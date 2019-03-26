За время эксплуатации ноутбука ухудшается состояние батареи, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы избежать серьезных проблем с аккумулятором, нужно проверять состояние батареи с помощью специальных программ и стандартных средств Windows.

Imtec Battery Mark Imtec Battery Mark — специальная программа для тестирования батареи ноутбука и оценки текущего состояния аккумулятора. Результат тестирования отображается на графике, который можно сохранить в отдельном файле на компьютере. Также в ПО есть возможность просмотра информации о загрузке процессора. В главном окне Imtec Battery Mark перейдите в раздел меню "Тестирование". Здесь доступно два режима работы: обычный и ускоренный. Также можно активировать функцию тестирования батареи без нагрузки на устройство. После выбора режима тестирования необходимо выбрать раздел или папку на компьютере, в которую утилита сохранит результаты диагностики батареи ноутбука. По завершению тестирования откроется небольшой отчет, который можно сохранить в виде графика. Утилита оценивает время работы ноутбука от батареи по двум параметрам: по прогнозу операционной системы Windows;

по результатам проведенного тестирования аккумулятора. Главные преимущества утилиту Imtec Battery Mark: несколько режимов тестирования батареи ноутбука;

возможность оценки состояния аккумулятора без нагрузки;

отслеживание нагрузки на процессор в реальном времени;

прогноз времени работы ноутбука от батареи;

сохранение графика в отдельном файле на компьютере. Недостатки программы: нельзя посмотреть детальную информацию о батареи ноутбука;

отсутствует возможность сохранения отчета о работе ПО в формате HTML. Imtec Battery Mark можно скачать бесплатно, интерфейс русскоязычный.

BatteryInfoView BatteryInfoView — небольшая утилита, с помощью которой можно оценить текущее состояние батареи ноутбука. В программе есть возможность просмотра и сохранения лога, экспорт отчета о работе приложения в формате HTML и встроенный инструмент поиска, который поможет найти нужное значение состояния батареи. Отключите ноутбук от сети электропитания и запустите программу BatteryInfoView. Приложение в автоматическом режиме выполнит оценку состояния батареи. Отобразится список со всеми важными значениями: название батареи, серийный номер, текущий уровень заряда, здоровье батареи, температура и наличие критических ошибок. Чтобы посмотреть свойства каждого доступного в списке значения, необходимо перейти в раздел меню "File" и выбрать пункт "Properties". Откроется небольшое окно, в котором показаны свойства выбранного значения. Основные преимущества программы BatteryInfoView: сохранение отчетов о работе приложения в формате HTML;

просмотр свойств параметров оценки состояния батареи ноутбука;

инструмент для очистки лога;

установка автоматического обновления информации о состоянии батареи;

поиск нужных значений в списке. Недостатки программы: нельзя запустить полноценное тестирование батареи;

нет инструмента для построения графика текущего состояния аккумулятора. Утилиту BatteryInfoVIew можно загрузить и установить на компьютер бесплатно. Язык интерфейса приложения — английский.

BatteryBar BatteryBar — программа для проверки текущего состояния батареи ноутбука, с помощью которой можно посмотреть износ аккумулятора в процентах. В утилите отображается емкость батареи и мощность разряда, а в настройках утилиты можно настроить уровни уведомлений. После установки программа отобразится на панели задач Windows. Нажмите на иконку аккумулятора — откроется небольшое окно, в котором отображается детальная информаци о текущем состоянии батареи ноутбука: процент заряда, общая емкость, мощность разряда, процент износа. Основные преимущества программы BatteryBar: оценка состояния батареи ноутбука в режиме реального времени;

настройка уведомлений;

выбор режима работы аккумулятора;

возможность смены темы оформления и шрифтов;

смена схемы питания при работе от батареи и сети электропитания. Недостатки утилиты: нельзя построить график работы батареи;

отсутствует возможность сохранения отчета о текущем состоянии аккумулятора;

нет инструмента для тестирования батареи ноутбука под нагрузкой. BatteryBar — бесплатная программа с русскоязычным интерфейсом.