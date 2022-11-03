Программы для просмотра снимков КТ и МРТ

Большинство существующих на сегодняшний день изображений, полученных в ходе проведения КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) исследований, хранятся и передаются с использованием стандарта DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Если медучреждением предусмотрена передача снимков пациентам, то последним может выдаваться компакт-диск с записанным на нем DICOM-файлом. Для просмотра содержимого этого диска потребуется программа, поддерживающая данный стандарт данных.
Особенности стандарта DICOM
DICOM-файлы являются, скорее, архивами, нежели изображениями. Они состоят из метаданных (информация о пациентах, исследованиях, медицинского учреждения, проводивших эти исследования, и ряд других сведений), и самих снимков, полученных в ходе медицинских диагностических процедур. В одном DICOM-файле может присутствовать одновременно большое количество снимков, точнее — серии снимков. Размер файла может достигать нескольких гигабайт и зависит он от количества и качества/разрешения/типа снимков.
Обычно такой архив с метаданными и изображениями сохраняется в виде файла с расширением «.DCM». Также возможно сохранение снимков и прилагаемых к ним данных проведенных исследований в виде пронумерованных файлов без какого-либо расширения. В этом случае также присутствует файл «DICOMDIR» (также без расширения), в котором хранятся пути к остальным файлам.
Сами же снимки — это обычные изображения, сохраненные (сжатые) с потерями (в основном JPG) и без потерь (TIFF или иной формат). Это объясняет возможность открытия DICOM-изображений при помощи приложений, вообще не имеющих отношения к медицине. Но все же их просмотр более удобен именно в специализированных программах.
Также отметим, что DICOM — это универсальный формат хранения медицинских данных, в котором распространяются далеко не только КТ и МРТ-снимки. Сюда также относятся снимки, полученные при помощи с ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография), рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования и т.д.
DICOM-файлы отличаются друг от друга типом (модальностью), который зависит от того, при помощи какого именно типа медицинского оборудования была проведена диагностика, каким образом были сжаты исходные снимки и других факторов.
По этому же признаку друг от друга отличаются и программы для просмотра снимков — они могут поддерживать или не поддерживать DICOM-файлы определенной модальности, иметь или не иметь инструменты для их редактирования, организации, подробного изучения.
RadiAnt DICOM Viewer
Условно-бесплатная программа
RadiAnt DICOM Viewer — программа, специализирующаяся исключительно на просмотре медицинских изображений стандарта DICOM. В течение 30 дней приложением можно пользоваться бесплатно без функциональных ограничений.
Поддерживаемые типы DICOM-изображений
Программа RadiAnt DICOM Viewer способна открывать, как DCM-файлы, так и папки с DICOM-изображениями, в т.ч. архивированными в ZIP-формат. Приложение поддерживает многие типы (модальности) DICOM-изображений, полученных в ходе проведения разных медицинских исследований. Помимо компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) сюда также относятся:
- Рентгенография (КР/ЦР)
- Гамма-камера, радионуклидная диагностика (РНД)
- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ)
- Маммография (МГ)
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
- Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)
RadiAnt DICOM Viewer поддерживает монохроматические и цветные, статические и динамические, сжатые и несжатые изображения. Таким образом, программа позволяет просматривать снимки, полученные практически с любого современного медоборудования и диагностических аппаратов предыдущих поколений.
Инструменты и функции RadiAnt DICOM Viewer
Приложение RadiAnt DICOM Viewer предоставляет пользователям следующий набор инструментов для работы с изображениями:
- Масштабирование и панорамирование.
- Поворот на 90 и 180 градусов, зеркалирование.
- Настройка яркости и контрастности.
- Просмотр в режиме «негатив».
- Различные измерительные инструменты: окружность и эллипс (площадь, плотность тканей в единицах Хаунсфилда), линейка (длина сегмента), транспортир (измерение нормальных углов и углов Кобба) и другие.
- Возможность рисования пером поверх изображений, размещение стрелок и полигональных линий (открытых и закрытых).
Из функциональных возможностей RadiAnt DICOM Viewer также отметим:
- Поддержка трехмерных снимков, полученных с современных КТ/МРТ сканеров.
- Возможность открытия нескольких DICOM-файлов в одном окне для удобного сравнения исследований.
- Автоматическая синхронизация серий изображений, полученных в одной плоскости.
