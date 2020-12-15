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Программы и сайты для обучения детей программированию

Обзор программ и веб-сервисов, помогающих детям приобрести первоначальные навыки в программировании на современных языках программирования.

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Чтобы научиться программированию на любом языке, сначала необходимо познать азы этого интеллектуального вида деятельности — переменные, алгоритмы, условия и т.д. Лучше всего основные понятия программирования усваиваются на практике. И в этом начинающим программистам могут помочь специальные обучающие программы. Хоть они и позиционируются как программы для обучения детей, их можно использовать и взрослым — только-только познающим программирование.

Scratch

Бесплатная программа

Scratch — еще один интерпретатор языка программирования Logo. В отличие от FMSLogo, тут не требуется запоминать и вводить команды, потому эта программа подходит для самых юных начинающих программистов. Вместо написания команд здесь используются функциональные блоки, каждый из которых и содержит Logo-команды.

Scratch

Как и в предыдущем случае, обучение программированию в Scratch происходит посредством все той же «Черепашьей графики», но в несколько ином виде. Вместо одной черепахи в распоряжении пользователя будет множество спрайтов — небольших графических изображений (стикеров) в виде животных, фруктов, одежды, людей и т.д. Каждому спрайту, добавленному на сцену (области экрана, на которой отображается результат), можно присвоить неограниченное количество команд, которые будут последовательно выполняться этим спрайтом.

Все доступные в библиотеке команды находятся в левой части окна программы. Они представляют собой блоки, схожие с конструктором или деталями пазла, которые крепятся друг к другу особым образом (зависит от функционального назначения блока). Команды стандартные для языка Logo: идти, повернуть, перейти, повторить и т.д.

Программирование в Scratch

Посредством этих команд можно создавать анимацию движения и деформации спрайта, сопровождающуюся текстами, звуками, рисунками. Предусмотрены также интерактивные команды, заставляющие спрайт реагировать на какое-либо событие (например, наведение курсора мыши на спрайт или нажатие какой-либо клавиши). В стандартный набор команд также включены блоки циклов и условий, позволяющих автоматизировать те или иные действия над спрайтами или созданной программой анимации в целом (запуск и остановка анимации, действие при изменении фона и т.п.).

Циклы Scratch

В Scratch имеется возможность создания собственных функциональных блоков, загрузки имеющихся на компьютере и рисования новых спрайтов:

Создание спрайтов в Scratch

Также возможно расширение библиотеки команд за счет установки дополнений, в числе которых «Перо» (для рисования), «Музыка» (для добавления звукового сопровождения анимации), «Текст в речь» (для озвучивания речи персонажей) и другие:

Аддоны Scratch

Blockly

Бесплатный веб-сервис

Blockly — онлайн-платформа для обучения детей основам программирования посредством решения головоломок и выполнения заданий в игровой форме. Среда разработки в Blockly напоминает таковую у предыдущей программы, однако здесь нашлось место и для кодирования. Со слов разработчиков, по завершению всех заданий (а их тут более 70), будущий программист должен будет освоить приемы написания программ с использованием текстовых команд (в Blockly используется синтаксис JavaScript).

Blockly

На данный момент в веб-сервисе Blockly представлено 8 обучающих игр, в каждой из которых несколько усложняющихся заданий. Начинается все со сборки пазлов — несложного задания для обучения ребенка использованию блоков с команды.

Задачи для детей в Blockly

Далее задания усложняются. В игре «Лабиринт» уже требуется объединять блоки в определенной последовательности, чтобы помочь персонажу добраться до указанной точки. Тут же начинающий программист сможет ознакомиться с первой текстовой командой в том виде, в котором она применялась бы в коде JavaScript.

Программирование в Blockly

По мере обучения в Blockly появятся задания, для решения которых уже придется использовать текстовые команды — как в настоящем программировании.

Команды Blockly

Codemonkey

Условно-бесплатный веб-сервис

Codemonkey — еще один популярный веб-сервис, обучающий начинающих программистов в игровой форме. Заданий здесь больше, чем в Blockly. Среди них есть, как платные, так и бесплатные. Последних достаточно, чтобы ребенок смог понять саму концепцию программирования с использованием текстовых команд современных языков с упором на Python.

Веб-сервис Codemonkey

Обучение в Codemonkey также начинается с расстановки блоков с кодом. В качестве результата выполненного задания ребенку будет продемонстрирована забавная анимация.

После освоения принципа работы программ, заключающегося в последовательном выполнении команд, можно приступать к выполнению заданий, которые будут требовать от ученика ввода текстового кода. Нужно лишь нажимать на нужные кнопки, вследствие чего код в редактор будет вписываться автоматически, и подставлять правильные числа в качестве параметров команд.

Обучение программированию на сервисе Codemonkey

На последних (из числа бесплатных) уровнях команд будет много. К этому моменту начинающий программист уже должен научиться использовать собственно создаваемые переменные и целые функции, обрабатывать различные события, задавать условия, строить циклы и даже работать со свойствами объектов.

Изучение кода JavaScript в Codemonkey

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