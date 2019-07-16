Программы для камер видеонаблюдения и их настройки

Самый обычный настольный или мобильный компьютер всегда можно использоваться вместо видеорегистратора при организации системы видеонаблюдения. Главное, чтобы имеющиеся камеры поддерживали возможность подключения к ПК (причем неважно, через USB или аналого-цифровой преобразователь, по проводной LAN или беспроводной Wi-Fi сети). Все остальное — запись и хранение видео — возьмут на себя специальные программы для камер видеонаблюдения, о которых и пойдет речь далее.

iSpy Среди бесплатных программ для видеонаблюдения первое место в мире по популярности принадлежит именно iSpy. В ней отсутствуют какие-либо ограничения по срокам использования, функциональности или количеству одновременно подключаемых камер, реализована поддержка многих языков (хоть и не 100%), включая русский, предусмотрена возможность создания виртуального сервера для трансляции видео с камер в сеть и многое другое. При всей своей многофункциональности и многозадачности программа iSpy достаточно простая в использовании, и это еще один ее плюс. Если кликнуть по меню "Добавить" в верхней левой части окна программы, можно увидеть все типы поддерживаемых ею источников видео: Для примера попробуем подключить к программе самую обыкновенную USB веб-камеру, выбрав из выпадающего меню соответствующий пункт: Как можно увидеть, программа автоматически определит название веб-камеры, если та подключена к компьютеру, и на нее установлены необходимые драйверы. Здесь же можно выбрать и разрешение картинки (поддерживаемые режимы также определяются программой самостоятельно). Если кликнуть по кнопке "OK" в правом нижнем углу, веб-камера сразу же добавиться в приложение, после чего откроется окно с дальнейшими настройками. Их здесь довольно много, рассмотрим только наиболее полезные для нас — обычных пользователей: Во вкладке "Обнаружение движения" можно тонко настроить соответствующую функцию, выбрав тип детектора, установив диапазон чувствительности и даже указав область в кадре, за которую будет отвечать детектор движения. Вкладка "Уведомления". Как и полагается любой "умной" системе видеонаблюдения, она должна уведомлять хозяев о вторжении на охраняемую территорию. Программа iSpy способна выполнять эту задачу по-разному. Начиная от таких простых действий, как проигрывание аудио файла или запуск внешней программы, заканчивая отправкой уведомлений на почту и в СМС (потребуется создать учетную запись в сервисе iSpy). Во вкладке "Запись" можно настроить параметры начала и окончания видеозаписи, в т.ч. и при обнаружении движения. Здесь можно задать не только время начала/продолжительности/окончания записи, но и формат сохраняемых видеозаписей. Если вы хотели бы сохранять видеозаписи не на компьютере, а на удаленном FTP-сервере, программа iSpy поможет решить и эту задачу (вкладка "FTP"): Более того, iSpy умеет работать и с облачными хранилищами. Также возможна загрузка видеозаписей на видеохостинг YouTube, в т.ч. в открытом доступе, но для всего этого также придется создать аккаунт в системе iSpy (вкладка "Облачное хранилище"): Конечно же, в iSpy предусмотрен планировщик заданий, позволяющий настроить время работы самых различных функций программы (вкладка "Планирование"): По завершению настройки камеры, на экране отобразится следующая картина: Таким образом, мы подключили к программе веб-камеру, настроили датчик движения, уведомления и прочие функции. Что дальше? А дальше можно сделать еще кое-что интересное.

Настройка вспомогательных функций iSpy Например, нам требуется увидеть общий план расположения камер в квартире, доме, земельном участке и т.д. И желательно так, чтобы в любой момент можно было бы увидеть, что происходит в наблюдаемой зоне. Для этого достаточно добавить в программу план здания/территории в виде изображения: Далее переносим мышкой камеру поверх добавленной планировки: Теперь в основном окне программы отобразится планировка, а поверх нее значок камеры. Кликнув по нему, можно будет просматривать видео с камеры, расположенной в той или иной части квартиры, дома и т.д.: Теперь запустим iSpy в режиме трансляции видео в сеть для мобильных устройств. Первым делом потребуется создать аккаунт на сайте https://www.ispyconnect.com . После чего кликните по кнопке "Параметры сети": Вам лишь следует ввести данные учетной записи в соответствующие поля и затем кликнуть по кнопке "Готово". Далее откройте меню "Трансляция" и выберите пункт "Мобильные устройства" (либо просто перейдите на официальный сайт в свой личный кабинет из любого браузера с любого устройства): В браузере отроется страница со следующим содержимым (после авторизации): В центре окна можно увидеть сохраненные записи с камеры. Кликните по кнопке "Live", чтобы получить доступ к веб-камере в режиме реального времени: Теперь за происходящим дома можно наблюдать из любой точки планеты.

возможности и особенности программы iSpy Рассмотренное выше — лишь небольшая часть функционала iSpy. Вот еще немного из того, на что способна программа: Работа с множеством (несколько тысяч) моделей IP-камер от различных производителей, включая универсальные устройства, поддерживающие ONVIF.

