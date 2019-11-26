Одними из самых популярных словесных головоломок до сих пор остаются кроссворды или их многочисленные разновидности. Разгадывание таких головоломок — полезное развлечение, а вот составление — довольно непростой интеллектуальный труд. Впрочем, используя специальные компьютерные программы для составления кроссвордов, можно значительно упростить и ускорить эту непростую задачу.

Homacosoft CrosswordCreator Бесплатная программа Homacosoft CrosswordCreator — довольно простая в использовании программа для автоматического составления (генерации) классических кроссвордов объемом до 1000 слов. Приложение распространяется бесплатно, но, к сожалению, не обновляется с 2008 года. Впрочем, последняя версия хорошо выполняет основную задачу. Программа Homacosoft CrosswordCreator подойдет для компьютеров под управлением ОС Windows XP и выше (32 и 64 бит), интерфейс полностью выполнен на русском языке. Программа для создания кроссвордов Homacosoft CrosswordCreator обладает следующими функциональными возможностями: Полностью автоматизированная генерация кроссвордов при использовании одного из трех доступных алгоритмов: IQEngine (от 10 до 50 слов), CrossArchitest (до 50 слов) или IQExtreme (от 50 до 1000 слов). Основное отличие алгоритмов — расстановка слов на поле кроссворда.

Ручное и автоматическое добавление слов в кроссворд.

Автоматическое составление вопросов к словам (к сожалению, функция работает некорректно).

Наличие встроенного толкового словаря Ожегова, в котором можно просматривать значения множества (сотен) слов.

Возможность настройки визуального оформления кроссворда (цвета, шрифт, дизайн клеток, игровое поле и т.д.).

Экспорт кроссворда в виде пары графических файлов формата BPM (пустой и заполненный кроссворд) с приложенным к ним текстовым файлом с ответами и/или вопросами.

Возможность копирования кроссворда в буфер обмена в виде графического изображения для последующего редактирования в любом графическом редакторе.

Создание кроссворда в программе Homacosoft CrosswordCreator С составлением кроссворда при помощи программы Homacosoft CrosswordCreator справится даже начинающий пользователь компьютера. Все, что требуется сделать — последовательно использовать функциональные панели в верхней части окна программы: Если нужно, чтобы программа автоматически добавила слова для кроссворда, кликните правой кнопкой мыши по пустому полю первого компонента, затем выберите, сколько слов следует добавить: Слова можно вводить и вручную: Заполнив список слов, выберите алгоритм для составления кроссворда и нажмите кнопку "Создать". Если он небольшой, подойдет вариант IQEngine или CrossArchitest. Если же слов в кроссворде более 50, используйте алгоритм IQExtreme. Как можно видеть, программа автоматически построит кроссворд и распределит в нем слова, как по вертикали, так и по горизонтали.

При необходимости можно изменить масштаб или настроить визуальное оформление кроссворда, кликнув по кнопке "Оформление…": Последний шаг — сохранение кроссворда. Здесь нужно кликнуть по кнопке "Файл". Также кроссворд (заполненный или пустой) можно скопировать в буфер обмена: А затем вставить, например, в стандартный графический редактор MS Paint для редактирования (например, вставить водяной знак на игровое поле) и последующей отправки на печать: Если нажать на клавиатуре комбинацию "CTRL + F1", на экране отобразится толковый словарь. Введите в него нужное слово, чтобы ознакомиться с его толкованием.

Decalion Бесплатная программа Как и в предыдущем случае, программа Decalion предоставляет возможность создания классических кроссвордов в полностью автоматическом режиме, но здесь гораздо больше возможностей по составлению головоломок вручную. Приложение Decalion работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2000 (32/64 бит), интерфейс выполнен на русском языке. Если говорить обобщенно, в программе Decalion предусмотрено все необходимое для составления кроссвордов классического (европейского) типа: Максимальный размер кроссвордного поля — 100 на 100 клеток.

Ручное и автоматическое построение и заполнение кроссворда словами.

Автоматический подбор и ручное написание вопросов к кроссворду с возможность их экспорта в файл.

