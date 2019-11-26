Одними из самых популярных словесных головоломок до сих пор остаются кроссворды или их многочисленные разновидности. Разгадывание таких головоломок — полезное развлечение, а вот составление — довольно непростой интеллектуальный труд. Впрочем, используя специальные компьютерные программы для составления кроссвордов, можно значительно упростить и ускорить эту непростую задачу.
Homacosoft CrosswordCreator
Бесплатная программа
Homacosoft CrosswordCreator — довольно простая в использовании программа для автоматического составления (генерации) классических кроссвордов объемом до 1000 слов. Приложение распространяется бесплатно, но, к сожалению, не обновляется с 2008 года. Впрочем, последняя версия хорошо выполняет основную задачу. Программа Homacosoft CrosswordCreator подойдет для компьютеров под управлением ОС Windows XP и выше (32 и 64 бит), интерфейс полностью выполнен на русском языке.
Программа для создания кроссвордов Homacosoft CrosswordCreator обладает следующими функциональными возможностями:
- Полностью автоматизированная генерация кроссвордов при использовании одного из трех доступных алгоритмов: IQEngine (от 10 до 50 слов), CrossArchitest (до 50 слов) или IQExtreme (от 50 до 1000 слов). Основное отличие алгоритмов — расстановка слов на поле кроссворда.
- Ручное и автоматическое добавление слов в кроссворд.
- Автоматическое составление вопросов к словам (к сожалению, функция работает некорректно).
- Наличие встроенного толкового словаря Ожегова, в котором можно просматривать значения множества (сотен) слов.
- Возможность настройки визуального оформления кроссворда (цвета, шрифт, дизайн клеток, игровое поле и т.д.).
- Экспорт кроссворда в виде пары графических файлов формата BPM (пустой и заполненный кроссворд) с приложенным к ним текстовым файлом с ответами и/или вопросами.
- Возможность копирования кроссворда в буфер обмена в виде графического изображения для последующего редактирования в любом графическом редакторе.
Создание кроссворда в программе Homacosoft CrosswordCreator
С составлением кроссворда при помощи программы Homacosoft CrosswordCreator справится даже начинающий пользователь компьютера. Все, что требуется сделать — последовательно использовать функциональные панели в верхней части окна программы:
- Если нужно, чтобы программа автоматически добавила слова для кроссворда, кликните правой кнопкой мыши по пустому полю первого компонента, затем выберите, сколько слов следует добавить:
- Слова можно вводить и вручную:
- Заполнив список слов, выберите алгоритм для составления кроссворда и нажмите кнопку "Создать". Если он небольшой, подойдет вариант IQEngine или CrossArchitest. Если же слов в кроссворде более 50, используйте алгоритм IQExtreme.
- Как можно видеть, программа автоматически построит кроссворд и распределит в нем слова, как по вертикали, так и по горизонтали.
- При необходимости можно изменить масштаб или настроить визуальное оформление кроссворда, кликнув по кнопке "Оформление…":
- Последний шаг — сохранение кроссворда. Здесь нужно кликнуть по кнопке "Файл". Также кроссворд (заполненный или пустой) можно скопировать в буфер обмена:
- А затем вставить, например, в стандартный графический редактор MS Paint для редактирования (например, вставить водяной знак на игровое поле) и последующей отправки на печать:
Если нажать на клавиатуре комбинацию "CTRL + F1", на экране отобразится толковый словарь. Введите в него нужное слово, чтобы ознакомиться с его толкованием.
Decalion
Бесплатная программа
Как и в предыдущем случае, программа Decalion предоставляет возможность создания классических кроссвордов в полностью автоматическом режиме, но здесь гораздо больше возможностей по составлению головоломок вручную. Приложение Decalion работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2000 (32/64 бит), интерфейс выполнен на русском языке.
Если говорить обобщенно, в программе Decalion предусмотрено все необходимое для составления кроссвордов классического (европейского) типа:
- Максимальный размер кроссвордного поля — 100 на 100 клеток.
- Ручное и автоматическое построение и заполнение кроссворда словами.
- Автоматический подбор и ручное написание вопросов к кроссворду с возможность их экспорта в файл.
- Гибкий функционал по оформлению кроссвордов, позволяющий тонко настроить стилистику клеток.
- 5 встроенных по умолчанию и возможность подключения любого количества внешних словарей, многие из которых доступны для скачивания из самой программы. Особенно отметим наличие в списке загрузок специфических словарей, например "Словарь воровского жаргона", "Астрологический словарь" или даже "Плотницкий словарь".
- Возможность поиска слов в словарях, включая их упоминания в текстах толкования.
- Отправка кроссворда на печать без необходимости использования сторонних программ.