Полная поддержка PTZ (поворотных) камер с возможностью автоматизации их движения по расписанию, обнаружении движения (слежка за объектом) и прочим условиям.

Возможность трансляции в сеть видео различных форматов, а также картинки с монитора

Фильтрация удаленного доступа к трансляциям/камерам по IP-адресам и возможность тонкой настройки прав доступа.

Возможность подключения внешних плагинов, например — "Face Recognition" (распознавание лиц). Подробнее тут — https://www.ispyconnect.com/plugins.aspx .

. Наложение на транслируемое видео с камеры изображений, текста и многое другое.

ContaCam Функционал ContaCam не сравнится с iSpy, но данная программа заслуживает внимания хотя бы потому, что она предельно проста в использовании. Тем не менее, с ее помощью можно организовать довольно неплохую систему видеонаблюдения, пусть и без всяких "наворотов". Так выглядит основное окно программы при первом ее запуске: Следуя советам в центре окна, подключаем имеющуюся в нашем распоряжении веб-камеру: Несложно подключить к программе и любую IP-камеру. Все, что требуется сделать — ввести ее IP-адрес, порт и данные для авторизации (если заданы в настройках самой камеры). Касательно IP-адреса и порта — эти сведения можно узнать из документации к устройству либо на сайте его производителя. Также для доступа к IP-камере может потребоваться настройка протокола и сетевого пути к устройству. Эти параметры задаются в блоке "Разработчик камеры и протокол". Отметим, что с большинством IP-камер можно соединиться по одному из "Общих" профилей RTCP: Сразу после добавления камеры в программу "нарисуется" следующая картина: В нашем случае — это всего одна камера, но здесь их может быть несколько. Немного увеличим окно камеры. В правом нижнем углу будет красоваться надпись "НЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ". К сожалению, от нее никак нельзя избавиться. Программа бесплатная, но живет она на пожертвования. За 10$ эту надпись можно убрать. Больше в программе нет никаких вставок или ограничений на использование. В меню "Настройки" выберем пункт "Камера основные настройки". Здесь можно выбрать режим записи (по срабатыванию детектора движения или непрерывно), настроить функционал веб-интерфейса (об этом чуть ниже) и задать условия хранения записей на жестком диске. ContaCam также умеет отправлять уведомления на почтовый ящик, и при необходимости прикреплять к письму видеозапись и/или фотоснимок с камеры. Для отправки почты нет необходимости использовать внешний почтовый клиент. Программа ContaCam сама может авторизоваться на любом почтовом сервере (Yandex, Google — без разницы) и отправить с их помощью письмо на любой почтовый ящик. Чувствительно датчика движения настраивается непосредственно во внутреннем окне подключенной камеры: Получаемую картинку с камеры также можно разбить на зоны чувствительности. В этом случае датчик будет реагировать только в случае обнаружения движения в заданной зоне (зонах): Теперь выберем пункт "Камера расширенные настройки": Здесь, в общем-то, и так все понятно: В разделе "Настройка источника" задаются внутренние параметры работы камеры. В нашем случае — это настройки драйвера веб-камеры.

В блоке "Аудио" задается источник аудио — сама веб-камера или микрофон.

В блоке "Планировщик записи" задается расписание работы программы по дням недели и часам.

Настроить качество записи можно в блоке "Сохранение записи".

Если необходимо запустить какую-нибудь команду через "Командную строку Windows" (консоль), ее можно задать в блоке "Команда". Теперь перейдем в раздел "Общие настройки": Выделенное на изображении выше — это основные параметры удаленного доступа к веб-интерфейсу ContaCam. Поля "Имя" и "Пароль" можно оставить пустыми или вписать туда любые символы, хоть "123", как в нашем случае. Если функция удаленного доступа включена, в веб-интерфейс можно будет попасть из меню "Вид" — "Браузер записей": Сам же веб-интерфейс выглядит следующим образом: В левом верхнем углу можно заметить видео с камеры в режиме реального времени. Ниже будут располагаться видеозаписи (в нашем случае их нет, т.к. программа еще ничего не успела записать). К сожалению, доступ к веб-интерфейсу без предварительной настройки роутера или установки специального программного обеспечения возможен только из локальной сети. Доступ по интернету из любой точки мира настроить можно при наличии соответствующих навыков. Подробнее на английском языке описано в инструкции по этому адресу: https://www.contaware.com/manual-faqs .

webcamXP Довольно давно разработанная программа webcamXP до сих пор пользуется широкой популярностью среди домашних пользователей. Несмотря на присутствии в названии букв "XP", приложение работает не только в Windows XP, но и в любой более поздней версии ОС, включая 10. Сразу отметим, что бесплатная версия программы webcamXP позволяет задействовать максимум две камеры, чего, в принципе, достаточно для многих домашних пользователей.