Программы для создания фотографий с эффектами

Любой снимок, сделанный на профессиональную камеру или смартфон, можно улучшить. Для этого нужно наложить на изображение дополнительные эффекты и фильтры. Выполнить это действие можно с помощью компьютера и специальных графических редакторов.

Paint.NET Paint.NET — программа для редактирования графических изображений. С помощью утилиты пользователи могут применить различные эффекты и фильтры на фотографии: размытие, удаление эффекта красных глаз и так далеее. Поддерживается работа со сканером и цифровой камерой. Доступна возможность работы через графические планшеты. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения Paint.NET — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно с основными инструментами для редактирования изображений. На начальном этапе работы нужно загрузить фотографию. Для этого нужно воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов. После добавления программы можно приступать к процессу редактирования изображения. Чтобы применить эффекты, необходимо перейти в раздел "Эффекты" на верхней панели инструментов. Здесь доступны следующие параметры для редактирования: искажение, размытие, узоры, стилизация, шум. В правой части интерфейса расположено небольшое окно "Журнал". Здесь отображается история действий пользователей: использование инструментов, применение эффектов. После того, как процесс применения эффектов для фотографии будет завершен, необходимо сохранить итоговый результат. Для этого надо перейти в раздел "Файл" — "Сохранить как". В открывшемся окне пользователи могут выбрать любой удобный формат изображения. Преимущества программы Paint.NET: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

большой выбор эффектов для фотографий;

возможность просмотра истории действия через журнал. Недостатки: отсутствует встроенный конвертер для изменения формата файлов.

GIMP GIMP — мощный графический редактор. С помощью программы можно применить различные эффекты на фотографию и удалить лишние фрагменты с изображений. Базовый функционал утилиты можно расширить при помощи дополнительных модулей. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы GIMP — бесплатная. На начальном этапе работы с графическим редактором нужно загрузить файл для редактирования. Для этого нужно перейти в раздел "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере. После выполнения этого действия можно приступать к процессу редактирования фотографии. Чтобы наложить эффекты на изображение, необходимо перейти в раздел меню "Фильтры". Здесь пользователи могут применить эффект размытия и искажения картинки, а также поработать со светом и тенью. Также среди доступных фильтров расположены инструменты для улучшения качества изображения: подавление шума, удаление пятен и штрихов, устранение эффекта красных глаз. В левой части интерфейса расположены инструменты для редактирования фотографии: выделение и удаление ненужной области, наложение текста, регулирование резкости. Пользователи могут дорисовать собственные элементы с помощью карандаша или кисти. После завершения редактирования остается последний этап — сохранение исходного файла на компьютере. Для этого необходимо перейти в раздел верхнего меню "Файл" — "Сохранить как". Преимущества редактора GIMP: большой выбор фильтров и эффектов для изображений;

бесплатная модель распространения;

поддержка сторонних плагинов для расширения базового функционала;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка. Недостатки: не поддерживается функция пакетной обработки графических изображений.

Photo Effects Photo Effects — утилита для редактирования изображений. С помощью приложения пользователи могут изменить фотографии применив к ним фильтры и эффекты. Всего в библиотеке программы доступно более 50 различных эффектов и возможность наложения произвольного текста и регулирования цветовой палитры. Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Модель распространения программы Photo Effects — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям, необходимо купить лицензию стоимостью 30 долларов. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию утилиты с ограниченным количеством запуска ПО: не более 30 раз. Основные преимущества лицензионной версии графического редактора: Инструмент для печати отредактированных изображений. Возможность загрузки дополнительных рамок. Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Бесплатное получения всех обновлений для программы. На начальном этапе работы с утилитой Photo Effects пользователям нужно загрузить фотографию. Для этого следует воспользоваться функцией "Open", которая расположена на верхней панели инструментов. После загрузки фотографии можно приступать к процессу применения эффектов. Эффекты расположены в левой части интерфейса. Перед началом работы следует выбрать нужную категорию эффектов из списка в строке "Name". Далее нужно выбрать любой фильтр. В правом окне можно посмотреть результат. Кнопка "Preview" на верхней панели инструментов открывает отредактированное изображение в полноэкранном режиме. В меню "Image" расположены дополнительные инструменты для редактирования фотографии: наложение текста, настройка яркости и контрастности, изменение баланса цветов. Также здесь можно изменить размер изображения. По завершению процесса применения эффектов для фотографии необходимо сохранить итоговый результат на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел меню "File" — "Save As". Преимущества программы Photo Effects: простой и удобный интерфейс;

большая библиотека эффектов;

инструмент для изменения размера фотографии. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.

