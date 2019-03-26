За время эксплуатации ноутбука ухудшается состояние батареи, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы избежать серьезных проблем с аккумулятором, нужно проверять состояние батареи с помощью специальных программ и стандартных средств Windows.
Imtec Battery Mark
Imtec Battery Mark — специальная программа для тестирования батареи ноутбука и оценки текущего состояния аккумулятора. Результат тестирования отображается на графике, который можно сохранить в отдельном файле на компьютере. Также в ПО есть возможность просмотра информации о загрузке процессора.
В главном окне Imtec Battery Mark перейдите в раздел меню "Тестирование". Здесь доступно два режима работы: обычный и ускоренный. Также можно активировать функцию тестирования батареи без нагрузки на устройство.
После выбора режима тестирования необходимо выбрать раздел или папку на компьютере, в которую утилита сохранит результаты диагностики батареи ноутбука. По завершению тестирования откроется небольшой отчет, который можно сохранить в виде графика. Утилита оценивает время работы ноутбука от батареи по двум параметрам:
- по прогнозу операционной системы Windows;
- по результатам проведенного тестирования аккумулятора.
Главные преимущества утилиту Imtec Battery Mark:
- несколько режимов тестирования батареи ноутбука;
- возможность оценки состояния аккумулятора без нагрузки;
- отслеживание нагрузки на процессор в реальном времени;
- прогноз времени работы ноутбука от батареи;
- сохранение графика в отдельном файле на компьютере.
Недостатки программы:
- нельзя посмотреть детальную информацию о батареи ноутбука;
- отсутствует возможность сохранения отчета о работе ПО в формате HTML.
Imtec Battery Mark можно скачать бесплатно, интерфейс русскоязычный.
BatteryInfoView
BatteryInfoView — небольшая утилита, с помощью которой можно оценить текущее состояние батареи ноутбука. В программе есть возможность просмотра и сохранения лога, экспорт отчета о работе приложения в формате HTML и встроенный инструмент поиска, который поможет найти нужное значение состояния батареи.
Отключите ноутбук от сети электропитания и запустите программу BatteryInfoView. Приложение в автоматическом режиме выполнит оценку состояния батареи. Отобразится список со всеми важными значениями: название батареи, серийный номер, текущий уровень заряда, здоровье батареи, температура и наличие критических ошибок.
Чтобы посмотреть свойства каждого доступного в списке значения, необходимо перейти в раздел меню "File" и выбрать пункт "Properties". Откроется небольшое окно, в котором показаны свойства выбранного значения.
Основные преимущества программы BatteryInfoView:
- сохранение отчетов о работе приложения в формате HTML;
- просмотр свойств параметров оценки состояния батареи ноутбука;
- инструмент для очистки лога;
- установка автоматического обновления информации о состоянии батареи;
- поиск нужных значений в списке.
Недостатки программы:
- нельзя запустить полноценное тестирование батареи;
- нет инструмента для построения графика текущего состояния аккумулятора.
Утилиту BatteryInfoVIew можно загрузить и установить на компьютер бесплатно. Язык интерфейса приложения — английский.
BatteryBar
BatteryBar — программа для проверки текущего состояния батареи ноутбука, с помощью которой можно посмотреть износ аккумулятора в процентах. В утилите отображается емкость батареи и мощность разряда, а в настройках утилиты можно настроить уровни уведомлений.
После установки программа отобразится на панели задач Windows. Нажмите на иконку аккумулятора — откроется небольшое окно, в котором отображается детальная информаци о текущем состоянии батареи ноутбука: процент заряда, общая емкость, мощность разряда, процент износа.
Основные преимущества программы BatteryBar:
- оценка состояния батареи ноутбука в режиме реального времени;
- настройка уведомлений;
- выбор режима работы аккумулятора;
- возможность смены темы оформления и шрифтов;
- смена схемы питания при работе от батареи и сети электропитания.
Недостатки утилиты:
- нельзя построить график работы батареи;
- отсутствует возможность сохранения отчета о текущем состоянии аккумулятора;
- нет инструмента для тестирования батареи ноутбука под нагрузкой.
BatteryBar — бесплатная программа с русскоязычным интерфейсом.
Проверка батареи Через командную строку Windows
Проверить состояние батареи ноутбука можно с помощью стандартных инструментов операционной системы Windows. Запустит инструмент "Выполнить" с помощью сочетания клавиш Win + R на клавиатуре. Введите команду cmd, чтобы открыть командную строку.
В открывшемся окне необходимо ввести команду powercfg energy и нажать "Enter". Это запустит специальную утилиту, которая выполнит оценку текущего состояния батареи ноутбука.
Отчет о выполненном анализе будет сохранен по следующему пути: Компьютер - Локальный диск (С:) - Windows - energy-report.html.