Программы и сайты для обучения детей программированию

Чтобы научиться программированию на любом языке, сначала необходимо познать азы этого интеллектуального вида деятельности — переменные, алгоритмы, условия и т.д. Лучше всего основные понятия программирования усваиваются на практике. И в этом начинающим программистам могут помочь специальные обучающие программы. Хоть они и позиционируются как программы для обучения детей, их можно использовать и взрослым — только-только познающим программирование.

FMSLogo Бесплатная программа FMSLogo — бесплатная программа для обучения программированию на языке Logo. Данный язык стал использоваться в образовательных целях еще в 1967 году. Его по-прежнему преподают детям школьного и дошкольного возраста. Программа FMSLogo — это очередная версия среды разработки Logo-программ. Она поддерживает множество языков, включая русский, а также имеет функцию, реализующую команды пользователя в режиме реального времени.

Особенности работы в FMSLogo Основным инструментом обучения в среде разработки FMSLogo является, т.н. «Черепашья графика», подразумевающее рисование (в основном фигур) с использованием команд пользователя. Т.е. для создания какой-нибудь фигуры пользователь вводит в консоль команды, которые затем повторяются «черепахой» (в случае с FMSLogo — это треугольник): вперед, назад, повернуть, повторить и т.д. Сами же команды могут иметь не только английское, но и русское написание, что еще больше упрощает процесс обучения. Но это лишь простейшие команды. Программы, разрабатываемые в среде FMSLogo, поддерживает и математические вычисления, причем довольно сложные, и циклы, и работу с текстом. Одну и ту же фигуру можно нарисовать двумя способами — либо последовательным введением соответствующих команд, либо путем использования циклов. Например, так выглядит английская команда рисования шестиугольника: В программе FMSLogo также доступен редактор кода Logo с функцией автодополнения команд, как и у любой современной программирования. Выучив команды, начинающий программист сможет перейти к созданию функций, описания которых заносятся во встроенный редактор, а затем вызываются с помощью командной строки. А вот пример русскоязычной команды выполнения операции умножения с использованием переменных и без рисования: Список написания команд Logo на английском и их аналоги на русском языке можно найти во встроенной справке.

Scratch Бесплатная программа Scratch — еще один интерпретатор языка программирования Logo. В отличие от FMSLogo, тут не требуется запоминать и вводить команды, потому эта программа подходит для самых юных начинающих программистов. Вместо написания команд здесь используются функциональные блоки, каждый из которых и содержит Logo-команды. Как и в предыдущем случае, обучение программированию в Scratch происходит посредством все той же «Черепашьей графики», но в несколько ином виде. Вместо одной черепахи в распоряжении пользователя будет множество спрайтов — небольших графических изображений (стикеров) в виде животных, фруктов, одежды, людей и т.д. Каждому спрайту, добавленному на сцену (области экрана, на которой отображается результат), можно присвоить неограниченное количество команд, которые будут последовательно выполняться этим спрайтом. Все доступные в библиотеке команды находятся в левой части окна программы. Они представляют собой блоки, схожие с конструктором или деталями пазла, которые крепятся друг к другу особым образом (зависит от функционального назначения блока). Команды стандартные для языка Logo: идти, повернуть, перейти, повторить и т.д. Посредством этих команд можно создавать анимацию движения и деформации спрайта, сопровождающуюся текстами, звуками, рисунками. Предусмотрены также интерактивные команды, заставляющие спрайт реагировать на какое-либо событие (например, наведение курсора мыши на спрайт или нажатие какой-либо клавиши). В стандартный набор команд также включены блоки циклов и условий, позволяющих автоматизировать те или иные действия над спрайтами или созданной программой анимации в целом (запуск и остановка анимации, действие при изменении фона и т.п.). В Scratch имеется возможность создания собственных функциональных блоков, загрузки имеющихся на компьютере и рисования новых спрайтов: Также возможно расширение библиотеки команд за счет установки дополнений, в числе которых «Перо» (для рисования), «Музыка» (для добавления звукового сопровождения анимации), «Текст в речь» (для озвучивания речи персонажей) и другие:

Blockly Бесплатный веб-сервис Blockly — онлайн-платформа для обучения детей основам программирования посредством решения головоломок и выполнения заданий в игровой форме. Среда разработки в Blockly напоминает таковую у предыдущей программы, однако здесь нашлось место и для кодирования. Со слов разработчиков, по завершению всех заданий (а их тут более 70), будущий программист должен будет освоить приемы написания программ с использованием текстовых команд (в Blockly используется синтаксис JavaScript). На данный момент в веб-сервисе Blockly представлено 8 обучающих игр, в каждой из которых несколько усложняющихся заданий. Начинается все со сборки пазлов — несложного задания для обучения ребенка использованию блоков с команды. Далее задания усложняются. В игре «Лабиринт» уже требуется объединять блоки в определенной последовательности, чтобы помочь персонажу добраться до указанной точки. Тут же начинающий программист сможет ознакомиться с первой текстовой командой в том виде, в котором она применялась бы в коде JavaScript. По мере обучения в Blockly появятся задания, для решения которых уже придется использовать текстовые команды — как в настоящем программировании.