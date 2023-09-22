Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows

Как известно, скопированный в буфер обмена объект (текст, файлы, фрагменты изображений и т.д.) хранится в буфере до тех пор, пока в него не будет помещен другой объект. Каждый пользователь ПК сталкивался с ситуацией, когда, например, скопированный текс пропадал из буфера обмена, т.к. в него был случайно скопирован другой текст. Это особенно неприятно в случаях, когда скопированный текст более недоступен (к примеру, было скопировано сообщение из мессенджера, которое впоследствии было удалено).

Для недопущения подобных ситуаций или просто для удобной работы с буфером обмена и нужны программы для управления им (они же — менеджеры буфера обмена). Эти утилиты могут иметь разнообразный функционал, но все они точно обладают функцией для длительного хранения множества скопированных в буфер объектов, к которым пользователь может получить доступ в любой момент. Рассмотрим популярные менеджеры буфера обмена.

ClipClip Бесплатная программа ClipClip — инструмент, способствующий повышению производительности работы за компьютером путем расширения функциональности буфера обмена. Вместо одного элемента в буфере обмена ClipClip позволит хранить в нем сотни. Это означает, что пользователю больше не придется переключаться между окнами при копировании и вставке нескольких клипов. Также имеется возможность поиска в истории буфера обмена, что позволяет найти объект, которых был скопирован недавно или даже несколько месяцев назад.

Кроме того, ClipClip позволяет сохранять часто используемые элементы во внутренней базе данных. Их можно применять в качестве шаблонов, чтобы иметь легкий доступ к текстам, изображениям или файлам, которые часто использует пользователь. Это экономит много времени при индивидуальном пользовании компьютера, и еще больше, если работа происходит в команде. Сохраненные клипы хранятся в виде обычных файлов (txt, html, jpeg и т.д.) на жестком диске, поэтому появляется возможность использовать любой облачный сервис (например, Dropbox, Google Drive или даже SVN), чтобы делиться сохраненными клипами со своей командой. После копирования объектов в буфер пользователь может просмотреть их и упорядочить по заголовкам в разных папках. ClipClip позволяет при помощи горячих клавиш вызывать окно со списком всех сохраненных клипов, чтобы их можно было легко вставить. У программы есть и другие интересные функции, например — перевод текста. Она позволяет переводить текстовые клипы на разные языки одним щелчком мыши.

Помимо перевода, ClipClip также включает в себя ряд дополнительных функций, такие как захват экрана (создание скриншотов), форматирование текста, редактирование изображений, извлечение текста из изображений (OCR), быстрый поиск в Интернете и облачная синхронизация с Google Drive и Dropbox.

Ditto Бесплатная программа Ditto — более простой менеджер буфера обмена, но, несмотря на это, он отлично справляется со своей основной задачей. Программа имеет минималистичный интерфейс (если не считать окна настроек), в котором отображаются все когда-либо скопированные в буфер элементы, в т.ч. изображения, отображающиеся в виде небольших миниатюр. В нем же присутствует поисковая строка для поиска клипов по содержимому (можно даже использовать регулярные выражения и подстановочные знаки). Среди ключевых особенностей и функций программы Ditto отметим: Поддержка различных типов данных: изображения, файлы (хранятся в виде адресов на диске), простой/кодированный/форматированный текст, HTML-контент, а также еще более 20 форматов данных. Можно даже активировать опцию чтения метаданных изображения, которые будут копироваться в буфер вместо файла.

Возможность просмотра сохраненных в базе текстовых (включая HTML и форматированный текст) и графических клипов.

Наличие функции специальной вставки клипов, позволяющая, к примеру, при вставке текста автоматически перевести буквы в верхний/нижний регистр или вставить его так, что все латинские буквы будут заменены русскими, и наоборот.

Ведение статистики по количеству операций копирования и вставки, зарегистрированных программой за весь период работы и за последний день.

Возможность управления всеми ключевыми функциями программы посредством горячих клавиш, куда также относится управление клипами, хранящимися в базе данных программы.

Возможность отправки данных из буфера обмена или сохранных в базе клипов на уделанный компьютер, находящийся в той же локальной сети. Для этого на обоих ПК должна быть установлена программа Ditto с активированной опцией приема клипов.

Отметим, что помимо инсталлируемой и портативной, также существует UWP-версия программы Ditto, распространяемая через Windows Store.

