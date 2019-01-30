Видеокарта — критически важный компонент компьютера, поскольку именно она отвечает за вывод качественного изображения, прорисовку спецэффектов в играх или быструю обработку мультимедийных материалов при видеомонтаже. Определить ее параметры и выполнить проверку (как простую, так и в стрессовом режиме) позволяют специализированные программы для тестирования видеокарт.

MSI Afterburner и Kombustor MSI Afterburner и Kombustor — один из популярнейших инструментов, применяемых для проверки видеокарт. Это приложение создано специально для быстрого доступа к ключевым параметрам карты через единый интерфейс и оптимизации параметров, в том числе в автоматическом режиме. В дополнение к основной программе можно скачать фирменный тест MSI Kombustor, с помощью которого проводится стресс-проверка имеющегося в системе видеоадаптера. Можно прямо с основного экрана отслеживать параметры работы устройства, чтобы убедиться в стабильности его функционирования при заданных настройках: значения напряжения и лимитов по питанию позволяют оценить текущее энергопотребление и возможности ускорения;

частоты видеопамяти и ядра используются для отслеживания текущей производительности;

температура и скорость вентиляторов говорят о поведении под нагрузкой и эффективности системы охлаждения. Для удобства можно изменять вид MSI Afterburner, используя оформление по умолчанию или подключая сторонние обложки. При тестировании в играх можно выводить ключевые значения поверх игрового экрана. Для работы потребуется ОС Windows, хотя отдельные компоненты можно установить на Android. Плюсы: поддержка многих видеокарт, удобные настройки и понятные результаты.

Минусы: интерфейс по умолчанию может понравиться не всем, поддержка только GeForce от 8 серии и выше, Radeon HD от 5000 и выше.

FurMark FurMark — одна из самых продвинутых и популярных утилит для проверки видеокарты в Windows. На основе программного кода именно этой утилиты создан модуль тестирования MSI Kombustor. Программа распространяется бесплатно и позволяет протестировать оборудование в экстремальных режимах. Поддерживаются различные способы проверки, в том числе без ограничения по времени работы, что очень удобно для тестирования на стабильность работы в течение нескольких часов. При необходимости (например, на экране появились явные артефакты) тест можно остановить. Программа успешно работает с большим количеством видеокарт, как от NVIDIA, так и от конкурирующего производителя чипов AMD. Непосредственная проверка может выполняться в оконном режиме или с отображением тестового изображения на весь экран. Пользователь может указать желаемое разрешение, включить или отключить сглаживание. Базовые наборы настроек подходят для запуска в режимах 4K/QHD/FHD и т.д. Во время тестирования FurMark отображает температуру и ход выполнения теста. Дополнительную информацию можно получить при помощи совместимых утилит — например, прямо из интерфейса запускается GPU-Z для просмотра параметров видеоадаптера. Есть функция сравнения результатов с другими пользователями. Плюсы: компактный и очень мощный тест, поддерживающий современные карты.

Минусы: англоязычный интерфейс (впрочем, все и с ним понятно).

AIDA64 Комплексный продукт AIDA64 разработан для всестороннего анализа работы ПК, в том числе и для просмотра детальных сведений об установленном видеоадаптере. Кроме отображения характеристик, программа умеет выполнять стрессовое тестирование. За счет этого ее можно применять как в диагностических целях, например, для быстрого выявления неисправностей, так и для проверки системных компонентов на стабильность. Прогон теста под нагрузкой позволяет выявить перегрев или иные нарушения работы. Их можно заметить не только по артефактам, но и по отображаемым непосредственно в интерфейсе данным с температурных датчиков или с вентиляторов. Программа поставляется в нескольких вариантах, отличающихся возможностями по проверке различных компьютеров. Без покупки и активации возможна работа в течение 30 дней, однако при этом приложение будет закрывать часть считанной информации. Также есть приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно вести удаленный мониторинг. Основной модуль работает в системах под управлением Windows от 7 и выше. Плюсы: поддержка разнообразного оборудования, детальные отчеты о системных компонентах, возможность работы в portable-режиме.

Минусы: платная, в демо-режиме показывает только часть данных.

3DMark Набор специализированных тестов 3DMark позволяет оценить производительность любого устройства от компьютера под управлением Windows до планшетов и смартфонов на Android/iOS. При этом приложение автоматически подбирает наилучший режим тестирования с учетом установленного оборудования, однако его параметры можно и скорректировать. Помимо нагрузки на графический ускоритель, программа позволяет одновременно тестировать и процессор, и общие параметры работы. По результатам пользователь получает разностороннюю оценку. Во-первых, это численное значение производительности в баллах, которое можно использовать для сравнения с другими системами. Оно вычисляется отдельно для графической подсистемы и для процессора CPU. Во-вторых, строятся детальные графики, отражающие динамику ключевых параметров во время прохождения теста. Например, можно посмотреть, как менялась частота. 3DMark предоставляется в нескольких версиях, из которых бесплатно можно установить приложение через Steam. Поддерживается огромное количество видеокарт, а понятная система рейтинга и возможность сравнения онлайн делают программу популярной среди геймеров. Плюсы: универсальный, много тестов, поддерживает современные видеокарты.

Минусы: бесплатная версия несколько ограничена и требует Steam для установки, набор тестов требует 3 ГБ на диске.