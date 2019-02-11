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Лучшие программы 08.04.2026 9 минут

Программы для создания фотографий с эффектами

Лучшие программы для создания фотографий эффектами на Windows-компьютере.

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Любой снимок, сделанный на профессиональную камеру или смартфон, можно улучшить. Для этого нужно наложить на изображение дополнительные эффекты и фильтры. Выполнить это действие можно с помощью компьютера и специальных графических редакторов.

Paint.NET

Paint.NET — программа для редактирования графических изображений. С помощью утилиты пользователи могут применить различные эффекты и фильтры на фотографии: размытие, удаление эффекта красных глаз и так далеее. Поддерживается работа со сканером и цифровой камерой. Доступна возможность работы через графические планшеты.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения Paint.NET — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно с основными инструментами для редактирования изображений. На начальном этапе работы нужно загрузить фотографию. Для этого нужно воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов.

Paint.NET

После добавления программы можно приступать к процессу редактирования изображения. Чтобы применить эффекты, необходимо перейти в раздел "Эффекты" на верхней панели инструментов. Здесь доступны следующие параметры для редактирования: искажение, размытие, узоры, стилизация, шум.

Функции программы Paint.NET

В правой части интерфейса расположено небольшое окно "Журнал". Здесь отображается история действий пользователей: использование инструментов, применение эффектов.

Применение эффектов в Paint.NET

После того, как процесс применения эффектов для фотографии будет завершен, необходимо сохранить итоговый результат. Для этого надо перейти в раздел "Файл" — "Сохранить как". В открывшемся окне пользователи могут выбрать любой удобный формат изображения.

Преимущества программы Paint.NET:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • большой выбор эффектов для фотографий;
  • возможность просмотра истории действия через журнал.

Недостатки:

  • отсутствует встроенный конвертер для изменения формата файлов.

GIMP

GIMP — мощный графический редактор. С помощью программы можно применить различные эффекты на фотографию и удалить лишние фрагменты с изображений. Базовый функционал утилиты можно расширить при помощи дополнительных модулей.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы GIMP — бесплатная.

На начальном этапе работы с графическим редактором нужно загрузить файл для редактирования. Для этого нужно перейти в раздел "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере.

GIMP

После выполнения этого действия можно приступать к процессу редактирования фотографии. Чтобы наложить эффекты на изображение, необходимо перейти в раздел меню "Фильтры". Здесь пользователи могут применить эффект размытия и искажения картинки, а также поработать со светом и тенью. Также среди доступных фильтров расположены инструменты для улучшения качества изображения: подавление шума, удаление пятен и штрихов, устранение эффекта красных глаз.

Функции программы GIMP

В левой части интерфейса расположены инструменты для редактирования фотографии: выделение и удаление ненужной области, наложение текста, регулирование резкости. Пользователи могут дорисовать собственные элементы с помощью карандаша или кисти.

Инструменты для добавление эффектов GIMP

После завершения редактирования остается последний этап — сохранение исходного файла на компьютере. Для этого необходимо перейти в раздел верхнего меню "Файл" — "Сохранить как".

Преимущества редактора GIMP:

  • большой выбор фильтров и эффектов для изображений;
  • бесплатная модель распространения;
  • поддержка сторонних плагинов для расширения базового функционала;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.

Недостатки:

  • не поддерживается функция пакетной обработки графических изображений.

Photo Effects

Photo Effects — утилита для редактирования изображений. С помощью приложения пользователи могут изменить фотографии применив к ним фильтры и эффекты. Всего в библиотеке программы доступно более 50 различных эффектов и возможность наложения произвольного текста и регулирования цветовой палитры.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Модель распространения программы Photo Effects — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям, необходимо купить лицензию стоимостью 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию утилиты с ограниченным количеством запуска ПО: не более 30 раз.

Основные преимущества лицензионной версии графического редактора:

  1. Инструмент для печати отредактированных изображений.
  2. Возможность загрузки дополнительных рамок.
  3. Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте.
  4. Бесплатное получения всех обновлений для программы.

