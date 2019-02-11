Программы для изменения и преображения внешности на фото

Многие люди хотят выглядеть на фотографиях идеально, как на обложках модных журналов. Для этого необходимо устранить имеющиеся дефекты кожи и применить различные эффекты с помощью специальных графических редакторов и программ.

Cosmetic Guide Cosmetic Guide — графический редактор, который поможет преобразить внешность на фотографии. С помощью приложения можно устранить морщины, припухлости и отеки, отбелить зубы и выделить черты лица. Перед началом работы можно запустить демонстрацию использования основных инструментов утилиты. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, полная версия Cosmetic Guide стоит 450 рублей. После запуска программы откроется небольшое окно "Демонстрация", где можно запустить демонстрацию использования основных инструментов приложения: разглаживание морщин, удаление родинки, отбеливание зубов и т.д. Для этого нужно выбрать пример и нажать кнопку "Старт". После просмотра демонстрации можно приступать к работе с утилитой для преображения и изменения внешности на фотографии. На первом этапе следует загрузить фотографии в утилиту. Для этого необходимо перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть". В правой части интерфейса редактора расположен раздел "Инструменты". Здесь расположены полезные функции для разглаживания кожи, отбеливания зубов, придания акцента контурам лица. Чтобы преобразить внешность, необходимо выбрать любой инструмент и начать процесс устранения дефектов кожи, лица и т.д. У каждой функции есть настраиваемые параметры: размер кистей, естественность, сила. На верхней панели инструментов есть функция "Показать исходное", которая позволяет посмотреть оригинал изображения до редактирования. Преимущества программы Cosmetic Guide: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой набор инструментов для изменения и преображения внешности;

возможность пользоваться основными функциями графического редактора бесплатно. Недостатки: нельзя применить эффекты для изображений.

Домашняя Фотостудия Домашняя Фотостудия — программа для редактирования и обработки фотографий. С помощью утилиты можно улучшить качество изображения, исправить дефекты кожи и изменить внешность. Библиотека графического редактора включает большое количество эффектов для преображения фотографии. Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 5 дней. Полная версия "Домашняя Фотостудия" распрострается в виде нескольких лицензий: Базовая — 650 рублей.

Стандарт — 810 рублей.

Премиум — 990 рублей. Преимущества полной версии приложения: Создание коллажей. Получение бесплатных обновлений. Возможность создания календарей с изображениями. Более 150 встроенных фотошаблонов. RAW конвертер. Инструмент для замены фона на фотографии. На первом этапе работы с утилитой "Домашняя Фотостудия" необходимо загрузить фотографию для редактирования. Для этого следует воспользоваться функцией "Открыть фотографию" на начальном экране после запуска приложения. После этого можно приступать к преображению внешности на фотографии. В разделе меню "Изображение" пользователи могут настроить цветовой баланс, яркость и контрастность, изменить освещение, применить различные фильтры для маскировки дефектов кожи. Также здесь можно устранить эффект красных глаз, убрать шумы и бледные цвета. В разделе "Эффекты" можно сделать размытый фон для придания акцента человеку на фотографии. Доступны инструменты тонирования, эффекты HDR, оптики, художественные и т.д. Преимущества программы "Домашняя Фотостудия": простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большой набор инструментов для преображения и редактирования изображений;

возможность просмотра истории действий и сценариев. Недостатки: нет инструментов для изменения цвета волос.

Студия Красоты Студия Красоты — удобная утилита для улучшения внешности на фотографии. С помощью приложения можно придать выразительность взгляду, устранить дефекты кожи, изменить размеры и черты лица, разгладить морщины. Есть инструмент, который позволяет изменять цвет глаз и осветления эффекта загара. Программа работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс представлен на русском языке. ПО условно-бесплатное, а понлая версия "Стидии Красоты" стоит 590 рублей. Для загрузки также досутпна бесплатная пробная версия с ограничениями (не более 30 запусков). Преимущества лицензионной версии: Бесплатный доступ к обновлениям. Инструмент для распечатки фотографий. Оперативная техническая поддержка по электронной почте. После запуска утилиты откроется главное окно, где нужно загрузить фотографию. Для этого надо воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов. После добавления изображения можно приступать к преображению внешности на фото. В правой части интерфейса расположена панель инструментов со всеми основными функциями: отбеливание зубов, осветление кожи и волос, применение эффекта загара, устранение дефектов кожи. Чтобы продолжить работу, необходимо выбрать один из доступных инструментов. У каждой функции есть свои настраиваемые параметры: размер кисти, яркость, жесткость, выбор цвета и т.д. Преимущества: удобный интерфейс на русском языке;

инструменты для устранения дефектов кожи;

возможность изменения цвета глаз. Недостатки: нет инструментов для применения эффектов на фотографии.

MakeUp Pilot MakeUp Pilot — приложение для коррекции внешности на фотографии. С помощью утилиты можно изменить цвет глаз, удалить веснушки и морщины, устранить дефекты кожи, восстановить старые фотографии, добавить макияж. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы MakeUp Pilot — условно-бесплатная. Полная версия ПО стоит 550 рублей, но можно скачать бесплатную пробную версию с ограничениями: возможность сохранения отредактированных файлов только в формате tpi. После запуска приложения MakeUp Pilot можно запустить небольшой демонстрационный ролик по использованию основных инструментов для преобразования и изменению внешности на фото. Для этого необходимо выбрать один из примеров и нажать кнопку "Старт". После просмотра демонстрационного ролика по использованию редактора можно приступать к работе. На первом этапе следует загрузить изображение с помощью функции "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов. В правой части интерфейса расположен специальный раздел, где находятся основные инструменты для изменения внешности. Здесь пользователи могут изменить цвет глаз, разгладить кожу, наложить произвольный текст поверх фотографии, настроить яркость и контрастность, вырезать лишний фрагмент изображения. После выбора нужного инструмента можно выполнить более точную настройку функции: изменить размер кисти редактирования, выбрать подходящий цвет, яркость. Преимущества: инструмент для удаления дефектов кожи;

функция изменения цвета глаз;

возможность восстановления старых фотографий;

удобный интерфейс с поддержкой русского языка. Недостатки: нет инструмента для создания коллажей.