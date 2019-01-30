Видеокарта — критически важный компонент компьютера, поскольку именно она отвечает за вывод качественного изображения, прорисовку спецэффектов в играх или быструю обработку мультимедийных материалов при видеомонтаже. Определить ее параметры и выполнить проверку (как простую, так и в стрессовом режиме) позволяют специализированные программы для тестирования видеокарт.
MSI Afterburner и Kombustor
MSI Afterburner и Kombustor — один из популярнейших инструментов, применяемых для проверки видеокарт. Это приложение создано специально для быстрого доступа к ключевым параметрам карты через единый интерфейс и оптимизации параметров, в том числе в автоматическом режиме.
В дополнение к основной программе можно скачать фирменный тест MSI Kombustor, с помощью которого проводится стресс-проверка имеющегося в системе видеоадаптера.
Можно прямо с основного экрана отслеживать параметры работы устройства, чтобы убедиться в стабильности его функционирования при заданных настройках:
- значения напряжения и лимитов по питанию позволяют оценить текущее энергопотребление и возможности ускорения;
- частоты видеопамяти и ядра используются для отслеживания текущей производительности;
- температура и скорость вентиляторов говорят о поведении под нагрузкой и эффективности системы охлаждения.
Для удобства можно изменять вид MSI Afterburner, используя оформление по умолчанию или подключая сторонние обложки. При тестировании в играх можно выводить ключевые значения поверх игрового экрана.
Для работы потребуется ОС Windows, хотя отдельные компоненты можно установить на Android.
- Плюсы: поддержка многих видеокарт, удобные настройки и понятные результаты.
- Минусы: интерфейс по умолчанию может понравиться не всем, поддержка только GeForce от 8 серии и выше, Radeon HD от 5000 и выше.
FurMark
FurMark — одна из самых продвинутых и популярных утилит для проверки видеокарты в Windows. На основе программного кода именно этой утилиты создан модуль тестирования MSI Kombustor.
Программа распространяется бесплатно и позволяет протестировать оборудование в экстремальных режимах. Поддерживаются различные способы проверки, в том числе без ограничения по времени работы, что очень удобно для тестирования на стабильность работы в течение нескольких часов. При необходимости (например, на экране появились явные артефакты) тест можно остановить.
Программа успешно работает с большим количеством видеокарт, как от NVIDIA, так и от конкурирующего производителя чипов AMD. Непосредственная проверка может выполняться в оконном режиме или с отображением тестового изображения на весь экран. Пользователь может указать желаемое разрешение, включить или отключить сглаживание. Базовые наборы настроек подходят для запуска в режимах 4K/QHD/FHD и т.д.
Во время тестирования FurMark отображает температуру и ход выполнения теста. Дополнительную информацию можно получить при помощи совместимых утилит — например, прямо из интерфейса запускается GPU-Z для просмотра параметров видеоадаптера. Есть функция сравнения результатов с другими пользователями.
- Плюсы: компактный и очень мощный тест, поддерживающий современные карты.
- Минусы: англоязычный интерфейс (впрочем, все и с ним понятно).
AIDA64
Комплексный продукт AIDA64 разработан для всестороннего анализа работы ПК, в том числе и для просмотра детальных сведений об установленном видеоадаптере.
Кроме отображения характеристик, программа умеет выполнять стрессовое тестирование. За счет этого ее можно применять как в диагностических целях, например, для быстрого выявления неисправностей, так и для проверки системных компонентов на стабильность.
Прогон теста под нагрузкой позволяет выявить перегрев или иные нарушения работы. Их можно заметить не только по артефактам, но и по отображаемым непосредственно в интерфейсе данным с температурных датчиков или с вентиляторов.
Программа поставляется в нескольких вариантах, отличающихся возможностями по проверке различных компьютеров. Без покупки и активации возможна работа в течение 30 дней, однако при этом приложение будет закрывать часть считанной информации. Также есть приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно вести удаленный мониторинг. Основной модуль работает в системах под управлением Windows от 7 и выше.
- Плюсы: поддержка разнообразного оборудования, детальные отчеты о системных компонентах, возможность работы в portable-режиме.
- Минусы: платная, в демо-режиме показывает только часть данных.
3DMark
Набор специализированных тестов 3DMark позволяет оценить производительность любого устройства от компьютера под управлением Windows до планшетов и смартфонов на Android/iOS. При этом приложение автоматически подбирает наилучший режим тестирования с учетом установленного оборудования, однако его параметры можно и скорректировать.
Помимо нагрузки на графический ускоритель, программа позволяет одновременно тестировать и процессор, и общие параметры работы. По результатам пользователь получает разностороннюю оценку. Во-первых, это численное значение производительности в баллах, которое можно использовать для сравнения с другими системами. Оно вычисляется отдельно для графической подсистемы и для процессора CPU. Во-вторых, строятся детальные графики, отражающие динамику ключевых параметров во время прохождения теста. Например, можно посмотреть, как менялась частота.
3DMark предоставляется в нескольких версиях, из которых бесплатно можно установить приложение через Steam. Поддерживается огромное количество видеокарт, а понятная система рейтинга и возможность сравнения онлайн делают программу популярной среди геймеров.
- Плюсы: универсальный, много тестов, поддерживает современные видеокарты.
- Минусы: бесплатная версия несколько ограничена и требует Steam для установки, набор тестов требует 3 ГБ на диске.
Unigine Benchmark
Unigine Benchmark — набор тестов, разработанный Unigine для максимальной нагрузки системы и проверки в экстремальном режиме. Программа использует собственный движок, чтобы отобразить красивую картинку и одновременно проверить возможности видеокарты, блока питания и системы охлаждения.
Приложение допускает запуск циклического прогона теста, чтобы проверить стабильность при длительной работе. Ранние версии теста (Heaven) работали в Windows, Linux и MacOS, но в самой последней (Superposition) поддержку Mac убрали. Для корректного функционирования потребуется порядка 5 ГБ на диске и не менее 2 ГБ видеопамяти.
Помимо классического режима проверки с выводом на экран тестовой картинки возможна работа в режиме виртуальной реальности — если у пользователя есть Oculus Rift или HTC Vive. Соответствующие тесты включены в платные версии и недоступны в бесплатном варианте. Unigine Benchmark содержит значительное количество мини-игр и позволяет взаимодействовать с тестовым окружением.
При проверке отслеживается текущая температура графического чипа и его производительность. Также можно проверить трассировку лучей.
- Плюсы: интерактивный режим, поддержка Linux наряду с Windows, поддержка современных карт и технологий VR.
- Минусы: большой размер установщика (более 1 ГБ) и высокие требования к месту на диске.