Гибкий функционал по оформлению кроссвордов, позволяющий тонко настроить стилистику клеток.

5 встроенных по умолчанию и возможность подключения любого количества внешних словарей, многие из которых доступны для скачивания из самой программы. Особенно отметим наличие в списке загрузок специфических словарей, например "Словарь воровского жаргона", "Астрологический словарь" или даже "Плотницкий словарь".

Возможность поиска слов в словарях, включая их упоминания в текстах толкования.

Отправка кроссворда на печать без необходимости использования сторонних программ.

Составление кроссворда в программе Decalion Сразу отметим, что работать с Decalion несколько сложней, нежели с предыдущей программой. Если Homacosoft CrosswordCreator составляет кроссворд в полностью автоматическом режиме (включая построение кроссвордной сетки), то Decalion сначала требуется создать игровое поле (т.е. расположить клетки по горизонтали и вертикали), и только после — располагать на нем слова. Впрочем, это кажется сложным только на первый взгляд. Пример создания простейшего кроссворда: Кликните по кнопке "Новый кроссворд", введите в окошко размер игрового поля и нажмите "ОК". Используя панель инструментов, перейдите в режим редактирования. Теперь при помощи мыши (удерживая левую кнопку) на игровом поле можно размещать клетки для будущего кроссворда. Для заполнения клеток перейдите в рабочий режим, затем кликните по нужной строке/столбцу и введите загаданное слово побуквенно, перемещаясь по клеткам мышью или стрелками на клавиатуре.

Для автоматического заполнения кроссворда случайными словами, кликните по кнопке "Автоподбор", затем — "Начать автоподбор".

Примерно таким получится результат: В правой части окна отобразится список слов, используемых в кроссворде. По нему можно кликнуть два раза мышью, в левой части окна отобразится выбранное слово (возможны несколько вариантов) и подобранный к нему вопрос. При необходимости изменить стиль оформления кроссворда, кликните по кнопке "Оформление". Здесь можно изменить, к примеру, дизайн (стиль) клеток, а затем отправить кроссворд на печать в том виде, в котором он показан в модуле "Оформление". Ответы и/или вопросы составленного кроссворда можно экспортировать в текстовый файл, воспользовавшись кнопкой "Экспорт текста", и выбрав затем тип экспортируемого объекта. Обратите внимание на текстовый блок в модуле экспорта файлов. Приведенные здесь вопросы/ответы можно свободно редактировать. При этом изменения будут вводиться только для текущего сеанса экспорта (сами словари не будут меняться). Чтобы добавить словарь из списка доступных для скачивания, кликните по кнопке "Пользовательские словари", затем в новом окне — по кнопке "Загрузить список". Выберите нужный и нажмите кнопку "Скачать словарь".

FineCrosser Pro Условно-бесплатная программа Программа FineCrosser Pro станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает скандинавские кроссворды (сканворды), в т.ч. с изображениями в качестве вопросов. Впрочем, при помощи данного приложения можно составлять и классические кроссворды. Основной недостаток FineCrosser Pro — программа платная. В бесплатной версии готовый кроссворд/сканворд невозможно экспортировать в файл, других ограничений нет. Программа поддерживается операционными системами Windows XP/7/8/10 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке. Первое, что следует отметить — это способность программы FineCrosser Pro генерировать множество кроссвордов/сканвордов одновременно в полностью автоматическом режиме. Т.е. если пользователю необходимо быстро составить 10 сканвордов для своего сайта или, например, какого-нибудь школьного конкурса по их разгадыванию, в программе FineCrosser Pro это можно будет сделать в пару кликов. Из прочих функциональных возможностей отметим: Максимальный размер игрового поля — 40 на 40 (1600 клеток).

Возможность использования в сканвордах картинок в качестве вопросов из прилагающейся к программе базе изображений (которую можно пополнять собственными картинками).

Генерация до 100 кроссвордов/сканвордов в автоматическом режиме. Программа FineCrosser Pro способна создавать, как абсолютно одинаковые в плане расположения строк и столбцов, так и полностью отличные друг от друга сканворды и/или кроссворды.