Составление кроссворда в программе Decalion
Сразу отметим, что работать с Decalion несколько сложней, нежели с предыдущей программой. Если Homacosoft CrosswordCreator составляет кроссворд в полностью автоматическом режиме (включая построение кроссвордной сетки), то Decalion сначала требуется создать игровое поле (т.е. расположить клетки по горизонтали и вертикали), и только после — располагать на нем слова. Впрочем, это кажется сложным только на первый взгляд. Пример создания простейшего кроссворда:
- Кликните по кнопке "Новый кроссворд", введите в окошко размер игрового поля и нажмите "ОК".
- Используя панель инструментов, перейдите в режим редактирования. Теперь при помощи мыши (удерживая левую кнопку) на игровом поле можно размещать клетки для будущего кроссворда.
- Для заполнения клеток перейдите в рабочий режим, затем кликните по нужной строке/столбцу и введите загаданное слово побуквенно, перемещаясь по клеткам мышью или стрелками на клавиатуре.
- Для автоматического заполнения кроссворда случайными словами, кликните по кнопке "Автоподбор", затем — "Начать автоподбор".
- Примерно таким получится результат:
- В правой части окна отобразится список слов, используемых в кроссворде. По нему можно кликнуть два раза мышью, в левой части окна отобразится выбранное слово (возможны несколько вариантов) и подобранный к нему вопрос.
- При необходимости изменить стиль оформления кроссворда, кликните по кнопке "Оформление". Здесь можно изменить, к примеру, дизайн (стиль) клеток, а затем отправить кроссворд на печать в том виде, в котором он показан в модуле "Оформление".
- Ответы и/или вопросы составленного кроссворда можно экспортировать в текстовый файл, воспользовавшись кнопкой "Экспорт текста", и выбрав затем тип экспортируемого объекта. Обратите внимание на текстовый блок в модуле экспорта файлов. Приведенные здесь вопросы/ответы можно свободно редактировать. При этом изменения будут вводиться только для текущего сеанса экспорта (сами словари не будут меняться).
- Чтобы добавить словарь из списка доступных для скачивания, кликните по кнопке "Пользовательские словари", затем в новом окне — по кнопке "Загрузить список". Выберите нужный и нажмите кнопку "Скачать словарь".
FineCrosser Pro
Условно-бесплатная программа
Программа FineCrosser Pro станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает скандинавские кроссворды (сканворды), в т.ч. с изображениями в качестве вопросов. Впрочем, при помощи данного приложения можно составлять и классические кроссворды. Основной недостаток FineCrosser Pro — программа платная. В бесплатной версии готовый кроссворд/сканворд невозможно экспортировать в файл, других ограничений нет.
Программа поддерживается операционными системами Windows XP/7/8/10 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.
Первое, что следует отметить — это способность программы FineCrosser Pro генерировать множество кроссвордов/сканвордов одновременно в полностью автоматическом режиме. Т.е. если пользователю необходимо быстро составить 10 сканвордов для своего сайта или, например, какого-нибудь школьного конкурса по их разгадыванию, в программе FineCrosser Pro это можно будет сделать в пару кликов.
Из прочих функциональных возможностей отметим:
- Максимальный размер игрового поля — 40 на 40 (1600 клеток).
- Возможность использования в сканвордах картинок в качестве вопросов из прилагающейся к программе базе изображений (которую можно пополнять собственными картинками).
- Генерация до 100 кроссвордов/сканвордов в автоматическом режиме. Программа FineCrosser Pro способна создавать, как абсолютно одинаковые в плане расположения строк и столбцов, так и полностью отличные друг от друга сканворды и/или кроссворды.
- Наличие широкой базы слов и определений к ним, включая краткие определения, использующиеся в сканвордах.
- Возможность ограничения количества слов в кроссвордах определенной длины.
- Удобный встроенный словарь с разбивкой слов по тематическим категориям, который может быть отредактирован пользователем: добавление/удаление/редактирование слов и определений к ним.
- Возможность импорта собственных словарей.
- Поиск слов и определений к ним по введенному тексту с возможностью использования маски и другие.
Создание сканворда в программе FineCrosser Pro
Составление сканворда в FineCrosser Pro осуществляется при помощи специального мастера проекта, запускающегося при старте программы:
- Выбираем тип кроссворда.
- Устанавливаем размер.
- Настраиваем расположение слов друг относительно друга на игровом поле.
- На этой же вкладке можно сразу установить допустимое количество слов заданной длины (кнопка "Выбрать"):
- Выбираем алгоритм построения сканворда в автоматическом режиме, количество используемых картинок, способ подбора слов и т.п.
- Если требуется составить несколько сканвородов одновременно, указываем их количество во вкладке "Пакет". Здесь же устанавливается уровень (процент) схожести автогенерируемых головоломок.