На начальном этапе работы с утилитой Photo Effects пользователям нужно загрузить фотографию. Для этого следует воспользоваться функцией "Open", которая расположена на верхней панели инструментов.

Photo Effects

После загрузки фотографии можно приступать к процессу применения эффектов. Эффекты расположены в левой части интерфейса. Перед началом работы следует выбрать нужную категорию эффектов из списка в строке "Name".

Фотоэффекты в Photo Effects

Далее нужно выбрать любой фильтр. В правом окне можно посмотреть результат. Кнопка "Preview" на верхней панели инструментов открывает отредактированное изображение в полноэкранном режиме.

Предпросмотр изображений в Photo Effects

В меню "Image" расположены дополнительные инструменты для редактирования фотографии: наложение текста, настройка яркости и контрастности, изменение баланса цветов. Также здесь можно изменить размер изображения.

Создание эффектов в Photo Effects

По завершению процесса применения эффектов для фотографии необходимо сохранить итоговый результат на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел меню "File" — "Save As".

Преимущества программы Photo Effects:

  • простой и удобный интерфейс;
  • большая библиотека эффектов;
  • инструмент для изменения размера фотографии.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Movavi Photo Editor

Movavi Photo Editor (Movavi Photo Suite) — популярный редактор графических изображений. Утилита дает возможность применить различные эффекты на фотографии, доступна возможность удаления лишних фрагментов. Поддерживаются все популярные форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PGM. Есть инструмент для восстановления старых фотографий.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии приложения составляет 1290 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом.

После запуска программы Movavi Photo Editor необходимо загрузить фотографию. Для этого пользователи могут воспользоваться двумя способами: перетащить файл в рабочую область или перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере.

Movavi Photo Editor

Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который находится на верхней панели инструментов приложения. В правой части интерфейса откроются все доступные эффекты для применения на фотографию. Пользователи могут изменить формат сортировки доступных фильтров: избранные, популярные, текстуры, винтаж, классические и т.д.

Фотоэффекты в программе Movavi Photo Editor

После выбора эффекта можно настроить его интенсивность. Для этого используются специальный ползунок, который расположен в нижней части окна фильтра. Чтобы применить выбранный эффект на фотографию, необходимо нажать на кнопку с иконкой галочки.

Применение эффектов в программе Movavi Photo Editor

В разделе "Улучшение фото" пользователи могут улучшить качество изображения: настроить яркость и контрастность, изменить насыщенность, четкость, экспозицию, светлые тона. При необходимости можно воспользоваться функцией "Автоулучшение". В этом случае утилита подберет оптимальные параметры в автоматическом режиме.

Настрйока эффектов в Movavi Photo Editor

После того, как процесс применения эффектов для фотографии завершен, необходимо нажать кнопку "Сохранить" в нижней части интерфейса. Этот инструмент используется для экспорта файла. В процессе сохранения пользователи могут выбрать папку, формат и название.

Сохранение фотографии в Movavi Photo Editor

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • большой набор эффектов и фильтров;
  • инструмент для восстановления старых фотографий;
  • функция автоматического улучшения качества изображения.

Недостатки:

  • нет инструмента для просмотра истории действий пользователей.

ФотоМАСТЕР

ФотоМАСТЕР — программа быстрого редактирования фотографий. С помощью утилиты можно применить различные эффекты и фильтры. Есть возможность повышения качества изображения. Доступны инструменты для ретуширования и добавления текста. Поддерживаются все популярные форматы графических изображений.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам программы ФотоМАСТЕР, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии составляет 990 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 5 дней.

Преимущества лицензионной версии ФотоМАСТЕР:

  1. Возможность создания коллажей.
  2. Более 300 готовых стилей.
  3. Инструмент для печати отредактированных изображений.
  4. Функция быстрого удаления фона.