- Создание локальной базы DICOM-изображений с возможностью текстового поиска по метаданным.
- Поиск и открытие DICOM-изображений на удаленных DICOM-серверах с использованием системы PACS.
- Экспорт DICOM в JPEG и BMP-изображения, а также видео формата WMV, состоящее из последовательно переключаемых снимков.
- Возможность записи на CD/DVD-диск специального модуля RadiAnt DICOM Viewer, позволяющего открывать содержимое прямо с носителя без необходимости установки программы на компьютер.
Это далеко не весь перечень функциональных возможностей программы RadiAnt DICOM Viewer.
MicroDicom Viewer
Бесплатная программа
MicroDicom Viewer — бесплатная для некоммерческого использования программа, позволяющая не только открывать, но и создавать DICOM-файлы на основе отдельных изображений. Приложение имеет небольшой размер (5 Мб), в нем присутствуют наиболее востребованные инструменты для работы с изображениями DICOM, отличается интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
Основные функции MicroDicom Viewer
По части поддерживаемых MicroDicom Viewer типов DICOM-изображений программа является полным аналогом предыдущего приложения. Как и в случае с RadiAnt DICOM Viewer, в качестве исходных данных могут быть использованы файлы .DCM, папки с DICOM-снимками и метаданными, а также ZIP-архивы. Для удобства реализована функция быстрого считывания снимков с CD/DVD-дисков. Также имеется возможность установки на диск или USB-носитель портативной версии программы.
Из функциональных возможностей и особенностей MicroDicom Viewer отметим:
- Регулировка яркости и контрастности
- Открытие нескольких изображений в одном окне (в разных внутренних окнах).
- Масштабирование, панорамирование и прокрутка.
- Операции разворота и поворота.
- Инструменты для измерений и создания аннотаций/заметок — линейка, прямоугольник, эллипс, угол, стрелки, создание скрытых областей, размещение текста, углы Кобба, открытые и закрытые полигональные линии и др.
- Вычисление средних, медианных, минимальных и максимальных значений с отображением стандартных отклонений.
- Измерение плотности тканей в единицах Хаунсфилда.
- Специальная функция «Cine Loop» для отображения ультразвуковых или ангиографических изображений в реальном времени.
- Работа в полноэкранном режиме.
- Отображение и скрытие тегов DICOM выбранного изображения.
- Возможность отображения только избранных метатегов.
- Настраиваемые панели инструментов для повышения эффективности и производительности.
- Применение к изображениям фильтров — размытие, резкость, морфологическое преобразование и других.
- Экспорт DICOM в графические (JPEG, BMP, PNG, GIF и TIFF) и видео форматы (WMV, AVI).
- Экспорт метатегов из DICOM-файлов в табличный CSV-файл.
- Экспорт
Программа MicroDicom Viewer также может быть использована в качестве PACS-клиента для поиска и скачивания DICOM-изображений с удаленных серверов с использованием сетевых протоколов C-ECHO, C-FIND, C-MOVE, C-GET и C-STORE.
Pro Surgical 3D
Бесплатная программа
Pro Surgical 3D — еще одна бесплатная программа, специализирующаяся на просмотре медицинских изображений, полученных с компьютерных и магнитно-резонансных томографов.
Pro Surgical 3D позволяет быстро просматривать снимки пациентов, упрощая рабочие процессы, которые связаны с исследованием 2D и 3D-снимков рентгеновской компьютерной томографии и МРТ. Лечащим врачам программа предоставляет различную информацию для разработки оптимальных планов лечения пациентов. А пациентам помогает лучше понять свое состояние здоровья и предлагаемые варианты лечения.
Из функциональных возможностей и особенностей программы отметим:
- Программа разработана в основном для просмотра DICOM-изображений с КТ и МРТ сканеров, но она также поддерживает распространенные форматы файлов, отличных от DICOM: NifTi (.nii), Visualization Toolkit (.vtk) и ANALYZE (.hdr).
- Возможность импорта DICOM с PACS (локальной и онлайн-базы), CD/DVD, USB и локального компьютера.
- Возможность загрузки DICOM-изображений в PACS напрямую с компакт-диска или локального компьютера.
- Простой в использовании поиск по метаданным пациентов.
- Выполнение 3D-реконструкции и объемной визуализации (3D-рендеринга).
- Многоплоскостная и косая нарезка.
