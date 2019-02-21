Программы для создания кухни — дизайн в 3D

Во время ремонта дома или квартиры нужно разработать дизайн-проект каждого помещения: кухни, ванной комнаты, гостиной, спальни. Создать трехмерную модель комнаты можно с помощью специальных программ для компьютера.

Sweet Home 3D Sweet Home 3D — программа для создания дизайна интерьера квартиры или дома. С помощью утилиты пользователи могут создать проект кухни, жилых комнат, спальни. Есть возможность разработки подробного плана дома, поддерживается установка дополнительных плагинов для расширения базового функционала приложения. Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс. Модель распространения утилиты Sweet Home 3D — бесплатная. После запуска приложения откроется главное окно, в котором находятся основные инструменты для проектирования дизайна интерьера. В левой части интерфейса находятся трехмерные объекты, разделенные на категории. При создании дизайна кухни пользователям нужно перейти в раздел "Кухня". Доступные в каталоге объекты нужно перенести в правое окно приложения. Перемещать предметы интерьера нужно по расчерченной области. Ниже находится окно с демонстрацией объектов в трехмерном режиме. При необходимости пользователи могут загрузить дополнительные модели мебели для кухни. Для этого нужно перейти в раздел меню "Мебель" — "Импорт мебели" или "Импорт библиотеки мебели" (позволяет импортировать целую библиотеку 3D-моделей мебели). На верхней панели инструментов доступен инструмент "Создать стены". С помощью этой функции пользователи могут добавить стены на трехмерную модель, чтобы выделить кухню среди других комнат квартиры или дома. По завершению процесса создания комнаты можно создать фотографию интерьера. Для этого необходимо воспользоваться функцией "Создать фото трехмерного вида" на панели инструментов. Преимущества: удобный и простой интерфейс на русском языке;

поддержка дополнительных плагинов;

возможность импорта мебели;

бесплатная модель распространения;

инструмент для создания трехмерной фотографии разработанного дизайна интерьера. Недостатки: нет поддержки дополнительных плагинов для расширения базового функционала утилиты.

Stolline 3D Stolline 3D — утилита для проектирования помещений в виртуальном пространстве. С помощью программы пользователи могут создать любую комнату в квартире или доме: спальня, гостиная, кухня, ванная. Есть возможность создания фотографий разработанных проектов и возможность смены угла обзора трехмерной модели помещения. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения утилиты Stolline 3D — бесплатная. На начальном этапе работы с программой нужно создать новый проект. Для этого следует воспользоваться функцией "Новый проект", которая находится на верхней панели инструментов. В правой части интерфейса находится раздел "Каталог". Здесь расположена мебель по категориям. При создании кухни понадобится категория "Кухонные системы". Здесь доступны объекты различных стилей: квадро, эмилия, ника, изабелла. После выбора нужного элемента следует переместить объект на трехмерную модель комнаты в левой части интерфейса. Пользователи могут установить мебель в любую часть кухни: центр, у стены. Следующий раздел программы Stolline 3D — "Оформление". Здесь расположена бытовая техника для кухни: вытяжки, плиты, стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи. Выбранный элемент нужно переместить в левое окно, где находится 3D-модель кухни. При нажатии правой кнопкой мыши на любом объекте откроется меню редактирования элемента. Здесь пользователи могут изменить размер, угол наклона, ориентацию в пространстве. Для более детального создания дизайна интерьера кухни можно изменить угол обзора и вид отображения помещения. Всего доступно три вида: изнутри, сверху и изометрический вид. По завершению процесса создания кухни необходимо сохранить получившийся дизайн-проект на компьютер. Преимущества: бесплатная модель распространения;

большая библиотека мебели для помещений;

возможность смены вида и угла обзора камеры;

инструменты для создания фотографии дизайн-проекта. Недостатки: нет функции покраски стен.

PRO100 PRO100 — приложение для быстрого проектирования и оформления дизайна интерьера квартир и домов. Утилита дает возможность создать дизайн-проект любой сложности. Доступна функция смены цвета и материала изготовления мебели и возможность создания собственной мебели с нуля. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. Модель распространения приложения PRO100 — условно-бесплатная. Лицензия стоит 86 000 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию. После запуска утилиты откроется небольшое окно выбора действий. Чтобы начать процесс создания кухни, нужно выбрать пункт "Новый проект". В правой части интерфейса расположена библиотека элементов для создания помещений. Первый доступный раздел — "Мебель". Пользователям нужно перейти в категорию "Кухни". Здесь доступны тумбы, шкафы, кухни Джаз. После выбора мебели нужно перенести объект в левое окно. Следующий раздел библиотеки — "Элементы". Здесь расположены окна, двери, освещение, камины, ручки, смесители. Пользователям следует перейти в нужную категорию элементов и переместить объект на трехмерную модель кухни. В разделе "Материалы" находятся обои, ковролин, ЛДСП, стены, столешницы, стекло. С помощью этих элементов можно создать точную копию желаемой кухни и придать помещению реалистичности. При двойном клике мышью на объекте в 3D-модели кухни откроется окно свойств элемента. Здесь пользователи могут изменить наименование объекта, размеры, расположение, материал. В нижней части интерфейса находятся вкладки для переключению вида комнаты: перспектива, вид сверху, справа, спереди, сзади. Преимущества: простой интерфейс на русском языке;

большая библиотека объектов для создания дизайна помещений;

возможность изменения свойств объекта:

функция смены вида;

инструмент создания новых элементов с нуля. Недостатки: нельзя установить плагины для расширения базового функционала.

Дизайн Интерьера 3D Дизайн Интерьера 3D — программа для создания дизайна интерьера квартиры и дома. В приложении доступна функция точной расстановки мебели и техники. Есть возможность сохранения и распечатки готовых проектов. В библиотеке элементов доступно более 100 материалов отделки и более 50 вариантов мебели. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Приложение условно-бесплатное, лицензия стоит 990 рублей, но можно загрузить бесплатную пробную версию программы на 10 дней. Основные преимущества полной версии: Инструмент для наглядной расстановки мебели и техники в комнате. Бесплатное получение последних обновлений. Круглосуточная техническая поддержка. После запуска приложения откроется окно выбора дальнейшего действия. Чтобы начать работу с ПО необходимо выбрать пункт "Создать проект". Далее нужно нарисовать комнату вручную или добавить уже готовую комнату. На выбор доступно несколько шаблонов помещения: квадратная, прямоугольная, малая квадратная, L-образная, T-образная, U-образная. После того, как пользователи нарисовали или добавили комнату можно приступать к процессу расстановки мебели и техники на кухне. В правой части интерфейса доступны различные полезные категории при разработке дизайна интерьера: мебель, двери, окна, перегородки, колонны, лестницы. При добавлении мебели откроется новое окно с доступными вариантами. Разместить выбранный элемент можно в любой точке кухни. Итоговый результат расположения объекта отобразится в окне 3D-модели комнаты. Пользователи могут посмотреть или изменить свойства любого элемента. Для этого нужно выделить объект на плане проекта и перейти в раздел "Свойства". Здесь можно изменить размеры, позицию, дизайн, материал, масштаб. Преимущества: удобный и простой интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность просмотра и редактирования свойства объектов;

инструмент для печати готового дизайн-проекта. Недостатки: нельзя изменить угол обзора трехмерной модели комнаты.