На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить фотографию. Сделать это можно двумя способами: перетащить файл в рабочую область или нажать кнопку "Открыть фото" или выбрать изображение через проводник Windows.

ФотоМАСТЕР

Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который расположен на верхней панели инструментов. Список доступных эффектов откроется в правой части интерфейса приложения. При необходимости пользователи могут сортировать эффекты по категориям: популярные, винтажные, быстрые улучшения, световые, тонированные и т.д.

Фотоэффекты в программе ФотоМАСТЕР

После того, как пользователь выберет нужный эффект, на рабочей области появится ползунок для регулирования интенсивности применения фильтра. Чтобы оставить выбранный эффект на фотографии, необходимо нажать кнопку "Применить".

Применение эффектов в программе ФотоМАСТЕР

Преимущества ФотоМАСТЕР:

  • большая библиотека эффектов;
  • инструмент для улучшения качества фотографии;
  • возможность наложения произвольной надписи на изображение;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке.

Недостатки:

  • нельзя посмотреть историю действий.

Домашняя Фотостудия

Домашняя Фотостудия — программа для редактирования фотографий. Утилита дает возможность применить эффекты, улучшить качество изображения. Доступна функция создания коллажей, открыток и календарей, а также инструмент устранения эффекта красных глаз.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты "Домашняя Фотостудия" — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Базовая" составляет 690 рублей, "Стандарт" — 810 рублей, "Премиум" — 990 рублей. Можно загрузить бесплатную пробную версию на 10 дней.

Преимущества полной версии приложения:

  1. Получение бесплатных обновлений.
  2. Круглосуточная техническая поддержка.
  3. Инструмент для создания коллажей и открыток.
  4. Возможность сохранения фотографий в различных форматах.

После запуска программы откроется небольшое окно в котором пользователям следует выбрать действие "Открыть фотографию" и выбрать нужное изображения для редактирования.

Домашняя Фотостудия

Чтобы применить эффекты и фильтры, надо перейти в раздел меню "Эффекты". Здесь пользователи могут выполнить размытие фона, применить эффекты HDR, оптики, тоннеля и т.д.

Меню эффектов в программе Домашняя Фотостудия

Чтобы посмотреть все доступные фильтры, необходимо нажать "Каталог эффектов". В открывшемся окне доступны все эффекты, которые разделены по категориям: цветовые, базовые, природные, стилизация, геометрические. После выбора эффекта необходимо нажать "Просмотр", чтобы посмотреть, как выглядит фотография после редактирования.

Предпросмотр эффектов в программе Домашняя Фотостудия

В правой части интерфейса главного окна расположен раздел "История действий". Здесь пользователи могут посмотреть все выполняемые действия: применение эффектов, использование различных инструментов редактирования.

Применение эффектов в программе Домашняя Фотостудия

Преимущества программы "Домашняя Фотостудия":

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • большой каталог эффектов и фильтров;
  • поддержка всех популярных форматов файлов.

Недостатки:

  • нет инструментов для коррекции изображения.

Photoscape

Photoscape — утилита для редактирования графических изображений. В приложении поддерживается функция создания слайд-шоу. Есть инструмент для преобразования RAW-изображений. Доступна функция создания GIF-анимаций.

Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на руский язык. Модель распространения приложения Photoscape — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно, в котором пользователям нужно выбрать инструмент "Редактор".

Photoscape

Далее нужно выбрать фотографию для редактирования. Для этого следует указать место расположения изображения в левой части интерфейса.

Работа в программе Photoscape

В нижней части интерфейса расположены различные инструменты для применения эффектов и фильтров. Здесь пользователи могут настроить резкость, яркость и цвет. Есть инструмент для регулирования насыщенности и подсветки. Можно наложить рамку.

Применение эффектов в программе Photoscape

После применения выбранных эффектов и фильтров необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность пакетной обработки фотографий;
  • инструмент для печати отредактированных изображений.

Недостатки:

  • отсутствует инструмент для улучшения качества изображения.

Автор статьи

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