Movavi Photo Editor Movavi Photo Editor (Movavi Photo Suite) — популярный редактор графических изображений. Утилита дает возможность применить различные эффекты на фотографии, доступна возможность удаления лишних фрагментов. Поддерживаются все популярные форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PGM. Есть инструмент для восстановления старых фотографий. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии приложения составляет 1290 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом. После запуска программы Movavi Photo Editor необходимо загрузить фотографию. Для этого пользователи могут воспользоваться двумя способами: перетащить файл в рабочую область или перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть" и выбрать изображение, которое хранится на компьютере. Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который находится на верхней панели инструментов приложения. В правой части интерфейса откроются все доступные эффекты для применения на фотографию. Пользователи могут изменить формат сортировки доступных фильтров: избранные, популярные, текстуры, винтаж, классические и т.д. После выбора эффекта можно настроить его интенсивность. Для этого используются специальный ползунок, который расположен в нижней части окна фильтра. Чтобы применить выбранный эффект на фотографию, необходимо нажать на кнопку с иконкой галочки. В разделе "Улучшение фото" пользователи могут улучшить качество изображения: настроить яркость и контрастность, изменить насыщенность, четкость, экспозицию, светлые тона. При необходимости можно воспользоваться функцией "Автоулучшение". В этом случае утилита подберет оптимальные параметры в автоматическом режиме. После того, как процесс применения эффектов для фотографии завершен, необходимо нажать кнопку "Сохранить" в нижней части интерфейса. Этот инструмент используется для экспорта файла. В процессе сохранения пользователи могут выбрать папку, формат и название. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой набор эффектов и фильтров;

инструмент для восстановления старых фотографий;

функция автоматического улучшения качества изображения. Недостатки: нет инструмента для просмотра истории действий пользователей.

ФотоМАСТЕР ФотоМАСТЕР — программа быстрого редактирования фотографий. С помощью утилиты можно применить различные эффекты и фильтры. Есть возможность повышения качества изображения. Доступны инструменты для ретуширования и добавления текста. Поддерживаются все популярные форматы графических изображений. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам программы ФотоМАСТЕР, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии составляет 990 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 5 дней. Преимущества лицензионной версии ФотоМАСТЕР: Возможность создания коллажей. Более 300 готовых стилей. Инструмент для печати отредактированных изображений. Функция быстрого удаления фона. На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить фотографию. Сделать это можно двумя способами: перетащить файл в рабочую область или нажать кнопку "Открыть фото" или выбрать изображение через проводник Windows. Далее нужно перейти в раздел "Эффекты", который расположен на верхней панели инструментов. Список доступных эффектов откроется в правой части интерфейса приложения. При необходимости пользователи могут сортировать эффекты по категориям: популярные, винтажные, быстрые улучшения, световые, тонированные и т.д. После того, как пользователь выберет нужный эффект, на рабочей области появится ползунок для регулирования интенсивности применения фильтра. Чтобы оставить выбранный эффект на фотографии, необходимо нажать кнопку "Применить". Преимущества ФотоМАСТЕР: большая библиотека эффектов;

инструмент для улучшения качества фотографии;

возможность наложения произвольной надписи на изображение;

простой и удобный интерфейс на русском языке. Недостатки: нельзя посмотреть историю действий.

Домашняя Фотостудия Домашняя Фотостудия — программа для редактирования фотографий. Утилита дает возможность применить эффекты, улучшить качество изображения. Доступна функция создания коллажей, открыток и календарей, а также инструмент устранения эффекта красных глаз. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты "Домашняя Фотостудия" — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам, необходимо купить лицензию. Стоимость версии "Базовая" составляет 690 рублей, "Стандарт" — 810 рублей, "Премиум" — 990 рублей. Можно загрузить бесплатную пробную версию на 10 дней. Преимущества полной версии приложения: Получение бесплатных обновлений. Круглосуточная техническая поддержка. Инструмент для создания коллажей и открыток. Возможность сохранения фотографий в различных форматах. После запуска программы откроется небольшое окно в котором пользователям следует выбрать действие "Открыть фотографию" и выбрать нужное изображения для редактирования. Чтобы применить эффекты и фильтры, надо перейти в раздел меню "Эффекты". Здесь пользователи могут выполнить размытие фона, применить эффекты HDR, оптики, тоннеля и т.д. Чтобы посмотреть все доступные фильтры, необходимо нажать "Каталог эффектов". В открывшемся окне доступны все эффекты, которые разделены по категориям: цветовые, базовые, природные, стилизация, геометрические. После выбора эффекта необходимо нажать "Просмотр", чтобы посмотреть, как выглядит фотография после редактирования. В правой части интерфейса главного окна расположен раздел "История действий". Здесь пользователи могут посмотреть все выполняемые действия: применение эффектов, использование различных инструментов редактирования. Преимущества программы "Домашняя Фотостудия": простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой каталог эффектов и фильтров;

поддержка всех популярных форматов файлов. Недостатки: нет инструментов для коррекции изображения.