Макет сканворда будет создан. Осталось добавить в него слова и вопросы. Сделать это можно вручную, используя инструмент "Установить слово вручную":
Выделяем мышью добавленные клетки, кликаем правой кнопкой мыши, затем выбираем пункт "Слово" или "Картинка". В первом случае откроется словарь, в котором будут перечислены все имеющиеся слова длиною, равной количеству выделенных ранее клеток:
Если же требуется заполнить сканворд автоматически, используем функцию "Построить кроссворд". Введенное нами слово, кстати, никуда не денется — останется частью сканворда:
Перейдя во вкладку "Вид", можно увидеть готовый вариант сканворда:
EclipseCrossword
Бесплатная программа
EclipseCrossword — одна из самых популярных бесплатных программ для составления кроссвордов/сканвордов в зарубежном сегменте интернета. Мы решили добавить это приложение по одной важной причине — в нем есть функция генерации интерактивного сканворда для публикации на сайте (т.е. их можно разгадывать прямо в браузере). Интерфейс программы EclipseCrossword выполнен на английском языке, однако управлять ею настолько просто, что перевода и не требуется.
Стоит признать, что функционал по составлению кроссвордов в EclipseCrossword не слишком уж и богатый. Здесь не предусмотрена возможность создания (генерации) игрового поля с пустыми клетками для последующего их наполнения вопросами и ответами (словами). Вообще, EclipseCrossword работает несколько иначе, нежели все предыдущие программы. Все, что требуется от пользователя — ввести загаданные слова и дать им определение. Задача приложения — построить на основе этих слов и вопросов к ним кроссворд. Последнее делается в автоматическом режиме и никак не контролируется пользователем (хотя и имеется возможность переделки конструкции кроссворда).
Но программа EclipseCrossword обладает другими преимуществами — различные варианты экспорта кроссвордов, а именно:
- Автоматическая генерация кроссвордов на основе введенных слов и вопросов к ним с максимальным объемом игрового поля 120 на 120 клеток.
- Отправка на печать на физический или виртуальный принтер. В последнем случае на компьютере должна быть установлена программа doPFD или подобная ей, позволяющая создавать PDF-документы путем отправки на печать документов, изображений и т.п.
- Генерация интерактивного сканворда в виде HTML/HTM/ASPX/ASP/PHP-документа со встроенным JavaScript-сценарием. Такой сканворд можно выложить на любом сайте для привлечения посетителей. В зависимости от настроек, пользователю может быть доступна функция проверки ответов или нет (или можно разрешить выполнять проверку единоразово).
- Генерация кроссвордов (отдельно графическая часть и отдельно — вопросы) в формате HTML для их последующей распечатки из браузера. Еще один способ для веб-разработчиков привлечь посетителей на сайт.
- Экспорт вопросов к сканворду в виде RTF-документа.
- Экспорт сканворда (пустые клетки) в виде графического изображения формата EPS и метафайла WMF.
- Экспорт в текстовом формате Across Lite TEXT для возможности их последующего использования в других аналогичных программах, поддерживающие импорт кроссвордов.
Составление кроссворда в программе EclipseCrossword
Первое, что рекомендуется (не всегда обязательно) сделать после установки программы — включить в настройках поддержку кириллических символов (если вместо русских букв будут отображаться непонятные символы). Для этого в настройках отройте вкладку "Language" и выберите в блоке "Language settings" пункт меню "Cyrillic":
Дальнейшие действия:
- Для создания нового кроссворда выберите первую опцию и кликните "Next".
- Если у вас в распоряжении нет готового файла с вопросами и ответами к кроссворду (можно найти в интернете или создать самому), вновь выберите первую опцию.
- Введите любое слово в поле "Word", а затем вопрос/определение/загадку к нему в поле "Clue for this word", после — нажмите "Add word to list". Слово будет добавлено в создаваемый кроссворд. Минимум их требуется два. По окончанию ввода слов, нажмите "Next"
- На следующей странице можно задать имя для сканворда и имя его составителя.
- Задайте размер игрового поля (количество клеток по горизонтали и вертикали). Минимально допустимый размер будет указан чуть выше полей для ввода чисел.
- Программа автоматически сгенерирует кроссворд на основе введенных слов. Его конструкцию можно поменять, кликнув по элементу "Make another puzzle like this".
- Последний шаг — сохранение кроссворда. Для примера сохраним его в формате HTML (если требуется другой веб-формат, выберите его в настройках) с JavaScript. Для этого перейдите во вкладку "Save as a web page" и кликните по элементу "Interactive with JavaScript".
- Кроссворд будет сохранен на диске в указанном месте в формате HTML. Его сразу же можно открыть в браузере для проверки работоспособности.