Наличие широкой базы слов и определений к ним, включая краткие определения, использующиеся в сканвордах.

Возможность ограничения количества слов в кроссвордах определенной длины.

Удобный встроенный словарь с разбивкой слов по тематическим категориям, который может быть отредактирован пользователем: добавление/удаление/редактирование слов и определений к ним.

Возможность импорта собственных словарей.

Поиск слов и определений к ним по введенному тексту с возможностью использования маски и другие.

Создание сканворда в программе FineCrosser Pro Составление сканворда в FineCrosser Pro осуществляется при помощи специального мастера проекта, запускающегося при старте программы: Выбираем тип кроссворда. Устанавливаем размер. Настраиваем расположение слов друг относительно друга на игровом поле. На этой же вкладке можно сразу установить допустимое количество слов заданной длины (кнопка "Выбрать"): Выбираем алгоритм построения сканворда в автоматическом режиме, количество используемых картинок, способ подбора слов и т.п. Если требуется составить несколько сканвородов одновременно, указываем их количество во вкладке "Пакет". Здесь же устанавливается уровень (процент) схожести автогенерируемых головоломок. Макет сканворда будет создан. Осталось добавить в него слова и вопросы. Сделать это можно вручную, используя инструмент "Установить слово вручную": Выделяем мышью добавленные клетки, кликаем правой кнопкой мыши, затем выбираем пункт "Слово" или "Картинка". В первом случае откроется словарь, в котором будут перечислены все имеющиеся слова длиною, равной количеству выделенных ранее клеток: Если же требуется заполнить сканворд автоматически, используем функцию "Построить кроссворд". Введенное нами слово, кстати, никуда не денется — останется частью сканворда: Перейдя во вкладку "Вид", можно увидеть готовый вариант сканворда:

EclipseCrossword Бесплатная программа EclipseCrossword — одна из самых популярных бесплатных программ для составления кроссвордов/сканвордов в зарубежном сегменте интернета. Мы решили добавить это приложение по одной важной причине — в нем есть функция генерации интерактивного сканворда для публикации на сайте (т.е. их можно разгадывать прямо в браузере). Интерфейс программы EclipseCrossword выполнен на английском языке, однако управлять ею настолько просто, что перевода и не требуется. Стоит признать, что функционал по составлению кроссвордов в EclipseCrossword не слишком уж и богатый. Здесь не предусмотрена возможность создания (генерации) игрового поля с пустыми клетками для последующего их наполнения вопросами и ответами (словами). Вообще, EclipseCrossword работает несколько иначе, нежели все предыдущие программы. Все, что требуется от пользователя — ввести загаданные слова и дать им определение. Задача приложения — построить на основе этих слов и вопросов к ним кроссворд. Последнее делается в автоматическом режиме и никак не контролируется пользователем (хотя и имеется возможность переделки конструкции кроссворда). Но программа EclipseCrossword обладает другими преимуществами — различные варианты экспорта кроссвордов, а именно: Автоматическая генерация кроссвордов на основе введенных слов и вопросов к ним с максимальным объемом игрового поля 120 на 120 клеток.

Отправка на печать на физический или виртуальный принтер. В последнем случае на компьютере должна быть установлена программа doPFD или подобная ей, позволяющая создавать PDF-документы путем отправки на печать документов, изображений и т.п.

Генерация интерактивного сканворда в виде HTML/HTM/ASPX/ASP/PHP-документа со встроенным JavaScript-сценарием. Такой сканворд можно выложить на любом сайте для привлечения посетителей. В зависимости от настроек, пользователю может быть доступна функция проверки ответов или нет (или можно разрешить выполнять проверку единоразово).

Генерация кроссвордов (отдельно графическая часть и отдельно — вопросы) в формате HTML для их последующей распечатки из браузера. Еще один способ для веб-разработчиков привлечь посетителей на сайт.

Экспорт вопросов к сканворду в виде RTF-документа.

Экспорт сканворда (пустые клетки) в виде графического изображения формата EPS и метафайла WMF.

Экспорт в текстовом формате Across Lite TEXT для возможности их последующего использования в других аналогичных программах, поддерживающие импорт кроссвордов.