков, полученных с современных КТ/МРТ сканеров.

Возможность открытия нескольких DICOM-файлов в одном окне для удобного сравнения исследований.

Автоматическая синхронизация серий изображений, полученных в одной плоскости.

Создание локальной базы DICOM-изображений с возможностью текстового поиска по метаданным.

Поиск и открытие DICOM-изображений на удаленных DICOM-серверах с использованием системы PACS.

Экспорт DICOM в JPEG и BMP-изображения, а также видео формата WMV, состоящее из последовательно переключаемых снимков.

Возможность записи на CD/DVD-диск специального модуля RadiAnt DICOM Viewer, позволяющего открывать содержимое прямо с носителя без необходимости установки программы на компьютер. Это далеко не весь перечень функциональных возможностей программы RadiAnt DICOM Viewer.

MicroDicom Viewer Бесплатная программа MicroDicom Viewer — бесплатная для некоммерческого использования программа, позволяющая не только открывать, но и создавать DICOM-файлы на основе отдельных изображений. Приложение имеет небольшой размер (5 Мб), в нем присутствуют наиболее востребованные инструменты для работы с изображениями DICOM, отличается интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Основные функции MicroDicom Viewer По части поддерживаемых MicroDicom Viewer типов DICOM-изображений программа является полным аналогом предыдущего приложения. Как и в случае с RadiAnt DICOM Viewer, в качестве исходных данных могут быть использованы файлы .DCM, папки с DICOM-снимками и метаданными, а также ZIP-архивы. Для удобства реализована функция быстрого считывания снимков с CD/DVD-дисков. Также имеется возможность установки на диск или USB-носитель портативной версии программы. Из функциональных возможностей и особенностей MicroDicom Viewer отметим: Регулировка яркости и контрастности

Открытие нескольких изображений в одном окне (в разных внутренних окнах).

Масштабирование, панорамирование и прокрутка.

Операции разворота и поворота.

Инструменты для измерений и создания аннотаций/заметок — линейка, прямоугольник, эллипс, угол, стрелки, создание скрытых областей, размещение текста, углы Кобба, открытые и закрытые полигональные линии и др.

Вычисление средних, медианных, минимальных и максимальных значений с отображением стандартных отклонений.

Измерение плотности тканей в единицах Хаунсфилда.

Специальная функция «Cine Loop» для отображения ультразвуковых или ангиографических изображений в реальном времени.

Работа в полноэкранном режиме.

Отображение и скрытие тегов DICOM выбранного изображения.

Возможность отображения только избранных метатегов.

Настраиваемые панели инструментов для повышения эффективности и производительности.

Применение к изображениям фильтров — размытие, резкость, морфологическое преобразование и других.

Экспорт DICOM в графические (JPEG, BMP, PNG, GIF и TIFF) и видео форматы (WMV, AVI).

Экспорт метатегов из DICOM-файлов в табличный CSV-файл.

Экспорт Программа MicroDicom Viewer также может быть использована в качестве PACS-клиента для поиска и скачивания DICOM-изображений с удаленных серверов с использованием сетевых протоколов C-ECHO, C-FIND, C-MOVE, C-GET и C-STORE.

Pro Surgical 3D Бесплатная программа Pro Surgical 3D — еще одна бесплатная программа, специализирующаяся на просмотре медицинских изображений, полученных с компьютерных и магнитно-резонансных томографов. Pro Surgical 3D позволяет быстро просматривать снимки пациентов, упрощая рабочие процессы, которые связаны с исследованием 2D и 3D-снимков рентгеновской компьютерной томографии и МРТ. Лечащим врачам программа предоставляет различную информацию для разработки оптимальных планов лечения пациентов. А пациентам помогает лучше понять свое состояние здоровья и предлагаемые варианты лечения. Из функциональных возможностей и особенностей программы отметим: Программа разработана в основном для просмотра DICOM-изображений с КТ и МРТ сканеров, но она также поддерживает распространенные форматы файлов, отличных от DICOM: NifTi (.nii), Visualization Toolkit (.vtk) и ANALYZE (.hdr).

Возможность импорта DICOM с PACS (локальной и онлайн-базы), CD/DVD, USB и локального компьютера.

Возможность загрузки DICOM-изображений в PACS напрямую с компакт-диска или локального компьютера.

Простой в использовании поиск по метаданным пациентов.

Выполнение 3D-реконструкции и объемной визуализации (3D-рендеринга).

Многоплоскостная и косая нарезка.

Мгновенное интерактивное извлечение поверхностей и экспорт в форматы STL и PLY.

Простая анонимизация и деидентификация снимки пациентов.

Регулировка яркости и контрастности изображений.

Создание и сохранение скриншотов.

Функция параллельной сравнительной оценки до- и послеоперационных сканирований.

Наличие инструментов для выполнения различных измерений.

Sante DICOM Viewer Pro Условно-бесплатная программа Sante DICOM Viewer Pro — профессиональная программа для просмотра DICOM-изображений, анонимайзер, конвертер, PACS-клиент и мини PACS- сервер, инструмент для записи снимков исследований на CD/DVD со встроенным средством просмотра. Бесплатная версия программы позволяет только просматривать снимки в течение 90 дней. По словам разработчиков, Sante DICOM Viewer Pro — это не просто «еще одна программа просмотра DICOM», построенная с использованием свободно доступных библиотек, таких как dcmtk, itk и vtk. В отличие от сотен других приложений для открытия DICOM-файлов, отличающихся друг от друга только внешним видом, это программный продукт с уникальными возможностями, спроектированный и разработанный с нуля с использованием самых передовых инструментов программирования. Sante DICOM Viewer Pro необходим не только радиологам, но и любому специалисту, который в повседневной практике получает изображения пациентов из сотрудничающих лабораторий в формате DICOM. Приложение Sante DICOM Viewer Pro имеет довольно обширный список функциональных возможностей, куда относятся: Поддержка всех модальностей и типов файлов стандарта DICOM 3.0.

Полная поддержка DICOMDIR (просмотр, открытие, создание, редактирование, выбор изображения/серии для просмотра и/или переноса в другую папку).

Встроенный анонимайзер (деидентификация данных пациента, что позволяет избежать проблем с регламентом GDPR 2016/679 ЕС).

Параллельное сравнение исследований.

Расширенные инструменты выбора области интереса: свободная рука, волшебная палочка, пипетка, прямоугольник, круг, эллипс, многоугольник и др.

Инструменты измерения: расстояние, угол, угол почки, полилиния, площадь, объем.

Статистический анализ ROI: количество пикселей, минимальное значение, максимальное значение, среднее значение, стандартное отклонение, площадь, объем.

Синхронизированный просмотр кадров, синхронизированное окно уровней и поле зрения.

Поддержка модуля калибровки области ультразвука (калиброванные ультразвуковые измерения).

Интерполированное (плавное) масштабирование и расширенные инструменты масштабирования (например, динамическое масштабирование, окно масштабирования).

Поиск файлов по критериям (имя пациента, идентификатор исследования и т. д.), тегам и значениям тегов в папках на жестком диске или компакт-диске.

Фильтры обработки изображений: размытие, резкость, маски свертки, минимальная маска, максимальная маска, медианная маска и др.

Ортогональная многоплоскостная реконструкция (MPR).

Пакетное преобразование DICOM в форматы изображений (JPEG, TIFF, BMP, PNG и др.)

Поддержка всех DICOM протоколов при использовании программы в качестве PACS-клиента: C-FIND SCU/SCP, C-MOVE SCU/SCP, C-STORE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP и C-ECHO SCU/SCP.