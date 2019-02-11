Программы для создания фотографий с эффектами

Любой снимок, сделанный на профессиональную камеру или смартфон, можно улучшить. Для этого нужно наложить на изображение дополнительные эффекты и фильтры. Выполнить это действие можно с помощью компьютера и специальных графических редакторов.
Paint.NET
Paint.NET — программа для редактирования графических изображений. С помощью утилиты пользователи могут применить различные эффекты и фильтры на фотографии: размытие, удаление эффекта красных глаз и так далеее. Поддерживается работа со сканером и цифровой камерой. Доступна возможность работы через графические планшеты.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения Paint.NET — бесплатная.
После запуска программы откроется главное окно с основными инструментами для редактирования изображений. На начальном этапе работы нужно загрузить фотографию. Для этого нужно воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов.
После добавления программы можно приступать к процессу редактирования изображения. Чтобы применить эффекты, необходимо перейти в раздел "Эффекты" на верхней панели инструментов. Здесь доступны следующие параметры для редактирования: искажение, размытие, узоры, стилизация, шум.
В правой части интерфейса расположено небольшое окно "Журнал". Здесь отображается история действий пользователей: использование инструментов, применение эффектов.
После того, как процесс применения эффектов для фотографии будет завершен, необходимо сохранить итоговый результат. Для этого надо перейти в раздел "Файл" — "Сохранить как". В открывшемся окне пользователи могут выбрать любой удобный формат изображения.
Преимущества программы Paint.NET:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- большой выбор эффектов для фотографий;
- возможность просмотра истории действия через журнал.
Недостатки:
- отсутствует встроенный конвертер для изменения формата файлов.
GIMP
GIMP — мощный графический редактор. С помощью программы можно применить различные эффекты на фотографию и удалить лишние фрагменты с изображений. Базовый функционал утилиты можно расширить при помощи дополнительных модулей.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы GIMP — бесплатная.
На начальном этапе работы с графическим редактором нужно загрузить файл для редактирования. Для этого нужно перейти в раздел "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере.
После выполнения этого действия можно приступать к процессу редактирования фотографии. Чтобы наложить эффекты на изображение, необходимо перейти в раздел меню "Фильтры". Здесь пользователи могут применить эффект размытия и искажения картинки, а также поработать со светом и тенью. Также среди доступных фильтров расположены инструменты для улучшения качества изображения: подавление шума, удаление пятен и штрихов, устранение эффекта красных глаз.
В левой части интерфейса расположены инструменты для редактирования фотографии: выделение и удаление ненужной области, наложение текста, регулирование резкости. Пользователи могут дорисовать собственные элементы с помощью карандаша или кисти.
После завершения редактирования остается последний этап — сохранение исходного файла на компьютере. Для этого необходимо перейти в раздел верхнего меню "Файл" — "Сохранить как".
Преимущества редактора GIMP:
- большой выбор фильтров и эффектов для изображений;
- бесплатная модель распространения;
- поддержка сторонних плагинов для расширения базового функционала;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.
Недостатки:
- не поддерживается функция пакетной обработки графических изображений.
Photo Effects
Photo Effects — утилита для редактирования изображений. С помощью приложения пользователи могут изменить фотографии применив к ним фильтры и эффекты. Всего в библиотеке программы доступно более 50 различных эффектов и возможность наложения произвольного текста и регулирования цветовой палитры.
Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Модель распространения программы Photo Effects — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям, необходимо купить лицензию стоимостью 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию утилиты с ограниченным количеством запуска ПО: не более 30 раз.
Основные преимущества лицензионной версии графического редактора:
- Инструмент для печати отредактированных изображений.
- Возможность загрузки дополнительных рамок.
- Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте.
- Бесплатное получения всех обновлений для программы.
На начальном этапе работы с утилитой Photo Effects пользователям нужно загрузить фотографию. Для этого следует воспользоваться функцией "Open", которая расположена на верхней панели инструментов.
После загрузки фотографии можно приступать к процессу применения эффектов. Эффекты расположены в левой части интерфейса. Перед началом работы следует выбрать нужную категорию эффектов из списка в строке "Name".
Далее нужно выбрать любой фильтр. В правом окне можно посмотреть результат. Кнопка "Preview" на верхней панели инструментов открывает отредактированное изображение в полноэкранном режиме.
В меню "Image" расположены дополнительные инструменты для редактирования фотографии: наложение текста, настройка яркости и контрастности, изменение баланса цветов. Также здесь можно изменить размер изображения.
По завершению процесса применения эффектов для фотографии необходимо сохранить итоговый результат на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел меню "File" — "Save As".
Преимущества программы Photo Effects:
- простой и удобный интерфейс;
- большая библиотека эффектов;
- инструмент для изменения размера фотографии.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка.
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor (Movavi Photo Suite) — популярный редактор графических изображений. Утилита дает возможность применить различные эффекты на фотографии, доступна возможность удаления лишних фрагментов. Поддерживаются все популярные форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PGM. Есть инструмент для восстановления старых фотографий.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии приложения составляет 1290 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом.
После запуска программы Movavi Photo Editor необходимо загрузить фотографию. Для этого пользователи могут воспользоваться двумя способами: перетащить файл в рабочую область или перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере.
Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который находится на верхней панели инструментов приложения. В правой части интерфейса откроются все доступные эффекты для применения на фотографию. Пользователи могут изменить формат сортировки доступных фильтров: избранные, популярные, текстуры, винтаж, классические и т.д.
После выбора эффекта можно настроить его интенсивность. Для этого используются специальный ползунок, который расположен в нижней части окна фильтра. Чтобы применить выбранный эффект на фотографию, необходимо нажать на кнопку с иконкой галочки.
В разделе "Улучшение фото" пользователи могут улучшить качество изображения: настроить яркость и контрастность, изменить насыщенность, четкость, экспозицию, светлые тона. При необходимости можно воспользоваться функцией "Автоулучшение". В этом случае утилита подберет оптимальные параметры в автоматическом режиме.
После того, как процесс применения эффектов для фотографии завершен, необходимо нажать кнопку "Сохранить" в нижней части интерфейса. Этот инструмент используется для экспорта файла. В процессе сохранения пользователи могут выбрать папку, формат и название.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- большой набор эффектов и фильтров;
- инструмент для восстановления старых фотографий;
- функция автоматического улучшения качества изображения.
Недостатки:
- нет инструмента для просмотра истории действий пользователей.
ФотоМАСТЕР
ФотоМАСТЕР — программа быстрого редактирования фотографий. С помощью утилиты можно применить различные эффекты и фильтры. Есть возможность повышения качества изображения. Доступны инструменты для ретуширования и добавления текста. Поддерживаются все популярные форматы графических изображений.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам программы ФотоМАСТЕР, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии составляет 990 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 5 дней.
Преимущества лицензионной версии ФотоМАСТЕР:
- Возможность создания коллажей.
- Более 300 готовых стилей.
- Инструмент для печати отредактированных изображений.
- Функция быстрого удаления фона.
На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить фотографию. Сделать это можно двумя способами: перетащить файл в рабочую область или нажать кнопку "Открыть фото" или выбрать изображение через проводник Windows.
Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который расположен на верхней панели инструментов. Список доступных эффектов откроется в правой части интерфейса приложения. При необходимости пользователи могут сортировать эффекты по категориям: популярные, винтажные, быстрые улучшения, световые, тонированные и т.д.
После того, как пользователь выберет нужный эффект, на рабочей области появится ползунок для регулирования интенсивности применения фильтра. Чтобы оставить выбранный эффект на фотографии, необходимо нажать кнопку "Применить".
Преимущества ФотоМАСТЕР:
- большая библиотека эффектов;
- инструмент для улучшения качества фотографии;
- возможность наложения произвольной надписи на изображение;
- простой и удобный интерфейс на русском языке.
Недостатки:
- нельзя посмотреть историю действий.
Домашняя Фотостудия
Домашняя Фотостудия — программа для редактирования фотографий. Утилита дает возможность применить эффекты, улучшить качество изображения. Доступна функция создания коллажей, открыток и календарей, а также инструмент устранения эффекта красных глаз.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты "Домашняя Фотостудия" — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Базовая" составляет 690 рублей, "Стандарт" — 810 рублей, "Премиум" — 990 рублей. Можно загрузить бесплатную пробную версию на 10 дней.
Преимущества полной версии приложения:
- Получение бесплатных обновлений.
- Круглосуточная техническая поддержка.
- Инструмент для создания коллажей и открыток.
- Возможность сохранения фотографий в различных форматах.
После запуска программы откроется небольшое окно в котором пользователям следует выбрать действие "Открыть фотографию" и выбрать нужное изображения для редактирования.
Чтобы применить эффекты и фильтры, надо перейти в раздел меню "Эффекты". Здесь пользователи могут выполнить размытие фона, применить эффекты HDR, оптики, тоннеля и т.д.
Чтобы посмотреть все доступные фильтры, необходимо нажать "Каталог эффектов". В открывшемся окне доступны все эффекты, которые разделены по категориям: цветовые, базовые, природные, стилизация, геометрические. После выбора эффекта необходимо нажать "Просмотр", чтобы посмотреть, как выглядит фотография после редактирования.
В правой части интерфейса главного окна расположен раздел "История действий". Здесь пользователи могут посмотреть все выполняемые действия: применение эффектов, использование различных инструментов редактирования.
Преимущества программы "Домашняя Фотостудия":
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- большой каталог эффектов и фильтров;
- поддержка всех популярных форматов файлов.
Недостатки:
- нет инструментов для коррекции изображения.
Photoscape
Photoscape — утилита для редактирования графических изображений. В приложении поддерживается функция создания слайд-шоу. Есть инструмент для преобразования RAW-изображений. Доступна функция создания GIF-анимаций.
Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на руский язык. Модель распространения приложения Photoscape — бесплатная.
После запуска программы откроется главное окно, в котором пользователям нужно выбрать инструмент "Редактор".
Далее нужно выбрать фотографию для редактирования. Для этого следует указать место расположения изображения в левой части интерфейса.
В нижней части интерфейса расположены различные инструменты для применения эффектов и фильтров. Здесь пользователи могут настроить резкость, яркость и цвет. Есть инструмент для регулирования насыщенности и подсветки. Можно наложить рамку.
После применения выбранных эффектов и фильтров необходимо нажать кнопку "Сохранить".
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность пакетной обработки фотографий;
- инструмент для печати отредактированных изображений.
Недостатки:
- отсутствует инструмент для улучшения качества изображения.