- Мгновенное интерактивное извлечение поверхностей и экспорт в форматы STL и PLY.
- Простая анонимизация и деидентификация снимки пациентов.
- Регулировка яркости и контрастности изображений.
- Создание и сохранение скриншотов.
- Функция параллельной сравнительной оценки до- и послеоперационных сканирований.
- Наличие инструментов для выполнения различных измерений.
Sante DICOM Viewer Pro
Условно-бесплатная программа
Sante DICOM Viewer Pro — профессиональная программа для просмотра DICOM-изображений, анонимайзер, конвертер, PACS-клиент и мини PACS- сервер, инструмент для записи снимков исследований на CD/DVD со встроенным средством просмотра. Бесплатная версия программы позволяет только просматривать снимки в течение 90 дней.
По словам разработчиков, Sante DICOM Viewer Pro — это не просто «еще одна программа просмотра DICOM», построенная с использованием свободно доступных библиотек, таких как dcmtk, itk и vtk. В отличие от сотен других приложений для открытия DICOM-файлов, отличающихся друг от друга только внешним видом, это программный продукт с уникальными возможностями, спроектированный и разработанный с нуля с использованием самых передовых инструментов программирования.
Sante DICOM Viewer Pro необходим не только радиологам, но и любому специалисту, который в повседневной практике получает изображения пациентов из сотрудничающих лабораторий в формате DICOM.
Приложение Sante DICOM Viewer Pro имеет довольно обширный список функциональных возможностей, куда относятся:
- Поддержка всех модальностей и типов файлов стандарта DICOM 3.0.
- Полная поддержка DICOMDIR (просмотр, открытие, создание, редактирование, выбор изображения/серии для просмотра и/или переноса в другую папку).
- Встроенный анонимайзер (деидентификация данных пациента, что позволяет избежать проблем с регламентом GDPR 2016/679 ЕС).
- Параллельное сравнение исследований.
- Расширенные инструменты выбора области интереса: свободная рука, волшебная палочка, пипетка, прямоугольник, круг, эллипс, многоугольник и др.
- Инструменты измерения: расстояние, угол, угол почки, полилиния, площадь, объем.
- Статистический анализ ROI: количество пикселей, минимальное значение, максимальное значение, среднее значение, стандартное отклонение, площадь, объем.
- Синхронизированный просмотр кадров, синхронизированное окно уровней и поле зрения.
- Поддержка модуля калибровки области ультразвука (калиброванные ультразвуковые измерения).
- Интерполированное (плавное) масштабирование и расширенные инструменты масштабирования (например, динамическое масштабирование, окно масштабирования).
- Поиск файлов по критериям (имя пациента, идентификатор исследования и т. д.), тегам и значениям тегов в папках на жестком диске или компакт-диске.
- Фильтры обработки изображений: размытие, резкость, маски свертки, минимальная маска, максимальная маска, медианная маска и др.
- Ортогональная многоплоскостная реконструкция (MPR).
- Пакетное преобразование DICOM в форматы изображений (JPEG, TIFF, BMP, PNG и др.)
- Поддержка всех DICOM протоколов при использовании программы в качестве PACS-клиента: C-FIND SCU/SCP, C-MOVE SCU/SCP, C-STORE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP и C-ECHO SCU/SCP.
MeVisLab
Бесплатная программа
MeVisLab — профессиональная программа, созданная для проведения сложных медицинских исследований, в т.ч. и для изучения полученных с современного медицинского оборудования снимков и построенных им же 3D-моделей. Программа не предъявляет никаких требований к открываемым ею медицинским изображениям, т.к. она поддерживает любые их форматы, в т.ч. и DICOM, независимо от их типа (модальности). Приложением можно пользоваться бесплатно в некоммерческих целях.
MeVisLab представляет собой мощную модульную структуру для исследований и разработок в области обработки изображений с особым акцентом на медицинскую визуализацию. Это позволяет быстро интегрировать и тестировать новые алгоритмы, а также разрабатывать прототипы клинических приложений.
MeVisLab включает расширенные программные модули для сегментации, регистрации, волюметрии, а также количественного морфологического и функционального анализа. На основе MeVisLab реализовано несколько клинических прототипов, включая программные помощники для нейровизуализации, динамического анализа изображений, планирования операций и сердечно-сосудистого анализа. Другими словами, MeVisLab используется и для планирования операций на различных органах человека.