ClipboardFusion Условно-бесплатная программа ClipboardFusion — одна из самых мощных программ для управления буфером обмена. Последняя версия утилиты работает только в Windows 10 и 11 (для предыдущих версий ОС можно использовать устаревшие версии программы). Приложение распространяется по условно-бесплатной модели: часть дополнительных функций, которые вряд ли пригодятся обычным пользователям, недоступны в бесплатной редакции.

По своим функциональным возможностям, ClipboardFusion балансирует между простым в использовании приложением и расширенным менеджером буфера обмена с такими функциями, как макросы и настраиваемые триггеры. Используя ClipboardFusion, пользователь получает возможность сохранять различные типы элементов в истории буфера обмена и получать к ним доступ позже, когда это необходимо. Все клипы сохраняются и классифицируются соответствующим образом, что обеспечивает простой и удобный доступ к ним. Кроме того, ClipboardFusion поддерживает облачную синхронизацию (с помощью учетной записи Binary Fortress) буфера обмена с другими устройствами, в т.ч. смартфонами на базе iOS и Android. Окно с историей буфера обмена можно открыть в любое время с помощью комбинации клавиш. Пока оно открыто, пользователь может быстро перемещаться по меню элементов, выбирать первые 10 элементов, выполнять поиск по своим клипам, менять их местами в списке при помощи мыши, закреплять, редактировать, удалять и настраивать клипы, отправлять их в любое активное окно и выполнять ряд других операций. Программа множество опций, которые позволяют настроить поведение окна. Можно заставить его вести себя как контекстное меню, открывающееся в месте расположения курсора и закрывающееся при выборе элемента. Можно настроить его так, чтобы он вел себя как виджет: в этом случае окно с историей буфера всегда будет открыто в одном и том же месте поверх всех других окон. Что касается расширенных функций, Clipboard Fusion позволяет создавать макросы (с использованием C#) для преобразования текста в скопированных фрагментах, а также создавать и настраивать триггеры для выполнения различных действий с буфером обмена.

Например, с помощью макросов можно проанализировать текст в буфере и избавиться от недопустимых тегов HTML, очистить буфер по своему желанию или преобразовать текст в какой-либо другой формат. Триггеры можно использовать, к примеру, для отслеживания таких событий, как разблокировка рабочего стола или фокусировка на определенном окне, для последующего автоматического выполнения различных операций (удаление форматирования или пробелов из буфера обмена или замена некоторой части фрагмента текста другим фрагментом текста и ряд других операций).



CopyQ Бесплатная программа CopyQ считается одним из наиболее продвинутых менеджеров буфера обмена Windows. Программа поставляется с функциями редактирования и написания сценариев в качестве бонуса к базовым функциям просмотра истории и управления менеджером буфера обмена. Утилиту можно использовать для хранения текста, фрагментов HTML, изображений (включая снимки экрана) и других форматов. Кроме того, есть возможность добавлять примечания или теги к скопированным элементам. Все сохраненные клипы отображаются в настраиваемых вкладках. Таким образом, пользователь сможет быстро и легко найти нужные ему клипы из базы данных. Аналогичным образом можно сортировать, редактировать и удалять сохраненные элементы, чтобы упорядочивать их и управлять ими в других специальных вкладках.

CopyQ использует различные общесистемные сочетания клавиш для выполнения ряда операций. Также пользователь получает возможность добавлять собственные команды в контекстное меню, автоматически запускать собственные команды при изменении буфера обмена, назначать ярлыки для своих пользовательских команд и создавать собственные сценарии для выполнения определенных операций с буфером обмена.

Вот еще небольшой перечень функциональных возможностей программы: Возможность хранения текста, HTML, изображений и любых других известных, а также пользовательские форматов.

Быстрый просмотр и фильтрация элементов в истории буфера обмена.

Возможность сортировки, создания, редактирования, удаление, копирования/вставки, перетаскивания элементы на вкладках.

Возможность добавления примечаний или теги к сохраненных в базе клипам.

Наличие общесистемных ярлыков с настраиваемыми командами.

Возможность вставки элементов с помощью ярлыка, из трея или главного окна.

Полностью настраиваемый внешний вид пользовательского интерфейса.

Расширенный интерфейс командной строки.

Возможность пропуска скопированных в буфер обмена данных, если их копирование осуществлялось из указанных пользователем окон.

Поддержка простого редактора и ярлыков в стиле Vim и многие другие функции.