Чтобы создать уникальную и запоминающуюся визитку, не нужна помощь опытного дизайнера. Достаточно воспользоваться специальными программами для Windows, которые дают возможность создать визитную карточку на компьютере за 5 минут.

Мастер Визиток Мастер Визиток — приложение, с помощью которого можно создать визитную карточку. В библиотеку программы входит более 100 готовых шаблонов для визиток, есть возможность создать новый проект с нуля, распечатать готовые макеты и загрузить собственные логотипы, эмблемы и изображения. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс представлен на русском языке. Программа условно-бесплатная, есть 3 типа лицензии: Стандарт. Стоимость — 980 рублей. Более 200 готовых шаблонов в каталоге, ведение базы данных, возможность печати созданных макетов визитных карточек. Премиум. Цена лицензии — 1470 рублей. Более 390 шаблонов визиток в каталоге, возможность импорта данных из MS Excel. инструмент для создания новых шаблонов, функция разработки QR-кодов и схемы проезда. Профи. Стоимость — 1960 рублей. Более 600 шаблонов визитных карточек в каталоге приложения, возможность создания двусторонних макетов, неограниченная техническая поддержка. После запуска программы нужно выбрать дальнейшее действие: создать новую визитку с нуля или выбрать готовый шаблон. При выборе шаблона откроется большой каталог готовых макетов. Доступные варианты разделены по категориям: универсальные, детские, транспорт, компьютеры, стройка и ремонт. Можно найти шаблон по ключевым словам, есть функция сортировки списка макетов по ориентации (горизонтальные и вертикальные). После выбора шаблона визитка отобразится в главном окне утилиты Мастер Визиток. Здесь нужно ввести персональные данные в нижней части интерфейса: название компании, слоган, описание, адрес, номер телефона, ФИО. владельца визитной карточки. Также можно загрузить логотип организации. На завершающей стадии создания визитки необходимо сохранить получившийся макет на компьютере или распечатать на принтере. Преимущества: удобный интерфейс на русском языке;

большой каталог готовых шаблонов визиток;

возможность загрузки собственных логотипов и изображений;

инструмент для печати макетов. Недостатки: нельзя выбрать тип бумаги визитной карточки.

BusinessCards MX BusinessCards MX — программа для создания и печати визитных карточек в высоком качестве. В библиотеке приложения доступно более 700 готовых макетов визиток разных категорий, есть возможность применения эффектов во время работы с фоном и текстом и работа со слоями. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 30 долларов, но есть бесплатная демо-версию с ограничениями в виде водяного знака на визитных карточках. После запуска программы необходимо выбрать шаблон визитки из каталога. Откроется редактор визитки. Чтобы изменить персональные данные на макете, нужно кликнуть на текст. В правой части интерфейса откроется редактор. Здесь можно ввести свои данные, изменить стиль текста, шрифт, цвет, контур, расстояние между знаками. Также доступна возможность применения различных эффектов. Инструмент "Фон" в левой части интерфейса дает возможность загрузить собственное фоновое изображение для визитной карточки. Также можно изменить цвет заливки на фоне. Чтобы посмотреть получившийся макет визитной карточки перед распечаткой, необходимо воспользоваться функцией "Предпросмотр" на верхней панели инструментов. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность применения различных эффектов;

большая библиотека готовых шаблонов визиток;

поддержка работы со слоями;

возможность импорта и экспорта базы данных из файла. Недостатки: нет встроенного каталога фоновых изображений.

Визитка Дизайн Визитка Дизайн — программа для создания макета визитных карточек. В приложении поддерживается возможность загрузки логотипов и эмблем, есть инструмент для экспорта и импорта макетов и возможность выбрать материал изготовления визитной карточки и дизайн текста. Получившийся макет визитки можно распечатать на принтере. Утилита полностью бесплатная, работает на Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для создания визиток. В левой части интерфейса можно выбрать тип бумаги из каталога: глянцевая, лен, матовая, шелк. Также в главном окне утилиты есть разделы, в которых можно выбрать фоновое изображение визитной карточки, дизайн и расположение текста. Чтобы заполнить контактную информацию на визитке, необходимо заполнить поля в нижней части интерфейса: фирма, вид деятельности, Ф.И.О., должность, номера телефона. Кнопка "Очистить" используется для удаления всей информации из полей. Есть возможность смены позиции текстового блока на визитной карточке: вверх или вниз. Для этого используется специальный ползунок в левой части интерфейса. По завершению процесса создания визитки нужно сохранить получившийся результат на компьютере или распечатать макет на принтере. Преимущества: простой интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность печати макета;

функция добавления логотипов и эмблем на визитку;

большой каталог бумаги для визитных карточек;

бесплатная модель распространения. Недостатки: отсутствуют готовые шаблоны визитных карточек;

нет инструмента для создания QR-кодов;

нельзя импортировать данные из стороннего файла.

Juicy Business Cards Juicy Business Cards — утилита для создания уникальных визитных карточек. В приложении есть готовые шаблоны визиток, возможность загрузить собственные изображения для фона, логотипы и эмблемы. В ПО поддерживается возможность смены расположения текстовых блоков, функция работы со шрифтами (смена стиля, размера, цвета) и возможность добавления рамок. Программа совместима с системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Модель распространения Juicy Business Cards — условно-бесплатная, лицензия стоит 30 долларов. После запуска программы необходимо выбрать один из доступных в каталоге шаблонов. Чтобы посмотреть другие варианты макетов, нужно перейти на следующую страницу нажав кнопку "Next Page". После выбора шаблона нужно заполнить контактную информацию в правой части окна (название компании, имя, заголовок, адрес, город, почтовый индекс, электронная почта, номер телефона). Пункты, помеченные звездочкой — обязательные к заполнению. После заполнения всех полей откроется редактор визитной карточки. В левой части интерфейса расположен каталог фоновых изображений. На верхней панели инструментов можно настроить цветовую палитру макета. В нижней части редактора находятся макеты расположения текста на визитке. Преимущества: удобный интерфейс;

большой каталог готовых шаблонов;

возможность настройки шрифтов;

встроенная библиотека фоновых изображений;

возможность работы со слоями. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.