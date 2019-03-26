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Лучшие программы 09.04.2026 3 минуты

Программы для проверки состояния батареи ноутбука

BatteryBar, BatteryInfoView и командная строка Windows для проверка батареи ноутбука.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

За время эксплуатации ноутбука ухудшается состояние батареи, что негативно сказывается на времени автономной работы устройства. Чтобы избежать серьезных проблем с аккумулятором, нужно проверять состояние батареи с помощью специальных программ и стандартных средств Windows.

Imtec Battery Mark

Imtec Battery Mark — специальная программа для тестирования батареи ноутбука и оценки текущего состояния аккумулятора. Результат тестирования отображается на графике, который можно сохранить в отдельном файле на компьютере. Также в ПО есть возможность просмотра информации о загрузке процессора.

В главном окне Imtec Battery Mark перейдите в раздел меню "Тестирование". Здесь доступно два режима работы: обычный и ускоренный. Также можно активировать функцию тестирования батареи без нагрузки на устройство.

Imtec Battery Mark

После выбора режима тестирования необходимо выбрать раздел или папку на компьютере, в которую утилита сохранит результаты диагностики батареи ноутбука. По завершению тестирования откроется небольшой отчет, который можно сохранить в виде графика. Утилита оценивает время работы ноутбука от батареи по двум параметрам:

  • по прогнозу операционной системы Windows;
  • по результатам проведенного тестирования аккумулятора.

Программа для проверки статуса батареи аккумулятора Imtec Battery Mark

Главные преимущества утилиту Imtec Battery Mark:

  • несколько режимов тестирования батареи ноутбука;
  • возможность оценки состояния аккумулятора без нагрузки;
  • отслеживание нагрузки на процессор в реальном времени;
  • прогноз времени работы ноутбука от батареи;
  • сохранение графика в отдельном файле на компьютере.

Недостатки программы:

  • нельзя посмотреть детальную информацию о батареи ноутбука;
  • отсутствует возможность сохранения отчета о работе ПО в формате HTML.

Imtec Battery Mark можно скачать бесплатно, интерфейс русскоязычный.

BatteryInfoView

BatteryInfoView — небольшая утилита, с помощью которой можно оценить текущее состояние батареи ноутбука. В программе есть возможность просмотра и сохранения лога, экспорт отчета о работе приложения в формате HTML и встроенный инструмент поиска, который поможет найти нужное значение состояния батареи.

Отключите ноутбук от сети электропитания и запустите программу BatteryInfoView. Приложение в автоматическом режиме выполнит оценку состояния батареи. Отобразится список со всеми важными значениями: название батареи, серийный номер, текущий уровень заряда, здоровье батареи, температура и наличие критических ошибок.

BatteryInfoView

Чтобы посмотреть свойства каждого доступного в списке значения, необходимо перейти в раздел меню "File" и выбрать пункт "Properties". Откроется небольшое окно, в котором показаны свойства выбранного значения.

Программа для проверки статуса батареи аккумулятора BatteryInfoView

Основные преимущества программы BatteryInfoView:

  • сохранение отчетов о работе приложения в формате HTML;
  • просмотр свойств параметров оценки состояния батареи ноутбука;
  • инструмент для очистки лога;
  • установка автоматического обновления информации о состоянии батареи;
  • поиск нужных значений в списке.

Недостатки программы:

  • нельзя запустить полноценное тестирование батареи;
  • нет инструмента для построения графика текущего состояния аккумулятора.

Утилиту BatteryInfoVIew можно загрузить и установить на компьютер бесплатно. Язык интерфейса приложения — английский.

BatteryBar

BatteryBar — программа для проверки текущего состояния батареи ноутбука, с помощью которой можно посмотреть износ аккумулятора в процентах. В утилите отображается емкость батареи и мощность разряда, а в настройках утилиты можно настроить уровни уведомлений.

После установки программа отобразится на панели задач Windows. Нажмите на иконку аккумулятора — откроется небольшое окно, в котором отображается детальная информаци о текущем состоянии батареи ноутбука: процент заряда, общая емкость, мощность разряда, процент износа.

BatteryBar

Основные преимущества программы BatteryBar:

  • оценка состояния батареи ноутбука в режиме реального времени;
  • настройка уведомлений;
  • выбор режима работы аккумулятора;
  • возможность смены темы оформления и шрифтов;
  • смена схемы питания при работе от батареи и сети электропитания.

Недостатки утилиты:

  • нельзя построить график работы батареи;
  • отсутствует возможность сохранения отчета о текущем состоянии аккумулятора;
  • нет инструмента для тестирования батареи ноутбука под нагрузкой.

BatteryBar — бесплатная программа с русскоязычным интерфейсом.

Проверка батареи Через командную строку Windows

Проверить состояние батареи ноутбука можно с помощью стандартных инструментов операционной системы Windows. Запустит инструмент "Выполнить" с помощью сочетания клавиш Win + R на клавиатуре. Введите команду cmd, чтобы открыть командную строку.

В открывшемся окне необходимо ввести команду powercfg energy и нажать "Enter". Это запустит специальную утилиту, которая выполнит оценку текущего состояния батареи ноутбука.

Проверка статуса батареи аккумулятора через командную строку Windows

Отчет о выполненном анализе будет сохранен по следующему пути: Компьютер - Локальный диск (С:) - Windows - energy-report.html.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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